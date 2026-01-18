15 воспоминаний о школьных каникулах, от которых сразу на смех пробивает

Мы в детстве зимой тоже делали снежную горку. Но не всю из снега, а на деревянную горку лепили комки снега и утрамбовывали. А у меня были вязаные варежки из натуральной овечьей шерсти от бабушки, которые она покрасила в красно-бурый цвет. И варежки окрашивали снег в розовый цвет. Так ребята меня прогоняли от строительства горки, потому что мои комки розового снега выделялись из общего белого фона. Помню что было очень обидно и варежки эти я ненавидела. Они ещё были очень колючие внутри. Но других у меня не было. Родители считали, что надо носить то, что есть и не капризничать.