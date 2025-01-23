А никто не подумал, что наа этой лодке могла быть плесень? Или химикаты, чтоб плесень не росла? А в человеке там легко что-то испортить или вырастить...
12 историй, которые произошли в театрах, музеях и других местах, куда люди приходят приобщиться к прекрасному
Некоторые люди воспринимают поход в театр, филармонию или на выставку как невероятно нудное мероприятие. Другие же, напротив, отправляются в такие места за массой впечатлений. Причем, часто их обеспечивает не только постановка или экспозиция, но и окружающие люди, тоже пришедшие, так сказать, окультуриться. Пользователи сети поведали свои незабываемые истории из театра, музея или концертного зала, а мы не прошли мимо.
- Каждый год в октябре мы с друзьями ездим в Шарм-эш-Шейх. В этом году оказалось, что неподалеку от нашего отеля открылся музей Древнего Египта. Было решено посетить данное заведение. Огромный комплекс, все очень красиво и монументально, залы с каменными барельефами и витринами. В витринах — мумии крокодилов, овечек, кошек, соколов и прочей живности. Затейливо жили древние египтяне.
На втором этаже обнаружились две старинные лодки из папируса, не в витрине, но окруженные надписями, что их нельзя трогать. Вообще и категорически! Тут мой друг Руслан повернулся ко мне и сказал: «Думай обо мне что хочешь, но я сейчас понюхаю лодку». И понюхал. Он сказал, что она пахнет старыми книгами. Естественно, я тоже стал нюхать лодку. Действительно пахло старыми книгами. Мы стояли и нюхали лодку, погружаясь в атмосферу Древнего Египта. За этим занятием нас и застал удивленный охранник музея. Мы сделали вид, что ничего не происходит, и продолжили осмотр.
В любом случае оно того стоило. © Miamoto1710 / Pikabu
- Было дело, работала я в театре. Родители возжелали посмотреть спектакль. И сына моего 5 лет привели. Взяли с него слово, что будет вести себя хорошо. Первый акт ребенок отсидел идеально, шел к концу второй. Вот главный герой падает и делает последний вздох. Зритель напряженно молчит. И в этой тишине на весь зал звонкий детский голосок вдруг выдает: "Сережу жалко!" (Героя звали Гарибальд, а актера — Сергей). Кто-то из зрителей, естественно, прыснул или даже взоржал в голос, но все быстро сориентировались, и зал разразился аплодисментами. За кулисы после спектакля я заходила с красными ушами. А главный герой меня чуть не укокошил, потому что сам едва удержался, чтобы не рассмеяться.
- Моей любимой старшей сестре на тот момент было 4 года, меня еще на этом свете не было. И вот мама совершенно случайно берет билеты в местный драматический театр на спектакль вечерний. Раз спектакль вечерний, он ну вот совсем не для детей. Хоть и с цензурой. А сестру оставить было не с кем. А билеты? А вожделенный спектакль? Посему мама берет дочь с собой. Все было изумительно до того момента, когда в спектакле не появились мужчина и две женщины, одетые ну очень откровенно. И тогда моя драгоценная сестра, увидев это безобразие, начала хлопать в ладоши и кричать: "А люди-то в негиже!" Смешно было всему залу. А мама моя почему-то быстро сбежала. С сестрой, разумеется. © alogistmag / Pikabu
- Были на концерте с сыном, года 4 ему было. В саду абонементы давали. Мол, классическая музыка, нужно ребенка развивать. Второй ряд, все видно и слышно. Перед концертом музыканты очень долго настраивали инструменты. Наконец вышел дирижер, поклонился, взмахнул палочкой, наступила тишина... И тут мой громко так: "Ну наконец-то закончили. Хрень, а не музыка". Концерт начали через минуту —после того, как музыканты отсмеялись.
Последний рассказ насмешил. Представляю, как музыкантам было весело после таких слов 😀😃
- Пришла в театр, мои билеты провели при входе. Тут подходит пара и говорит, мол, это наши места. Я начинаю доказывать, что нет, мои. Уверенная в своей правоте зову администратора. Оказывается, я перепутала дату и пришла на неделю раньше. Спасибо администратору, нашла для меня одно свободное место. © katjirueva
- Ходили мы не так давно на классическую музыку. Антрепренер всех сразу попросила выключить телефоны (для тех, кто просто запамятовал) и предупредила, что произведение такое-то в 3-х частях. Между этими частями аплодировать не принято. Казалось бы, должна быть культурная публика... Но телефоны звонили раз 10. У одной бабки вообще телефон пиликал минут 5. Сначала она не понимала, что у нее, потом пыталась заглушить сумку, затем долго в ней копошилась. На звонке у нее отнюдь не Шуберт был. Ну и, конечно же, во время каждой паузы раздавались аплодисменты. © gurupinhead / Pikabu
- В одном театре застала интересную идею. Когда во время представления кто-то включал телефон, то ему в экран откуда-то сверху начинали светить красной лазерной указкой. Такое персонифицированное внимание очень напрягает, и человек мгновенно выключает телефон. © Palma.Upala / Pikabu
- Знакомый пригласил меня на концерт. При встрече он подарил лично мне большой букет цветов. Все было хорошо, мы сидели по центру во втором ряду, я с края. Ближе к завершению концерта артист спустился в зал и начал собирать цветы от поклонников. Он так увлекся, что начал вырывать у меня букет, но я крепко вцепилась и не отдавала. Он улыбнулся и пошел дальше, а следом за ним шли его помощники и забрали все-таки букет. Мой друг возмутился и попытался объяснить, чьи это цветы. Его выдворили в фойе, я побежала за ним. Тут вышел охранник и вручил мне большую красивую корзину цветов. «Это не мое», — сказала я, но никто не слушал. «Извините, пожалуйста», — неловко и застенчиво произнес этот охранник и ушел. Больше с цветами на такие концертные площадки я не хожу. © Janinaandlife / Pikabu
Я в университете диплом защищала, мама пришла с большим нежным букетом меня поздравить. Я вышла, она мне подарила и тут заведующая кафедрой вышла. Пока разговаривали, она несколько раз удивлённо (что ей приходится явно) сделала движение забрать букет, но я удержала)
- Больше не хожу на оперу — первый раз был таким скучным, что мне хватило. Единственный запоминающийся момент случился, когда мужчина на сцене внезапно свалился. От неожиданности я выдала: «Ух, елки-палки!» Бабули, сидевшие рядом, лишь улыбнулись. Кажется, для них это тоже было самое интересное за вечер. © nezendeya
- Я однажды была в опере, и там, оказывается, есть бегущая строка под сценой —поясняется, чего они поют. Смешно, когда пафосная голосовая рулада, и поза, и лицо, а сверху перевод примерно такой: "А че это за баба к тебе заходила симпатичная такая?" © pechenkagoa
- Как то раз меня одногруппница уговорила сходить с ней на оперу и сесть в партере. Ладно. Садимся, и я ей рассказываю: "Яна, я всегда беру балкон. Звук прекрасен, все видно. И вариант хорош тем, что если кто-то на сцене фальшиво поет, есть вероятность не добросить тухлое яйцо". Поржали с ней. Но. Когда первое сопрано запела и взяла верхние ноты, я услышала фальшивые звуки. И не только я. Часть людей рядом с нами затихла. А у меня улыбка сошла с лица. Я надеялась, что это у нее временно. Вдруг, волнение? Или еще что-то. Но нет. До конца представления в верхних нотах она фальшивила. Было ужасно. Впечатление смазалось, и я ушла с плохим настроением из театра. Обычно идешь после и пританцовываешь, вспоминая моменты. А тут — забыть и все. © x_amerskla
- Гуляю по Дворцовой площади, а там очередь в Эрмитаж — жесть! Спросила у ряженого «Петра I», оказалось — вход бесплатный весь день. Минут 5 с ним поболтали, посмеялись, разорил меня на фотографию. И тут он выдает: «Целоваться будешь с Петром?» А я как ляпну: «Только не здесь». И показательно так обвожу рукой толпу. Он кивнул, предупредил коллегу, отвел меня в какой-то закуток, где мы минут 15 умопомрачительно целовались. Попрощались и разошлись. Самый странный поступок за отпуск. © Подслушано / Ideer
Нескучные истории из театра вы также сможете найти и в этих материалах:
Комментарии
"Часть людей рядом с нами затихла". В смысле?)) а до этого они тоже пели или просто беседовали?)
Всё-таки маленьким детям na взрослых спектаклях не место, даже если родителям очень хочется приобщиться к прекрасному. Это аксиома. Истории, конечно, забавные получаются, но как они мешают!
Мне интересно, почему люди так часто пишут о том, что им скучно в опере? Даже как будто хвастаются этим.
Я люблю оперу с ранней юности. Моя профессия к музыке отношения не имеет, правда, музыкальную школу я закончила.
Я не считаю людей, которым не нравится опера или филармонические концерты, невежественными или малокультурными. Ну, может, в детстве не привили им любовь к музыке, они не виноваты.
А вот публичное хвастовство этим - уже от недостатка культуры.
Не обладаю абсолютным слухом, но все же слышу как какой инструмент играет. Периодически это доставляет некоторые неудобства. Вот недавно был концерт. Оркестр: фортепиано, струнные. И, елки!!! 4 скрипки, а я слышу, что играют 5 инструментов. Рассматривала у кого как смычок и пальцы двигаются. Да, многие коллективы сейчас включают фоном дополнительное сопровождение - это здорово помогает сделать произведение более глубоким в звучании. Но тут было заявлено про живой концерт, съемка запрещена. И билеты стоили недешево. Но зачем вот так?! Обидно было почему-то.