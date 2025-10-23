17 детских художеств и поделок, на которые смотришь с теплом и заразительным смехом
И мы, и наши дети в детском саду, в школе, да и просто дома создавали множество всяких поделок и рисунков. И пусть порой для них в ночи приходилось искать шишки, желуди и выяснять, куда делись все цветные карандаши, потом, спустя время мы смотрим на получившиеся результаты с приятной теплотой.
«В школе проходил конкурс „Съедобная мода“»
«Надо было из всяких продуктов эскизы делать. Девочки выкладывают фантастически красивые платья из редиса и огурца, лабутены из томата... А у меня парень».
«Ну как тут отказать?»
- Это ладно еще! А вот что будет дальше... © AnnMarie / Pikabu
«Дочке скоро 5 лет и я в восторге от ее поделки. Хотя, может, я и предвзята»
«Снеговик Арсения — мое состояние под конец рабочего дня»
«Мой четырехлетка сделал поделку для детского сада»
Скажу сразу, мы поделки с ребёнком делали вместе. Пока совсем маленький - я придумывала, а дальше дитё делает что попроще, я что сложнее. И да, было понятно что родитель активно участвовал. Но нам это задавали как совместный проект родителя и ребёнка
«Дочурке 5 лет и она лепит вот такие фигурки»
«Эти конфеты на вкус просто ужасны, но дочка сделала с ними сердечки из эпоксидной смолы»
«Первая глиняная скульптура моего пятилетнего сына»
«Дочка сделала на мой день рождения эту розочку из подушечек для снятия лака. Теперь думаю, как бы ее сохранить»
«Наш щенок и копилка в виде корги, которую я помогла смастерить дочке. Я собрала основу, а дочка приклеила грудь, ошейник, мордочку и ушки корги»
«Сделали вместе с моей двухлетней дочкой закладку. Одну сторону разрисовал я, а другую — она»
- Видно, что ребенок у вас более рисковый, чем вы. © MiaouMiaou27 / Reddit
«У меня уже есть мой первый портрет. Дочка нарисовала, ей почти 4 года»
«Моя маленькая дочь в последнее время увлеклась плетением браслетов, и вот два ее творения. Мне очень нравится, как терпеливо она их делает»
«Это мама и я. Помню, как рисовала. Одежду пыталась изобразить точно, а потом этим рисунком восхищалась. Даже сама свое имя подписала»
«Коробочка-валентинка, которую сделала своими руками дочка для школьного конкурса»
«Моя 14-летняя дочь сделала мне букет бумажных цветов»
- Я бы сохранила, а потом подарила его дочке, когда она будет выходить замуж. Это был бы невероятно трогательный момент. © nicwolff84 / Reddit
«Мой сын подарил мне вот такой потрясающий самодельный светильник, который сделал из обычных пластиковых разделителей»
- Вау! А я почти такой же в магазине покупала. Не подозревала, что можно самой смастерить. © SmilieLyllie / Reddit
А ваши дети или вы делали какие-то забавные поделки, которые надолго запомнились?
Комментарии
Меня удивляют люди, которые выставляют на показ всему миру рисунки типа "это я и мама"( см.выше), браслетик, как на фото выше или копилку в виде корги, закладка, которую разрисовал папа и дочь. Абсолютно обычные вещи, тысячи детей такое делают. Но в голову не приходит выкладывать это в интернет. А вот ЭТИ родители видят какое-то чудо расчудесное, а не каляку-маляку, и выкладывают😂😂😂
У меня дочка совместно с умной колонкой испекли капкейки. Меня ребёнок попросил не вмешиваться и просто наблюдать, даже если она делает что-то не так. В итоге моя роль свелась к покупке ингредиентов по списку, разбиванию яиц и вытаскиванию горячего противня из духовки. Не всё получилось, но я всё равно горжусь.)))
Это конец июля прошлого года, ей тогда исполнилось шесть.