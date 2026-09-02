22 истории о блюдах из отпуска, вкус и аромат которых запомнился на всю жизнь

Мы часто привозим из поездок в отпуск сувениры, но давайте признаемся честно: потрясающий вкус местных блюд или умопомрачительный аромат стрит-фуда на шумной площади остаются с нами гораздо дольше, чем любой магнитик на холодильнике. Эти маленькие радости делают любое путешествие особенным и превращаются в наши лучшие воспоминания, которые мы бережно храним, а иногда даже возвращаемся, чтобы освежить их или пытаемся воссоздать эти блюда на собственной кухне.

Драники — то самое блюдо, ради которого многие едут в Беларусь

«В Минск мы добрались к обеду. Не мудрствуя лукаво, сразу посетили одно из заведений национальной кухни. И тут мы просто оторвались, заказав сразу драники с грибами, драники со сметаной, колдуны и ягодный морс. Как же нам было вкусно! Я вот сейчас пишу это, а во рту снова ощущаю вкус этих блюд. При этом порции были большие и очень сытные. Было тяжело, но мы справились и получили огромное гастрономическое удовольствие»

Селедка из ларька затмила вкус устриц и фуа-гра

Была в Голландии, в городке Дельфт. Гид рассказал про селедку, которую мы тут же и попробовали — и, о боже! Это было самое вкусное, что я когда-либо ела. Она была идеальная: с луком, сочная, нежная, малосольная, жирная... Попробовали и копченого угря, но угорь как угорь, а эта селедка запала в душу. При том что я гурман и устрицы, гребешки, фуа-гра ем регулярно. В 2019 году поехала снова — то же впечатление. В прошлом году была в Гааге и специально заехала в Дельфт. Рынок был закрыт, поели в ресторане — опять так вкусно! Что они в нее добавляют?! Сижу, вспоминаю, исхожу слюной. Надо снова ехать... natakirova

«Прошло два месяца, а я до сих пор думаю о прекрасных спагетти alla Pignatiello, которые я ела в Неаполе каждый день»

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Пирожки, которыми по праву гордится Пермский край

Путешествуя по Пермскому краю, мы заехали в село Хохловка посмотреть музей деревянного зодчества. После осмотра музея зашли в кафе и попросили накормить нас каким-нибудь местным блюдом. Нам сразу же предложили посикунчики, сказали, что это такие маленькие пирожки. Название нас заинтересовало, и мы заказали две порции. Когда их принесли, оказалось, что по сути это жареные пельмени, хотя внешне они больше напоминали крошечные пирожки. А почему посикунчики, мы поняли сразу: как только их надкусили — в рот брызнул мясной бульон. © Владимир Глухов / Яндекс. Кью

А тут автору фото предложили попробовать «посикунчики с пистиками»

«Пистик — это всего лишь местное название, вообще же речь идет о хвоще полевом, а точнее, „шишечках“ его молодых побегов. Начинка из пистиков в пирожках напоминает печень. А еще они „поют“ при жарке, как птицы в лесу, — это не шутка. Посикунчики с пистиками меня удивили, очень вкусно!»

Как простой холодец стал мостиком между свекровью и невесткой

Женат на китаянке. Когда мы только встречались, она прилетела ко мне в Москву в отпуск. Повел знакомить с мамой. Та сразу тащит нас к столу и давай холодцом угощать. Мэй робко съела кусочек, замерла, смущенно улыбнулась и говорит: «Мама, все хорошо, но вы забыли острый соус, да?» Азиатских соусов у мамы не было, но она достала фирменный «Огонек» с хреном. Мэй щедро бахнула пару ложек и зажмурилась от удовольствия. А потом рассказала, что в Китае тоже готовят похожее мясное желе, только оно более темного цвета из-за местных пряностей и подается со жгучим соусом. Мэй в восторге, мама растаяла на месте и тут же положила будущей невестке добавки. Прошло 10 лет, и теперь к каждому нашему приезду в отпуск Мэй просит маму приготовить ее любимый холодец. ADME

Попробовав один раз балык дюрюм со скумбрией в Стамбуле, некоторые хотят вернуться в Турцию только ради этого популярного стрит-фуда

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Ищете новых гастрономических впечатлений? Время пробовать ашлянфу!

Когда мне было 5 лет, мы отдыхали у родственников в Киргизии, недалеко от Иссык-Куля. Однажды зашли в обычную уличную ашхану (столовую — прим. ADME). Стояла дикая жара, и взрослые заказали блюдо с необычным названием ашлянфу. Холодная лапша с крахмальными полосками, овощами, острая, кисленькая — вкус просто сразил наповал! Я никогда его не забуду. Рекомендую попробовать ашлянфу всем, кто устал от привычных суши, том-ямов и т. д. и хочет чего-то нового, необычного, настоящего фейерверка для вкусовых рецепторов. © KreativOFF / Pikabu

«В Дагестане местная милая тетушка приготовила нам абрикосовую кашу с урбечем. Это оказалось настолько вкусно, что я до сих пор скучаю по этой каше»

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Случайный перекус оказался тем блюдом, ради которого стоит вернуться

Была у меня как-то пересадка в Самаре. Шел дождь, гулять по городу и знакомиться с ним не хотелось, а вот есть хотелось. Пошел немного пройтись и набрел на это чудо — самсу. Вкус просто идеальный, совершенно непередаваемый: тоненькое хрустящее тесто и много сока внутри. А недавно у меня был отпуск, и я решил уже полноценно съездить в Самару, познакомиться с городом. Конечно, снова пошел за той самой самсой — и испытал ровно то же самое, что и в первый раз. © RetIva / Pikabu

А кого-то так впечатлил вегетарианский бургер в Копенгагене, что человек даже забыл, что он обожает мясо

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Лучший сувенир из отпуска — это рецепт понравившегося блюда

Многие знают про знаменитые карельские калитки. Будучи там в прошлом году, не обошли их стороной и мы. Попробовали — понравилось. Решила я и дома их приготовить, благо рецептик мне в «Калиточной» вместе с заказом положили. Сделала первый раз — зашло. Второй — зашло. Третий, четвертый... Ну, вы поняли. © Gerra51 / Pikabu

«Байкальский десерт — замороженная брусника и кедровые орешки с медом. Теперь и дома ем эту вкусняху»

Вкус детства из итальянской глубинки

Когда мне было около 9 лет, я поехал с родителями в отпуск в Апулию (Италия). В один пасмурный день мы отправились колесить по сельской местности в поисках какой-нибудь вкуснятины, чтобы увезти с собой. Так мы набрели на оливковую ферму, где, как оказалось, еще и готовили свою собственную пиццу. Мне достался кусок того, что можно назвать пышной пиццей на толстом тесте — мягкой, как фокачча, щедро пропитанной свежевыжатым оливковым маслом, соусом из местных помидоров и тягучей моцареллой с аппетитными подпалинами. Это была моя идеальная пицца. Я больше никогда не пробовал ничего подобного, и, честно говоря, вспоминаю о ней слишком часто. 0stereo_typing

А автор этого фото проводит отпуска в Калабрии у родителей мужа. И там она попробовала самую вкусную рыбу в жизни: Оjcchialoni или, в вольном переводе, «глазастики»

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Из Казахстана с любовью

После поездки в прекрасный Казахстан — мы отдыхали в Актау — сын еще полгода вспоминал любимую вкусняшку оттуда: баурсаки! Я решила заморочиться и попробовать приготовить дома хотя бы что-то отдаленно похожее. Когда увидела, как под моим предводительством в масле плавают пухляшки знакомых очертаний, была так счастлива! vla_da_da

«Патат донер! Картофель фри, баранина и чесночный майонез. Лучшая еда, которую я ел в Нидерландах»

Магия греческого гостеприимства

Мы с мужем нашли в Греции маленький ресторанчик — совершенно не туристическое и не проходное место, без особого интерьера, все столики заняты местными. Меню не было. Бабушка лет 90 спросила, чего бы нам хотелось, завела на кухню и показала свежевыловленную рыбу. Мы ткнули в какую-то внешне симпатичную, а она сказала: «Сейчас будет!» Не знаю, что это была за рыба и как именно она ее пожарила, но такой волшебной рыбы я не ела никогда! А к рыбе нам еще бесплатно дали с собой домашний пирог с ягодами. nati_m_und_m_s

Если вы не пробовали том-ям в Тае, то вы, считайте, не знаете настоящего вкуса этого блюда

«Я уже пробовала том-ям в Европе, но этот вариант был на совершенно другом уровне — насыщенный, острый, с большим количеством чили и лемонграсса. Местные жители обычно берут одну порцию супа и к ней две порции риса. Мы заказали две порции супа и одну порцию риса... Ошибочка вышла! Было так остро, что нам понадобилось много напитков. И все равно было потрясающе!»

Турецкий десерт кюнефе и правила его подачи

Гуляла по Измиру, проголодалась, чую — божественный аромат. Смотрю — крошечная пекарня. Ткнула в меню, пожилой турок принес кофе и десерт: хрустящее тесто в сиропе, тягучий сыр. Я аж глаза закатила, когда попробовала, а пекарь нахмурился, отобрал тарелку и показывает на вазочку с мороженым и фисташками. Взял и холодное мороженое прямо на тесто — шлеп! Посыпал горсткой изумрудных фисташек и подмигнул, мол, вот теперь — правильно! Контраст горячего сладкого сыра, хрустящей корочки и холодного сливочного мороженого это нечто! Я съела все до последней крошки. До сих пор этот вкус снится! ADME

Девушка попробовала настоящий плов в Ташкенте и теперь не знает, как позабыть этот вкус, чтобы не сравнивать с тем блюдом, которое она привыкла есть дома

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Вафли, которые хочется повторить для близких