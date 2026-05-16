Не представляю, что можно сделать с такими кабачищами. Одного на неделю хватит.
14 душевных историй про соседей по даче, с которыми не жизнь, а малина
Добрые и душевные соседи — самое лучшее, что может случиться с начинающим дачником. С ними и хозяйство вести веселее, и за шкодными питомцами есть кому приглядеть. Встретишь таких у калитки — и словно теплое солнышко выглянуло сквозь тучи!
- Я забросила дачу. Знакомой нужно было срочно где-то пожить, и я предложила свой домик, честно предупредив, что он ветхий. Она приехала и звонит, мол, найти не может. Думаю, заплутала. Тут прилетает фото. У меня глаза на лоб — на моем участке стоит обновленный домик: покрашен в красивый изумрудный цвет. Оказалось, мои дорогие соседи решили сделать сюрприз и снова заманить меня в огородные дела. Что же, я готова!
- Дед долго был председателем в СНТ. И была там одна тетя, которая могла присесть на уши так, что у деда терялось полдня, а то и день. В один погожий день скрипнула калитка. Показалась знакомая фигура... Деда надо спасать! Мама, я и сестра бросились наперерез и преградили путь к наступлению.
— А где Ося? — тетя оглядела участок, тщетно пытаясь пробиться сквозь живую стену из нас троих.
— А он за вениками ушел! Березовыми! — сказала мама, как отрезала.
Мы с сестрой в унисон закивали. Тетя почесала затылок, потому что веники — это надолго, и утопала к своему участку. Все моментально выдохнули. И тут, насвистывая, вырулил из-за угла дед. Мы ему пересказали легенду о вениках, на что дед молча перевел взгляд на березу, растущую посередине участка. Стоял апрель месяц. На деревьях не было ни листочка...
«Четыре года назад привил Уральское наливное на дикую яблоню, и вот нынче первый результат. Супер-урожайный сорт!»
- Я постоянно проживаю в СНТ. Соседи уехали в Турцию на неделю, попросили присматривать за котом. Утром из дома выпускать, сухой корм насыпать, вечером обратно в дом закрывать. И вот вечером пошел я кота в дом загонять, а он посреди дороги сидит. Я его к себе подманил, а он за мной к дому не идет. Ну, я его на руки схватил, понес, а он чего-то вырывается, отбивается. Закинул я его в дом, пожелал спокойной ночи. Выхожу на улицу, а тут еще один такой же кот подходит ко мне. А порода редкая для дач, британец дымчатый. Ну и до меня начинает доходить. Я запускаю второго кота в его дом, он видит там первого и начинает офигевать. Тогда я ловлю первого и тащу его обратно на дорогу. Он тоже в недоумении, зачем его сначала тащили в дом, а теперь тащат обратно.
Эта история имела продолжение. Как-то выезжаю на дорогу, а там сидит маленькая соседская собачка. А я знаю, что она одна у них не гуляет. Как у них открыть калитку — я знаю. Беру собачку и тащу к ним в дом. Веранда открыта, а дальше дверь в дом закрыта, и никто не отзывается. Я закрыл собаку на веранде и поехал по своим делам. По дороге навстречу едут соседи. Я останавливаюсь, говорю: «О вашей собачке я позаботился, она у вас дома». И тут вижу, что собачка сидит у них в машине на руках.
А представляете ситуацию, если бы мы по дороге не повстречались? Люди приезжают с собакой к себе домой, а там сидит собака. Теперь все соседи ржут надо мной, что я постоянно пытаюсь подменить им животных.
- Был у меня домик в СНТ и собака Линка. И вот одни соседи начали мне жаловаться на мою собаку. Мол, дети аж бегом мимо моего забора, собака сетку трясет. А потом другие соседи мне со смехом рассказывают, как эта соседская малышня специально по забору стучит, чтобы собака выскочила. У меня французский бульдог, если что. Она мирно в домике похрапывает, они ее будят, а потом бегут и верещат. Ну, кто видел, как французик бесится-скачет — там со смеху упасть можно. И чего они мне жаловались? Там и дети, и собака довольны были развлечением.
«Вырастила кабачок-рекордсмен по стране: целых 52 кг!»
«А еще собрала больше 500 кг кабачков за этот сезон! Представляете? Это не огород, это кабачковый конвейер!»
- Уезжаем с дачи, остался пакет молока. Решили отдать соседям напротив — у них два кота, пусть допьют. Подходим к соседке: «Вот молоко для котиков». Она благодарит, но в отказ. Удивляюсь: «Не любят?» А она с улыбочкой выдает: «Любят, но они у меня только фермерское пьют, от другого отказываются».
- Есть у меня сосед по даче. И вот его мама — та еще огородница. Сама на грядках с утра до ночи, еще и сына припрягала. Отправил сосед маму в санаторий и вместо огорода положил газон. Возмущения мамы слушала вся улица. Глядим недавно — а она теперь спокойно себе в шезлонге лежит, книжки почитывает. По дому шуршит, сына больше не достает.
«Жена любит собирать лесную землянику, а у меня не хватает терпения. В этом году был большой урожай на полях»
- Нашими соседями была многодетная семья. Очень добрые, приветливые, позитивные люди. У них 7 детей, все трудолюбивые и дружные. Родителям во всем помогают и по дому, и по огороду. К нам всегда приходили, спрашивали, не надо ли помочь чем. Таких людей сейчас, к сожалению, немного. В прошлом году они продали дачу (далеко ездить), купили поближе к дому. Мы как осиротели, так нам было жалко расставаться с такими замечательными людьми. Хоть продавай свою и езжай вслед за ними.
- Есть у меня соседка по даче — чисто тургеневская девушка. Ходит в длинных платьях, читает на подоконнике, на пианино играет. Сказка, да и только. Поехал я в лес на квадроцикле. Застрял в грязи. Уже смеркается. И тут вдруг вижу, как мимо проезжает девица на квадрике. Говорит, мол, помощь нужна? Вытащила меня, разговорились. И тут она снимает защитную маску — та самая соседка! Теперь я с ней знаком и, кажется, влюбился.
«Сделала макет старой дачи. Тесть заказчика построил оригинальный домик своими руками. Очень любил его, постоянно что-то улучшал»
- Собака сестры (йорк) на даче внезапно решила пойти искать приключений. Не знаю уж, как учуяла, но ушла в соседнее садоводство к тетке, которая разведением йорков занималась. У нее их там полный двор. Эта мамзель к ней на участок пришла, устроилась там как королева. А мы полмассива оббегали, ее искали. Тетка нам ее сама принесла со словами: «Не моя, лишняя. Забирайте».
- Хорошие соседи — на вес золота. Мы вот, например, с моими соседками договорились каждая по три вишни посадить, чтобы они друг друга переопыляли. Расстояние специально вымеряли. Даже по сортам распределили, какие сорта каждой лучше купить.
«Сезон добычи урожая 2026 официально открыт. А теперь главный вопрос: квас или кефир?»
Квас! Окрошку очень люблю, и моя окрошка всем нравится (зять её обожает, но только без кваса). Однажды приехала сестра мужа к нам в гости и сделала окрошку на минеральной воде. Худшая окрошка, которую я когда-либо пробовала. Поэтому квас и только квас, причем не сладкий, а забористый, окрошечный. Правда, когда окрошечного не было, пользовалась обычным, только хрена больше добавляла.
- Мы по молодости держали свиней. Были поросенок и свинка. И вот зима, вечер, сидим все перед телевизором. Стук в окно. Соседка: «А ваша свинья дома?» Оказывается, свинка как-то выбралась из сарайчика и разгуливает по улице. Ловили ее полночи. Давно это было, но слова «ваша свинья дома?» у нас в семье как анекдот. Так и хочется добавить: «Да, сидит, телевизор смотрит!»
- У нас дом был в деревне, а в непосредственной близости — огромное садоводство. Для каких-то надобностей была подписана на группу этого садоводства. Там в один прекрасный момент с участка сбежал варан. Фотки были приложены: у него свой загон с заборчиком был. Варан здоровый такой. Как уж он умудрился сбежать — не объяснялось. Но представляю картину: идешь такой по садоводству, особенно в потемках, а навстречу ползет варан. Я была бы очень удивлена.
Моя тётушка из Питера была биологом. Какое-то время у неё по квартире разгуливал варан. Не очень большой - от носа до начала хвоста сантиметров 30, ну и хвост почти такой длины. Зубы острые. Когда давала ему кусочки мяса, боялась за сохранность своих пальцев. Но обошлось, ни разу не цапнул. Но всё-таки моему сердцу ближе теплокровные.
- В детстве мечтала об аквариуме с рыбками. Но поскольку у нас были кошки, то пришлось об этом забыть. Спустя несколько лет у нас появилась дача. Там был круглый бак, и мне вспомнилось детство. Тогда-то я и упросила помочь соседку, которая собиралась рыбачить, заполнить бак рыбами. Вскоре бак наполнился чебаками и окунями, а я была безумно счастлива.
- Стали замечать странное: каждое воскресенье утром у нас на крыльце появляется пакет. То с кабачками, то с яблоками. Муж смеется, мол, очаровал какую-то бабулю. Решили выследить. Завели будильник на 5 утра. Открывается калитка, и мы видим, как моя свекровь, которая живет на соседней улице, крадучись ставит пакет и убегает! Оказалось, она обиделась, что мы отказались брать ее необъятный урожай, и решила действовать втихую. А мы эти кабачки всю неделю соседским курам скармливали, думая, что это кто-то чужой подкинул!
