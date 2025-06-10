Как я решилась на трое суток поездной романтики с мужем, и что из этого вышло
Я на днях потеряла подругу. Звоню — трубку не берет, пишу — отвечает загадочно, мол, приеду через 3 дня — все расскажу. Ну, я дождалась ее, встретились в парке, и Ленка такая: «Ты только не падай: я тебе сейчас расскажу, как я решилась на трое суток поездной романтики с мужем, и что из этого вышло. Спойлер: мне понравилось!» Я подумала, что она немножко тронулась: как может понравиться 3 дня в поезде ехать? Но оказалось, Ленка не шутила. Дальше расскажу от ее лица.
В статье содержатся изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.
«У нас с мужем в июне годовщина — 13 лет со дня свадьбы. Ну вот, он решил мне подарок сделать. Говорит: «Поедем в мини-отпуск на 3 дня всей семьей. Остальное — сюрприз!» А я что? А я и рада. Чемоданы собрала, прикинула, что куда б ни поехали — все равно хорошо, главное, что мне не надо, как обычно, отели искать и бронировать, маршрут изучать — супруг сказал, что все уже продумал.
Приехали на вокзал, и тут выяснилось, что мы 3 дня будем ехать в поезде — до Карелии и обратно! Я думала, разведусь прямо там, у вагона. Ну, нормально? Ни помыться, ни поесть, ни поспать по-человечески — это разве отпуск? Настроения так путешествовать не было вообще — я без утреннего душа человеком себя не чувствую, вся походная романтика — не про меня, а тут... Но поехали, что уж.
Мы вообще в поездах бываем не часто, и то в сидячих — к родне на «Ласточках» ездим. Все детство катались в плацкартных вагонах, поэтому запомнились торчащие в носках ноги, курица в фольге, непередаваемые ароматы общего вагона и чай в подстаканниках. И, знаешь, от этих воспоминаний в реальность перешли только подстаканники — они прям как в детстве! А в остальном — уютное купе с климат-контролем, спальное место такое, что даже ноги вытянуть можно, и интернет есть, и даже стол с беспроводной зарядкой телефонов. И душ! В вагоне есть душ.
Короче, вечером выехали из столицы — утром в Петрозаводске. Выходим из вагона — нас уже ждет автобус с гидом, поехали смотреть водопад Кивач — красиво, конечно! Потом вернулись в город, нам дали свободное время, чтобы поесть в кафе, а затем — автобусная экскурсия по городу с посещением музея. Мы, честно говоря, сразу после музея и сбежали, потому что нас с сыном нещадно укачивает, и пошли гулять по набережной.
Набережная красивая. Сидели, смотрели на воду. Там еще стоят скульптуры — подарки от городов-побратимов: можно дереву желание загадать или вот знаменитая скульптура «Рыбаки» — прелесть как хороша!
Нашли на Онежской набережной ларек с местным мороженым. Представляешь, у них там делают мороженое с белыми грибами. Вкусно, прикинь! И с икрой ряпушки — это мне показалось на любителя. Но сам факт!
В общем, мы бродили по городу, исследовали его сами, находили почти 25 тысяч шагов каждый. Попробовали медвежатину, оленину, морс из морошки, рыбно-сливочный суп и местные открытые пирожки — калитки. Очень вкусно готовят в Петрозаводске, очень.
Вернулись в поезд. Ночью едем, утром — уже в Сортавале. Там покупаем билеты на знаменитый ретропоезд на паровой тяге «Рускеальский экспресс» — и едем в горный парк Рускеала. Боже мой, я даже не думала, что у нас есть такие красивые места!
Потом возвращаемся в поезд, едем 3 часа — и вот мы в Выборге, снова экскурсия — сначала на катере, потом пешеходная, затем — свободное время. Ближе к полуночи поезд отправляется в столицу, и утром мы уже приезжаем на вокзал с кучей впечатлений и абсолютно пустыми от привычных забот головами. Вот казалось бы — всего 3 дня, а сколько всего мы увидели! И, главное, это ж я обычно отвечаю за всю логистику наших путешествий, а тут мне не надо было ни о чем париться — красота.
Случались в поездке, конечно, и курьезные моменты. Муж ушел в вагон-ресторан, мы с сыном сидим вдвоем, вечер. Вдруг в купе залетает какой-то мужик лет 45 и такой: «Тс-с-с!» Мы обалдели! А он жестами умоляет, мол, спасите-помогите. Я шепотом: «Что вам нужно?» А он такой: «Можно, я у вас тут отсижусь пару минут? Меня жена ищет!» Оказалось, он поехал в путешествие с супругой и двумя детьми, а у поезда встретил двух старых школьных друзей. И мужики договорились посидеть, вспомнить старое, а его жена не пускает, мол, с семьей общайся — мы же вместе! Ну, вот он и сбежал к друзьям, а она пошла его искать. Санта-Барбара, в общем. Хорошо, что мой муж не пришел в эти 5 минут, а то еще и ему бы все это пришлось объяснять.
Или вот в соседнем купе ехали четыре колоритных мужичка лет под 50. Мы их видели только на стоянках — на экскурсии они не ходили. Проводница им: «Ребята, прогуляйтесь по городу, тут красота!» А они ей: «Милая, мы не за этим сюда приехали. Мы приехали друг с другом пообщаться и чтоб связи не было — с работы чтоб не звонили, и вообще чтоб никто не звонил. Поэтому дальше вагона мы никуда не пойдем — и точка!»
Связь, кстати, была, но в основном, в городах. В карельских лесах с интернетом не очень. Зато в дороге все равно можно смотреть фильмы, читать книги, играть — благодаря внутренней системе «Попутчик», через нее же можно заказывать что-то в вагоне-ресторане. Но мы предпочли сходить туда сами. Правда, еда нам не понравилась — все же это, в первую очередь, вагон, и уже потом — ресторан. А вот горячие завтраки нам приносили в купе — они включены в тур. Это были блинчики, запеканка, сырники — все довольно вкусное, так что даже наш привередливый сын ел без возражений.
И что для меня было важным: в нашем вагоне было три туалета, один из которых — с душем. Я мылась два раза в день: утром — по привычке, вечером — потому что после целого дня поездок и прогулок очень хотелось освежиться. Спала, кстати, как кот после сметаны, хоть полки мягкими не назовешь, но они хотя бы длинные. Сын с верхней полки не слезал — ему там в кайф, а нам и внизу неплохо. В общем, ты не поверишь, но мне понравилось 3 дня ехать на поезде. Сейчас думаем, что в следующем году сгоняем куда-нибудь на недельку".
Я, конечно, такой вид путешествия до этого не рассматривала — сама собираюсь на теплоходе в этом году прокатиться. Но как вариант на будущее — почему бы и нет? Очень уж мороженое с грибами попробовать хочется...
А если вы любите путешествовать, то вот вам статья про людей, которые сошли с поезда не только с чемоданами, но и с крутой историей.
Комментарии
Напугали сибиряков, которые регулярно едут до столицы неделю без передышки, причем платцкартом, ибо купе дорого... И ничего, выживаем как-то. А описанное - это вообще не три дня езды поездом, а три дня полноценного путешествия с экскурсиями, прогулками, ресторанами, фотосессиями и пр.