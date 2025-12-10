У Светланы БМВ ситуация описана ярче. Зачем сокращать было? Чтобы не упоминать украинские танцы? Бред какой...
16 случаев, когда в театре было веселее, чем на стендапе
Обычно поход в театр ассоциируется у нас с высоким искусством, строгим дресс-кодом и абсолютной тишиной в зале. Мы настраиваемся на серьезный лад, готовимся сопереживать героям и ловить каждый жест актеров. Но иногда сама жизнь врывается в этот храм Мельпомены и пишет свой сценарий, который оказывается куда увлекательнее пьесы.
- Пошли с подругой в театр, на какую-то хипстерскую постановку. Сидим умные и серьезные. На сцену выходит актер, на нем трико в облипочку. Он что-то шепчет, все замолкают, и моя подруга как выдаст на весь зал: «Офигеть! Ты посмотри — у него профиль, как у Влада! Ну моего бывшего. Ну, красавчик!» Весь зал рухнул от хохота! Актер, бедный, пытался сдержать улыбку.
- Ходили на спектакль «За двумя зайцами». Молодой артист подпрыгивал, широко расставляя ноги. Ох, и здорово у него получалось! И тут его брюки резко разрываются внизу по шву. Зрители замерли. Ведь все увидели его идеально белые трусы. Но никто не посмеялся, а наоборот наградили актера аплодисментами, потому что он очень классно плясал. За кулисами он говорил, что больше никогда не наденет под черные брюки белые труселя. © Светлана БМВ / ADME
- Пришла в оперу. У меня было шикарное место у прохода, ведь там можно вытянуть ноги и разместить вещи. Зал битком, проходы между рядами узкие. И тут ко мне подходит мужик из середины ряда, подняв всех по пути, и без стеснения заявляет: «Вы все равно одна. Давайте вы поменяетесь с моей женой, весь ряд подвинется и тогда мы с женой будем рядышком». Ну а я что? Я отклонила это «заманчивое» предложение. © go_down_the_rabbit_hole
- Девушка бросила меня из-за того, что я не смог достать билеты на крутую театральную постановку. Сказала мне: «Я пойду с тем, кто сможет билеты достать, а ты бездарь!» Недавно я попал на то самое представление, меня пригласила красивая девушка из нашего офиса. Ее папа заведует этим театром. Видели бы вы глаза моей бывшей, когда она с каким-то парнишкой теснилась где-то на последних рядах, а я с шикарной девушкой прошел мимо них по направлению к первым рядам у сцены. © Палата № 6 / VK
- Только-только начала встречаться с будущим мужем. Позвала его в театр. Он, скажем так, совсем не театрал, но мужественно сидел, смотрел. В какой-то момент у него зазвонил телефон, и краем глаза я увидела, что он пишет сообщение: «Не могу ответить, я в кино». © Nika88 / ADME
- В детстве не любила ходить с родителями на культурные мероприятия. Они у меня обожали посещать разные оперы, концерты, а мне было там невероятно скучно. Однажды мы пошли в театр, я там чуть не уснула, но, заметив, что мама с папой были вовлечены в представление, решила ускользнуть. Я сползла с кресла и на пузе покарабкалась через всю толпу к выходу. Тут же заприметила буфет, подошла к тетеньке, которая готовила булочки. Мы поболтали с ней о жизни, о пирожках, я понаблюдала за ее работой. Мне разговор с незнакомой буфетчицей понравился больше, чем игра распиаренных актеров в том театре. © Карамель / VK
- Пошли с подругой на концерт театра Ромэн. Сидим в первом ряду. И вот Николай Сличенко подходит к краю сцены и, запевая «Клен ты мой опавший», резко наклоняется и смотрит нам прямо в глаза. Нас обеих обуял приступ дикого хохота. Мы еле сдерживались и от этого было слышно какое-то бульканье и подвывание. Нам пришлось выйти и доржать в холле. Вернуться мы не смогли: только посмотрим друг на друга и сразу же гомерический хохот. Нам тогда было лет по 17. © Зинаида Лищинская / ADME
- Пошла в театр. Моими соседями оказались женщина с cыном. Мальчик с интересом рассматривал богатое убранство зала. Видимо впервые в театре. Свет погас. Раздвинулся занавес. Вышли актеры. И тут раздался восхищенный шепот мальчика: «Мама, здесь же 3D!» © Cool story / VK
- Ходили с парнем в театр. В антракте сидели в зале, смеялись. Но из-за пустяка я вспылила. Третий звонок. Он встал и выбежал. Подумала, обиделся. Хотела расплакаться, как вбежало это чудо с рюкзаком! Он плюхнулся на место и открыл рюкзак со словами: «Я подумал, ты проголодалась» и достал еду. © Палата № 6 / VK
- Во время антракта пошел в буфет. Смотрю, там мужик хряпает буфетские бутеры. Рядом девчуля-фитоняшка. Он ей говорит, что, мол, не готовишь, надо здесь поесть. Девчуля ответила, что курицу вообще-то варила. А он как вскрикнул: «Лена, ты мне курицу в апреле варила, а сейчас конец мая». © Убойные Истории / VK
- Решили мы с подругой окультуриться — пошли в оперу. Сзади нас — папа с дочкой. Весь спектакль сидел недовольный, чуть не уснул. Думаю, ну понятно, не его формат. Вот опера заканчивается, аплодисменты стихают. Все еще сидят, и тут, в эту самую тишину, он громко выдает дочке: «Ну и зачем мы вообще пришли слушать эти крики? У тебя мама дома каждый день такой концерт дает!» Я чуть не задохнулась от смеха! Представляю, что там за домашний репертуар у его жены!
- Пришла в театр. Выключила звук на телефоне, поставила авиарежим. Но забыла о том, что у меня стоит будильник с напоминанием о том, что нужно выпить таблетку в 21.00. И вот прямо на спектакле зазывает сирена, я с недовольным лицом поворачиваюсь на людей сзади. Тут же поняла, что это мой телефон. Какая же у меня тогда была паника! Стыдно до сих пор. Теперь выключаю звук, проверяю будильники, включаю авиарежим и на всякий случай отключаю телефон. Потом еще по сто раз проверяю. © bekker_english
- Много лет назад ездили с классом в театр. Зал полон школьников, все галдят, актеры на сцене надрываются. Это был «Недоросль» по Фонвизину. Вместо суфлерской будки у них был просто люк в полу. Его крышка была открыта и подперта палочкой. И вот один из актеров задел эту палочку шпагой и суфлера прихлопнуло. Зал радостно заржал. А через некоторое время крышка люка стала приподниматься, а рука суфлера начала устанавливать поддерживающую палочку. Тут заржали и уже и актеры на сцене. © Jenny / ADME
- Пришла на балет «Лeбединое озеро». Впереди сидящий меня мaлыш повернулся к маме и шепотом спросил:
— Мама, а где же лебеди?
Та ответила:
— Да вот же они, сыночка, на сцене!
Малыш посмотрел на сцену, потом опять повернулся к маме и удивленно заметил:
— Мaма, так это же стpаусы! © Убойные Истории / VK
На балете была один раз. Был выездной концерт плюс буфет, нам шеф устроил корпоратив в "Пулковской". Я пошла только потому, что рядом с домом было. Балерины вышли в дырявых колготках. Все представление я следила за дыркой, расширится или нет. Это было в 90-е.
- Сидели с сыном на представлении на первом ряду. На сцену вышли девчонки из кордебалета. Они порхали будто феи буквально на расстоянии вытянутой руки от нас! Сын сидел молча, потом резко насупился и громким голосом выдал: «А почему у них у всех ноги в синяках? Они что, хулиганки?» Так и кончились у ребенка иллюзии относительно фей. © Алексей Мозгов / ADME
- Жена напомнила что сегодня в театр. Мне лень: надо бриться, мыться, а я с работы. Но супруга сказала, чтобы я просто надел костюм, мол, кто меня там нюхать будет. Пришли в театр. И прямо во время спектакля одно из действующих лиц берет и начинает меня обнюхивать. Это была собака. Я красноречиво посмотрел на жену. © Убойные Истории / VK
Такие моменты напоминают нам, что театр — это не только отрепетированные мизансцены, но и живая энергия зала, где может случиться все что угодно. И порой именно такие нелепые казусы запоминаются нам ярче, чем сама постановка, и становятся теми самыми байками, которые мы годами пересказываем друзьям.
А с вами случались подобные курьезы во время культурных выходов?
