15+ студенческих историй, когда банка сгущенки превращала обычный вечер в праздник

Турнир по настольному теннису сковородками прямо в коридоре общаги или забытый в шкафу шашлык — все это истории из студенческих времен. В годы, когда шла насыщенная учеба, каждый студент умудрялся превратить самый обычный день в целую череду незабываемых приключений. Пока одни сидели в библиотеке, чтобы посмеяться над подшивками журналов, другие случайно выигрывали факультетские заплывы. Из таких нелепых, но искренних моментов и складывалось то самое незабываемое студенческое время, когда для счастья хватало лишь хорошей компании.