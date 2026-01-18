Курочкам привычно кого-то греть. Они же и своих цыплят так греют.
15 воспоминаний о школьных каникулах, от которых сразу на смех пробивает
Школьные каникулы — это волшебный период, где время тянется бесконечно, а каждая мелочь оборачивается приключением. Стоит только вспомнить о беззаботных деньках, и где-то внутри сразу просыпается ребенок, который умел смеяться до слез, отказывался бежать домой обедать, и шалил так, что взрослые за голову хватались. Именно эти моменты мы собрали — забавные, немного нелепые, но безумно теплые истории.
- Мама попросила сбегать за хлебом и не задерживаться: «Каникулы, нагуляешься еще!» А во дворе девчонки с горки катаются. Ну и я съехала пару раз. Возвращаюсь, сочиняю про очереди, а мама ржет: «Ну да, конечно!» Смотрюсь в зеркало, а у меня вместо моей белой кроличьей шапки, Машкина — черная. В общей толкучке с меня шапка слетела, и с подружки моей тоже. А мы, в пылу забавы, и не заметили как ими поменялись.
- Как-то на каникулах с разбега въехала в сугроб и торчала там, как новогоднее украшение. Тут из-за угла появился «Дед Мороз» — серьезный такой герой в шапке и валенках, вытащил меня и торжественно катил до дома, как королеву. Годы прошли, я выросла, все забылось. А недавно мама нашла старые фото, затерявшиеся при переезде. Там я в снегу, а рядом — мой муж, тот самый маленький «Дед Мороз», очень гордый собой. Вот так, оказывается, он спас меня задолго до того, как сделал предложение — и, честно говоря, теперь напоминает об этом каждую зиму.
- На зимних каникулах меня отправляли к бабушке в деревню. Я любила лепить снеговиков. Когда от долгой возни замерзали руки, меня загоняли домой — греться. Приходилось раздеваться, ждать, потом снова одеваться. Нудятина. И у меня созрело гениальное решение — я шла в курятник и грелась там, держа в руках несушек. Температура тела птицы 40 градусов и руки отогревались за несколько минут. И я снова радостная вприпрыжку бежала заниматься своим любимым делом! © nihegotakaya / Pikabu
- Как-то родители вывели меня гулять и одели в сто одежек. Стою такая, в шубе, еще и пуховый платок крест-накрест. А родители в куртках, давай беситься, снежками кидаться друг в друга. Про меня будто забыли. А потом папа посадил маму на мои санки и начал катать ее зигзагом, еще и ронял постоянно. Смех стоял... И я стояла, такая нахохленная, злая: «Отдавайте мои санки!» А они только ржут в ответ! © Елена Павлова / Dzen
- Дело было на зимних каникулах. Как-то решила «утеплить» снеговика и стянула тетину норковую шапку. Всей семьей искали пропажу, пока тетя не выглянула во двор. Понятное дело, мою самодеятельность не оценили. Я уже хотела смыться по-тихому, как вдруг тетя пригляделась к шапке и внезапно начала хохотать. Оказалось, вчера она переживала, что ее норка «залежалась» в шкафу и что ее надо бы «выгулять на морозе», чтобы мех красиво распушился. И мой снеговик с этим успешно справился.
- Когда я был маленьким, нашел как-то в шкафу совершенно новый велосипед. Спросил о нем родителей, но они сказали, что это подарок для соседского ребенка. Я так ему завидовал! А потом, рождественским утром, нашел этот велик под нашей елкой, и на нем было написано мое имя! Он изначально был для меня! Забавно, насколько наивным может быть ребенок. © Unknown author / Reddit
- У меня и моего брата в детстве было два комплекта одежды: до обеда и после обеда. До обеда мы умудрялись вываляться в снегу так, что были насквозь мокрые. Нас загоняли обедать и всю одежду развешивали на батареях. Нас же с братом кутали во второй комплект и мы продолжали гулять до вечера. К вечеру первый комплект высыхал и его место до утра занимал второй. И так каждый день. В детстве зимой было офигенно, хочу опять туда. © Unknown author / Pikabu
- Во время летних каникул у нашего папы было пару недель отпуска, и он водил меня и мою сестру в кино. В течение остального года мы ходили в кино с мамой, но когда папа отдыхал, он всегда планировал особые поездки. Мне кажется, это было особенно приятно, потому что это всегда было только наше с ним время. © MichiamoNicola / Reddit
- На сильном морозе подтаявший снег замерзал. И мы шли домой в штанах, которые колом стояли, весело было. На следующий день, правда, никуда нас не выпускали, потому что детей четверо, батарей в доме 3, попробуй, просуши всю одежду и обувь. © rdfhwtdsq / Pikabu
- Поняла, что резко повзрослела, когда однажды приехала к бабуле в деревню. Она посылала меня в магазин, и я всегда сокращала дорогу к нему через проем в заборе, в который без труда пролезала. В очередной раз, приехав на летние каникулы, побежала за хлебом и намертво застряла между прутьями как Винни-Пух. Голова пролезла, остальное — нет. С большим трудом в итоге выбралась, но историю запомнила. © Подслушано / Ideer
- Я на пять лет старше своих сестер. Мама воспитывала нас одна и работала полный рабочий день, поэтому я часто присматривала за младшими. В конце концов, мама отправила моих сестер в группу продленного дня, которая работала и во время каникул. Когда я оставалась одна, я много спала, смотрела дневные телепередачи и проводила время с друзьями. Когда я подросла, я часто работала во время каникул. Например, в качестве кассира я зарабатывала около 7 долларов в час, что позволяло мне быть королевой очереди в школьном буфете. Я скучаю по тем денькам. © gallica / Reddit
- Помню, мы с сестрой придем из садика, мне года 3, сестре 6, нас накормят, и мы на горку. Горка большущая, железная, мужики ее водой еще польют, она заледенеет и кататься отлично становится. Накатаешься с 5 до 9 вечера, придешь — и наешься снега, и напьешься. Все стоит колом — штаны, шапка, шуба, валенки. Как мама умудрялась все просушить до утра, я не знаю. У меня ледянка была — на ней улетали метров на 50, втроем или вчетвером. Народу на горке всегда была куча мала, со всего поселка собирались. Допоздна, часов до 11 катались. А потом мужики из домов выходили и заново заливали. Эх, было времечко. © AnnieLennox / Pikabu
Мы в детстве зимой тоже делали снежную горку. Но не всю из снега, а на деревянную горку лепили комки снега и утрамбовывали. А у меня были вязаные варежки из натуральной овечьей шерсти от бабушки, которые она покрасила в красно-бурый цвет. И варежки окрашивали снег в розовый цвет. Так ребята меня прогоняли от строительства горки, потому что мои комки розового снега выделялись из общего белого фона. Помню что было очень обидно и варежки эти я ненавидела. Они ещё были очень колючие внутри. Но других у меня не было. Родители считали, что надо носить то, что есть и не капризничать.
- Мне пять лет, просыпаюсь у бабушки на огромной железной кровати с периной. За окном зима, слышно, как завывает ветер, все окна в морозных узорах. В хате тепло, даже жарко, трещат дрова в печке, на кухне бабушка жарит драники, запах, аж слюнки текут. Я иду завтракать прям в ночной рубашке, бабушка расчесывает мне волосы гребешком. Эх, вернуться бы в эту сказку на полчаса. © Коша Вовкина / Dzen
- Когда я был маленьким, мама взяла меня и старшую сестру в веломагазин. Мы выбрали отличный велосипед для папы на Рождество. Мама сказала, что мы должны держать это в секрете. Вскоре после этого папа взял нас в тот же самый веломагазин, и мы выбрали для мамы на Рождество ярко-красный велосипед. Он сказал, что мы должны держать это в секрете. А в праздник мы нашли под елкой велосипеды для нас! В тот год у всех появились велосипеды! Самое удивительное, что мы с сестрой умудрились дважды сходить в один и тот же веломагазин и несколько недель держать это в секрете от родителей. И что родители решили купить нам велосипеды, но не проболтались, что купили велосипеды и друг другу. Мое любимое рождественское воспоминание. © Mapper9 / Reddit
- Зимой мы всегда играли в царя горы. Собиралось очень много народу. В основном школота класса до пятого. Но иногда в игру ввязывались парни лет 17-ти. Нам они казались дядями. Чтобы столкнуть такого, нужно было напасть одновременно двоим-троим. Потом домой приходишь, мама: «Все понимаю, но как ты умудряешься полные карманы снега набить?» А вот... В царя горы играли. © Sanviktorovi4 / Pikabu
Оглядываясь назад, мы понимаем: именно такие смешные, чуть нелепые моменты сделали наши каникулы по-настоящему счастливыми. Берегите свои теплые «глупости» — ведь именно они делают жизнь легче и светлее.
