6 обидных кулинарных ошибок, которые мешают нам готовить так, чтобы все пальчики облизывали

Если вы готовите рис в качестве гарнира или добавляете его в блюдо, где требуется сохранить его рассыпчатость, то запомните, что не нужно часто помешивать крупу во время варки. При нагревании и впитывании влаги рисовые зерна становятся очень хрупкими. Если начать перемешивать их ложкой и лопаткой, то большая часть зерен сломается и это испортит конечную текстуру блюда. Еще одна причина кроется в том, что рис готовится не столько из-за варки в воде, сколько из-за обработки паром. При частом перемешивании циркуляция пара становится неравномерной и это может привести к тому, что нижний слой крупы начнет подгорать, а верхний останется сыроватым.