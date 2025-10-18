17 воспоминаний о детстве, где каждая проказа была маленьким приключением

Мы превратили сегодняшнюю статью в машину времени, которая отправит в самое беззаботное, смешное и немножко абсурдное время — наше детство! Мы все совершали глупости: пытались откосить от уроков физкультуры, вырезали цветочки из наволочки и таскали лягушек. Собрали 17 искренних и невероятно забавных историй, в которых каждый «косяк» обернулся приключением.