20 ярких фото и историй про гостей и хозяев, чье чувство юмора сделало эти визиты незабываемыми

«Сегодня зашла в гости к своей подруге Тамаре Васильевне. Я пришла к ней на кухню, а у нее там белый голубь летает, как попугай. На мои круглые глаза Тамара объяснила, что ей его привезли дети. Нашли его в городе, он ослабленный лежал на асфальте. У него на ноге было кольцо, на котором был написан номер телефона. Позвонили, оказалось, что его хозяин в соседнем городе, в Гусь-Хрустальном. Голубь совсем ручной, людей не боится, но стал отличать своих от чужих, пока здесь живет. К своим подлетает, садится, а ко мне не подлетел ни разу. Очень много хулиганит, переворачивал даже кофейник. Живет в основном на подоконнике в доме»