17 конфузов из детства, которые спустя годы превратились в семейные байки

В детстве все как-то проще: искренне говоришь все что думаешь, устраиваешь любые эксперименты или делаешь по-своему просто потому, что это кажется логичным. А взрослым потом остается только со смехом вспоминать эту историю даже спустя много лет. Вот несколько семейных баек, где детишки выдали нечто запоминающееся. А в конце статьи вас ждет бонус: история о том, как ребенок помог всему самолету.