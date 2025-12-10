16 случаев, когда в театре было веселее, чем на стендапе

Такие моменты напоминают нам, что театр — это не только отрепетированные мизансцены, но и живая энергия зала, где может случиться все что угодно. И порой именно такие нелепые казусы запоминаются нам ярче, чем сама постановка, и становятся теми самыми байками, которые мы годами пересказываем друзьям.

А с вами случались подобные курьезы во время культурных выходов?