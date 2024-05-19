15 человек, которые получили по заслугам. А вот так им и надо

Здравствуйте. Мой сын начал себя пробывать в мире фэнтези (в сети проверила такой истории нет).Хочу услышать ваше мнение.



Королевство зверей:



В древние времена, когда мир был ещё молод, существовало удивительное королевство, называемое Звериным Государством. В этом королевстве обитали звери всех видов: львы и тигры, медведи и волки, зайцы и ежи. Каждое животное имело свои особенности и таланты, и все они жили в гармонии друг с другом.



Королем Звериного Государства был мудрый и добрый лев по имени Леонард. Он велел своим подданным уважать друг друга и жить в мире и согласии. Под его мудрым правлением, звери научились разговаривать на их собственном языке и даже обучились читать и писать.



Однажды в Зверином Государстве начались потрясающие изменения. В продолжение нескольких месяцев над королевством царила необычайно теплая и яркая погода. Реки начали высыхать, трава желтела, а деревья лишались своих листьев. Вся звериная община была в изумлении и тревоге.



Король Леонард решил отправить своих самых отважных подданных в путь, чтобы найти причину этой загадочной погоды. Группа отважных зверей, включая льва, тигра, волка, и даже мудрого старого слона, отправилась на поиски.



В пути они встретили мудрого старого журавля, который рассказал им о существовании древней магической жемчужины, которая находилась в глубоких водах Забытого пруда. Эта жемчужина имела власть над погодой и была источником баланса в мире.



Отправившись на поиски жемчужины, героическая группа зверей столкнулась с множеством испытаний и опасностей. Они преодолели густые джунгли, горы и реки, чтобы достичь Забытого пруда. Наконец, они обнаружили жемчужину на дне пруда и, преодолев все трудности, вернули ее в Звериное Государство.



Когда жемчужина была возвращена, магия ее света восстановила баланс в природе, и вокруг начали медленно возникали новые ростки, вода возвращалась в реки, а деревья начинали расцветать. Звери поняли, что внимание к природе и уважение к балансу необходимы для процветания всего мира.



Король Леонард и его советники признали отважных зверей героями и провели праздник в их честь. С тех пор, каждый год, днем осени, Звериное Государство отмечало этот день как напоминание о важности баланса природы и взаимной поддержки среди всех живых существ. И Забытый пруд, где была найдена магическая жемчужина, стал священным местом, где звери собирались для обсуждения важных вопросов и разрешения споров. И с тех пор, Звериное Государство преуспевало и процветало под заботливым руководством мудрого короля Леонарда и его верных героев.



Все минусы прошу обосновать) Нужен посторонний взгляд.