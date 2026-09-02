О, тупая железяка снова в игре.
Муж как-то решил маму с дачи по навигатору забрать. Ну а тот повел кругами, до по проселочной дорог, по темени. Короче, +20 км к маршруту и по времени +полчаса, т.к. вместо гравийки была глинистая грунтовка с выбоинами после дождя.
20+ человек, которые просто путешествовали на автомобиле и привезли полный багажник впечатлений
Кто-то отправляется в отпуск на самолёте или поезде, другие выбирают путешествие на машине. И это отличный вариант! Ведь на отдыхе можно не торопиться — едешь себе спокойно к морю или в горы, наслаждаясь тёплым ветерком. Останавливаешься где хочешь, сам выбираешь маршрут. К тому же такие поездки дарят не только множество радостных моментов и светлых воспоминаний, но и оставляют после себя множество впечатлений.
- Помню, поехали мы впервые самостоятельно в деревню к родителям с сестрой. Раньше как — отец за рулём, а мы болтаем, ворон считаем. А тут понадобилось самим добраться. Включили навигатор — и вперёд. Возле одной крупной деревни внезапно — поворот на объезд. Ни я, ни сестра этого поворота не помним. «Ну и ладно, может, просто дорога короче», — подумали мы и свернули. Сначала всё как у людей — сельская укатанная грунтовка, потом тоже вполне приятная полевая дорога, затем лесная, но после дождя. Так и ехали: поле — лес — лес — поле и... всё! Дорога кончилась! Впереди лес, слева лес, справа поле — и ни единого указания на то, что тут вообще хоть какая-то дорога когда-то была. Даже тропы никакой нет. Развернулись, почапали обратно, а там опять эта лесная дорога с грязью — еле вылезли. Обратно на трассу выехали подуставшие. А у сестры теперь прозвище — Штурман.
О, тупая железяка снова в игре.
Эта шестилетняя кошечка оказалась заядлой путешественницей. Она любовалась дорогой, изучала окрестности и так проехала 4 тысячи километров
Укачало, походу, путешественницу.
Быстрая походка, взгляд безумный,
Поэтому меня называют чугунный ©
- Ехали мы как-то за дальнобойщиком. Дело уже ближе к Уралу, вокруг холмы. Машина маломощная, нас внутри четверо, да ещё и багаж. Автомобилю было непросто. И вот едем в горку. Подъём небольшой, но скорость набираем всё равно медленно. Дальнобойщик и так, и эдак мне показывает, что, мол, обгоняй, есть возможность. А я вижу, что не успею, и всё еду за ним. В итоге он снизил скорость, наверное, километров до 40 в час, и тогда уже я смогла обогнать.
А мы на малолитражке любили за дальнобоями пристроиться. Машинка маломощная, ей и 95 уже в напряг, да и всё равно у нас сзади знак 70 для молодых водителей, едешь 87 за фурой, она корпусом воздух разгоняет, как раз в коридор попадаешь. Расход по трассе получался 5,5 литров, рекорд.
- Катались на машине по Сицилии и заплутали. Тогда навигаторы ещё редкостью были, и я с картой сидела. Ну и перепутала один поворот. Ночь, едем по какой-то просёлочной дороге, вокруг лес, жилья не видно. Тащимся медленно, окна открыли, чтобы попрохладнее было. Вдруг раздается утробный рык. Смотрим, на дороге тень шевелится. Остановились, муж врубил дальний свет. Глядим и начинаем смеяться. Там ровно на разделительной полосе огромная жаба сидит и ворчит. Трогать не стали, объехали аккуратненько и почапали дальше. Только через 2 часа на нормальную трассу вырулили. Муж мне до сих пор этот поворот на «жабью дорогу» припоминает.
«Для нас путешествие на Северный Урал в июле — почти традиция. Правда, ехали мы на Сухогорский камень, а попали на Конжаковский горный массив. Ночевали в 100 метрах от машины, наслаждаясь невероятными видами»
- Были в очередной раз в Питере, освободился у нас день — и захотели мы в Карелию махнуть. Долго не могли решить: на своём авто поедем или автобусный тур купим. Победил муж с самостоятельной поездкой. Ни разу не пожалели. Едешь, останавливаешься, где хочешь, фоткаешься, вкусности ешь. Мы заезжали в парк к северным оленям, к хаски не успели, до Питера обратно надо было ехать и ехать. Решили, что это повод ещё раз сюда рвануть. На память из парка привезли два камня. Теперь они на даче клумбу украшают как напоминание, что Карелия нас ждёт. Как по мне, так отдых на юге по сравнению с этими местами — ерунда.
- Поехали с женой в отпуск в Хакасию из Иркутска. Подъезжаем к Канску. Вспомнил, что в прошлый раз в городе дорога была не очень, к тому же мы там заблудились. Я же умный, говорю: «Поехали за фурой, у них тут своя объездная, чтоб по городу не мотаться!» Свернули за грузовиком, за нами ещё один едет — значит, на верном пути. Но в какой-то момент гравийная дорога перешла в глиняную. С соответствующей пылью. Передняя фура выглядит как огромная куча пыли, задняя — также. И мой небольшой пыльный клубок между ними. А фуры едут не только в одну сторону, но и в обратную. Дворники работали на полную, усердно смахивая пыль. В общем, ехали мы в этой мгле с фурами на скорости в 30 км/ч и наконец как-то выбрались оттуда. Потом остановились у первой попавшейся кафешки и стали машину обследовать. Уплотнители справились, и в машину ничего не залетело — вещи оказались чистыми, ветер с машины всё смахнул. Осталось только стёкла от глиняной пыли очистить. Возвращались уже через Канск. Нормальный там асфальт, и не заблудились.
Люди путешествовали по Алтаю и решили остановиться на дороге, которая шла в поселение Ороктой. Заночевали в машине, а ночью пришла гроза. Когда проснулись с утра, им открылся такой вид
- Родители ездили за две тысячи километров на «Москвиче-412». Сам я помню, как мы с братом (ему 6, мне 4 года) спокойно ночевали на заднем сиденье автомобиля, лёжа валетом, а родители — максимально откинувшись на передних сиденьях. Конечно, спать лучше в гостинице, но провести ночь даже в стареньком и не самом комфортном автомобиле тоже вполне можно.
- Мы только что с мужем вернулись из отпуска. Проехали 8250 км по маршруту: Нижний — Уфа — Челябинск — Омск — Новосибирск — Алтай и обратно. Заняло две недели. В дороге слушали аудиокниги и смотрели видео про города, в которые держали путь. Ночевали в приличных отелях, чтобы точно выспаться. Обедали всегда в дороге: еду везли с собой и грели на газовой плитке. Останавливались в красивых местах и устраивали пикники — было здорово. За окном всегда было очень красиво! Поля и луга, горы (Урал и сам Алтай), всякие леса, а ещё какой-то сказочный озёрный край был, кажется, по дороге в Челябинск. А на Алтае было вообще потрясающе: лезли на своей машине везде, где смогли пролезть.
Котику настолько понравилось путешествие к морю на машине, что теперь он и дома иногда просит, чтобы его отвели в авто. Уж очень сладко там спится!
- Друган — дальнобойщик и обожает свою работу. Если ему приходится долго дома сидеть, скучает и хочет в поездку. Повёз нас как-то в соседний город на экскурсию. Очнулись мы за 1000 км — увлёкся он. Зато хорошо отдохнули в другой области — тоже отличный вариант.
- Решили устроить себе путешествие и поехали на машине с мопсом Дюшесом в Уфу. Он у меня обычно посмотрит чуть-чуть в окошечко и спокойно храпит. Уже на подъезде к городу встали в пробке на переезде. Песель аж извёлся весь, вот-вот в окно выпрыгнет. Решила посмотреть, в чем дело. Открываю дверь, а там ничего. Стала приглядываться — вдалеке в поле какие-то норки. И в них — что-то типа сусликов. Как пёс углядел их, не знаю, но было прикольно.
Чарли обычно совершенно спокойно вёл себя в машине, а тут вдруг стал лаять, когда мы на светофоре остановились. Оказывается он среагировал на громадное фото овчарки, служащее рекламой зоомагазина. Чарли нас охранял.
- Предложил мне друг немного на машине покататься перед длинным отпуском. Отправились мы из Питера. Сперва до Луги докатились, потом вообще до Пскова. А вот за Псковом меня в сон потянуло — уж больно много шашлыков съел. Ну и задрых. Просыпаюсь — солнышко светит, погода хорошая и совершенно незнакомые места. Спрашиваю, где это мы. А приятель спокойно отвечает: «Да, минут через 15 уже в Минске будем». Вот я обалдел! Это, наверное, была одна из самых приятных моих дальних поездок. Две недели в тот раз катались по стране. Я вот вообще ни одного неприятного момента вспомнить не могу.
Мужчина проехал две тысячи километров, чтобы полюбоваться этими видами и поудить рыбу
- У меня родители из Находки любят ездить на машине через всю страну. И 16 лет назад я, живя в Гуанчжоу, тоже захотела с ними. На тот момент они уже были на Урале у родственников мамы. Ближайший билет был до Москвы через два дня. Родители сразу же выехали с Урала в аэропорт Москвы на машине меня встречать. Ехать три дня. Встретили меня, и мы покатили назад на Урал. Я потом ещё с ними поездила на машине по разным городам в западных областях и так же из Москвы улетела назад в Китай.
- 2005 год. Я, муж и двое детей едем на юга, к морю. В какой-то момент сынок стал очень сосредоточенно смотреть в окно. Спрашиваю: «Ты чего?» Тут он выдаёт: «Мамуль, а так должно быть?» — и указывает за стекло. Посмотрела и аж подскочила, там из двери свисал поясок от моего платья с запахом. Похоже он уже километров 30 волочился за нами по трассе, я его случайно дверью прищемила.
Семья поехала на Кавказ с песиком. Хвостатый и в море искупался, и по горам побегал, и даже на древние поселения посмотрел
- Мы в августе поехали из Армавира на Север. Посетили Загорск, Переславль, Ростовский кремль, Онежское озеро, Новгородский кремль. Помочили ноги в Белом море, искупались в Баренцевом, видели одинокого малого полосатика. Набрали черники, впервые в жизни попробовали морошку, в Мурманске наелись свежайших крабов и гребешков. От поездки — в полнейшем восторге.
- Поехали мы в деревню Ключи, что в Белоярском районе Свердловской области. В Маминском навигатор нам предложил повернуть налево перед мостом. Ну ок. Едем вдоль реки, приезжаем к мосту, а надо сказать, спуск к нему — это узенькая грунтовка. Приехали, а мост пешеходный! Кое-как попой назад выполз на асфальт, поехали обратно в Маминское и далее на трассу. Крюк получился километров в 25. Зато в самом Маминском оказалось очень много интересных старинных домов. Так пролетели бы его и не поглядели на старинную архитектуру.
«Поехали с другом на Кольский полуостров. Давно об этом мечтали. Когда доехали до Мурманска, природа настолько поменялась, что я обалдел. Совершенно потрясающие виды!»
- Мой приятель поехал на машине в Карелию. Подготовился тщательно, взял 5 колунов, видеокарту, два стола, бензопилу, чемодан кастрюль, лодку, лебёдку, 5 спиннингов, металлоискатель и шатёр. Приехав на стоянку, поставил стул, сел в него, да так и остался в нём до конца отпуска.
- Бабушка у меня никогда не была на море. Она всю жизнь усердно работала, почти не знала слова «отдых», и мы с мужем решили организовать моей любимой бабушке шикарную поездку. Взяли машину в аренду и поехали по красивым городам, последним пунктом нашего путешествия должно было стать море. Бабуля была в полном восторге! Она просто заново расцвела, а я наконец-то смогла исполнить её мечту. Это бесценно — наблюдать за тем, как родная бабушка радуется на берегу моря.
А вот еще несколько подборок историй о путешествиях:
- 18 солнечных историй о поездках к маме и папе, пропитанных уютом родного дома и простыми семейными радостями
- 17 солнечных историй об отдыхе на теплоходах и лайнерах, где в каютах тепло и уютно, а на палубе полно приключений
- 18 счастливых туристов, которые нашли большие приключения прямо в родных краях
Комментарии
Багаж впечатлений от путешествий остаётся у путешественников в воспоминаниях и на фотографиях. Тем, кто просто читает про эти путешествия, не так интересно, если сам человек там не был и не видел тех пейзажей и красот. Ну, ехали на Сухогорский камень, а приехали на Конжаковский горный массив. И что? Какая разница? Там камень, тут горы...Всё равно, никакое фото не передаст той живой красоты природы, воздуха которую видит и чувствует сам человек. Интересно читать про путешествия, если там происходит что-то необычное, встречаются какие-то нестандартные ситуации, приключения. А так, просто, описание, что были там то и там то, ездили туда то и туда то. Такое себе чтиво.