Бедные те студенты, кто в это время пытался поспать/поготовиться к парам
15+ студенческих историй, когда банка сгущенки превращала обычный вечер в праздник
Турнир по настольному теннису сковородками прямо в коридоре общаги или забытый в шкафу шашлык — все это истории из студенческих времен. В годы, когда шла насыщенная учеба, каждый студент умудрялся превратить самый обычный день в целую череду незабываемых приключений. Пока одни сидели в библиотеке, чтобы посмеяться над подшивками журналов, другие случайно выигрывали факультетские заплывы. Из таких нелепых, но искренних моментов и складывалось то самое незабываемое студенческое время, когда для счастья хватало лишь хорошей компании.
- Как-то в общаге пропал интернет, мы решили устроить турнир по настольному теннису прямо в коридоре. Вытащили обеденный стол, выстроили шеренгу из учебников вместо сетки, мячик у кого-то нашелся, играли руками, книгами, сковородками. На шум прибежала комендантка. Мы замерли, а она достала ракетки, молча подошла к столу, и как подаст крученый мяч и с гордым видом такая: «Так, молодежь, учитесь, пока есть возможность!» В итоге турнир продолжался до полуночи, а победителю комендантка вручила банку вишневого варенья.
- На первом курсе после пар мы с подругой брали в столовой по чаю и булочке. Однажды нам не хватало на выпечку, и решили взять только чай. Буфетчица молча дала ватрушки и буркнула: «Вернете потом». Пришли отдавать, а она попросила вернуть булочками.
Это как? Девчонки должны были где-то купить/испечь булочки и отдать их буфетчице?
- У одного знакомого на этаже в общаге появился странный запах. Не сильный, но неприятный. Сначала думали, что кто-то мусор не вынес. Потом запах становился все хуже и хуже. Начали искать источник. Проверили кухни, душевые, мусорки, вентиляцию — ничего. А потом оказалось, что один парень перед отъездом домой спрятал в шкаф пакет с мясом. Когда вернулся, запах уже был легендой общежития. А когда открыли шкаф и нашли источник, этот парень посмотрел внутрь и выдал: «А, точно. Я же шашлыки хотел сделать». После этого его еще полгода называли не по имени, а «Шашлык».
Уххх, разблокировали.... Моя соседка по комнате летом выезжала последнец из нас и заезжала по осени первая. Оставила фарш в морозилке, холодильник по требованиям безопасности выключила...
По общаге запаха не было, холодильник весьма герметичен... Но в холодильнике поселились задорные червячки. Про обморок не говорила, но тошноту упоминала.... В общем, отмыть не смогла, купила к нашему приезду новый уже на свои деньги- прошлый то брали вскладчину.
«2006 год, второй курс колледжа, мне 16 лет. Я на фотографии парнишка, которого девушки пытаются утянуть на пары»
- Был у нас в университете преподаватель, очень классный дядька. Однажды он позвал меня обсудить дипломную работу. Я страшно переживал, потому что не знал, как он ко мне относится. И вот выходим мы с ним в коридор и встречаем преподавателя, который читал у моей группы лекции год назад. Тот радостный идет мне навстречу, жмет руку и начинает расспрашивать, как у меня дела. В этот момент первый преподаватель прощается со мной и собирается нырнуть в кабинет декана. Второй преподаватель переводит взгляд на него и говорит, показывая на меня руками: «Лучший студент курса!» А первый перед тем, как окончательно скрыться за дверью, буркнул: «Я знаю...» В этот момент меня просто разрывало от гордости и радости!
- Мы, 5 студенток, жили в двушке. Помню, одна из нас начала встречаться с парнем, и он пришел с тортом. А я говорю ей: «Скажи ему, чтобы в следующий раз фарш и макароны принес». До сих пор вспоминаем и смеемся. Они женаты уже 16 лет, и мы дружим семьями. Мой муж, кстати, пельменями меня прикормил тогда.
- Как-то между лекциями у нас образовалось три свободных часа. Чтобы не мерзнуть на улице, мы всей компанией пошли в библиотеку. Сначала планировали просто тихо посидеть в телефонах, но в итоге наткнулись на стеллаж с подшивками старых журналов 80-х годов. Зацепились за смешные советы и начали соревноваться, кто найдет самый абсурдный. В итоге корчились от бесшумного смеха и даже начало пары пропустили.
Ну, вот опять! Хоть бы пару из тех советов здесь написали! Просто читать о том факте, что кому-то было смешно, - грустно и невкусно
- Однажды в общаге нас разбудили в 12 часов ночи с требованием вымыть полы и очистить кран от налета. А у меня на следующий день с утра был экзамен. Позже мама пошла разбираться, что это такое было, и больше мне ни слова не говорили и не будили.
«Решила поучиться в университетской библиотеке. У входа меня встретила эта любительница книг и диванов»
- В универе на 1-м курсе я не подготовилась к экзамену по лингвистике и выучила только первый билет. И вот захожу на экзамен, передо мной бумажки с вопросами, я застыла. Преподавательница говорит: «Тяните билет». Я в этот момент громко, на всю аудиторию, говорю: «Пусть это будет первый билет!» Тяну, смотрю и ничего не вижу в нем от волнения. Преподавательница спрашивает: «Какой билет?» Отвечаю, что не знаю. Она мне: «Прочитайте первый вопрос». Я его читаю и поверить не могу — это единственное, что я знаю из лингвистики! Ответила я на «отлично», а преподавательница улыбалась, глядя на трясущуюся меня до конца экзамена.
- Хотели помочь одногруппнику выгрести древний хлам из гаража, который достался от дяди. Подумали: потаскаем, чай попьем и по домам. Убирались минут 20 и вдруг наткнулись на пыльный деревянный ящик. Пошутили про сокровища, открыли крышку и ахнули: внутри лежали десятки новеньких, запакованных настольных игр! Оказывается, дядя нашего друга был страстным энтузиастом настольных игр, заказывал редкие наборы целыми коробками для клуба, а потом переехал и оставил эту коллекцию на хранение. В итоге вечер превратился в турнир по настолкам.
- Сдавала грамматику английского языка, преподаватель, выслушав мой бодрый четкий ответ, сказала, что выше четверки мне не поставит, так как у меня много пропусков. Я предложила: ответить на вопросы любых билетов без подготовки. Преподаватель разрешила вытянуть еще 3 билета, я рассказала все без запинки.
«Решили подурачиться под Новый год, когда учились в вузе»
- Когда я была студенткой колледжа, ко мне начал проявлять внимание один молодой человек. Он жил в моем родном городе, а я училась в другом. В очередной раз я собралась ехать на выходные к родителям, и он пообещал встретить меня с электрички. Он приехал с другом, я, значит, такая крутая, в мехах, на каблуках пытаюсь произвести впечатление. И вот мы подъезжаем к дому моих родителей, я выхожу, начинаю идти, будто порхаю и поскальзываюсь и со всего размаху сажусь на заднюю точку. Быстро встаю и не оборачиваясь, иду домой.
- Я был студентом института, и однажды выяснилось, что мне нужно закрыть сразу три зачета по физкультуре. Товарищи предложили мне отличную идею: принять участие в соревнованиях и закрыть все одним махом. Я к этому совершенно не был готов, но кто-то добрый дал мне свои плавки, и я отправился в бассейн. Ни очков, ни шапочки у меня не было. Выхожу на дорожку, а вокруг объявляют ребят, все КМС или просто спортсмены. Я заволновался, что приду последним. Начал судорожно вспоминать все, чему меня учили на занятиях по плаванию 8 лет назад. Без очков меня снесло с моей дорожки, да еще и в конце кувырок был не самый удачный, но на финише выяснилось, что я первый с лучшим временем на факультете. Ко мне подбегает какая-то женщина и начинает на меня ругаться: «Ты кто такой вообще? Откуда ты взялся?!» Поговорили, и она позвала меня к себе в кабинет. И там выписала мне корочки для занятий плаванием на два года, предложила заниматься дальше, представлять факультет — и заодно мне закрыли физкультуру на два года вперед, на четыре семестра.
«Учу студентов геофизике!»
- На первой практике по химии требовалось строго быть в белых халатах. Я свой забыла, решила взять у знакомой. Халат оказался с рюшками и яркими пуговицами. Она любительница все украшать. Зашла в лабораторию, опустив взгляд. И тут завкафедрой говорит: «Ну наконец-то хоть кто-то пришел на химию как на праздник!» Весь семестр он ставил меня в пример за любовь к занятиям и в итоге поставил зачет автоматом.
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