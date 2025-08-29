15+ человек, которые плюнули на моду и своими руками создали неповторимые вещи
Шопинг — дело непростое. Можно часами ходить по торговым центрам и однотипным магазинам и видеть все одно и то же. Что поделать, мода и тренды диктуют, что же нам носить. Но даже если среди вешалок одинаковой одежды удается найти что-то крутое, то одна мелочь может не подойти. Цвет не тот, карманов нет, пуговицы странные. Поэтому многие решают вооружиться швейной машинкой, спицами и бездной своего креатива, чтобы потом уверенно щеголять в действительно уникальных образах.
«Сшила из старой бабушкиной одежды»
«Купила в секонде старые кроссовки и превратила их в кое-что иное»
- Да на этом же кучу денег поднять можно! © kimmy23- / Reddit
«Еще одно мини-платье своими руками»
На ней и мешковина будет смотреться как новинка от Версаче или Москино. Тем не менее, молодец.
«Нашла в секонде обычные бежевые брюки. Я включила режим ангельской феи и вот как их переделала»
«Я своими руками сделала такие авангардные брюки. Теперь это мой любимый образ»
Мне эти штаны напомнили разноцветные дорожки и коврики из полосок ткани ;) Только там качество лучше.
«Раньше это были спортивные шорты для плавания»
- Обожаю это! Будь я немного моложе, носила бы каждый день. © Katlo1985 / Reddit
«В восторге от того, как из старой рубашки можно слепить такой милый образ. Чувствую себя прямо-таки конфеткой»
«Разрисовала брюки. Кое-что сама, кое-что через трафарет. Не представляла результат, но вышло все классно»
«Решила преобразить эту жилетку и осталась в восторге. А если под низ надеть рубашку с рукавами-фонариками, то будет образ как у пирата»
«Я сама связала этот свитерок»
«Я иду на концерт, так что специально для этого связала такой набор из юбки и гетр. Просто не терпелось похвастаться»
«Такая уютная балаклава ручной работы защитит от любой непогоды»
«Я так собой горжусь! Это мой первый швейный проект и я понятия не имела, что делаю. Мне просто нужно это кому-то показать»
«Я придумала и воплотила юбку в виде лампы с витражами. Использовала конский волос для жесткости и более 100 деталей!»
- Офигеть, как все круто сочетается! Тиффани тобой гордились бы! © Active_Fly3459 / Reddit
«Сделала из обычного платья непонятно что, даже не знаю, как это назвать»
- Вау, хочу в этом замуж выйти! © ceepculm / Reddit
«Раньше я уже пробовала шить рубашки, но ничего не получалось. Так что я забивала на годы и снова пробовала. Вот мой первый успешный проект»
«Моя подруга профессиональная швея и просто тонет в обрезках тканей. Так что она позволила мне совершить набег на ее запасы»
«У нас с сестрой парная одежда!»
«Я начала шить полгода назад и наконец-то сделала платье, о котором всегда мечтала»
