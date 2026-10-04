16 дворов, в которых перемешались шум с детской площадки и аромат цветущих бархатцев

Городские дворы — это места, где происходят самые разные события, от обычных прогулок до общесоседских праздников, посиделок и субботников. Там редко бывает тихо, но в этом и есть их особая атмосфера. И как же здорово, когда соседи хорошо знакомы и всегда могут разделить друг с другом радость, отпраздновать праздник, поболтать, угостить пирожками, а когда надо, и чем-то помочь.