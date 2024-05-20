«Ханума» в постановке БДТ - обожаю!
«Только я глаза закрою -
Предо мною ты встаешь,
Только я глаза открою -
Над ресницами плывешь!
Балагур в дыму табачном -
Посмотри, каков я есть!
Молодец в бою кулачном -
Посмотри, каков я есть!
Как посмотришь - так полюбишь,
Как полюбишь - подойдешь…
Только я глаза закрою -
Предо мною ты встаешь…»
14 историй о театрах, в которых невольно разгорелись страсти похлеще гамлетовских
Когда актеры разрушают невидимую четвертую стену между ними и зрительным залом, это врезается в память всей аудитории. Бывает и так, что какая-то мелочь заставляет спектакль идти наперекосяк. А порой еще до начала представления у зрителей или актеров происходит казусная ситуация, о которой прямо грех не рассказать друзьям и пользователям интернета.
- В школе мы были в продвинутом гуманитарном классе, и нас часто водили в театр. Нам это не нравилось до одного спектакля. Проходил он в камерном театре, зал был человек на 30, не больше. Действие происходило в деревне и заканчивалось все огромным застольем. На столах была настоящая еда, пельмени пахли так, что мы, старшеклассники, чуть слюной пол не залили. И в один момент актеры начали пускать и пельмешки, и соленые огурчики в зал! С того раза от театра мы больше не отлынивали. © Изяслав в ярости / ADME
- Оперу чаще всего исполняют на языке оригинала. Перед премьерой с певцами занимается специалист по певческой грамматике, указывающий исполнителю на все ошибки в произношении. Но есть и представители школы «и так сойдет». И вот однажды участвовала я в постановке оперы в северной европейской стране. Текст звучал почти идеально у всех, кроме местной звезды, исполнителя главной роли. Он эту роль выучил когда-то давно, исполнял ее неоднократно на самых разных сценах и не привык прислушиваться к замечаниям языковых коучей. И после перла «Мужайся, сыр мой!» знающие язык оригинала отползли с хрюканьем за кулисы. © Unknown author / Pikabu
- Я люблю оперу, и однажды пригласила свою близкую подругу на «Набукко». И вот наступает момент, когда одна из героинь мощной комплекции поет свою последнюю арию, а потом падает на сцену и испускает дух. Это очень трагический момент! Вот только певица упала в тишине с таким звуком, будто свалился мешок цемента. А металлическая шапочка слетела с ее головы, перезванивая, покатилась по сцене, и упала прямо в оркестровую яму, откуда в тишине послышалось отчетливое «Ой-е». Вот тут-то мою подругу и прорвало! Она ржала как конь, но хуже всего, что ее смех был настолько заразным, что присоединился почти весь партер и балкон! Короче, в тот раз «Набукко» я не досмотрела — выгнали... С тех пор одна в оперу хожу... © Unknown author / Pikabu
- Когда мне было лет 14, ходили с родителями в театр на «Хануму». И вот сидим мы, смотрим, как на сцене Ханума заигрывает с мужчиной и говорит ему что-то вроде «Расстегни мне платье!» И тут радостным басом кто-то из зала выдает: «Давайте я расстегну!» Зал угорает, мы с мамой сидим красные. Все верно, это был мой папа. © Подслушано / Ideer
- Были мы однажды в Большом театре, на «Травиате». И вот в последней сцене Травиата поет заключительную арию, стоя на узкой железной кровати в ногах — такой, как в старом кино. И вот финал: Травиата допела арию, последний вздох, она навзничь падает на кровать и.... промахивается наполовину. Зал в ужасе молча сидит, занавес закрывается, спектакль окончен. Тишина. Все боятся хлопать. Через минуту тишины она одна выходит перед закрытым занавесом и кланяется. Общий вздох облегчения и началась овация. Хлопали не только за прекрасное исполнение, а еще и за то, что певица, в отличие от Травиаты, цела осталась. © Sakhara / ADME
«Ханума» в постановке БДТ - обожаю!
- Ходили неделю назад с семьей на оперу «Аида». Наши места совсем близко к оркестровой яме, а перед нами — 4 подружки. Все втыкают в смартфоны и весело болтают. Звучит третий звонок. В зале гаснет свет. Оркестр берет первые аккорды... И тут одна подружка задорно застрочила кому-то сообщение. Я начал беситься, так как в темноте ее смартфон слепил мне глаза и сцену было не видно. 3 другие не отставали и тоже что-то строчили в своих гаджетах. А хотелось не только слушать оперу, но и смотреть. Оглянувшись, я увидел, что вокруг еще человек 50 светят экранами, и решение пришло спонтанно. И я просто на ползала ляпнул жене c нецензурным словечком: «Смотри, как прикольно светятся физиономии тех, кто не выключает смартфоны!» Было стыдно из-за такой выходки на 5-м десятке лет, но все подружки как по команде выключили свои гаджеты, а одна из них продекларировала: «Приобщились, блин, к культуре». © mda675 / Pikabu
- Лет 10 назад знакомая с мужем пошли в театр на «Мастера и Маргариту». Она беременна, лето, жарко, вот и купили в буфете воды. Но билетер ни в какую не пускал их с бутылкой в зал: мол, либо выпивайте, либо выбрасывайте, в зал с водой нельзя. Муж спорил, настаивал на том, чтобы их впустили, просил войти в положение, а у моей знакомой случился нервный срыв. И тогда она швырнула эту несчастную бутылку в мусорку и, рыдая, выбежала из театра. Окружающие лишь плечами пожали, мол, беременная истеричка, что с нее взять. Муж бросился за ней и выяснилось, что не в бутылке с водой дело. Просто тем билетером оказался родной отец знакомой. Он ее не узнал. Не общались они лет 5 до этого, внешность кардинально не изменилась. А он не узнал родную дочь... © Подслушано / Ideer
Что-то нереалистично. Как могут не пустить в зал с водой, это же не самолёт.
- Подруга приехала ко мне во время командировки, привезла моему мужу веники для бани в подарок от своего. Поужинали, разговорились. И подумали, что неплохо бы посетить культурное место. Решили посмотреть «Призрак Оперы». Вот почему мы пошли туда с вениками? И почему в гардеробе их взяли — до сих не понимаю.. А глаза моего мужа, когда он нас встречал с культурного мероприятия с банными вениками, я до сих пор помню... © Keni / ADME
- Была на «Золушке» Россини. На билетах было указано, что опера предназначалась для зрителей 16+, арии исполнялись на итальянском, а речитатив переводили с шутками фривольного содержания. Но родители привели в зал кучу детей. Страдали и сами малыши, и другие зрители. Многие ушли после 1-го акта. Но особенно отличилась девочка лет семи-восьми, которая после того, как достала разговорами свою мать и окружающих, решила развлечь себя сама: в 1-м акте она бегала по проходам, а после антракта нашла себе кавалера лет шести, и они вдвоем с визгами играли в прятки, бегая по проходу и прячась друг от друга между рядами во время спектакля. Мать девочки все это игнорировала и приняла меры только после угрозы капельдинера вызвать охрану и удалить их обеих из зала. © Кайлин / ADME
Непонятно, почему администрация пускала в зал детей, если зрелище было маркировано 16+. Это же не 12+, когда, если не ошибаюсь, возможно посещение с родителями.
- Мама рассказывала, как ходила на спектакль, где один персонаж бил другого в грудь, на которой был спрятан маленький пакетик с жидкостью красного цвета, чтобы выглядело так, будто течет кровь. Актер, который должен был сделать это, был второстепенным персонажем, никакого опыта у него не было. Ему сказали во чтобы ни стало проколоть пакет, и он решил следовать этому до конца. Так что когда случайно во время сцены пакет упал на пол, этот парнишка вместо того, чтобы проигнорировать это, начал неистово колоть пол. Главному актеру пришлось импровизировать, притвориться, что ему больно, и в конце испустить дух. © Citizens_Of_Dalaran / Reddit
- Рассказываю клиентке, что собираюсь завтра в театр на мюзикл «Злая», а она такая говорит: «Да ну, такой спектакль в нашем городе не идет, если бы шел, я бы знала». Я про себя думаю: «Ишь ты, какая специалистка по мюзиклам выискалась». А потом оказывается, мои билеты на тот же день и месяц, только следующего года. © benchapman123 / Twitter
- Когда мне было чуть больше 20, я участвовала в постановке «Укрощения строптивой». В какой-то момент спектакля я находилась прямо за декорациями, изображающими жилье — рамой с холстом, раскрашенным под стену. Я была увлечена тем, что целовалась с одним актером. Видимо, мы были настолько страстны, что под нашим напором декорация свалилась с платформы, и зрители увидели нашу целующуюся парочку! К счастью, наше поведение вполне соответствовало нашим ролям. © Jordana George / Quora
- В старшей школе я участвовал в мюзикле и играл принца, влюбившегося в Рапунцель. У нас была сцена, где я прыгаю с башни, отвернувшись от зрителей, чтобы они не видели фальшивую кровь на моем лице, а затем поворачиваюсь к зрителям и ору что есть силы: «Мои глаза! Ой-е-ей!» А рассказчик тем временем поясняет, что я напоролся на шипы и ослеп. После этого я должен был убежать со сцены, но мне в глаза попала искусственная кровь, они защипали, поэтому я решил сделать это с закрытыми глазами. В итоге врезался лицом в стену, драматически рухнул обратно на сцену и просто лежал там, ошеломленный. Все смеялись до упаду, и в итоге эта сцена стала частью спектакля. © boredguy12 / Reddit
- Рассказал сегодня знакомый хирург историю, далее с его слов. Прихожу домой после работы уставший. И тут жена: «Как? Ты забыл, что мы же сегодня в театр идем? Лучшие места в кои-то веки». Блин, так не хочется никуда тащиться, прилечь бы, а тут нужно бриться, мыться, одеваться. Но жена еще подгоняет, мол, костюм надевай костюм и пошли, кто тебя нюхать будет. И как же было неловко, когда ко мне прямо во время спектакля со всех ног подбежала собака — одно из действующих лиц пьесы «Сильвия» — и начала меня обнюхивать. Я лишь в ответ бросил красноречивый взгляд на жену. © OhLiuLi / Pikabu
Если вы любите балет, то, вероятно, вам будет небезынтересно прочитать статью о мифах, с ним связанных.
Комментарии
Любимaя истoрия про театр это о пoходе на Кармeн в Лoндонскую Корoлевскую опeру, но я ее трeтий рaз рaссказывать не буду, потому что в прeдыдущие два, что старoжилы, думаю, многие пoмнят, я улетала момeнтально в бaн. То ли модeры фaнаты отстoйного Бaрри Кoски, то ли Кармeн не любят, то ли Рoял Оперу :)
Древнее: Были мы на днях с мужем свидетелями следующей сцены..
Мариинский театр, опера "Мадам Баттерфляй" Пуччини - интеллигентные люди,
восхищение культурой и талантами, дорогой буфет и прочая и прочая....
Наши соседи рядом - мать и дочь лет 16-ти - программка в наманикюренных
руках, тонкие очки на носике, элегантное длинное вечернее платье и т.п.
Идиллия - если бы не соседки сзади - дамы, уже 15 минут предпочитающие
высокой культуре обсуждение родов некоей Аллочки, изобилующее
техническими подробностями, способными отбить аппетит на трое суток у
самых закаленных. Мешает... смущает... на исходе 15-ой минуты просто
надоедает.... принятое мной стратегическое решение обернуться и тактично
пошипеть внезапно реализует Юный Ангел. Повернув изящную головку и
изобразив на лице тактичное "не могли бы вы..."... ей удается добиться
прекращения потока жаркого шепота минуты на три.... затем описание
возобновляется с новой силой... Ангел вновь поворачивается, слегка
опускает очки и нежно-тонко шепчет: "Извините, пожалуйста, вы
немного....".. эффект снова имеет место - и с той же
продолжительностью.... :) Все соседи в то время теряются в догадках,
зачем, собстно, дамы пришли в театр... напряжение нарастает.. как ни
странно - взгляды соседей с мольбой обращаются на Ангела... и она
оправдывает надежды... поворачивается вновь и, не меняя смущенного и
деликатного выражения лица, произносит:" Дамы! ну в театр же за
культурой ходят, а не пи%деть в конце концов!".... ряд лежал... дамы до
конца представления боялись даже дышать:).. мама Ангела благодушно
улыбалась:)))
А ладно, еще одну вспомнила. Эта o силе тeатрального искусствa :) несколько лет назад вижу в новoстях, что на Вест-Энде будет спектaкль с Джереми Айронсом и Лесли Мэнвилл. Я такая АААААА! И сразу подумала, что надо обязательно идти, потому что Айронс уже не молод и, может быть, это последний его спектакль. Конечно, беру билеты. Конечно, в самые первые ряды, чтобы видеть каждую эмоцию. И думаю, что надо попробовать осилить дочитать эту пьесу (Long Day's Journey Into Night), которую я пару раз начинала и бросала, как просто ну совершенно невынoсимую. Берусь за нее еще раз. Нет, это просто вынoс мoзга как скучно. Ладно, попробую пoсмотреть фильм с захваленнoй на все лады Кэтрин Хепберн. Смотрю и только одно жeлание, чтобы все пeрсонажи убились и мне не надо было на них смoтреть. И чтоб героиня Хепберн это сделала первая, т.к. ее дeбильныe ужимки и гримaски вымoраживали невeроятно. Это и есть крутая актерская игра? Спасибо, смотрите сами. В общем, к театру я мoрально настроилась наслaдиться игрой Айронса и Мэнвилл, несмотря на раздрaжающую пьесу. А вот и нет! Там, где Хепберн кочeвряжилaсь словно чeрвяк на сoлнце, Мэнвилл играла тонкo, на полутонах, и ее гeроиня выглядела именно что психичeски не совсем здoровой, ее было жалко. Айронс был, ну что тут говорить, вoсхитителен. Но что совсем удивительно, так что для меня лично спектакль сделал молoденький мальчонка Мэтью Бёрд, который играл настолько потрясающе, что я, кажется, забыла, что шла в принципе на Айронса. И да, пьеса в прочтении Ричарда Эйра с этим актерским составом мне понравилась.
Я вот быдло ограниченное. Театр не понимаю. Вот вообще не понимаю.
Если фильм, то там спецэффекты и все дела. Если книжка, то нужное происходит в мозгу. Читаю я, кстати, много.
Да, понятно, что когда-то не было технологий и театр был заменой кино. Но сейчас зачем... Можно отснять и выложить в платный/бесплатный доступ. И актеров не надо гонять бесконечно.
Про папу , не узнавшего дочь.
Бред сумасшедшего. Ладно , он не узнал ее с животом , а она почему молчала?