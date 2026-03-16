Он должен был отказаться сразу от самостоятельной сборки. Но испортил материал и стал такой же тварью как тот мастер.
18 человек, которые превратили свое увольнение в такой спектакль, что бывшие коллеги будут вспоминать годами
Уволиться — и тут же на вертолете улететь на новое место работы. Это что, спросите вы, безумная фантазия? А вот и нет, это реальная история, случившаяся с одним из героев нашей статьи. Этот, а также другие рассказы пользователей о том, как эпично прошло их увольнение, наверняка поднимут вам настроение и покажут, что жизнь-то тем и интересна, что в ней возможно все.
- Работала менеджером по логистике. Шеф не забывал мне напоминать, что меня взяли только потому, что я попросила самую низкую зарплату. Каждый божий день меня тыкали носом в мои «косяки» от «неправильного наименования сообщения поставщику» до «нам типография отдала не те наклейки». Узнала, что у одного из поставщиков уволился региональный менеджер, прошла собеседование и ушла к ним. Так мне в спину летели фразы вроде «мы сейчас позвоним им, и тебя выкинут». Через полгода поехала к бывшему шефу на переговоры и... барабанная дробь: на мое место наняли 3-х человек и искали четвертого, потому что трое не вывозят. © Чертово_колёсико / ADME
- Много лет назад я работал в закусочной. И один из моих коллег на глазах у всего персонала получил выговор от менеджера. Так тот коллега демонстративно скинул свою униформу, оставшись только в трусах, взял свой бумажник и ключи, обулся, прошел через кухню в таком виде и вышел в обеденный зал, полный посетителей. По пути он засунул свою униформу в мусорное ведро в обеденном зале. За все это время он не произнес ни слова. Менеджер был в шоке. Такого эффектного увольнения я больше не видал ни разу в жизни. © Effective-Tune-9999 / Reddit
- Работала я менеджером. С шефом отношения были натянутые. Когда решила уволиться, этот чудила выдал: «С глаз долой — из сердца вон!» Ну, думаю, устрою на прощание сюрприз. Проходит неделя. Звонит он: «Да что ты наделала?!» Короче, я перед уходом распечатала свои фотографии, разрисовала их сердечками и рассовала везде: в папки с документами, в отчеты, по всем шкафам. Коллега потом со смехом рассказала: приходит важный клиент, шеф с серьезным видом открывает договор, а оттуда вылетает мое улыбающееся лицо. Клиенты были в шоке — решили, что суровый босс хранит эти фото от большой любви к своей работнице. В итоге, когда масштаб «его любви» оценил весь офис, начался дикий хохот.
«Когда коллега увольнялся, распихал свои фотки в случайные места. Этот кадр мы обнаружили на задней стенке настенных часов спустя 2 года после его ухода»
- По студенчеству устроился в контору по сборке мебели помощником специалиста по сборке. Оплата как для студента в день была хорошая, смена — 6-8 часов. Мне сказали, мол, езжай в новый строящийся отель в городе, вот тебе номер мастера, тот все расскажет и покажет. Ну ок, приехал. А тот мастер мне мне и говорит: «Иди в коридор, там коробки с мебелью, распечатывай, собирай, крепи на стены в комнатах». Я пытался объяснить, что я не сборщик, но тот сказал не пудрить ему мозги. Постоял я, подумал. Ладно, сказано-сделано, зашел в ближайшую комнату, взял шуроповерт, нашел полки, кое-как собрал, кое-как прикрепил к стене, все криво-косо. Иду к нему, говорю, мол, посмотри, пойдет или как? Тот заходит, видит мое творение и как давай орать, мол, переделывай, не то неустойку будешь платить. Я обалдел немного, говорю, что пойду обдумаю на свежем воздухе, как это исправить. Вышел, подумал, что пусть этот специалист неустойку из своего кармана платит, а сам прыгнул в маршрутку и укатил к друзьям на шашлыки. © ko0tyara / Pikabu
- Морской нефтяной платформой управлял один старый оператор, проработавший там много лет. И вот наша компания решила приобрести эту платформу, и они отправили молодого старшего оператора, чтобы наставить того старичка. Этот старик слушал молодого минут пять, а потом отошел, сделал звонок своему бывшему начальнику, и через 30 минут приземлился вертолет и доставил его на новое место работы, оставив нового начальника в неслабом удивлении. © offshoreET / Reddit
«Коллега уволился, наверное, одним из самых милых способов»
«Это рисунок кота. А еще мое уведомление за 2 недели!»
- На работе был парень-интроверт. Не здоровался со мной никогда. Я в один из дней подошла, говорю: «Привет». Он говорит: «Привет», и на следующий день уволился. © uleeandouee
- Уволилась из салона со скандалом. И в телефоне остался номер руководительницы, записанный как «Вика брови», так как она еще и брови делала. Вспомнила про свою коллегу, которая искала работу. А мы с ней были в хороших отношениях! Ну вот и та коллега тоже «Вика брови» была подписана. Звоню бывшей начальнице и говорю: «Привет, чудо в перьях! А ты можешь мне завтра брови сделать?» А на том конце провода тишина, и тут я понимаю, что звоню не той Вике. Смех да и только. © juliet_k27
Два одинаковых "погоняла" в телефоне? У рассказчицы "не все дОма".
- Работала в компании, назовем ее дурдом «Ромашка». Моя должность была очень загруженной и ответственной. Работали мы с 8 утра, но официального обеда у нас не было, был условный: перекусывали быстро минут за 10. И вот как-то полдня думала о своих котлетках с пюре и салатиком. Вечером прихожу — а в моем контейнере 2 из 3 котлет съедены, третья надкусана, из салата выборочно съедена рыба и авокадо. Я там на месте и разрыдалась. Это смешанное чувство обиды, голода, злости стало последней каплей: такое безобразие у нас происходило раз в месяц минимум. И все знали, что виной наша начальница, которая могла подойти к свежекупленным продуктам, выбрать что повкусней и в крысу сожрать. Человек вроде с самой большой зарплатой, ездит на крузаке, имеет несколько квартир, но ворует еду у коллег-студентов. В итоге, в тот же вечер я не выдержала, написала заявление на увольнение, а также огромное сообщение в чат, что все мы знаем, кто ворует еду, но почему-то молчим. © forffey
- В юности я подрабатывал на кухне. Пришел к нам новенький, и он отчаянно ненавидел свою работу. Как-то начальник попросил его убрать мусор на улице, и тут, видно, у него терпение лопнуло, он схватил бутылку кетчупа и написал на стене здания: «Я увольняюсь». © Open-Scientist-3972 / Reddit
- Через день после увольнения мне позвонила управляющая и спросила: «Почему не на смене?» Я говорю: «Я уволилась». А она: «Я знаю, и?» © anastasia_lusakova_
- Однажды я работала в одной хорошей конторе, неплохо двигалась по карьере, и в целом дела шли хорошо. Напротив моего стола было огромное панорамное окно. Однажды руководство приняло решение заклеить это окно рекламой снаружи. Через неделю я из-за этого уволилась, но начальству сказала, что из-за переезда. © frusteelle / X
Такая ссыкуха, что даже уволившись, зассала сказать в чате имя и должность воровки. Не говоря уж о том, чтобы внятно и прилюдно сказать это начальнице в лицо.
Терпила во всей красе.
- На работе парень лет 25-ти в ноябре приносит заявление на увольнение. Отработка до середины декабря — и в закат. Ну и, как обычно, пытаемся его вразумить. Так и так, куда ты? Проекты, премии, стабильность!«. А он: «Не, ребят, у меня зимний отпуск. Улетаю к морю до марта. А все остальное — по барабану». Я решил включить режим «мудрого пескаря»:
— Послушай, ну какая зима у моря? Ты же так карьеру никогда не сделаешь!
А он:
— А вам сколько лет?
— Ну, 40 почти.
— Ну и? Вы Биллом Гейтсом или Безосом стали, пока пахали как лошадь?
Я стою, смотрю на свой график 24/7 и чувствую себя то ли дураком, то ли человеком, не познавшим эту жизнь. © saiakhatkatranov
- Уволили. Взяли двух новеньких. Сдала магазин без просрочки и долгов. На следующий день звонит хозяйка и говорит, что надо выйти помыть магазин. Напоминаю, что уже уволена. В ответ — недовольство и заявление, что я обязана выйти бесплатно и вымыть помещение под сдачу. © svetlanaanisimova18
- Давным-давно работала с одной мадам, которая постоянно всех пугала своим увольнением. Чуть что заявляла: «Все, больше не могу, уйду!» Дошло до того, что она написала заявление, но не отдала его в отдел кадров, а демонстративно оставила лежать на видном месте на своем столе. Через денек в кабинет зашел директор, увидел заявление, но не заплакал от ужаса, а взял, да и подписал его. Она могла, думаю, дать задний ход, но все же ушла. © Мария / ADME
- В юности мы подрабатывали с моим приятелем в супермаркете. Как-то у него сломалась машина, и он прикатил на работу на скейтборде. Он успел как раз вовремя, но ему сказали вернуться домой и переодеться, поскольку он вспотел, а также вынесли ему выговор. Так мой приятель просто заявил: «На фиг все это!» и выехал на том же скейтборде от погрузочной площадки в задней части магазина, через один из проходов и кассы и до самой входной двери. © _Belmount_ / Reddit
- Начальник полгода обещал повышение, но в итоге взял на место свою двоюродную сестру. Я нашла другую работу, а в последний день я подписала прощальное письмо в корпоративной почте так: «С уважением, та, которую не повысили. Я нашла место, где ценят не за родственные связи, а за результаты работы». И ушла. А письмо отослала не только начальнику, но и нескольким сотрудникам. А через месяц бывшие коллеги позвонили и рассказали, что письмо наделало немало шума. Начальник неделю ходил красный, потому что оно дошло до вышестоящего руководства, и те приехали с проверками. А еще через неделю мне предложили вернуться на работу с повышением зарплаты. Я отказалась.
- Мой друг работает в одной закусочной. Как-то там один парень, которому, по-видимому, надоело работать, снял фартук и кепку, подошел к автомату с газировкой, налил себе большой розовый лимонад и ушел. Следующий парень уволился таким же образом. С тех пор в той закусочной так и повелось: все стали называть увольнение «розовым лимонадом» — неважно, уходит ли человек с работы самовольно или заранее сообщает о намерении уйти с должности руководству. © Perrah_Normel / Reddit
- Однажды я увольнялся с работы по техническому обслуживанию в спортзале. В том фитнес-клубе было около 70 телевизоров, которые обычно транслировали новости и спортивные передачи. Внизу экрана была бегущая строка, которая показывала расписание занятий. Я разместил на бегущей строке довольно прямолинейное заявление об увольнении и включил на всех телевизорах довольно грубую песню группы Superchunk на повторе с припевом «Я работаю, но я работаю не на тебя». Сменил пароль от системы управления телевизорами и вышел, пока менеджер пытался выключить все экраны. Такого хохота клиентов, как тогда в спортзале, не видел ни один фитнес-клуб. © Flexplc / Reddit
А у вас или ваших коллег были необычные, запоминающиеся ситуации при увольнении? Поделитесь ими, а заодно прочтите истории о том, как важно прислушиваться к себе при принятии важных решений.