Как я решилась на трое суток поездной романтики с мужем, и что из этого вышло

«У нас с мужем в июне годовщина — 13 лет со дня свадьбы. Ну вот, он решил мне подарок сделать. Говорит: «Поедем в мини-отпуск на 3 дня всей семьей. Остальное — сюрприз!» А я что? А я и рада. Чемоданы собрала, прикинула, что куда б ни поехали — все равно хорошо, главное, что мне не надо, как обычно, отели искать и бронировать, маршрут изучать — супруг сказал, что все уже продумал.

Приехали на вокзал, и тут выяснилось, что мы 3 дня будем ехать в поезде — до Карелии и обратно! Я думала, разведусь прямо там, у вагона. Ну, нормально? Ни помыться, ни поесть, ни поспать по-человечески — это разве отпуск? Настроения так путешествовать не было вообще — я без утреннего душа человеком себя не чувствую, вся походная романтика — не про меня, а тут... Но поехали, что уж.