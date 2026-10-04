16 дворов, в которых перемешались шум с детской площадки и аромат цветущих бархатцев
Городские дворы — это места, где происходят самые разные события, от обычных прогулок до общесоседских праздников, посиделок и субботников. Там редко бывает тихо, но в этом и есть их особая атмосфера. И как же здорово, когда соседи хорошо знакомы и всегда могут разделить друг с другом радость, отпраздновать праздник, поболтать, угостить пирожками, а когда надо, и чем-то помочь.
- Сегодня, когда вышла на улицу, сразу обратила внимание на бабушку, которая растерянно кого-то звала. Я подошла к ней: «Здравствуйте, вы кого-то потеряли?» — «Да, свою собачку. Зовут Лина». Что ж, разве могла я не помочь? Мы вдвоем обошли весь двор, но собаку так и не нашли. Я предложила напечатать и развесить объявления: «У вас же есть ее фотография?» — «Да-да, но дома». Мы поднялись, она дала мне фотку, и я отправилась в копицентр. Затем повесила на каждый подъезд объявления, а потом услышала лай за спиной — вот и нашлась Лина. Видимо, увидела в объявлении, что ее разыскивают.
«Наш рыжий дворовый котик. Довольно часто он сидел на этом пеньке. Пенек уже убрали, а фото осталось»
- Переехали в трешку в старом фонде. Дочка как-то пришла с прогулки и заявляет: «Мам, а у нас что, нет денег?» Я спросила, откуда она это взяла. Оказалось, что бабушка возле подъезда ей так сказала. Я сразу вышла, обратилась к бабушке, а она вдруг как скажет: «А в чем я не права? Бедненькие вы, совсем заготовки на зиму не сделали. Мы вот всем двором скидывались на помидоры с дачи у Людкиных родственников, а вы — нет!» Я, конечно, знатно посмеялась. Деньги все-таки сдала, помидоры купила — отменные получились.
Там не смеяться надо было, а бабушкин хлебальник крепко закрыть. А то ведь неизвестно, что ещё и кому она рассказывает...
- Был у нас во дворе облезлый стол и скамейки, которыми никто не пользовался. Как-то раз дед Валера из первого подъезда пришел с инструментами и листом железа. Все починил. На следующий день вернулся и стал что-то чертить и ковырять. Наблюдал весь двор, потом оказалось, что это шахматная доска. Он при помощи линейки нацарапал на оцинковке большой квадрат и расчертил его на клетки. Их через одну раскрасил черной масляной краской. Белой у него не было, и они остались цвета жести. Когда работа была закончена, дед принес шахматные фигурки и спросил, кто умеет играть. Такие среди жильцов нашлись. Шахматы тогда были очень популярны. И мужики из нашего двора подолгу стали сидеть за обновленным столом. Двигали фигуры, спорили, обсуждали партии.
«Стояла осень на дворе»
- Стала свидетельницей невероятной милоты. У нас долго шли дожди и прекратились только вчера, так что кругом очень сыро. Во дворе сегодня играли дети, а я смотрела за ними с балкона. Девочки были увлечены куклами, и тут к ним подошли мальчишки. Сначала двое хороших — присели, тоже стали играть, но потом вдруг появились хулиганы, из-за которых одна кукла оказалась в луже. Один из хороших мальчишек думал недолго и бесстрашно залез за игрушкой в воду. По колено забрался, но достал! Гордо вернул ее девочке, но не тут-то было! Очень скоро мама провела с ним воспитательную беседу из-за мокрых штанов и разбираться в ситуации не стала. Учитесь, современные мужики!
Учиться я так понимаю сидеть на балконе и умиляться как мелкая гопота начинает гнобить более слабых и тому, что вторая мамаша не смотрит как происходит унижение других детей, а замазанные штаны сразу с агрили ее....
- Когда была маленькой, я очень хотела играть с мальчишками в футбол, а они со мной — нет. Тогда самый вредный парень сказал, что я могу сыграть, но если от меня не будет гола, то больше не возьмут. Ну и я, конечно, забила, а они его не засчитали, потому что в ворота попал не мяч, а мой кроссовок, слетевший во время удара. Так что в детстве я играла в футбол сначала только с дедушкой, который находил на меня время, а позже — с младшим братом и его друзьями. Когда я поступила в университет, стало куда интереснее: я начала ходить в футбольную секцию, там набралась целая женская команда. Вот тогда-то я наконец смогла играть вволю и получать удовольствие.
«Вчера во двор прилетел вот такой мохнатый шмель»
- Дочке было около полугода, она уснула дома, я собрала ее спящую гулять. Вышла в подъезд и слышу громкую музыку во дворе. Мысленно готовлюсь бегом выскочить из двора, открываю дверь и вижу прямо у подъезда толпу ребят и яркую заниженную восьмерку. Но только они увидели нас — двери машины закрыли, музыку убавили — и так, пока мы не выбрались из двора. Превзошли все мои ожидания.
- У нас во дворе живет мужик-морж. Каждый день, круглый год, в любую погоду и в одно и то же время он выходит на улицу в одних плавках с двумя ведрами воды и обливается. Летом стоит, кайфует, зимой стоит и от него валит пар. Фигуристый, симпатичный, женатый. Но я не об этом — я знаю его уже 30 лет, и он практически не меняется внешне, лет ему сейчас, наверное, чуть за 50. Но выглядит значительно моложе. Дункан Маклауд отдыхает.
«Сфоткали осенью в одном из старых дворов хозяина территории»
- Однажды поздно возвращался домой. Встретил соседа-мотоциклиста, который пешком катил свой мотоцикл до двора. На вопрос: «Почему просто не заехал?» — он ответил, что не хочет будить соседей. Какой заботливый сосед.
Не заботливый, а нормальный. Я так же делал. Кстати, мотоцикл с коляской, упираться приходилось дай боже!
- Играли во дворе в прятки. Нас всех уже нашел парень, который водил, и ему оставалось найти последнего героя этой игры. Он долго искал, подключились уже все. Искали до темноты, устали и пошли домой. Выяснилось, что он зашел домой, а обратно его уже не отпустили гулять.
«А у нас во дворе вот такой гость»
- Когда дети были маленькими (но очень самостоятельными и послушными), мы снимали квартиру в панельном доме. Во дворе была песочница, и мы иногда на короткое время оставляли детей одних. Чтобы они не перепутали подъезд и в любой момент могли вернуться домой, я нарисовала у нашей двери бабочку (вырезала трафарет, использовала подходящие краски). Соседке так понравилась эта бабочка, что она попросила сделать такую же на двери ее квартиры.
- Когда я была маленькой, у нас во дворе жил пес Бим. Мы все его обожали и подкармливали. Однажды я решила угостить его котлетой, но он не стал есть, а схватил и куда-то побежал. Я тихонько пошла за ним к старым гаражам, заглянула в щель и увидела, что Бим положил котлету перед каким-то котенком в коробке. Мы с подружками потом полдня ходили по квартирам и уговаривали соседей его взять. Никто не согласился, и в итоге его забрал к себе наш дворник, и этот кот рос вместе с нами и Бимом в нашем дворе.
Необычное пространство буквой «Т» во дворе
- Дочке в 8 лет рассказали, что мы снимаем квартиру и можем переехать в другой район. Во дворе она с трагическим видом объявила детям: «У нас квартиры нет, мы в чужих живем!» Я напряглась, что детки в свою компанию не примут, но тут одна девчонка радостно захлопала в ладоши и сказала: «Круто, вы как в отеле на вечных каникулах живете! Чур, я первая к тебе в отель на ночевку!»
- В детстве у ребятни нашего двора была особенная забава. В нашем подъезде жил взрослый парень, который летними вечерами устраивал для нас аттракцион неслыханной щедрости. Он выходил на свой балкон на первом этаже и, спрятавшись, чтобы мы его не видели, запускал в траву под окнами игрушки из киндер-сюрпризов. Кидал по одной и наслаждался открывающимся зрелищем. Ребятня пищала, кричала, пыталась поделить игрушки, ползала в траве, скандировала: «Давай еще!» Округляя глаза, мы шептали друг другу: «У него их там целый чемодан, пацаны видели!» Под его окнами всегда дежурила целая толпа ребятни.
Этот двор как целый маленький город
- У соседей во дворе мини-огород: несколько грядок, дуги для овощей, есть насосы для автоматической подачи воды и полива. Каждый год этот мини-огород понемногу разрастается. И всё бы ничего, но двор этот между двумя пятиэтажками в Москве. Скоро соседи такими темпами и детскую площадку перекопают.
- Когда моя дочка ходила в садик, она опасалась собак. И вот примерно когда ей было 5, мы вышли из дома в садик, а навстречу во дворе идет мужчина с большим лабрадором. Дочка, конечно, отскочила за мою спину, но лабрадоры такие общительные. Он решил подойти, просто понюхать. Хозяин быстро оттянул собаку, говорит: «Да вы не бойтесь, он самый добрый пес на свете!» Объяснила ему ситуацию, он еще раз извинился. Так вот, мы стали его встречать почти каждое утро. И через какое-то время собакен по кличке Арчи и моя дочь Юна подружились. Она с нетерпением ждала встречи, гладила его, он облизывал ее руки, щеки, чуть ли не валил ее с ног от радости. Хозяин каждый раз улыбался и желал нам хорошего дня. Но вот дочка пошла в школу, и мы перестали видеться с ними. Она очень грустила и скучала. На днях я встретила Арчи и его хозяина, рассказала про Юну, и хозяин дал свой номер телефона и сказал, что мы можем договориться встретиться!
- Мне лет 5-6, отправила меня мама во двор мусор выносить. Тогда еще никаких пакетов для мусора не было, я просто шла с ведром. И это был мой первый поход с такой ответственной миссией, еще и через весь двор надо было идти. Видимо, от накатившего волнения и переживаний я мусор вместе с ведром в бак и кинула. А мусор недавно вывезли, ведро на самом дне, достать нереально. В тот момент мне казалось, что вместе с этим ведром я просто всю свою жизнь туда выкинула. Вернулась домой, пошли потом вместе с мамой к мусорке пытаться выудить это ведро. Спасательная миссия прошла успешно.