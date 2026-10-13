Секрет на миллион! Даже когда я не умела готовить знала об этом правиле.
6 обидных кулинарных ошибок, которые мешают нам готовить так, чтобы все пальчики облизывали
Сегодня мы поговорим не о кулинарных хитростях, а об ошибках, которые могут подпортить нам наслаждение от вкусной еды. Зачастую они кроются в каких-то мелочах, но если их исправить, то конечный результат приведет в гастрономический восторг всех членов семьи и тех, кто заглянет в гости. А на десерт вас ждет бонус с моими попытками испечь идеальный сливовый кекс для уютных осенних чаепитий.
Нарезка мяса поперек волокон
Иногда сложно понять, почему мясо, которое прошло долгий этап приготовления все равно остается жестким и никак не хочет таять во рту. Если дело не в качестве самого продукта, то вполне возможно, что всему виной неправильная техника нарезки. Сырое мясо нужно нарезать поперек мышечных волокон, то есть перпендикулярно им. Таким образом мы делаем сами волокна короче и мясо в процессе готовки становится нежным. Эта техника нарезки особенно подходит для толстых и жилистых кусков, которые могут не смягчиться даже при длительном приготовлении.
Не помешивать рис во время варки, чтобы добиться рассыпчатости
Я такая ленивая,что покупаю рис,который варится в пакетиках ( конечно плов так не готовлю).
Если вы готовите рис в качестве гарнира или добавляете его в блюдо, где требуется сохранить его рассыпчатость, то запомните, что не нужно часто помешивать крупу во время варки. При нагревании и впитывании влаги рисовые зерна становятся очень хрупкими. Если начать перемешивать их ложкой и лопаткой, то большая часть зерен сломается и это испортит конечную текстуру блюда. Еще одна причина кроется в том, что рис готовится не столько из-за варки в воде, сколько из-за обработки паром. При частом перемешивании циркуляция пара становится неравномерной и это может привести к тому, что нижний слой крупы начнет подгорать, а верхний останется сыроватым.
Раннее добавление чеснока
Я добавляю чеснок по-разному. Например, в борщ в самом конце, когда всё готово. Чеснок доходит в горячем супе и тогда борщ вкусно пахнет. А когда жарю что-то, то добавляю чеснок после обжарки лука и моркови
Чеснок придает блюдам такой аппетитный аромат, что слюнки текут даже во время приготовления. Но для получения идеального вкуса надо иметь в виду, что измельченный чеснок лучше добавлять примерно за минуту до введения жидких ингредиентов. Если упустить время, то чеснок начнет подгорать, станет горьким и его запах тоже значительно ухудшится.
Несбалансированный вкус
Ещё вкусный чеснок в плове. Кладу целую головку чеснока в центр горки риса гоубоко, в самом конце приготовления, закрываю рисом и оставляю на самом маленьком нагреве минут на 20-30. Закрываю казан чашкой, и укутываю полотенцем, чтобы рис и чеснок пропарились. Получается вкусно.
Чтобы еда стала действительно вкусной, в ней должен присутствовать баланс между солью, сладостью, горечью и кислотой. Недостаточно лишь посолить, к примеру, суп, для того чтобы его вкус стал действительно глубоким и раскрылся по максимуму. Нужно постоянно пробовать еду в процессе приготовления и добавлять необходимые специи, пока баланс не станет идеальным. Если вы готовите что-то с добавлением томатной пасты, то следует добавить немного сахара, чтобы смягчить кислоту. Если вкус блюда не слишком выразительный, то немного уксусной или лимонной кислоты помогут придать ему яркости. И обязательно добавляйте в сладкую выпечку щепотку соли, чтобы сладость стала ярче.
Чрезмерное перемешивание жидкого теста
Купила хлебопечку .У нее 19 программ. Любое тесто замешиваю только в ней. Раньше такого замечательного теста не получалось.
Жидкое тесто обычно используется для выпечки блинов, кексов или оладий. Многие знают, что консистенция самого теста должна быть однородной и без комочков, но очень важно не переборщить с размешиванием или взбиванием. Это приведет к выделению глютена, который в конечном итоге повлияет на вязкость теста и результат выпечки. Лучше сначала смешать жидкие ингредиенты, а потом ввести сухие и перемешивать все не венчиком, а кулинарной лопаткой.
Неправильное измерение продуктов
Этот совет трудно выполнить, потому что если дают рецепт понравившегося блюда в гостях, то обычно не говорят количество в граммах. А если рецепт из интернета, то там, конечно могут быть указаны количество ингредиентов в граммах, но опять же, продукты могут быть разного качества и блюдо не всегда получится идеальным.
Как часто бывало у вас такое, что пробуешь что-то в гостях, берешь рецепт, а дома получается совсем не то? Иногда дело может быть в разной посуде для измерения продуктов. Кто-то вместо стакана воды, добавляет кружку, веря, что количество совпадает. Кто-то использует глубокие чайные ложки для измерения сухих продуктов, например, дрожжей, соли или соды, а у кого-то такие ложки почти плоские. Самым очевидным выходом будет использование рецептов, в которых четко указано количество ингредиентов в граммах или миллилитрах, ведь даже небольшое отклонение или желание добавить что-то «на глазок», может повлиять, как на текстуру изделия, так и на его вкус.
- Ох уж эти разрыхлители! Раньше я выпекал большие партии рождественского печенья по семейному рецепту, но иногда получалось что-то не то, и я никак не мог понять, в чем причина. Важный контекст: я вырос в Австралии, а потом переехал в другую страну. Так вот, в Австралии 1 столовая ложка = 20 мл = 4 чайные ложки. А в этой стране 1 столовая ложка = 15 мл = 3 чайные ложки. То есть я все время добавлял на 1 чайную ложку больше, чем нужно. На протяжении 10 лет.
Бонус от автора
Свекровь осенью всегда печет сливовый кекс. Я тоже как-то пробовала, но муж все вздыхал, что у меня не так вкусно. Я меняла муку, разрыхлители, кучу раз пересмотрела видео, пока свекровь не приехала в гости. Попросила ее поделиться секретом, а она захихикала и говорит: «Да какой там секрет, просто в каком-то кулинарном шоу услышала, что масляные кексы лучше ставить в холодную духовку. Они так лучше пропекаются и не вздуваются горкой». Испекли с ней вместе кекс, получился просто идеальным. Теперь возьму эту технику «холодной духовки» себе на заметку.
Практически любые кексы, слоеную и дрожжевую выпечку ставлю в нагретую дуеховку (если в рецепте не оговорено иное).
Подозреваю, что в приведенной истории муж просто выёживался, умами-то всегда вкуснее)
А у вас есть какой-нибудь кулинарный секрет, о котором мало кто знает? Поделитесь им в комментариях и мы с удовольствием все попробуем. А еще милости просим и в другие наши «вкусные» статьи:
Комментарии
Основное правило, которое использую при выпечке - это брать 3/4 объема сахара от заявленного в рецепте, а в некоторых случаях и половину.
Но это не касается лимонного курда)