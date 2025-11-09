20+ животных, которые выглядят так, словно прилетели с другой планеты

Счастливые обладатели котов, собак и других братьев наших меньших точно знают о загадочности и необычности своих питомцев. Но иногда даже невооруженным взглядом видны детали, которые тонко намекают на уникальность и неизвестное происхождение. Некоторые коты обладают чересчур зорким взглядом, у лошадей растут усы Эркюля Пуаро, а собаки получают сигналы из космоса через маленькие рожки.

«Я называю ее Утконосом»

«Это мой пес Энцо и с ним никогда не соскучишься»

Эта парочка определенно прибыла из мультивселенной с какой-то загадочной миссией

Коты обладают удивительной способностью слушать. С ними можно поговорить даже о смысле жизни. Но будьте готовы к тому, что вы окажетесь неправы

«Наш 15-летний кот»

«У моей собаки на спине логотип Apple»

«Заметила, что у моего кота глаз стал в крапинку. Муж кричит, что все нормально. Потащила к ветеринару. Оказалось, что так было всегда, просто я три года не замечала»

Руконожка Ай-Ай 1 час назад Как можно три года на замечать, а потом ррраз - и заметить? - - Ответить

«Кот задумался»

И при этом он выглядит так, будто пришел к нам из другого измерения. Фантастическое фото! © Cici_the_Gentleman / Reddit

«Я просто хотела сделать милую фотографию котят, а они решили завладеть моей душой»

Наши питомцы поддерживают связь с космосом. Кто как умеет. Вот эта собачка минирожки нарастила

«У моей лошади усы разного цвета»

Мне приходилось часто кататься верхом, но я в шоке от того, что у лошади вообще могут быть такие усы! © DannyWarlegs / Reddit

«Мой кот пытается слиться с окружением»

«У моей собаки геторохромия на двух глазах»

Посмотрите только, какой очаровательный зигзаг у этой собачки. Определенно, это что-то да значит

«Вот так выглядят глаза моей кошки. Если что, видит она прекрасно»

Ветеринар говорит, что все хорошо, только ей нельзя размножаться: это передается по наследству и может быть хуже. © Eikar / Reddit

Мы часто слышим, что коты — это жидкость. А вдруг они на самом деле сделаны из подвижного мимикрирующего жидкометаллического сплава? Фанаты «Терминатора», что думаете?

«У моей маленькой инопланетной птички нет клюва. Но это не мешает ей болтать»

«Он так пялится в стену уже 10 минут»

«Кошка с черепаховым окрасом и рыжей лапкой»

«Эти глаза готовы сеять хаос по миру»

Если вы видите, что соседский кот за вами наблюдает, будьте осторожнее. Мало ли, откуда этот кот родом

«У моей собаки родились два щенка с пятнышком на спине в виде сердечка»