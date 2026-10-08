Макарошки с молоком и хлеб в котлетах: 8 вечных споров о еде, в которых у каждой семьи своя правда

Спор об окрошке обычно сводится к одному вопросу: квас или кефир? Сторонники классики стоят за квас. Для них настоящая окрошка должна быть именно на нем — лучше на кислом, несладком, ядреном, с хреном или горчицей. Такой вкус бодрит, освежает и отлично работает в жару. Кефир же они считают слишком мягким и густым: мол, получается уже совсем другое блюдо. Любители кефирной окрошки только пожимают плечами. Им как раз нравится, что кефир смягчает резкость лука и редиски, делает вкус более нежным и сливочным. Кто-то разбавляет его минералкой, кто-то берет айран или тан — и считает, что летом такая окрошка освежает не хуже квасной, а то и лучше. Тем более, что сладковатый магазинный квас нравится далеко не всем.