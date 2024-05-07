Когда я спросила в 12 лет у своего отца, что такое старость. Он ответил, это когда все чаще появляется вопрос "А Зачем?" Например в 18 лет тебе предлагают переться через весь город для знакомства с непонятной девушкой и ты радостно соглашаешься. А в 30 или в 40 ты подумаешь: "А Зачем? Оно мне надо? Что я там не видел?" Сейчас мне 40. И я давно поняла о чем он тогда говорил. Насладиться жизнью я могу только дома, поливая свой маленький огородик, запекая мяско в духовке, пересаживая цветочки, складывая вещи в шкаф и многое другое. И никакой самый крутой ночной клуб или прекрасный санаторий не сравняться с моим уютным уголком в гостиной. И дело здесь не в деньгах. У каждого свои ценности, вот и все. Некоторые способны сохранять молодой азарт к жизни до самой смерти.
20 человек, которые не смеются над «детскими обидками». Потому что сами натерпелись
Почти у каждого взрослого человека найдется неприятно колющее воспоминание родом из детства. У одних родители имели смутное представление о личных границах и запросто могли в любой момент переворошить все вещи ребенка, а на других перекладывали ответственность за воспитание младших братьев и сестер. Герои нашей статьи стали старше и поняли, что не готовы использовать эти методики воспитания в своих семьях.
- Мама отдала мое платье дочке дальней родственницы. Мол, та же попросила. Оно красивое было: пышная юбка и фартук с кроличьей мордочкой. А когда мы пришли в гости к той родне, то обнаружили это платье в виде половой тряпки у входа на балкон. И тут я поняла, что иногда люди не ценят то, что достается им даром. Так что нужно с умом подходить к тому, кому и что отдавать. © Ползучесть / ADME
- Мама всегда ломилась в мою комнату без предупреждения. Я повзрослела, мы разъехались, а она все равно могла нагрянуть в 6 утра, типа привезла цветок в горшке. Мои просьбы так не делать игнорировались, пока однажды она не напоролась на моего парня, который остался на ночь. Мне была прочитана лекция о морали и чести. Но внезапные визиты с тех пор закончились. © NoEvil / Pikabu
- В детстве жила в основном с бабушкой, она была очень активная, учитель и организатор в клубе местном. Финансово было сложно, но были и вполне благополучные времена: и ремонт сделать получалось, и технику домой купить. Только поездка на море или походы в цирк были мечтой.
Но и сейчас мне, взрослому и семейному человеку, каждый раз бабушка задает один и тот же вопрос: «И зачем оно вам надо?» Смысла ехать на море или просто в красивое и интересное место она не видит совершенно, лучше деньги на дом потратить. То же самое и с развлечениями: «Зачем вы так часто с друзьями куда-то ходите? Это же деньги», «Ты же месяц назад эпиляцию делала, зачем в холод так часто», «Опять на выходных на экскурсии мотаетесь, оно вам надо? Дел дома будто нет». Понимаю, что она жила в непростое время, но даже когда есть возможность насладиться жизнью, она просто этого не умеет и не понимает. © Подслушано / Ideer
- Приятельница недавно рассказала, как они жили. Квартира-двушка, в большой комнате — телевизор, диван и журнальный столик. В маленькой комнате — спальня, в ней две кровати (родителей и приятельницы) и два шкафа с одеждой, за шторой стыдливо прятались складной походный столик и стульчик, за которыми она делала уроки. Так они жили до ее 12 лет, потом родители развелись, а дочка с матерью продолжали так жить еще 3 года, пока не разругались и не разъехались по разным комнатам. Я поняла, что мама там с претензией. Гостиная — для гостей, спать надо в спальне. Ну и что же, что всего две комнаты? К каждому приему пищи стол сервируется как на банкет — со скатертью, крахмальной салфеткой на коленях, двумя вилками, тремя ложками. Ну и что же, что стол на кухне, время не особо хлебное и основная пища семьи — блюдо «жричодали». В общем, ощущение, что ее мама должна была родиться во дворце, но что-то пошло не так. © squirrel / ADME
- Меня сразу же тащили к врачам. Из-за любой ерунды. Мама была очень тревожным родителем. Поэтому я стала партизанить. Не хотела в очередной раз тащиться в поликлинику. Привычка не жаловаться привела к очень плохим последствиям. © Изяслав в ярости / ADME
- У меня была такая роскошь, как своя комната со старинными дубовыми дверями. Красота. Но дверь всегда была нараспашку: «Ну а что такого? Я же твоя мама, тебе же нечего от меня скрывать». Окееей... Теперь у меня как в фильме «Другие» — нельзя открыть следующую дверь, если не закрыта предыдущая. Только дверь в туалет может быть приоткрыта, так как котик туда ходит. © Unknown author / Pikabu
- У моей мамы не заладилось с жизнью (развод, нелюбимая работа, отсутствие целей), поэтому сознание собственной важности она черпала из того, что была матерью «больной дочери». Мне постоянно напоминалось про гайморит, дискинезию желчных путей, сколиоз и плоскостопие, я все детство провела в больницах, на операциях и процедурах. Я очень рано поняла, что мама обращает на меня внимание только тогда, когда я нездорова, и психосоматически продолжала болеть. А потом я выросла, уехала и поняла, что у меня прекрасное здоровье, а у мамы — делегированный синдром Мюнхгаузена. © Ирина Лапшина
- Мне чуть за 50, но последнее время ловлю себя на мысли, что живу с «синдромом отложенной жизни». Подруга привезла маски для лица. Но как же такую вещь — да на лицо, да каждый божий день?! Только по праздникам и перед великими мероприятиями, чтобы «лицо сияло свежестью и молодостью». Потом меня торкнуло: если делать маску один раз в 3 месяца, то какой с нее толк? В общем, пользуюсь каждый день, радую себя, любимую. Теперь даже одежду, которую покупала «на выход», решила носить на работу. © OlgaPs / Pikabu
- Сейчас я жду второго ребенка и меня очень раздражают разговоры бабушки на тему «ой, как хорошо, что у вас уже много игрушек, второму ничего не надо покупать». Всегда отвечаю, что это дочкины игрушки и точка. Захочет — поделится, не захочет — не смейте трогать. В детстве все мои игрушки отдавались двоюродным брату и сестре под предлогом «ты уже выросла», вне зависимости от того, как сильно я их любила. © SonrisaDeAri / Pikabu
- Мои родители были уверены, что быть жадной — это ужас. Касалось это в основном меня: заставляли делиться дорогими мне вещами с детьми их друзей, с младшей сестрой, соседкой, да с кем угодно. Теперь я взрослая, но у меня болезненное отношение к личным вещам. Муж меня поддерживает, дочь тоже приучаем, что свои вещи можно не отдавать, если не хочешь, но и требовать чужие вещи тоже нельзя.
К 8 годам дочь увлеклась комиксами, мы ей выделили полку, она туда сложила свои драгоценности: книжки, фигурки и остальное. И тут в гости из другого города приехала моя сестра вместе с 4-летним сыном. Мелкий увидел полку и стал визжать, что хочет поиграть. Сестра открывает дверцу, тянется к фирменной фигурке, которую муж привез из командировки и которую дочь называет самой ценной вещью. Как же меня в тот момент триггернуло, вспомнила все случаи, когда она точно так же в детстве без разрешения хватала мои вещи, портила их, а я молча смотрела и старалась не заплакать от обиды. Словом, я вытащила ее руку из шкафа и оттеснила ее, сказав, что, во-первых, эта игрушка не для малышей (там много мелких деталей), а во-вторых, без разрешения дочери ничего трогать нельзя.
Сначала вопил племянник, потом вопила сестра, потом по телефону вопили родители. Как я могла не поделиться тем, что она хотела, как можно ребенку разрешать командовать тетей?! Не знаю, откуда у меня нашлись силы, но сказала, что если не принимают мои правила, то пусть не ходят ко мне. Муж смеется, что себя защитить не смогла, а за дочь встала горой. Хорошо, что хотя бы сейчас я смогла не молчать. © Подслушано / Ideer
- Все детство меня учили есть ножом и вилкой, правильно сервировать. Делали замечания, когда я наедине с мамой брала только вилку, чтобы пообедать. Я не жалуюсь, это здорово. У меня на подсознательном уровне заложено то, как «правильно» есть. Но иногда, когда хочется делать все назло, я прихожу в кафе и ем все одной вилкой. Такое могу позволить себе только тогда, когда нахожусь одна, ведь даже знакомые могут меня смутить. © Подслушано / Ideer
- Отец промотал наследство, оставленное мне и моим двум сестрам (примерно $ 200 тысяч). Потратил наши деньги на джип себе, на свою женщину и на себя любимого. Когда я спросил, где мои законные деньги, он взял и выставил мне счет за 24 года моей жизни. Мне стало так мерзко, что я так долго не замечал, какой он ужасный человек. Сейчас я, наверное, со стыда умру, если мне скажут, чтобы я собственным детям счет выставил за их воспитание. Тем более, если их законное наследство промотаю на женщин и псевдодрузей. © Подслушано / Ideer
- У нас была обязательная генеральная уборка на выходных — вся суббота и иногда половина воскресенья. Все дети гуляют во дворе, а мы с мамой убираемся. Когда стала жить отдельно, стала убираться по настроению, а могу вообще забить. © Valentina Omelko
- По поводу личных границ — это травма на всю жизнь. Двери открыты, проверка портфеля, чтение твоего дневника, копание в шкафу и ящиках стола. В 16 лет уехала учиться из дома как можно дальше. Но старшая сестра и мама не прекращали обыски, приезжая ко мне. Чувство гадливости от этих воспоминаний до сих пор во мне живет. Зато точно знаю, как нельзя поступать с детьми, чтобы всегда быть им самой близкой подругой. © Юлия Ракова
- Обидно было, когда я в детстве нарисовала себя на обложке фотоальбома, а мама меня сильно наказала за это. Как-то уже мой маленький сын нарисовал снеговика на обоях тушью для ресниц и ею же закрасил стекла в зале. Я пришла с работы и только хотела открыть рот, как сынок довольный спросил: «Нравится?» Я вспомнила ту свою детскую обиду и тут же поблагодарила сына, что украсил зал. © Alma Musina
- Первая менструация у меня случилась рано, в 11 с половиной лет. Спасибо, подружки чуть постарше были и я была в курсе, что делать. Мама через 2 дня только узнала. Поэтому, отправляя уже свою дочь в лагерь, я дала ей упаковку прокладок с собой. Так как в жизни девочки время подходило к важному моменту. © татьяна проценко
- У меня в детсаду все спрашивают, почему я разрешаю дочке ходить каждый день в сад в нарядных платьях. А мы с ней открываем утром шкаф, она сама выбирает, что хочет надеть. Бывает, что «вот это с котиком», а бывает «мама, хочу как принцесса». А у меня перед глазами красивущие детские платья в мамином шкафу, которые папа-моряк привозил из-за границы, и которые «только на праздник». Каждое было надето хорошо, если один раз. Поэтому моя дочка идет в сад в том, в чем хочет. © SonrisaDeAri / Pikabu
Люблю нарядно одетых девочек, у нас в скудные советские времена такого не было. Сейчас они такие очаровательные, разнообразные.
- Меня с 5 лет в семье никак иначе как «нянькой» не называли. С младшим братом 3 года разницы. Родители, тетушки и мамины подружки вовсю пользовались. К примеру, когда была подростком, везде меня таскали на всякие праздники и не праздники, если знали, что кто-то из гостей с детьми будет. Мне брата приходилось на дни рождения к подружкам брать и даже на первые свидания. Да, я не могу родителям за это сказать спасибо. До сих пор чувство, что все должна. А мой братик вырос инфантильным и уверенным, что ему все обязаны помогать, прощать, понимать. Кстати, в 42 года его не стало, люди с определенными привычками долго не живут. А на своих старших детей я мои обязанности не перекладывала ни разу. Младших я себе рожала, а не старшим детям. © Baddies Irl
- Была у меня подруга, у которой в гостиной стоял изумительной красоты бархатный диван. Его застелили пленкой для парников и запрещали снимать, когда садишься. А дед моего мужа чудил еще сильнее. Ровно в 22:00 он выключал телевизор. Ни Новый год, ни увлекательный фильм не могли повлиять на ситуацию. Муж с сестрой жили в период студенчества у них и купили себе радиоприемник, чтобы хотя бы слушать музыку или какие-то передачи вечерами. Так дедушка в один из дней, когда они были на занятиях, подарил кому-то этот приемник. © Габриела / ADME
- У моих бабушки и дедушки был пятикомнатный дом. И был в нем зал. Нас, внуков, туда не пускали. Да и сами взрослые заходили в зал строго по делу и на 5 минут. И гостей там не принимали. Для чего была эта самая просторная и красиво обставленная комната, не знаю до сих пор. Никто из родственников внятного ответа не дал. © Bisquit / ADME
Вот еще несколько наших статей о непростых отношениях с родственниками.
Комментарии
Мама рассказывала про знакомую, уберет дома, в гостиную заглянет, а там диван с салфеточками, стулья со свежими накидками, скатерть белая, думала"хорошо-то как" и уходила, чтобы красоту не нарушать.
Нарядный и красиво обставленный зал, в который никого не пускают - играл роль воплощенной мечты.
А мечту трогать, и тем более сидеть на ней - невозможно)