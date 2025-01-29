Видимо, я совершенно не романтичный человек, у меня все эти истории про "долго добивался" воспринимаются, как настойчивое преследование, как минимум неприятное. Вероятно после таких рассказов, у мужчин складывается ощущение, что женское "нет" - это "да, но не сразу".
12 историй про настоящую любовь, от которых на душе становится тепло и уютно
Истории
1 день назад
Настоящая любовь способна преодолеть любые испытания. Один судьбоносный случай или встреча — и два совершенно незнакомых человека могут связать свои жизни навсегда. Мы собрали для вас 12 трогательных историй, которые доказывают, что настоящая любовь все-таки существует.
- Мы познакомились, когда были совсем маленькие, когда пришли в школу в первый класс. Уже на линейке он отказался дарить букет учительнице и подарил его мне. В пятом классе он таскал за мной портфель в школу и из школы, а в 6-ом согласился пойти на бальные танцы и стал моим партнером. В 9-ом, когда я сломала ногу, он бросил танцы, хотя ему пророчили будущее чемпиона. В 11-м классе он подарил мне самого большого плюшевого медведя, которого я когда-либо видела (он целых 4 месяца откладывал деньги с обедов, чтобы подарить мне его) и громадный букет моих любимых пионов. Он не поступил со мной в один университет, но каждый день после пар ждал меня на лавочке возле корпуса. Когда я была на третьем курсе, он скопил достаточную сумму, чтобы переехать от родителей в арендованную квартиру и забрать меня с собой. Когда мне было 25, я попала в аварию и мы потеряли своего ребенка. После аварии я не могла ходить. Он каждый день целовал мои руки, обнимал меня, ставил мои ноги на свои и так ходил со мной по квартире. Когда мне было 26, благодаря ему я снова стала ходить, хотя и хромала. Когда мне было 27, я родила сына. В день, когда он забирал нас из роддома – я впервые в жизни услышала от него фразу "я тебя люблю". Впервые! Знала ли я, что он меня любит, раньше? Конечно, его любовь была в делах, а не в словах. Его любовь началась в первом классе. И я люблю его, без лишних слов. © Палата №6 / VK
- Мой дедушка долго пытался добиться мой бабушки, но она дама была городская, зачем ей кто-то из деревни? Как-то раз холодным поздним вечером провожал еe до дома один кавалер. Идут они и видят - у подъезда дед мой сидит, весь замерзший, а в руках у него букет ромашек (где он их на то время взял — непонятно). Ну куда жe такого красавца девать? Так и стал он мужчиной всей еe жизни. © Подслушано / Ideer
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- Каждый раз, когда ссоримся с женой и она так бесит, что хочется развестись, или когда вообще лень что-то делать, вспоминаю, как эта маленькая и хрупкая особа весом в 45 кг вытаскивала меня со сломанной ногой во время аварии из горящей машины. Или как она выхаживала меня, заставляла постепенно начинать ходить, как ночами сидела со мной в больнице, пока я болел бронхитом, или как сама несколько месяцев нянчила троих детей друга, когда его жена впала в кому, а я пытался вытащить его из депрессии. После этого сразу же понимаю, что рядом со мной - героиня и я - ничто без нее. И это не чувство вины или долга. Просто каждый раз я понимаю, что она вытерпела столько трудностей рядом и я обязан сделать ее счастливой. Потому что она любит и готова на все, и я люблю, и должен ответить тем же. © Палата №6 / VK
- Можно ли найти свою любовь в самый ужасный день своей жизни? Я смогла. Мне было 22, и я потеряла свою маму. Я не могла плакать, не могла улыбаться. Я стояла на улице, и шел сильный дождь. Когда промокла насквозь, ко мне подошел незнакомый парень и спросил, не нужна ли мне помощь. Я так ничего и не ответила. Парень надел на меня свою куртку, обнял за плечи и отвел в свою машину. Мне было все равно, куда идти. Он отвез меня к себе домой. Три дня я жила у этого парня и все так же молчала. Он приносил мне в комнату новые чистые вещи, завтраки-обеды и ужины, постоянно разговаривал со мной и не настаивал на ответе. Через три дня я заговорила. Рассказала ему все и два часа рыдала на груди такого уже близкого для меня незнакомца. Через год мы поженились, вместе десять лет, у нас двое детей, и я с уверенностью могу сказать, что муж - любовь всей моей жизни. © Палата №6 / VK
- Никогда не верил в любовь. Списывал все на привычку. Недавно ходил с друзьями в кино, и рядом девушка вечно что-то шептала парню. Как оказалось, ее молодой человек — слепой, а она рассказывала ему все действия, которые происходили на экране. Потом встретили их в кафе, и я разглядел их подробнее. Она терпеливо, легко и с улыбкой зачитывала ему новости о фильме, рассказывала меню, держала за руку и улыбалась. Вместе с тем парень был очень обходительным, слушал ее девчачьи проблемы, обсуждал планы поездки к маме и лечение кота. Никогда не видел столько преданности, спокойствия и нежности. После ухода друзей я еще 2 часа просидел в кафе и наблюдал за ними. Не осмелился подойти и смахивал салфетками слезы со собственных щек, но, кажется, теперь знаю, что любовь существует. © Палата № 6 / VK
- Когда я был студентом, общий стресс привел к тому, что у меня началась довольно серьезная ангина. Я не мог есть твердую пищу. Моя «диета» состояла только из спортивных напитков. В основном лежал в постели или без сил валялся на диване. В разгар болезни моя девушка неожиданно навестила меня, принесла разные супы и буквально покормила меня. В тот момент я понял, что влюблен в нее. Мы продолжали встречаться еще несколько лет. Сейчас до нашей годовщины свадьбы осталось всего несколько недель, а я сижу здесь, на нашем диване, пишу это, пока она и наши два пса тихо спят, уютно прижавшись ко мне. © badgers154 / Reddit
- Я эмоциональный парень, и когда моей собаки больше не стало, я полностью потерял контроль. Я пришел домой с работы и, не желая беспокоить свою жену, пошел в нашу спальню и начал реветь. Она услышала меня там и позвонила моей маме, чтобы выяснить, почему я был в таком плохом настроении. Когда она узнала, принесла мне воды и жареного сыра. Она села рядом со мной и дала мне понять, что не осуждает меня и знает, что собака много для меня значит. Когда я взял себя в руки, она сказала: «Ты знаешь, что тебе не нужно проходить через это в одиночку. Я прикрою тебя, когда станет тяжело». К тому времени мы были вместе около двух лет. Через несколько месяцев я сделал ей предложение. © True_Requirement4068 / Reddit
- У меня кинофобия — боязнь собак, и я впадаю в панику, когда вижу собаку рядом. Как-то раз мы гуляли с парнем, болтали, и вдруг он сказал: «У меня для тебя сюрприз». Он попросил меня закрыть глаза, а затем куда-то повел. Открыв глаза, я была сбита с толку: мы стояли у каких-то многоэтажек. Он обнял меня и сказал «Я увидел собаку, которая шла в нашу сторону, и не хотел, чтобы ты увидела ее и запаниковала. Мне жаль, что сюрприза не будет, но теперь ты в безопасности». И в этот момент мое сердце растаяло так же, как если бы действительно был «сюрприз». © Dana Koussa / Quora
- У моей девушки грыжа межпозвоночного диска — трудно долго сидеть. Как-то я уехал на стажировку, и любимая приехала ко мне на день. В какой-то момент я положил голову ей на колени и случайно уснул. Проснулся через 2,5 часа, a она сидела в том же положении. Я разозлился и сказал, что надо было меня разбудить. А она выслушала и потом тихо сказала: «Ты выглядел очень мило и умиротворенно, и если бы я могла, то смотрела бы на тебя всю ночь». © Digvijay Pratap Singh / Quora
- Когда только начал встречаться с девушкой, я понимал, что она не самая умная, весьма капризная, но невероятно красивая. На тот момент мое положение позволяло мне содержать такую и исполнять все ее желания, да и я был падок на красоту, а эта девушка была невероятно обаятельной. Спустя три месяца отношений я попал в аварию, и меня частично парализовало. Думал, что она уйдет сразу же, ведь кому нужно ухаживать за больным, да и не так много мы были вместе, чтобы она посвящала всю свою жизнь мне. Но девушка стала для меня сиделкой, лучшим другом и верной женой. Она от многого отказалась, чтобы быть со мной и поставить меня на ноги, а за все эти долгие годы я не увидел на ее лице ни капли сомнения, брезгливости или страха. Я почти восстановился, пообещал самому себе сделать ее королевой этого мира, ведь она заслуживает все самое лучшее! © Палата № 6 / VK
- Недавно мой молодой человек вынужден был переехать в другой город. Не так далеко, всего три часа на поезде, но раньше было пять минут пешком. Мне так уныло без него, что я купила его любимый парфюм и прыскаю себе на верхнюю часть руки, утыкаюсь в нее носом и только так засыпаю. В выходные навещала его, а у него на полке стоит мой парфюм. Причина та же. Прослушано / Ideer
- Я влюбился, когда мне было 13, а девушке, которую я полюбил — 20. Она попросила не беспокоить ее, и, если через 10 лет чувства не пройдут, прийти по адресу, который она дала мне. Я сдержал обещание. Через 10 лет пошел по адресу, где жили ее родители, они дали новый адрес своей дочери. Когда я позвонил в дверь, мне открыла девочка пяти лет, а после подошла и она сама. Она меня узнала и засияла в улыбке, в тот же вечер мы пошли гулять в парк. Через неделю я переехал к ним, потом женился на ней. Еще через год официально удочерил дочь. Сейчас мне 30, у меня прекрасная жена, чудесная двенадцатилетняя дочь-подросток и младенец-сын, и наша семья — самое прекрасное, что у меня когда-либо было, есть и будет. © Палата № 6 / VK
Если вы любите интересные жизненные истории, рекомендуем вам ознакомиться с другими нашими статьями.
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Ахтунг! Ахтунг! Прорыв соплепровода!!!
Такое чувство будто все истории один человек написал 😂😂😂
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