14 душевных историй про соседей по даче, с которыми не жизнь, а малина

Квас! Окрошку очень люблю, и моя окрошка всем нравится (зять её обожает, но только без кваса). Однажды приехала сестра мужа к нам в гости и сделала окрошку на минеральной воде. Худшая окрошка, которую я когда-либо пробовала. Поэтому квас и только квас, причем не сладкий, а забористый, окрошечный. Правда, когда окрошечного не было, пользовалась обычным, только хрена больше добавляла.