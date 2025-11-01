19 вещиц, которые почти попали в утиль, но рукодельники подарили им вторую жизнь

Сколько раз с вами бывало такое: вы собираетесь выбросить старые ненужные вещи, но что-то внутри уговаривает этого не делать. Ну признавайтесь! Некоторые люди даже с удовольствием ходят по гаражным распродажам да барахолкам и скупают что ни попадя. Мы решили взглянуть на то, как старые вещи обретают новую жизнь и превращаются в красивое и полезное.

«Я сшила юбку из старого бабушкиного платья. Бабуля прислала мне еще одно»

«Купила кардиган, вживую он оказался просто ужасен. Распустила на пряжу и связала коту лежанку»

«Кто-то выбросил эту футболку, а я из нее сшила костюмчик!»

«Сделала их из лоскутков, которые остались после пошива сумок»

Как это мило! А вы можете объяснить, как это делаете? © SquirrelEmpress72 / Reddit

Иногда получается реставрировать вещь с первого раза. Посмотрите, какая красота получилась

Настоящий хозяин все сделает для своего кота. Даже из обычной непримечательной палки...

Даже обычное офисное кресло заслуживает право на вторую жизнь

«Это одеяло из 80-х я превратил в жакет»

Я не фанатка такого стиля, но ваша работа выглядит великолепно. © TicToc** / Reddit

Если у вас намечается праздник, не нужно тратиться на конфетти: его можно сделать из упаковок, которые вы все равно выбросили бы

«Сшила куртку из старого пледа. 6 часов мерок, резки и шитья. Еще не совсем готова, но я в восторге»

Если у вас есть две пары штанов не по размеру, то сделайте из них одни!

«У каждого из нас найдется мелочевка, которую жалко выбросить. Я создаю из нее произведения искусства»

«Я понятия не имел, что своим самодельным кашпо оскорблю чувства людей»

«Купила этих гномов в благотворительном магазинчике»

«40 часов шлифовки — и старинный кедровый сундук засиял новыми красками!»

«Вторая жизнь для этой выброшенной красоты»

«Превратила старую палетку в коробочку для заколок»

«Посмотрите, что я сделала из старой тумбочки. Дочки в восторге!»