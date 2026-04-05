15 пар, чья любовь — это вечный двигатель, не знающий скуки
Любовь — это яркое чувство, которое вдохновляет нас на подвиги. Герои нашей статьи и их пары живут так, что в их отношениях всегда присутствует щепотка перца. Кто-то еще на первом свидании показал все прелести своего характера, а другие пары годами познают прелести неуемных характеров друг друга. Главное, что они счастливы вместе.
- Жена нашла чужой бюстгалтер в кармане моей куртки. Заходит ко мне в комнату и говорит: «Я ни в чем тебя не обвиняю, просто объясни мне: откуда это у тебя?» А у меня ответа нет. Ноль вариантов в голове, как бюстгальтер мог попасть ко мне в карман. Сижу и смотрю то на жену, то на лифчик. На том и разошлись. Через неделю все неожиданно прояснилось. Пришли в гости к моим родителям, и за столом я вдруг решил рассказать об этом. Тут моя мама подскакивает на стуле и говорит: «Это же мой бюстгальтер!» Поворачивается к супруге моей и выдает: «Не подумай, что я его выгораживаю! Это правда мой!» Ну, тут и выяснилось: когда я в прошлый раз приходил к родителям, мама как раз собралась идти в баню через дорогу от дома и накинула мою куртку. А после бани решила не надевать ничего лишнего и просто засунула бюстгальтер в карман и забыла.
- На днях немного приболела, почти целый день пролежала в постели. Под вечер написала мужу список вещей, которые мне бы сейчас хотелось. Берет список, уходит в магазин, возвращается через полчаса и достает халву, апельсины, конфеты, сок и внезапно — метлу. От объяснения я выпала. Говорит: «Все написанное я разобрал, но не понял, что такое помело, поэтому решил взять то, что ближе всего по звучанию и по смыслу». У человека два высших, но вот с помело ни разу в жизни не сталкивался.
Очень люблю все цитрусовые и знаю их весьма много видов. Но как это соотносится с наличием высшего образования?
- В какой-то момент решила, что торт и свечки на день рождения — это для детей. И последние праздники отмечала без тортиков. А потом в жизни появился мой парень. Мы только начали общаться, и я его позвала к себе на день рождения. Ночью с гостями засиделись, а он спрашивает: «А торта не будет?» Я пожимаю плечами, мол, нет. Он кивнул, а потом сказал, что ему выйти надо позвонить. Проходит минут десять, он возвращается с тортом и свечами. Бегал по всем ближайшим открытым магазинам, выбирал. Тогда я и поняла, что он — мой человек. Он будто вернул тепло в этот праздник. И вот уже не один год вместе. Он всегда заказывает для меня тортик, выносит его под музыку и следит, чтобы я загадала желание.
А у меня никогда не было торта со свечками. Ни разу. Потому что это должен быть сюрприз для именинника, а я-то сама занимаюсь организацией всех праздников, и своего ДР тоже. А в детстве у нас вообще не было принято праздновать дни рождения. Вот так и выходит, что у детей и мужа красивые торты нa заказ, а у меня — какой-то покупной, если гости сами принесут, и без свечек…
- Во время совещания мне позвонил муж. На экране так и высветилось: «Муж». Я сбросила звонок, но руководитель буквально завис над моим телефоном. Пауза в его речи затянулась, и на вопросительные взгляды он пояснил свою реакцию. Ответил: «А я у жены записан как „Саша кафе“. Мне стоит волноваться?»
Нормальная жена. Как записала контакт на заре дружилок, так и не меняет. "Если что-то изменится, я дам знать" (с)
Этот красноносый - иллюстрация? Типа: дети, так выглядит шеф? Или муж?
- У меня один знакомый еще в молодости ухаживал за девушкой. Так вот, когда она согласилась на первое свидание (а кокетка та еще была), он настоял на встрече у него дома. Пришла, а там стол накрыт, все свечами и цветами украшено. Он ее взял на руки и прямо как была, в платье, посадил в ванную с лепестками роз. Ну и крику было! Прическа и макияж были испорчены, она была в бешенстве. Он ее укутал в плед, дал свою одежду и уже за столом сделал предложение руки и сердца. Сказал, что теперь видит ее настоящую, а не «кота в мешке». Они уже, вроде, 25 лет вместе.
- Кажется, что наша с мужем ментальная связь работает немного не так. Недавно у него порвались все ремешки для фитнес-браслета. Он ушел на работу впервые за долгое время вовсе без часов. Я решила сделать ему сюрприз: по дороге домой зашла в магазин и приобрела целый набор из 10 штук! Подумала, что это именно то, что нужно, пусть будут про запас. Вечером он вернулся радостный и показал мне свою покупку: «Вот, набор ремешков из 10 штук купил, чтобы про запас были!» Короче, общими стараниями у мужа теперь 20 ремешков. Теперь уж точно будет что надеть.
- Муж сказал при детях: наверное, когда мы состаримся, нас сдадут в дом престарелых. Дети спросили, что это. Я объяснила, что это дом, где живут старики, их там кормят, следят за ними, и они могут общаться, в шахматы вечером играть. И тут сын как выдаст: «А звучит круто, почему папе не нравится?»
- Поругались с мужем. Поспорили, сможет ли он налепить 100 пельменей за два часа. Стали лепить на скорость. Налепили. Замечательно, запасы есть! Завтра проверну такую уловку с голубцами.
Завтра ещё слишком рано, нужно немного выждать, иначе жертва что-нибудь заподозрит. Недальновидно!
- Муж до знакомства со мной был собачником. Потом мы начали встречаться, и он стал привыкать к моему коту. Теперь у нас уже трое котиков, а муж превратился в настоящего «кошачьего папаню»: балует их, постоянно тискает и прощает любые хулиганства. Угадайте, кто отчитал меня недавно за то, что я слишком громко зашла в комнату и этим разбудила Мурзика? Он, ведь так сладко спал! Забавно вспоминать его слова о том, что он равнодушен к котам.
Мой муж вечно попрекает меня недостаточно трепетным отношением к котам, то пожалуется, что я их столкнула с кровати, пока спала, то что не даю им зайти в комнату, потому что мне спать мешают. Вчера настоял на том, чтобы взять Колбасу с собой на прогулку, а то он нервничает дома 😂 и ходил с котом на поводке 🤦🏼♀️ как?!
Во,это про моего мужа, только в обратную сторону. Когда познакомились - у него была кошка, заболела умерла. Потом завели ещё кошку, прожила 9 лет, тоже умерла от почечной недостаточности. Сын очень просил щенка, муж сначало не в какую: я кошатник, собаку не приму. Потом: ладно, но лабрадора. Тут я против встала: в квартиру большую, лохматую собаку я не готова, да и детям с ней гулять... Теперь души в ней не чает и переживает, что она спать к нему не пришла. А она несётся прежде всего к нему и никогда не пойдет спать, пока он на кухне сидит.
- Я предпочитаю свидания по-голландски. А девушка меня в этом решила поддержать. На первое свидание она пришла в обычных джинсах и какой-то странной кофте. Я же перед встречей подстригся, побрился, помылся, надушился — в общем, сделал все как положено. Готовился целый день, с самого утра. А она пришла не готовая: выглядела как обычно, без косметики, с хвостиком на голове. И знаете что? Я рассмеялся! Она сказала, что раз я предпочитаю свидания по-голландски, то она так и подготовилась. В итоге я сам оплатил счет. Я выбираю такие свидания не потому, что я жадный, а потому, что хотел увидеть именно такую девушку — настоящую! Без прикрас, без косметики и всего такого. Мы три года вместе, постоянно вспоминаем тот вечер и смеемся.
Интересно, как выглядит это тело, если ему не надо на свидание?
Немытый, небритый, нестриженный и воняющий вчерашней шаурмой?
Если что, я на первую встречу с с мужем пошла, как была, после работы.
Свитер, джинсы, шарф и пальто (дело было в январе).
И он был как обычно - чистый и аккуратно одетый. Никто из нас не знал, что это "голландский вариант")
- Знаете мем про «идеальную пару»? Где один высокий, другой низкий или один любит яркие цвета, а второй — темные? Так вот, есть еще один тип: один постоянно говорит, а второй любит помолчать. У меня родители такие. Мама постоянно разговаривает. Приходит с работы — и начинается вечерняя программа «Как я провела день». Куча информации! Приходит папа, она спрашивает: «Как день прошел?» А он всегда отвечает: «Нормально». И все, мужчина высказался. И ничего, живут прекрасно уже 20 лет. Мама говорит, а папа слушает. Идиллия!
У нас наоборот. Я за день так устаю от общения, что мне говорить не хочется совершенно, а муж за время работы успевает соскучится по нормальному общению. Муж говорит - я слушаю, и все довольны 😉
- Муж у меня такой человек, который любит менять решения в самый последний момент. Причем он всегда таким был, и вряд ли это когда-нибудь изменится. Мы с ним очень давно знакомы, и я помню много подобных историй. Например, как-то он собрался бить татуировку: уже заплатил за эскиз, отдал предоплату, пришел в салон, но сбежал оттуда, как только мастер достал машинку. Может вернуть билеты на самолет за час до вылета, может пойти на другой фильм, хотя на первый уже есть билет, — и еще много-много подобного. Именно поэтому, когда мы расписывались, я очень крепко держала его за руку.
Если изменение решений касается только него, и никак не отражается на других, - пожалуйста, хозяин - барин.
Но только до момента, когда его " семь пятниц на неделе" заденет семью, друзей или коллег.
- Поссорились немного с мужем, причем по мелочи — из-за абрикосового компота, который я впервые закрывала на зиму. Для мужа он был слишком сладким, а мне казался нормальным. Спорили о том, что нужно меньше сахара, так и поругались. Легли спать обиженные, «по разным углам», а точнее — на разные стороны кровати. Муж уснул, а я не могу, когда знаю, что он обижается на меня. До трех ночи вертелась, пока не разбудила его со словами: «Дима, не обижайся на меня, пожалуйста!» Муж не сразу понял, почему я его разбудила, поцеловал, сказал, что любит. Только утром признался, что забыл о споре еще перед сном. Легко ему: он быстро забывает о таком, а я еще неделю могу ходить и думать о сахаре в компоте.
Ребята, вы прям как в турецком сериале. Ищете проблемы на ровном месте....
Абрикосовый компот....
Тут целый мир рушится на глазах. А они не спят из-за сахара в компоте....
- Мы с парнем — студенты, живем в одной общаге. На выходных, когда его соседи разъезжаются по домам, я иногда тайком ночую в его комнате. Он жарит картошку с луком, яйцами и колбасой, покупает мои любимые яблоки и меняет постель, а я приношу лимонад и чипсы, которые он обожает. Мы закрываем дверь, а потом валяемся, дурачимся и смотрим фильмы. Люблю, как он во сне посапывает мне на ухо. А ему нравится смотреть, как я красиво расставляю тарелки и раскладываю еду. Мне немного страшно, что всё это когда-нибудь закончится, но сейчас очень спокойно и хорошо.
Далеко не факт, закончится или нет. Многие семейные пары начинали встречаться с юности. Раз хорошо вместе, пусть наслаждаются.
- Муж попросил приготовить домашних пельменей. Я никогда таким не занималась, но ради любимого решила попробовать. Провозилась с ними полдня, вымоталась вся, но получилось неплохо. Дети оценили, а муж пришел с работы, попробовал, скривился и сказал: «Ну такое... У мамы лучше получаются!» Эта фраза меня сильно задела, стало обидно. Целую неделю не готовила для него ничего. В начале второй недели без домашней еды он сам подошел ко мне и сказал: «Дорогая, прости. Покорми меня своим супчиком, он самый вкусный в мире!» В следующий раз будет думать, прежде чем недооценивать труд любимой жены.
Мужик целую неделю не замечал обиду жены, буквально никак не пытался ее успокоить. Проголодался и решил сказать какую-то фигню, лишь бы перестала выделываться. А она до потолка от счастья прыгает 🤦🏻♀️
Идиoтa гнать лесом нужно было сразу же, при упоминании готовки мамО. У нас тут семья, а не бои гладиаторов на предмет того, кто лучше сЫночке-корзиночке подлизнет яйки, мать или жена
А у вас есть забавные истории про вашу вторую половинку? Ждем в комментариях!
