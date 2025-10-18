17 воспоминаний о детстве, где каждая проказа была маленьким приключением

Мы превратили сегодняшнюю статью в машину времени, которая отправит в самое беззаботное, смешное и немножко абсурдное время — наше детство! Мы все совершали глупости: пытались откосить от уроков физкультуры, вырезали цветочки из наволочки и таскали лягушек. Собрали 17 искренних и невероятно забавных историй, в которых каждый «косяк» обернулся приключением.

  • В первом классе не любила физру. Как-то попросила бабушку сделать освобождение, но она предложила написать мне, а она подпишет. На следующий день отдала записку учителю. Та прочитала, а после уроков отдала маме. Детским почерком там было написано: «Прошу освободить мою внучку от урока физкультуры, потому что у нее ГРИББ». © Подслушано / Ideer
  • Все детство провела в деревне. Маленькой девочкой пила сырое яичко каждое утро. Пила с удовольствием! Пока мой дед не подшутил: «Смотри, пей осторожно, а то цыпленок в язык клюнет». Так я взяла и как завизжала от страха при виде этих яиц на следующее утро! 10 лет бабушка не могла в меня их впихнуть. Мурашки до сих пор. Сила дедовского слова. © Подслушано / Ideer
  • В детстве я не понимала, что люди не слышат мои мысли, и разговаривала «про себя». Как-то сидим с мамой на кухне. Она убеждает меня съесть ложку той самой манной каши с комочками «за маму, за папу» и так далее. На что я басом выдаю: «А зачем, я за себя все съем!» И гордо уничтожаю кашу. С тех пор не затыкаюсь. © Подслушано / Ideer
  • В детстве я очень любила есть ягоды в чужих огородах. Однажды я так сидела, наслаждалась лакомством, и тут вышла старушка. Когда она увидела меня, сказала подойти. Я скрепя сердце поплелась к ней, а она взяла и принесла мне кружку, чтобы было удобнее собирать. Я ее поблагодарила и принесла ей потом пирог, который испекла моя мама, и литровую банку с ягодами. Никогда не забуду добрую старушку. © Подслушано / Ideer
  • Моя жена как-то услышала в детстве, что если отпустить лягушку в бидон с молоком, то молоко не будет долго портиться. Решила помочь бабушке, поймала огромную жабу и посадила. Как бабушка кричала, она запомнила на всю жизнь. Было слышно даже на улице. © Александр Азанов / ADME
  • Меня, пятилетнюю, старшие братья учили кататься на велосипеде. Они почти открутили гайки на двух задних дополнительных колесиках. И когда я ехала, они отвалились. Проехав так метров 100, один брат сказал, что я умеючи еду на двух колесах, а не на четырех. Я испугалась и грохнулась. Но со следующего дня рулила уже на двухколесном. © Екатерина С. / Dzen
  • Раннее утро, сборы в садик, опаздываем, ехать далеко. Папа оставил меня в комнате одеваться. Заходит через 5 минут, я сижу на кровати, без продвижений в процессе. Далее диалог:
    — Доча! Ты почему еще даже без колготок?
    — Они упали...
    — Ну так упали — подними!
    — Они на люстру упали... © ms1firefox / Pikabu
  • В детстве пела в хоре. Отправили нас выступать, в помещении было ужасно жарко, и летали мухи. Стою, пою, и тут мне в рот залетает муха. Я виду не подала и проглотила. Я ж артист! А после выступления один парень из зала подошел ко мне и сказал: «Ну как? Вкусная муха-то была?» © Подслушано / Ideer
  • Один из первых походов в магазин. Родители дали две денюжки в две руки: первая — на яйца (побольше), а вторая — на жвачку (поменьше). В итоге я пришел с двумя яйцами (угу, поштучно продали) и кучей жвачки. P.S. Продавщицу до последнего убеждал, что ничего не напутал. © north.leshiy / Pikabu
  • В детстве обожала юбки, сапоги. А мама мне купила огромные боты, и так как на улице была грязь, меня заставляли их носить. Как-то я жаловалась, а папа спросил: «Почему они тебе так не нравятся?» Я моментально выдала, предательски хлюпая: «Они мне душу натирают!» © Подслушано / Ideer
  • В детском саду мальчик из моей группы зимой лизнул железяку. Итог очевиден — за уши его еле оттянули, все происходило при мне. Что я подумала: «Не, ну как можно так взять и прилипнуть? Так не бывает!» А любую гипотезу надо доказать экспериментально, что я и сделала. Думаете, все? Сидим мы, значит, вдвоем с этим мальчиком, над нами медсестра колдует, и тут заводят третьего, который, видать, решил: «А что, я хуже всех, что ли?» © AlexBessonov / Pikabu
  • У нас на даче на стене висела фотография: забавная мартышка пьет молоко из бутылочки. Вот уж не знаю, кому из взрослых пришло в голову сказать мне в детстве, что это я. Мне показалось все логичным, раз люди произошли от обезьян, то в детстве я так и выглядела. И вот однажды отправились мы в зоопарк и я, увидев обезьян, как закричу: «Привет, сестренки!» Разумеется, ближе к начальной школе этот миф был разрушен. © Мамдаринка / VK
  • Переехали в новый дом. Я начала копать себе грядочку, любила огородничать в детстве. Вдруг лопата наткнулась на что-то твердое, и я подумала: «Клад!» Но это был глиняный осколок. Полгода я его хранила. Однажды папа увидел и спросил: «А что здесь делает скол канализационной трубы?» Вот так разрушились мои мечты. © Oxana*** / Pikabu
  • Была маленькой. Приехала в гости к бабушке в деревню. Праздничный обед, чай с пирогами. Ну уложили меня днем поспать в кровать за ширмой. А я не могу уснуть и разглядываю мелкие цветы на наволочке. Приходит мысль сделать из них букетик. Нашла ножницы, принялась за дело. Голос бабушки:
    — Внучечка, ты спишь?
    — Нет, баба, я цветочки вырезаю!
    — Ну вырезай, моя хорошая!
    Спустя полчаса бабушка задалась вопросом: какие цветочки я вырезала. © Подслушано / Ideer
  • В детстве я записывал на магнитофон песни из «Утиных историй» и прочих диснеевских мультиков (в то время их показывали только по воскресеньям). Потом, в любой другой день, ставил магнитофон на окно, включал... и видел, как, с недоумением, все дети бежали домой... © Подслушано / Ideer
  • У нас во дворе была детская площадка. Часто забегали друзья и подруги. И вот один раз они задержались надолго. Родители мне сказали, что пора заканчивать. И я, недолго думая, подхожу к ним и спрашиваю: «Хотите кушать?» Они отвечают радостно: «Да, хотим!» Ну я и сказала: «Ну что ж, тогда по домам». Родители до сих пор припоминают мне это. © Подслушано / Ideer
  • Помню в детстве, умываясь утром, замечала красное пятно у себя на щеке... и так каждый день! Я понять не могла что это. Мою — отмывается, но каждое утро снова появляется. И спустя годы я поняла, что это моя мама, накрасившись перед уходом на работу, целовала меня спящую! © Подслушано / Ideer

