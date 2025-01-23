12 историй, которые произошли в театрах, музеях и других местах, куда люди приходят приобщиться к прекрасному

Мне интересно, почему люди так часто пишут о том, что им скучно в опере? Даже как будто хвастаются этим.

Я люблю оперу с ранней юности. Моя профессия к музыке отношения не имеет, правда, музыкальную школу я закончила.

Я не считаю людей, которым не нравится опера или филармонические концерты, невежественными или малокультурными. Ну, может, в детстве не привили им любовь к музыке, они не виноваты.

А вот публичное хвастовство этим - уже от недостатка культуры.