А я люблю и торт "Сказка", и пироги - домашние и покупные. Зачем противопоставлять одно другому?!
15 историй про общежитие, где борщ варили всем этажом, а запах стоял на весь корпус
Студенческое общежитие — это такое место, где картошку жарят в пять утра, одолжив ее в соседней комнате, а борщ обязательно варят всем этажом в 20-литровой кастрюле. Там же из риса и зубчика чеснока может получиться царский ужин, а горбушка хлеба волшебным образом превратится в «курицу», главное — подобрать правильную приправу.
- Купили с девчонками торт «Сказка» в честь окончания сессии. Пошли на кухню, налили чай, разложили десерт по блюдцам. Тут врывается наша комендант тетя Нина, гроза всей общаги, и выдает: «Ну-ка убрали это безобразие!» Мы сжались в недоумении. А она как достала из-за спины огромный домашний пирог с румяной корочкой: «Праздник у них, а они едят магазинную химию. Ешьте нормальное!» И улыбнулась. Мы этот пирог потом вспоминали до самого выпуска.
- Сидим с соседкой в общаге, жуем сушки. Тут поплыл запах жареной курицы с чесночком. Слюнки потекли, мы бегом на кухню. Смотрим, а там Мишка склонился над сковородкой и блаженно улыбается с закрытыми глазами. Заглядываем внутрь и застываем: там шкворчит горбушка хлеба, щедро посыпанная приправой «Для курицы». Мишка объяснил, что курица у него «в воображении», зато приправа самая настоящая. Мы принесли свои горбушки и устроили «куриный ужин» на троих.
Бедные студенты, мне всегда так жаль людей, 😥 которые испытывают нехватку денег, и невозможность купить еду.
Общежитие Бауманки выглядит довольно-таки футуристично
- Из продуктов осталась только мука. Мы замесили тесто, нарезали лапшу и пошли варить в бытовку. Когда лапша вот-вот должна была быть готова, я сказала соседке по комнате: «Слей воду, я пойду тарелки поставлю». Через пару минут возвращаюсь в бытовку, а там моя соседка стоит возле раковины, куда слила всю лапшу. Выгребли мы ее в мусорное ведро и пошли спать голодные.
- В самом начале 2000-х поехала к подруге в общагу в Челябинск. Мне родители снимали квартиру в другом городе, где я училась, поэтому общажной жизни удалось избежать. В комнате жили девочки втроем. Нажарили картошки, поставили в сковороде на стол. Дали ложки суповые. Я только одну ложку съесть успела, ведь такой скорости поедания картошки от девочек ну никак не ожидала!
- Эх, веселое было время! У нас в общаге регулярно ходили старосты этажа с проверкой чистоты в комнатах. Мы успевали убрать всю посуду, подмести пол, вытереть стол, заправить кровати, развесить одежду и расставить обувь за время с момента стука в соседнюю дверь со словами «проверка чистоты» и до момента стука в нашу дверь, то есть секунд за 20–30. Думаю, не надо рассказывать, как выглядела комната, где жили 4 здоровых лба, учащиеся на инженеров.
Общая кухня в общежитии одного из питерских университетов
- Соседка по общаге вечно уходила куда-то ночью и возвращалась под утро. Решила проследить за ней. Она заперлась в старой каморке уборщицы. Оттуда доносились детский голосок, бабушкин шепот и ее собственный голос! Я постучалась к ней. Соседка открыла с микрофоном в руках и объяснила, что озвучивает аудиокниги, а в каморке ночью самая тихая запись.
- Приходят ко мне соседи в общежитии и такие: «Капуста есть?» Я им говорю, мол, пацаны, я вообще без денег. Потом они уточняют, мол, да нет, обычная капуста, мы борщ варим. А у меня как раз небольшой кочанчик был. Отдал. Потом по разным комнатам насобирали мяса, картошки, помидорок, морковки. В общем, сварили всем этажом кастрюльку борща на 20 литров (вахтерша из дома принесла). Ели мы этот супец ровно один день.
- Мы с однокурсницей захотели есть, время было 2 часа ночи. Действие разворачивалось в общежитии и по совместительству в учебном корпусе. Мы, не включая свет, проникли на кухню, чтобы нас не застукала дежурная преподавательница. Сели есть в темноте и тут услышали, как что-то шуршит в углу. Включили свет. Оказывается, мы были не одни такие. Там еще 8 девочек сидели на кухне и втихаря хомячили. А как услышали наши шаги — затихли и ждали, когда мы уйдем. Но есть-то им хотелось, вот они и кушали тихо и с шорохом.
Когда-то здесь была общага, потом здание переделали в обычный жилой дом
- В студенчестве жила в общаге. Как-то бабушка написала: «Завтра вышлю тебе соленья». Мы с соседками неделю мечтали о хрустящих огурчиках и маринованных помидорках. Посылка пришла, но легкая, как пух. Открываем всей комнатой, затаив дыхание, а там фото трехлитровых банок в деревянной рамочке и записка: «Почта стекло не приняла, но ты хоть посмотри, какие красивые вышли». Мы повесили фото на кухне и назвали «Натюрморт с надеждой». Через пару недель бабушка приехала сама, с четырьмя банками закруток.
- Мы однажды всей комнатой проснулись в 5 утра и никак уснуть не могли. Решили картошку пожарить. Только столкнулись с одной проблемой — картошки-то у нас не было. Было только масло. Соседка пошла на поиски. Нашла комнату, где горел свет, и выпросила пару клубней. Мы пожарили, поели и легли спать.
Общежитие в Санкт-Петербурге, вид снаружи
- В общаге объявили проверку: комендант пойдет по комнатам с белой перчаткой. Мы драили все до блеска, даже плинтусы зубной щеткой натерли. День Х настал. Пришла тетя Люда, провела ладонью по шкафу, нахмурилась. Потом открыла нашу тумбочку и достала оттуда пакет с тульскими пряниками, которые мы прятали от самих себя до стипендии. «Вот это порядок, — говорит. — С такими пряниками я к вам вечером на чай зайду». Да, она зашла. Только пряники наши не тронула, а угостила нас вишневым вареньем и домашним пирогом.
- Я однажды зашла в общагу к своим однокурсницам. Они мне сделали такой яркий макияж с блестками и так начесали волосы, что пришлось возвращаться домой дальними переулками. Я просто не отважилась идти днем в таком виде по центру города.
А вот и мою историю опубликовали 🤣 Да, я до сих пор помню этот макияж и начёс волос! Выглядела я как девушка с пониженной социальной ответственностью 😂, поэтому и не рискнула идти по центру города.
- Когда я жила в общежитии, у меня был лишний вай-фай роутер без пароля. Он работал круглые сутки. Назывался номером моей комнаты, поэтому все знали, чей он. Иногда мне в качестве благодарности приносили вкусняшки, делились конспектами, да и в целом относились очень доброжелательно. Но вот однажды я вернулась с занятий и увидела на двери записку: «Оформи новый тариф! Ничего не качается!» В тот же вечер я поставила пароль.
Волшебный вечер на кухне в общаге
- Мама мне подарила маленькую книжку с рецептами. И вот сижу я как-то в общаге, а у меня есть лишь горка риса. Листаю от нечего делать эту книжонку и вижу рецепт риса с чесноком. В общем, я нашла захудалую дольку чеснока и приготовила один из самых вкусных гарниров в своей жизни.
- Мой сосед по общаге получает посылки чаще, чем я ем. Сначала я завидовал, потом подружился с его мамой по телефону. Теперь она кладет в коробку отдельный пакет с подписью: «Для соседа». Позавчера там были пирожки и теплые носки моего размера. Как она узнала размер, я даже не знаю.
В общем, общага — это настоящая кузница самых теплых воспоминаний. Ведь сложно забыть вкус той самой картошки, которую мы ели прямо со сковородки наперегонки. Наверное, потому что самая вкусная еда — та, которой с тобой поделились.