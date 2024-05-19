Месть конечно получилась неплохая, но я бы переживала за то, во что превратится моя квартира после семьи с семью маленькими детьми. Стоит ли овчинка выделки. 🤔 Уж лучше самой остаться дома и что нибудь придумать. Музыка, телевизор, катание шаров от боулинга по полу. Всё лучше, чем отдавать квартиру на растерзание, для ещё и за бесценок.
15 человек, которые получили по заслугам. А вот так им и надо
Не все из нас готовы молча проглотить обиду и продолжать общаться как ни в чем не бывало. Герои этой статьи не стали прощать изменников, обманщиков, хамов и мусорящих в подъезде соседей. Вместо этого они воздали им по заслугам. И, надо сказать, многие подошли к этому делу творчески и с выдумкой.
- Брат моей жены чем-то рассердил ее, когда они учились в старших классах. Моя благоверная выключила телевизор, приклеила на него лист бумаги с надписью «сломан», отключила удлинитель и перевернула батарейки в пульте. Ее брату потребовалось несколько дней, чтобы во всем разобраться. © SteevyT / Reddit
- Бывший муж, как в анекдоте, изменил с соседкой по этажу. Жили в моей квартире, я его выставила. Спустя месяц этот человек уже переезжает к соседке. Я решила сдать квартиру и нашла идеальных кандидатов — шумную многодетную семью. Сдала подешевле, чтобы точно не съехали и посоветовала детскую сделать у стенки, смежной с квартирой соседки и бывшего. Семь детей, двое из которых — груднички. Наслаждайтесь, ребята, а я на юга. © Подслушано / Ideer
- В 2008-м я году первый раз зарегистрировалась в социальной сети. О том, что всем надо ставить «5» на фото, не догадывалась. Подумала, что раз стоят баллы от «1» до «5», значит, оценки на фото надо ставить объективно, как в жюри. Просматриваю фотографии незнакомых мне людей, выставляю оценки. Одна барышня получила от меня «3». А я ж оценивала все: и интерьер, и обстановку. Не знала я, что всем эти пятаки ставить надо! Барышня, видать, обиделась, и вот уже 12 лет все мои фотографии получают от нее «1». © Подслушано / Ideer
- Есть у нас в фитнес-клубе тренер, которая любит во время занятия отпускать «шуточки» в чей-нибудь адрес, а потом: «Я же пошутила, хи-хи». На одном занятии она подколола меня, хотя я ей давно объясняла, в чем моя проблема и мои противопоказания. Как то расхотелось мне к ней ходить, всегда можно найти замену. Через некоторое время мы стоим, ждем занятие у другого тренера, и подходит эта мадам. Говорит нам: «Я у вас сегодня заменяю, как вам?» Типа хотела услышать комплименты и как мы рады. Все молчат, а у меня вдруг вырвалось: «Потерпим». У нее аж личико перевернулось. Я добавила тогда в ее стиле: «Ну я пошутила же!» © Выхухоль / ADME
- Как-то встречалась с парнем, который никогда ничего не читал. Я ему пересказывала классику, а он на какой-нибудь встрече с друзьями обязательно вставлял что-нибудь типа: «А я вот читал там-то...» Причем, было ощущение, что он действительно верил в это. Однажды он пошутил, как мне повезло попасть в его круг общения. Я, конечно же, послала его лесом. Но перед тем, как расстаться, рассказала ему несколько фейковых книжных сюжетов. На перспективу. © vasilisaPRO / Pikabu
- Мой муж дома делал все плохо, чтобы больше не просили. У меня на работе был завал, оставалась до 9-10 вечера. Этот кадр неохотно готовил, но что! Сладкие макароны или сожженные пельмени. И вот к плите встала я, муж ждал вкусненького. А я взяла и себе сделала, как обычно, а ему повторила все его рецепты за неделю, в подарок еще и соленую шарлотку приготовила. Гурман устроил скандалище, но больше так не делал. © Подслушано / Ideer
Это как сюжеты книг пересказывались? Типа: "садись и запоминай, а то пойдешь в высшее общество, опростоволосишься!"?
- Подружка моя Таня нашла у парня блокнотик. А там досье на всех его женщин. Имя, внешность, когда встречались. Выяснилось, что пока она корячилась с ремонтом в его квартире, он был с какой-то девицей. Ну Таня поревела пару часов, а потом разобрала этот блокнотик на листочки и приклеила их к его дорогущим восхитительным обоям. И к дорогущему кафелю. И к линолеуму. Бумажки он, конечно, оторвал. А вот клей остался навсегда. Пришлось ремонт переделывать, опять кучу денег вкладывать. Вечером он позвонил ей сам, на третьей минуте ей надоело слушать его вопли и она положила трубку. И знаете, ее не то чтобы совсем отпустило, но как-то значительно полегчало. © Deleted User / ADME
- Запалила мужа на измене. Он скрывался как мог, потому что работает в фирме моего отца, который во мне души не чает. И если бы папа узнал, что муж мне неверен, то выгнал бы его с работы и вообще закрыл бы ему двери во все приличные учреждения нашего города.
В общем, так и вышло: его уволили, из квартиры выгнала, не дав забрать дорогие часы, игровую приставку, фототехнику и гаджеты, которые я ему дарила. Живет сейчас с мамой в однушке. © Подслушано / Ideer
- Лет 7-8 назад у меня была высокомерная и насквозь фальшивая начальница. Однажды она решила, что ей не нравится запах попкорна из микроволновки, поэтому взмахнула своей «волшебной офисной палочкой» и запретила его разогревать. Где-то через месяц я случайно наткнулся в маркетплейсе на один из тех USB-накопителей, которые при подключении к компу издают запах. И одна их этих штук пахла попкорном с маслом. Я купил ее, подключил к компьютеру начальницы, и в течение шести месяцев в офисе стоял сладкий запах попкорна. Она жаловалась почти каждый день. Это была самая сладкая месть, которую я помню. © weshric / Reddit
- Работаю воспитателем в детском саду. Как обычно, есть чат. Как только приняла новую группу детей, выяснилось, что их родители считают возможным писать и в 22:00, и в 23:00 и даже позже, что ребенка завтра не будет. У меня мессенджер стоит без звука, но тем не менее.
Так как на работу к 7:00, а еще и доехать нужно, просыпаюсь я в 4:50. И первым делом на каждое такое сообщение начинаю отвечать: «Хорошо, отдыхайте». Быстро отучились. © Arhci / Pikabu
Некоторые не понимают, каково это иметь группу детей. Без разницы, воспитатель ты в садике или классный руководитель в школе, родители достанут везде. Некоторые считают, что ты обязан быть доступным 24/7🙄
- Сегодня зашел в полный автобус, добропорядочно передал кондуктору за проезд небольшую купюру и ждал сдачу. Кондуктор говорит: «Готовь две руки». Я и приготовил, она насыпала мне огромную горсть мелочи, и я с ней стоял в полном автобусе и слушал игривые смешки по сторонам. Сейчас я собрал такую же гору мелких монеток на билет, стою и жду ее автобус. © MrCase / Pikabu
- Одна девица в старших классах постоянно пыталась отбить у меня парня. А я была фоторедактором и отвечала за выпускной. В общем, я проследила, чтобы она не была ни на каких «лишних» фотографиях, кроме обязательного общего снимка в выпускном альбоме. На всех остальных я ее обрезала. © denisensation / Reddit
- Жили мы с муженьком не тужили. И в радости, и в горе вместе. По крайней мере я так думала, старалась его поддерживать. А он все деньги спускал на дорогие инструменты: бетономешалку, лазерный уровень, какой-то навороченный шуруповерт. При этом говорил: «Ты же понимаешь, что это мне для работы надо? Оно потом все будет приносить деньги.» Я понимала и забиралась в долги, чтобы покупать продукты и бытовые мелочи.
А потом он ушел. Внезапно. После ссоры не вернулся домой. И через его родственников я узнала, что он живет с другой и даже с размахом отмечал это событие в ресторане с гостями. Мероприятие это было дорогое. На какие деньги? Тадам! Он продал инструменты.
Я, чтобы рассчитаться с долгами, продала его уникальную коллекцию монет. И не за те деньги, которых она стоит, а так, чтобы хватило расплатиться с кредиторами. Вещи-то он не забрал свои. Боялся сунуться домой. Боже, как он орал и топал ногами, брызгал слюной и чуть не плакал. Я была очень довольна. © SuperPilyulya / Pikabu
- Мой брат чем-то рассердил свою девушку. Поэтому она сняла этикетки со всех банок в его кухонных шкафах. И каждый раз была интрига: вы открываете банку с фасолью или там томатный соус? Или вообще корм для кошек? © WhoriaEstafan / Reddit
- Мой муж как-то отказался ехать на праздник к родне. Типа, я устаю, хочу отдохнуть от всех вас. А он мне нужен был помогать с годовалой дочкой, самой нельзя напрягаться из-за новой беременности. В общем, психанула, уехала. Он звонит через пару часов: «Вступило в спину, аж не могу шевелиться». Говорю: «Хотел же отдохнуть, вот и лежи теперь». И даже хотела ему вместо мази уколы ему купить. Но сжалилась, он и так получил по заслугам. © Kuzneka / ADME
Бонус: то ли злиться, то ли умиляться
- Утро, 5:10. Моя дочь стоит у кровати в пижаме оленя и строгим голосом говорит:
— Вставай в детский сад! Вставай в детский сад!
Я спросонья:
— Ты чего?
Она ехидно:
— Я тебе мстю! © glashechka / Pikabu
Бывает, что друзья или родственники так заденут за живое, что простить их уже не получится. К примеру, у нас есть статья про людей, которые не смеются над «детскими обидками». Потому что сами натерпелись.
Комментарии
"...я устаю, хочу отдохнуть от всех вас. А он мне нужен был помогать с годовалой дочкой, самой нельзя напрягаться из-за новой беременности."
У меня только один вопрос: такие женушки беременеют от "уставших" мужей каждый год, потому что им понравилось, но мало?
Здравствуйте. Мой сын начал себя пробывать в мире фэнтези (в сети проверила такой истории нет).Хочу услышать ваше мнение.
Королевство зверей:
В древние времена, когда мир был ещё молод, существовало удивительное королевство, называемое Звериным Государством. В этом королевстве обитали звери всех видов: львы и тигры, медведи и волки, зайцы и ежи. Каждое животное имело свои особенности и таланты, и все они жили в гармонии друг с другом.
Королем Звериного Государства был мудрый и добрый лев по имени Леонард. Он велел своим подданным уважать друг друга и жить в мире и согласии. Под его мудрым правлением, звери научились разговаривать на их собственном языке и даже обучились читать и писать.
Однажды в Зверином Государстве начались потрясающие изменения. В продолжение нескольких месяцев над королевством царила необычайно теплая и яркая погода. Реки начали высыхать, трава желтела, а деревья лишались своих листьев. Вся звериная община была в изумлении и тревоге.
Король Леонард решил отправить своих самых отважных подданных в путь, чтобы найти причину этой загадочной погоды. Группа отважных зверей, включая льва, тигра, волка, и даже мудрого старого слона, отправилась на поиски.
В пути они встретили мудрого старого журавля, который рассказал им о существовании древней магической жемчужины, которая находилась в глубоких водах Забытого пруда. Эта жемчужина имела власть над погодой и была источником баланса в мире.
Отправившись на поиски жемчужины, героическая группа зверей столкнулась с множеством испытаний и опасностей. Они преодолели густые джунгли, горы и реки, чтобы достичь Забытого пруда. Наконец, они обнаружили жемчужину на дне пруда и, преодолев все трудности, вернули ее в Звериное Государство.
Когда жемчужина была возвращена, магия ее света восстановила баланс в природе, и вокруг начали медленно возникали новые ростки, вода возвращалась в реки, а деревья начинали расцветать. Звери поняли, что внимание к природе и уважение к балансу необходимы для процветания всего мира.
Король Леонард и его советники признали отважных зверей героями и провели праздник в их честь. С тех пор, каждый год, днем осени, Звериное Государство отмечало этот день как напоминание о важности баланса природы и взаимной поддержки среди всех живых существ. И Забытый пруд, где была найдена магическая жемчужина, стал священным местом, где звери собирались для обсуждения важных вопросов и разрешения споров. И с тех пор, Звериное Государство преуспевало и процветало под заботливым руководством мудрого короля Леонарда и его верных героев.
Все минусы прошу обосновать) Нужен посторонний взгляд.
Какая-то тухлая подборка. Все такие ''ужасные мстители!" Из серии "Я мстю, и мстя моя ужасна!"
Генрих 8 и Игорь Клинцов объясните свой минус. Что именно не понравилось?