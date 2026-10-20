15 историй про общежитие, где борщ варили всем этажом, а запах стоял на весь корпус

Студенческое общежитие — это такое место, где картошку жарят в пять утра, одолжив ее в соседней комнате, а борщ обязательно варят всем этажом в 20-литровой кастрюле. Там же из риса и зубчика чеснока может получиться царский ужин, а горбушка хлеба волшебным образом превратится в «курицу», главное — подобрать правильную приправу.