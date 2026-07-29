Так нормально же! Надо было только адрес спросить и в гости может придется наведаться...))))
20 ярких фото и историй про гостей и хозяев, чье чувство юмора сделало эти визиты незабываемыми
Многие из нас любят ходить в гости — встречать пышные праздники с родными или наведаться с внезапным визитом. Для кого-то это простое хобби, ведь по иронии судьбы даже самые стандартные визиты оборачиваются чередой приятных и светлых открытий, которые будут похлеще любого торжества. Например, одна из героинь обнаружила секретный тайник в серванте свекрови, а другая девушка в гостях у подруги встретила весьма необычное домашнее животное. Эти жизненные истории о гостях и хозяевах, обладающих отличным чувством юмора, подарят вам замечательный отдых и много радостных эмоций от прочтения за чашечкой теплого чая с тортиком.
- Дядя с тетей живут в деревне, дом крайний. Вечером во двор зашел мужчина, его пригласили к столу (тетя очень гостеприимная хозяйка), выставили все, что было, болтали пол-вечера, спать уложили в доме... Утром гость попрощался и ушел. Сидят с дядей, разговаривают... Он спрашивает: «Валь, а это кто был?», а она в ответ: «Я думала, это твой знакомый». Ничего не украл, все вещи на месте.
- Зашла в гости к свекрови. Решила помочь ей прибраться. Протираю пыль в старом серванте и натыкаюсь на простую жестяную банку из-под чая. Вдруг свекровь заходит в гостиную и замирает на месте, а ее лицо бледнеет. Оказалось, в этой банке ее муж прятал для нее золотые сережки, которые та так просила на годовщину свадьбы.
Чёт я ничё не поняла. Так сережки были подарены на годовщину или спрятаны? Если подарены, то как обратно оказались в банке из-под чая? Если спрятаны, то как о них вообще стало известно? Или были подарены, хранились в шкатулке и она каждый раз теперь бледнеет при виде банки?
- Гостил как-то у нас пожилой дядя из другого города. Тихий мужичок, опрятный, скромный такой, почти не говорил с нами, закрывался в комнате и молча сидел там. Что он там делал — никто так и не знал. Но зато хлопот с ним никаких не было. И вот одним ранним утром дядька умылся, окно открыл, солнышку умиляется и как запоет во все горло: «Капитан, капитан, улыбнитесь!» И ложками еще подыгрывает, и по подоконнику стучит в такт. Теперь каждое утро у нас дает концерты: соседи вначале возмущались, а потом ему тоже подпевать стали через стенку. Главная ирония в том, что самый тихий гость в итоге оказался самым громким певцом в семье!
У меня тоже в соседнем доме женщина раньше романсы исполняла. Причем перед домом деревья разрослись и было непонятно - кто поет, а когда пригляделся вижу дама преклонных лет у окна цветы поливает и так мило поет
«Люблю, когда родители приезжают в гости»
- Они что-то пытаются вам сказать, прислушайтесь к ним! © Unknown author / Reddit
- Моего дядю зовут Вали. Однажды он гостил у нас, и позвонила мамина подруга. Звонит и говорит: «Это кто?» Он ответил: «Вали». Она в ответ: «Сам вали!» — и бросила трубку. Перезванивает — и точно такой же диалог. Вечером приходит к нам и спрашивает: мол, вы что, номер поменяли? Она все звонит, а там какой-то чудак ее все время посылает. Мама ржет и говорит, что дядю-то на самом деле зовут Вали.
- Мы с братом-близнецом еще учились в школе. 9-й класс вроде. Я ложился рано и вставал рано. Как-то раз к нам приехали родственники из села. У нас дом большой, и всегда кто-то останавливался у нас. Но тогда гостей было очень много, и тете брат дал свою кровать, а сам он лег на пол. Я уснул раньше всех. Утром встал. Так как это было зимой, то на улице было темно. Не включая свет, бужу брата на полу. Не просыпается. Я еще думаю: «Офигел! Нам через 20 минут выходить!» И как давай его трясти и будить со всей силы. В этот момент простыня открывается, и тетя с выпученными глазами смотрит на меня... Я смотрю на нее. На кровать. На нее и на кровать. Оказывается, она привыкла лежать на твердом и ей стало некомфортно. Ночью они с братом обратно поменялись местами, пока я спал. Брат вылез из-под своей простыни с тупой ухмылкой. Всю дорогу до школы он смеялся.
Если свет был не включён, в комнате была такая темень, что взрослую тётю от пацана невозможно было отличить, то как герой заметил ухмылку? Че т не очень придумка. 👎👎👎
«Гости с Сахалина приехали»
- Зачем на столе туалетная бумага? Только не говорите, что это кот притащил. © Zima.Letto / Pikabu
- Мой папа как-то гостил у нас, мы с мужем поехали по делам, папа остался с внуком 4 лет. Перед выходом я папе говорю: «Пойдешь на балкон — бери телефон с собой». Он посмеялся, мол, да нормально все будет. Приезжаем — а он рассказывает, как, закрытый на балконе, уговаривал и потом объяснял нашему хулигану, как повернуть ручку, чтобы выпустить деда. К счастью, спустя 30 минут их план по спасению деда удался!
О, подержите мой кисель! Малому было 2 года, я уложила его спать и пошла мыть балкон. Когда сын проснулся, то отправился меня искать и чтобы виднее было, встал на нижнюю ручку на балконной двери. Естесственно, заблокировал меня на балконе. Вариантов у меня было немного.6 этаж, дверь на амбарный засов закрыта, сотового нет. Хорошо, что форточка была открыта. Дотянулась до ручек рамы, влезла домой через фрамугу
- Парень пригласил к себе, а там его мама и бабуля, простая училка. Весь вечер она за мной следила. Я из кожи вон лезла, чтобы ей понравиться. Затем вышла, затаилась в коридоре. И тут бабуля громко так выдает: «Максик, а ты заметил, что эта девица толстыми ломтями хлеб отламывала? У нее совсем манер нет или дома не кормят? Срамота-то какая». А Максимка-то мой там оправдываться начал. Тут мое чувство юмора окончательно победило обиду, и меня так на смех разобрало, что я вернулась и выдаю: «Вы ведь учительницей математики работали? Посчитайте, пожалуйста, сколько я вам за хлебушек должна». Бабка сразу стушевалась, Максим не знал, куда глаза деть, а я, хохоча, уже на самом деле свалила от этой семейки.
- Поехали с мамой в гости к дяде, сидим с его женой, пьем чай, а сам дядя куда-то ушел. Кричит из ванной, зовет нас всех. Заходим, а этот умный человек достал свою лодку, надул ее, погрузил в ванну, набрал в нее воды с морской солью и говорит: «Так, Вер, ты давай кричи, как чайка, ты, Алка, предлагай мне кукурузу с креветками, а ты, Ксюха, рассказывай анекдоты!» Мы чуть со смеху не упали все. И ведь он это все на полном серьезе! «Задрала меня эта работа, гараж, домашние проблемы, я на море хочу! 24 года морской воды не трогал, разве это жизнь? Все, устраивайте мне море!»
«Приехала в гости к своей знакомой-ветеринару, а у нее там такое домашнее животное летает»
Я видел девушка как-то в ветеринарку приводила ворону в клетку на обследование. А один парень вроде военный спрашивал нельзя ли в ветеринарке лошадь вакцинировать)
«Сегодня зашла в гости к своей подруге Тамаре Васильевне. Я пришла к ней на кухню, а у нее там белый голубь летает, как попугай. На мои круглые глаза Тамара объяснила, что ей его привезли дети. Нашли его в городе, он ослабленный лежал на асфальте. У него на ноге было кольцо, на котором был написан номер телефона. Позвонили, оказалось, что его хозяин в соседнем городе, в Гусь-Хрустальном. Голубь совсем ручной, людей не боится, но стал отличать своих от чужих, пока здесь живет. К своим подлетает, садится, а ко мне не подлетел ни разу. Очень много хулиганит, переворачивал даже кофейник. Живет в основном на подоконнике в доме»
- Это голубь породы гривун. Они отлично летают. Не знаю, продают ли их на свадьбы. Очень высоколетные голуби, обычно верные голубятне. © Pollgepp / Pikabu
- Недавно у меня был день рождения. Последние пять лет я его не отмечаю, но в этот раз у меня был юбилей, и я решила собрать всех своих друзей и близких, а заодно сделать одно доброе дело. Я не очень люблю, когда мне дарят какие-либо подарки — сразу смущаюсь... И я сказала своим гостям, чтобы вместо подарков для меня они пожертвовали сумму от 1 000 рублей в местный приют для животных — он у нас один в городе. Животных там много, еды и прочего им все время не хватает. Я решила таким образом им помочь. За день мы собрали 12 500 рублей! Меня это очень обрадовало. Всю сумму перевели приюту. Они сначала не поверили такому подарку, думали, что ошиблись переводом! Позвонили мне, и я говорю, что это все вам, на ваших животных. Очень долго потом меня благодарили!
- Приехал в родной Байконур. Зашел в гостиную своего отца. На столе все накрыто — значит, сегодня будут гости.
— С кем сегодня тусим? — спросил я.
— Олег Артемьев.
— Чего? Как? Он же вроде к пуску должен готовиться?
— Все ок, еще есть время.
Вечер прошел великолепно: обсуждение космонавтики, философии, физики. Я с детства наблюдаю за пусками ракет, болею космосом, у меня даже есть книги по астрофизике и телескоп. Естественно, я попросил автограф. Дал свое фото, мне поставили подпись, и на этом, как мне показалось, тему закрыли. Но папа после того, как я ушел, решил сделать мне сюрприз и попросил Артемьева взять мою фотку на МКС. Спустя год мне в личку приходит сообщение: моя фотка побывала на борту космической станции и на ней расписался сам Артемьев. Верю, что когда-нибудь побываю на МКС сам.
«Бабуля в гости приехала и решила сделать запасов впрок»
Простите за повтор. Однажды приношу пенсию одной своей бабуле, м она расписывается, а сама зевает. "Прости, - говорит, - Я сегодня внука домой провожала, пельмени ему до двух ночи лепила. 15 кг. сделала".
- Бабка! Выходи за меня! © rawdi / Pikabu
- Впервые в жизни побывал на костюмированной вечеринке. Коллега с работы устраивала у себя дома празднование в честь дня рождения. Пригласила много людей, сказала быть в костюмах известных персонажей фильмов, игр, мультиков. Я пришел в костюме Доктора Стрэнджа, ибо являюсь большим фанатом вселенной Марвел. У других гостей тоже были классные костюмы, все такие креативные и нарядные. И был один парень, тоже наш коллега с работы, весь такой синий и странный. Помню, как к нему подходили люди и говорили: «Классный костюм смурфика! Очень детальный!». А он постоянно злился и отвечал: «Я не смурфик! Я Соник! Соник! Синий Еж!» С того дня у него появилась кличка на работе — Синий еж!
- Недавно был в гостях у коллеги. Такое ощущение, что попал в позапрошлый век. Дети сидят за отдельным столом, под присмотром специально нанятой женщины, прекрасно говорят на французском. В центре всего этого дела — «Маман», которая весь день вообще ими не занималась, тратя время на мужа и меня. Вечером, когда я собирался уходить, дети пожелали ей спокойной ночи, она поцеловала каждого, и на этом разошлись. Вроде и странно, а такая идиллия царит, что аж завидно. Коллега сказал, что у них так всегда.
"Папан" судя по всему, тоже весь день вообще детьми не занимался. Да и дети ему спокойной ночи не пожелали, не были им поцелованы.
- Я и моя сестра живем в Томске, а наши родители — на Алтае. У родителей еще с моих студенческих времен осталась традиция иногда отправлять посылку с домашними плюшками. И вот решили они ко дню рождения сестры отправить посылку. Отправили с автобусом, а через пару часов папа спонтанно решил сам приехать сюрпризом в гости и купил билет на следующий автобус до Томска. Между точками маршрута 10 часов пути. Сумка с посылкой едет в одном автобусе, папа — в другом с разницей по времени в полдня. В Томске случилась накладка, и автобус с посылкой мы встретить не смогли. Но этот автобус поехал бы обратно после ночевки, и я решил утром одновременно встретить папу, а потом с ним сразу же забрать посылку из уходящего автобуса. Все так и сделали, причем посылку у водителей забирал сам папа. Получается, в глазах водителей эта история выглядит так: мужик отправляет посылку за 800 км, а потом сам же ее встречает!
«Приехали родители в гости, живут в 1000 км от меня. Пока их внук в саду, достал им приставку денди. Играют уже 2 часа! Появился мощный вайб!»
- Как же это прекрасно, милота. © Areegan / Pikabu
- Ко мне в гости три месяца назад приехала подруга из Барселоны. Она наконец-то смогла выбраться, приехала ко мне на недельку. Сидим с ней как-то на кухне, обедаем. Она суп ест, а я уже чай пью с вафелькой. Начинаю, как и всегда, слоями есть вафлю. Подруга смотрит на меня и с удивлением спрашивает: «Что ты делаешь?» Я отвечаю, мол, у нас в стране часто люди так едят вафли. Она улыбается и говорит: «А что еще делаете?» Ну я и рассказала ей о том, что мы слоями почти все едим: крабовые палочки, конфеты, торты и т. д. Вечером подруга вышла в магазин за продуктами, вернулась. Я встретила ее и вижу, что буханка хлеба надкушена сверху. Спросила, мол, откуда она узнала, что у нас еще и такая традиция есть. Она ответила: «А он такой свежий, что мне прям захотелось откусить кусочек по дороге домой!»
Живу в Польше, в одном из пригородных местечек. В одной из пекарен всегда вкусный свежий пшенный хлеб с оливками, раз в неделю стабильно беру, себя побаловать. Его там нарезают, складывают в пакет и заклеивают. Прошу, чтобы не заклеивали, расплачиваюсь, запускаю руку в пакет и достаю горбушку, чтоб сразу съесть. Первое время на меня смотрели, высоко подняв брови. Потом привыкли, пакет уже не заклеивают по умолчанию. На днях заходила, а мне навстречу из магазина пара пареньков-поляков выходит, и у каждого в руке по кусочку хлеба, грызут на ходу.
Прививаем свою культуру...
- Мой отец взял участок земли за городом и посадил огород. В один прекрасный день мы приехали на полив и увидели, что несколько баклажанов валяются на земле покусанные. Видно, кто-то решил попробовать диковинный плод. Думаю, было невкусно. Знакомая рассказала, что к ней приехали родственники. Их малыш увидел баклажаны и спросил: «Мама, а когда мы будем есть эти синие бананы?»
С такими гостями любой совместный отдых наполнится светом и весельем, а хозяевам будет потом что рассказать в семейном кругу.
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Комментарии
Истории класс! Ко мне еще дядька как-то приезжал, двух метров ростом. На пару дней останавливался. Помню встает ночью в туалет, темно ничего не видно и случайно наступает на что-то скользкое. Так испугался что всех на уши поднял. Мы сбежались, думали протекло что-то или пол треснул. Включаем свет, дядька на комод запрыгнул, трясется в страхе, а внизу наша черепашка вышла погулять. Ее и испугался)