Чот я не поняла, каким боком девушка, которой рюкзачок предложили, соотносится с заголовком...
15+ бедолаг, которые лучше пойдут пешком через болото, чем снова полетят на самолете
Путешествие на самолете — не только быстрый способ добраться до пункта назначения, но и непредсказуемое времяпрепровождение. Одни сталкиваются со своеобразными людьми, сидящими на соседнем месте, других приключения настигают еще в аэропорту, а третьи боятся летать и просто тихонько накручивают себя.
- Летаю редко, 1-3 раза в год. Так совпало, что полетела во время месячных. В аэропорту на контроле мне сказали, что на мониторе у меня «там» все светится, словно рождественская елка. Я обалдела и тихонько сказала, про менструальное белье. Просто тонкие трусики. Сотрудница подошла обыскать, и когда начала досмотр, то была удивлена, что обычные трусики для месячных создают такой эффект. © s***geogirl / Reddit
- Как-то раз стюардесса авиакомпании предложила мне взять детский рюкзачок с фирменными игрушками и атрибутикой, потому что подумала, что мне 10 лет. А мне 21 год. © Подслушано / Ideer
- Летели с женой из Парижа. При подлете к месту назначения командир борта объявляет, что аэропорт не принимает по причине непогоды, поэтому сядем аварийно в другом городе. Там переждем грозовой фронт, подзаправимся и уже тогда домой. Пассажиры загудели, расстроились. И тут сзади радостный возглас: «Ура! Вот это удача! Я как раз туда летел. Теперь не нужно пересадку делать». Но до сих пор помню, как его радость на лице сменилась грустью. Ведь он не знал о правилах международного рейса, поэтому его не выпустили из самолета в родном городе. Как же он бесился: «Приземлился в родном городе, чтобы отсюда улететь, а потом оттуда опять сюда. Спасибо, блин!» © Unknown author / Pikabu
- Летела как-то на самолете. Место у прохода. Слева у окна мама с дочкой. Не успели мы набрать высоту, как девочка начала капризничать. Мама тут же приказала: «Иди погуляй! Тетя тебя пропустит». Я пропустила, но не ожидала, что придется это делать чуть ли не каждые 5 минут. Я думала, что мамаша хотя бы извинится, но она просто ехидно выдала: «Лететь осталось около часа. Может, вы просто постоите?» М-да. Предложила им поменяться местами, но «Доченьке же в окно смотреть тоже надо». Сказала, что больше вставать не собираюсь из-за ваших прихотей. Мама лишь что-то пробубнила себе под нос.
- Недавно летела на самолете. Взяла место у окна. Внезапно захотелось в туалет, поэтому попросила женщин на соседних креслах пройти. Та, что сидела у прохода, без проблем встала, а вот рядом со мной напрочь отказывалась вставать и пропускать меня. Пришлось кое-как протискиваться. От нее я услышала какие-то фразы про личное пространство, поэтому весь оставшийся полет я чувствовала себя очень неловко. Но что мне оставалось делать? Терпеть 8 часов или заставить ее встать? © Some-Cable-4550 / Reddit
- Летели в самолете, в хвосте. Жара, из отверстий дует раскаленный воздух. Женщине рядом плохо. Мужчина в полуобморочном состоянии. Четыре раза вежливо попросили сделать температуру в салоне согласно нормам. На пятый раз стюард ответил, что нас тут много, всем не угодишь. Написали жалобу. Через 5 минут температура нормальная, появились вдруг пледы для замерзающих, все вежливы и предупредительны. Сосед по креслу сказал, что это не «по-нашему» — жаловаться, и пересел. «По-нашему» лучше свариться в самолете? © Подслушано / Ideer
- Летели с подругой и ее детьми, детям взяли три места перед нами. Дети сели, а мы багаж наверх распихиваем. Смотрю, люди начали оборачиваться, прислушалась, а мой сын вещает: «А бывает еще, Лиза, что топлива не дольют или течь в баке случается. Но об этом пилоты узнают, если сигнализация не откажет». Лиза забилась в свое кресло и смотрит с ужасом: она вообще самолетов боялась. Оказалось, что подруга перед полетом свою дочь неделю успокаивала, что ничего плохого не может случиться в полете. Но мой сын отличился. © Татьяна Лобанова / ADME
- Летел я как-то по работе из Европы. Лететь всего часов 5, но на борту меня ждал сюрприз — большинство пассажиров были с детьми, причем многие с грудничками. Что творилось на борту весь полет — словами просто не передать. Ор всю дорогу с редкими пятиминутными перерывами. Дети постарше тоже не отставали и периодически закатывали истерики. А когда самолет приземлился, и все начали выходить, то столько мусора в салоне я еще никогда в жизни не видел. Хоть с лопатой ходи по проходам: везде валялись салфетки, фантики, бутылки, еда. А вишенкой на торте были лежащие памперсы на откидных столиках. Выходил из самолета с опухшей квадратной головой. © Chief.Boroda / Pikabu
- Летели много лет назад семьей в отпуск. С пересадкой. Билеты на второй рейс покупали с учетом временного запаса (8 часов). Аэропорт не нужно было менять, но все равно решили подстраховаться. Вдруг что. Это «вдруг» случилось сразу — вылет первого рейса задержали, не объясняя причин. К стойке регистрации на второй рейс мы подошли одновременно с объявлением о закрытии регистрации на наш рейс. И тут я вижу, что вся команда бортпроводников, обслуживающая нас на первом рейсе, оказывается в качестве пассажиров и летит с нами на втором рейсе. Их, несмотря на опоздание, беспрепятственно пропускают, а нашу семью — нет. Сначала я пыталась нормально поговорить со всевозможными службами аэропорта. Бортпроводники были свидетелями целой драмы. Но никакие мои доводы не принимались во внимание. Когда я окончательно поняла всю тщетность моих усилий достучаться до голоса разума, со мной случилась бесконтрольная истерика. Я просто стояла посередине зала вылета и ревела белугой. И тут случилось чудо. Нашу семью отправили на посадку. © AriK / ADME
- Сегодня на вид умная женщина лет 50 с пеной у рта кричала, что для комфорта собачек в грузовом отсеке самолета, стюардессы должны открыть дверь прямо в полете, спуститься под самолет и включить обогреватель песикам. Но никто этого делать не захотел. Ух, какие! © Подслушано / Ideer
- Я трусиха. Боялась самолетов. Как-то летели вдвоем с маленькой дочкой. По какой-то причине вместо посадки самолет стал кружить над аэропортом. Более получаса. В салоне стало дымно, и пищал какой-то жуткий сигнал. До сих пор не знаю, что это было. Мужчины стирали пот со лбов, женщины причитали. Дочка спрашивала меня: «Мама, упадем?» А я с ужасом в сердце пыталась ей искренне улыбаться и убеждать, что все хорошо. © Подслушано / Ideer
- Однажды летела к другу в другую страну. Он умолял прихватить его камеру. Я заехала к нему, взяла сумку, но не открывала, и в аэропорт. На контроле поняла, что в сумке может быть все что угодно. Начала паниковать. Сердце в пятки. Сумка уехала на проверку. Я бледная, на грани истерики и тут оказалось, что ничего там не было. Я просто паникер. © Подслушано / Ideer
- Летел как-то раз домой, сел на свое место и воткнул наушники. Вдруг ко мне подходит какая-то женщина и заявляет, что я занял ее место. Смотрим в посадочные талоны, и оказывается, что у нас действительно одно и то же место. Женщина тут же начала грубить и орать на меня, мол, занял ее место. Подошла стюардесса и предложила мне пересесть. Я согласился. Но та дамочка плюхнулась на место и продолжала поливать меня грязью. И тут я вспомнил про свою бронь. Показал на телефоне стюардессе. Стало понятно, что место было назначено мне первым. В итоге той скандалистке вновь пришлось пересаживаться, а я с улыбкой на лице продолжил слушать музыку. Справедливость восторжествовала. © LexB777 / Reddit
- Летел я как-то внутренним рейсом в Италии. Самолет небольшой. У пилотов дверь открыта, и через проход их видно. Где-то в середине полета вышел один пилот в туалет (в хвосте). Пока шел по проходу, увидел своих знакомых, сел с ними поговорить. Спустя 10 минут позвал второго пилота, тот вышел и тоже присел в середине салона с первым пилотом и пассажирами. Сидят они оба в центре салона. Тут первый пилот смотрит на часы и говорит второму: «Пошли, скоро посадка». И ушли в кабину. © olyamax / Pikabu
- Как-то раз мы всей семьей летели на отдых. Я не очень высокого роста, но брат крупнее. Как только мы сели в самолет, ко мне подошла стюардесса и предложила место в первом классе, мол, я часто летаю этой авиакомпанией. Я согласился, поэтому взял свои вещи и сказал брату, что притащу ему что-нибудь из еды первого класса, если надо. Но как только мы приземлились, то никто из семьи со мной не разговаривал. Но потом мама не выдержала и сказал: «Тебе следовало уступить место брату». А сестра вообще накинулась, мол, я не думаю о семье. Отношения испортились, а я теперь чувствую себя одиноким и виноватым. © Abbyissost***d / Reddit
- Возвращалась из командировки жутко уставшая. В самолете сразу вырубилась. Сквозь сон чувствую, что руки влажные какие-то. Глаза открываю, а у меня на руках лежит подгузник детский, а рядом мамашка ребенка переодевает. Я обалдела. И тут она увидела, что я проснулась и выдала: «А, проснулись? Тогда сейчас уберу». Получается, что пока я спала, то была просто подставкой какой-то. Такой наглости я еще ни разу не встречала.
надо было подгузник мамаше на голову переложить (эх, опять комментарий уберут)
- Как-то летели домой из-за границы. Внезапно изменили «гейт» вылета, но вместо того, чтобы объявлять об этом по громкоговорителю, ходила работница аэропорта с табличкой рейса и зазывала людей. Я в шоке была. А если кто-то в туалете или кафешке, и тупо не улетит? Женщина вскоре ушла. Не помню, были ли опоздавшие на рейс. © Криптозоолог мамкин / ADME
- Летела на самолете. Было много зон турбулентности. Отображается объявление «пристегнуть ремни», самолет потряхивает. А у одной мамашки ребенок лет двух бегает по салону один. Мама такая в возрасте чуть за 40. Видимо, ребенок не орет и ладно. © SelenaBra / Pikabu
- Захожу в самолет, нахожу свое место у окна, а там уже сидит женщина с двумя детьми. Я поинтересовался, какое у нее место. Ну, мало ли какая ошибка. Она наотмашь сказала: «Не знаю!» Позвал стюардессу, и уже она объяснила, что на мое место пересадили ребенка, чтобы мама летела вместе с детьми. Но прикол в том, что пересадили его от отца в другой части салона. Я не против, чтобы семья летела рядышком, но сначала надо было спросить разрешения у меня. И ведь дети были не такими уж и маленькими, лет по 10-12. © Sad-Gain-74 / Reddit
Самолет — это быстрый и безопасный способ путешествовать по миру. Однако некоторые убеждены, что скорее выберут поездку на телеге, чем снова полетят.
Комментарии
> А у одной мамашки ребенок лет двух бегает по салону один.
А что в это время делают стюардессы?
Автоp Рoман, а по какой причине, например, девушка, которой предложили рюкзачок с игрушками, это бедолага, которая лучше пойдет пешком через болото, чем полетит на самолете? Или парень, разочаровавшийся в семье? Или те, кому разово не повезло с попутчиком? В эдми есть хоть один автop, способный подобрать заголовок в соответствии с подборкой? Или за заголовок отвечает Шарик, за текст Матроскин, а дядя Федор за ними не проверяет?
Про полет, после которого из фаната летать стала аэрофобом, рассказывала, не буду повторяться. Расскажу лучше про случай с кошмарными соседями. Сидела как-то у окна, рядом семейная пара лет 50+, которая безостановочно собачилась. Зачем это смотришь, почему взял вино, что расставил ноги - в общем, повод паре не нужен. Я смотрела фильм, но даже через наушники слышала, как они грызутся. И вдруг, о, чудо! Тишина. Боковым зрением вижу, что мужик просто отмахивается от жены, ничего не говоря. А потом понимаю, что он не сводит глаз с моего монитора и увлеченно смотрит со мной фильм, хоть и без звука :) зацепила его сцена, где Филипп Кусто и сотрудники его отца отплыли от клетки и вокруг них кружат акулы (фильм L’Odyssée). Да так зацепила, что он до конца фильма ничего не говорил, просто смотрел на экран. А когда вытащила наушники, спросил, что за фильм, потому что хочет посмотреть с начала и со звуком :)