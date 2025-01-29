12 историй про настоящую любовь, от которых на душе становится тепло и уютно

Видимо, я совершенно не романтичный человек, у меня все эти истории про "долго добивался" воспринимаются, как настойчивое преследование, как минимум неприятное. Вероятно после таких рассказов, у мужчин складывается ощущение, что женское "нет" - это "да, но не сразу".