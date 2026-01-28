20+ историй о гостеприимстве, которое вышло за все рамки

Мама рассказывала, что когда они с отцом переехали в Мурманск (это было летом, и я оставалась ещё у бабушки в Баку, до того, как пойти в школу), то отец решил пригласить на новоселье своих знакомых (он жил в Мурманске до женитьбы). Пришли несколько семейных пар, принесли кто что смог достать в те годы, кто-то - комплект постельного белья, кто-то - что-то из столовой или чайной посуды, а одна пара, которую не пригласили, а они каким-то образом узнали - принесли ветку сирени, сказав, что гуляли недалеко от дома новосёлов, и решили заглянуть в гости (!), при этом ели и пили больше всех остальных, но родители им счёт не выставили.
Зайти на чай к давней знакомой и получить счет на 3500 рублей за продукты — звучит как анекдот, но для одной из героинь нашей статьи это стало реальностью. В этой подборке мы собрали истории о гостеприимстве, от которого хочется одновременно и смеяться, и вызвать такси в один конец.
- Пришла к давней знакомой на новоселье, как положено, принесла хороший подарок — набор дорогого постельного белья. Посидели душевно, болтали до ночи. Уже в прихожей, когда я обувалась, она мне выдает: «Слушай, я тут посчитала, продукты вышли на круглую сумму. С тебя 3500 рублей, номер карты скину». Я опешила, напоминаю про свой подарок. А она на полном серьезе отвечает: «Подарок — это подарок, это для души. А еда — это расходы семейного бюджета, их надо компенсировать». Перевела ей деньги и удалила номер.
- В университете как-то остались ночевать у однокурсницы в частном доме. Утром пытаемся привести себя в порядок, а она спрашивает: «Чего зубы не чистите?». Мы в ответ: «Так нет же с собой щеток...». Она, невозмутимо: «Так вот же в стаканчике, берите!». Мы смотрим в шоке на нее, потом на эту несчастную, размочаленную щетку, потом друг на друга. А она добивает: «Да не бойтесь, это для гостей» © lollipop_candymann
- Подруга жены со своим мужем пригласили в гости в субботний вечер. Тут я понимаю, что это надолго, и придется обращаться к хозяину по имени, которого я не помню... Беру телефон и набираю сообщение: «Как зовут хозяина?!» — и передаю телефон сидящей рядом жене. Жена берет телефон и членораздельно, громко и старательно вслух читает:
— Как зовут хозяина? — после чего непонимающе и вопросительно смотрит на меня.
На секунду повисает тишина, которую прерывает хозяин:
— Кхм... Саша.
Хорошо, что люди были с юмором, посмеялись и продолжили общаться... но осадочек неловкости и стыда остался. © KpolllkaPy / Pikabu
«Когда тебе не рады»
- Сижу в гостях у родственников. Отношения с ними всегда были сложные, но куда деваться. Тетя с мужем сверлят меня взглядом. Муж заводит тост про незамужних: желаем, мол, всем найти свою половинку. Тетя тут же подхватывает: «Да, Настюша, скорее бы вышла замуж, ты же такая у нас хорошая!» И тут их мелкий сынишка выдает, не моргнув глазом: «Мам, а ты же вчера говорила, что ее с таким характером никто и не возьмет!» Вся комната замерла, а я даже не знала, куда смотреть — на покрасневшую тетю или на маленького «героя» нашего!
- Пригласили в гости друзья-португальцы. Решил удивить их и приготовил два больших лотка «селедки под шубой». Первый улетел мгновенно, второй хозяйка убрала в холодильник со словами: «Оставим на завтра, растянем удовольствие». Проходит шесть дней. Звонит мне подруга и выдает, что они сегодня решили доесть мою селедку. Естественно, их желудки такой «выдержки» не оценили, и последствия для самочувствия были печальными. И теперь, по ее мнению, счет за медицинские услуги должен оплатить я! Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. Майонезный салат спустя почти неделю... Серьезно? © ilya.bass
- Моя свекровь — мастер внеплановых приездов. Обычно, когда она приезжает в гости, я всегда приготовлю что-то вкусненькое, приберусь дома — не хочется упасть лицом в грязь. А тут в субботу она решила приехать ко мне похвастаться новой прической. Выходной. Муж на суточном дежурстве. Обычно в субботу я мало что делаю, в воскресенье у меня день уборки и готовки, а в субботу я отдыхаю. Тут она звонит и говорит, что через полчаса будет. Я быстренько пропылесосила, а угостить-то нечем. Я нашла выход из ситуации: открыла пачку пельменей, переложила в обычный пакет, а по ее приезде сказала, что сама налепила с утра. Поели мы с ней, а она все причмокивала и приговаривала, какие же они вкусные, сразу чувствуется, что домашние, а не магазинная химия. © Рабочие истории / VK
«Так приятно, когда тебе рады»
«О нет! Только не ты».
- В семье друзей тройня — две девочки и мальчик. Мы пришли к ним в гости. Тройня долго выясняла, что мой второй сын — это брат первому, что у них день рождения в разные дни и что младший младше на годы. Удивлялись очень.
Я спрашиваю:
— Ну вам ведь весело вместе играть?
А они отвечают:
— Нет, у всех есть братики или сестрички, а мы одни.
Стоят три рядышком. Одни они. © irinamaksuta23
- В один прекрасный день звонит маме какой-то друг отца и говорит, что приедет со своей женой и дочкой 8 лет в отпуск на 10 дней. И хочет у нас остаться, ну мама и согласилась. Три незнакомых человека, да еще на 10 дней — ждали их с «нетерпением». Они из южного города, привезли с собой кучу вкусняшек. Целыми днями они гуляли по городу, дома их практически не было видно. Покупали много продуктов, готовили на всех вкусные блюда, всегда убирали за собой, а иногда и за нами тоже. Вечерами мы все вместе сидели на кухне, весело общались. По истечению их отпуска, когда они собирали чемоданы, даже грустно было, что они уезжают. Первый раз такое. © JUK777 / Pikabu
- Как-то папа случайно встречает товарища и зовет его к нам на ужин. Мама узнает об этом уже по факту прибытия гостя. И тут начинается движ. Борща хватило всем ровно по одной тарелке, в кастрюле на донышке осталось совсем чуть-чуть. Во время ужина гость нахваливает борщ и хозяйку. Папа начинает уговаривать его на еще одну тарелку. Тот отказывается, папа не отстает. Мама в это время почти не дышит — всячески жестикулирует мимикой и ногами под столом.
И тут гость сдается и говорит:
— Ну ладно, давайте еще!
Мама идет на кухню и начинает шаманить «кашу из топора». После папе влетело по самое не хочу. За то, что не предупредил, за то, что уговаривал гостя как не в себя — и заодно всплыли все старые обиды. © i_best_kz
«Бабушка решила почистить панель....металлической щеткой. Результат налицо»
Окрошка - это блюдо на большого любителя. Я, например, ем все ингредиенты, которые в неё входят, только в сухом виде, и запиваю всё это минеральной водой, ни на квасе, ни на кефире есть её не могу. А в этой истории ещё и испанские старушки - для них это, вообще, запредельное блюдо, вдобавок с горчицей, хреном и укропом.
- Гостили у нас две испанские старушки. Мы показывали им достопримечательности и кормили всякой всячиной. Старушки всем восторгались. Все им нравилось. Сдались бабушки на окрошке, которую в ресторане сделали на ядреном квасе, сгустив его вдобавок горчицей с хреном и густо усыпав укропом. Я в секунду умял свою порцию и хотел еще. А старушки, слегка похлебав, положили ложки и сидят.
— Может, сметаны еще добавить? — спросил я с любопытством.
— Спасибо, — отвечает одна из них, — мы совершенно не голодны.
— У этого супа, — чуть помедлив, добавляет вторая, — очень непривычный вкус.
Потом старушки ели пельмени и поглядывали, как я поглощаю вторую порцию окрошки. В конце экскурсии они тихонько спросили у моей жены:
— А Серхио хорошо себя чувствует? © serkab / Pikabu
- Муж вечно прикалывается, что у него две любовницы. Я уже привыкла, потому что знаю — это не про каких-то таинственных женщин, а про наших кошек, которые в нем души не чают и спят только с ним. Как-то были в гостях у друзей, засиделись до вечера, а муж вдруг встает и говорит: «Так, Ален, собирайся, мне еще любовниц кормить надо!» Я даже внимания не обратила, а вот подруга, видимо, не в курсе наших домашних приколов. На следующий день звонит и, осторожно так, спрашивает: «Ален, а у твоего любовницы есть?» С трудом сдержала ржач и объяснила, что это всего лишь наши кошки. © Палата № 6 / VK
- Мы поженились, купили квартиру, сделали ремонт. Позвали друзей на новоселье.
Одна семейная пара принесла нам в подарок плед. Прошло пару лет — они тоже купили квартиру и пригласили нас на новоселье. Я, недолго думая, тоже принесла одеяло.
Но, кажется, они обиделись. После этого нас больше не звали в гости, и общение постепенно сошло на нет. А на днях, читая комментарии, вспомнила, что они намекали на кондиционер. © kalta_toiga_tartu
«Гостевая тарелка, вроде прикольно получилось»
А что плед или одеяло? Вполне нормальные подарки. Еще одно одеяло никогда лишним не будет.
- Муж уехал в командировку. Думаю, что не хочется скучать в одиночестве, позовy-ка я подружку, хоть поболтаем без посторонних ушей. Пишу сообщение: «Муж в командировке. В гости заезжай». И... По счастливой случайности отправляю ее кому? Правильно, своему мужу! Мгновенный звонок: «Кого это ты там в гости зазываешь, пока меня нет?!» Объяснила все, вроде успокоился. Вечером приехала подруга, сидим, болтаем. Звонок в домофон. Его друг приехал «за дрелью». Загадочно прошелся по квартире, схомячил нашу еду и ушел спокойненько. Дрель так и не взял. © Палата ** / VK
- Зашла к подруге на чай. Пока она отвлеклась на звонок, я решила помочь и достала из шкафа вазочку с конфетами. Когда подруга вернулась, она замерла в дверях и побледнела так, что на кухне повисла звенящая тишина. Оказалось, в этой вазочке ее муж прятал заначку от нее самой.
- У нас в семье моет посуду, готовит и убирает в основном муж. Он работает до обеда, а я до позднего вечера сижу в офисе. У нас никогда не было разговоров по этому поводу — мол, ты должна то, а ты должен это. Все как-то случилось само собой. И вот недавно пришли к нам гости и начали нахваливать, какая я хозяйка, как вкусно все приготовила и т. д. Я, конечно же, сказала, что это все приготовил муж, а до этого еще и сам перемыл гору посуды.
Его кум немного оторопел:
— Как, ты же мужик, ты не должен.
Но его ответ был настолько гениален, что заставил всех задуматься. Он сказал:
— Знаешь, дружище, так в жизни случилось, что я не могу заработать столько денег, сколько бы хотел. И, к сожалению, я не могу позволить водить ее к лучшим косметологам, оплачивать дорогой маникюр, и поэтому я буду делать все, чтобы ее руки оставались такими красивыми настолько долго, насколько это возможно.
Я чуть не расплакалась. © Мамдаринка / VK
- У папы есть хороший друг, знаем их семью уже давно, они часто приезжают к нам в гости. Так вот, этот мужчина — настоящий ловелас. Меняет любовниц, как перчатки, а его жена обо всем знает, но не уходит от него, терпит. Долго не понимала, в чем прикол, пока не поинтересовалась сама. Подошла к ней на семейном празднике и спрашиваю:
— Тетя Надя, почему вы терпите все это?
Думала, что она скажет, что это все любовь, но она ответила иначе:
— Эх, Тань, знала бы ты, сколько он зарабатывает. А у меня полный доступ ко всем его сбережениям. Откладываю себе на счастливую старость, которая наступит примерно через годик, когда мне 37 стукнет. Свалю себе в какую-нибудь Италию, найду настоящего мужчину и заживу счастливой жизнью! © Палата № 6 / VK
- Однажды мне посчастливилось пожить в гостях у одной пары из Нидерландов. Три недели мы вместе уживались под одной крышей, катались по стране, ужинали, они знакомили меня со своей культурой, а я — их со своей. Решила понемногу их научить готовить всего самого вкусного. После моего пребывания у них дома они научились готовить драники, борщ и щи. Спустя месяц после того, как я вернулась домой, звоню им, спрашиваю, как их дела, все такое, и слышу слова девушки:
— Любимый, где пакет с пакетами?
Это был мой главный культурный вклад в их семью! © Палата № 6 / VK
- Пошли мы с парнем к его родителям. Все чинно, благородно, сидим, болтаем. Мама его мне говорит: «Ешь, Катюша, не стесняйся!» Ну, я и взяла хлеб, угощаюсь смело. И в ту же секунду, смотрю — у нее лицо изменилось. Думаю, ладно, может, показалось. Встала, чтобы пойти в уборную, и тут слышу, как она тихо говорит моему парню: «Рука-а-ами, Саша, как же так?! Она же девушка! Попросила бы щипцы для хлеба!» Вот оно что. Вернулась в комнату, стараясь не смотреть на хлеб.
- Пригласил коллега по имени Иннокентий нас с женой в гости и попросил купить что-то из еды. Дома жена наготовила салатов и запекла курицу. Приехали, поели. Я, глядя на гору в раковине, без задней мысли предложил помыть посуду. Хозяин великодушно позволил. В процессе мытья Кеша подходил раза три и напоминал мне, что неплохо бы мне выключать воду в процессе. Но когда он почти заорал, что надо убавить напор воды, ведь у него счетчики, я не выдержал, сходил за кошельком и принес ему деньги. Он, не моргнув глазом, убрал купюру в карман. Мы сразу засобирались домой. Уже в такси жена ржала почти до слез: «Где ты еще сможешь помыть гору посуды за свои же деньги? Цени меня, дорогой. Ведь я дома позволяю тебе делать это бесплатно!» © WitchGiggles / Pikabu
Зашла к соседке на пять минут, она любезно предложила пушистые тапочки. Весь вечер я чувствовала странное тепло в левой ноге. Когда уходила, обнаружила, что всё это время в тапке спал их крошечный хомяк, который теперь смотрел на меня взглядом существа, познавшего дзен.
Эти 24 случая доказывают: чтобы увидеть чудо или столкнуться с чем-то невероятным, не нужно ехать на край света — достаточно просто зайти к знакомым на чай.
