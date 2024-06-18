15+ бедолаг, которые лучше пойдут пешком через болото, чем снова полетят на самолете

Про полет, после которого из фаната летать стала аэрофобом, рассказывала, не буду повторяться. Расскажу лучше про случай с кошмарными соседями. Сидела как-то у окна, рядом семейная пара лет 50+, которая безостановочно собачилась. Зачем это смотришь, почему взял вино, что расставил ноги - в общем, повод паре не нужен. Я смотрела фильм, но даже через наушники слышала, как они грызутся. И вдруг, о, чудо! Тишина. Боковым зрением вижу, что мужик просто отмахивается от жены, ничего не говоря. А потом понимаю, что он не сводит глаз с моего монитора и увлеченно смотрит со мной фильм, хоть и без звука :) зацепила его сцена, где Филипп Кусто и сотрудники его отца отплыли от клетки и вокруг них кружат акулы (фильм L’Odyssée). Да так зацепила, что он до конца фильма ничего не говорил, просто смотрел на экран. А когда вытащила наушники, спросил, что за фильм, потому что хочет посмотреть с начала и со звуком :)