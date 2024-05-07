20 человек, которые не смеются над «детскими обидками». Потому что сами натерпелись

Когда я спросила в 12 лет у своего отца, что такое старость. Он ответил, это когда все чаще появляется вопрос "А Зачем?" Например в 18 лет тебе предлагают переться через весь город для знакомства с непонятной девушкой и ты радостно соглашаешься. А в 30 или в 40 ты подумаешь: "А Зачем? Оно мне надо? Что я там не видел?" Сейчас мне 40. И я давно поняла о чем он тогда говорил. Насладиться жизнью я могу только дома, поливая свой маленький огородик, запекая мяско в духовке, пересаживая цветочки, складывая вещи в шкаф и многое другое. И никакой самый крутой ночной клуб или прекрасный санаторий не сравняться с моим уютным уголком в гостиной. И дело здесь не в деньгах. У каждого свои ценности, вот и все. Некоторые способны сохранять молодой азарт к жизни до самой смерти.