Какие все смешные и по-своему стильные на фото 😁 какой это год?
16 историй о студенческой любви, которая была яркой, как пятерка в зачетке
Истории
1 час назад
Студенческая романтика — это не только свидания под луной, но и любовь, расцветающая между парами по вышмату. Вы узнаете, как сгущенка под кроватью может заменить сайт знакомств, почему вахтерши знают о личной жизни студентов больше, чем родная мама, и каково это — променять потенциального мужа на новые зимние сапожки.
- Дали нам стипендию к Новому году побольше, и мы с девчонками в общаге решили скинуться на нормальный утюг, а то прошлый много одежды нам перепортил. В магазин меня отправили. Пришла, посмотрела и решила у продавца спросить, может, подскажет, какой лучше брать. Спрашиваю, а он смотрит на меня сияющими глазами и отвечает: «Выходи за меня». Вот так я сходила за утюгом, а приобрела любимого мужа. Он мне потом рассказал: «Вижу, что студентка и утюг выбираешь — значит, хозяйственная. Вот я и влюбился». © Подслушано / Ideer
- Мы поехали семьей на базу отдыха куда-то в самую глушь. И вот в этой глубинке я вижу свою однокурсницу, да не одну, а в компании нашего препода. Он, как меня заметил, покраснел, а она подошла и на ухо мне прошептала: «Никому не говори, но мы уже два года как женаты». Оказалось, что они просто не хотели в университете афишировать отношения.
- Недавно ребенок задал мне вопрос: «Пап, а как ты маму встретил?» Сел вспоминать. Переехал я из провинции в большой город и поступил в универ. В соседней с нами общаге жила девушка-«мажорка». Ей из дома отправляли аж 5 тысяч в месяц, да и еда у нее постоянно была. Мы познакомились, и она начала меня подкармливать. Потом девушка рассказала об этом своей маме, и та вдруг стала отправлять еду и мне тоже! Тогда-то я и понял, что влюбился. © Swagozavrnsk / Pikabu
«Второй курс колледжа. Я на фотографии — парнишка, которого девушки пытаются утянуть на пары»
- К соседнему общежитию ежедневно приходил парень. То с цветами, то с гитарой, один раз даже хор устроил. Бывали дни, когда он просто стоял под дождем и смотрел на окна. Выяснилось, что он — бедный студент, который влюбился в дочку богатого папы. Когда признался ей в любви, она попросила доказательств. Вот он и приходил каждый день доказывать, как мог. © Lexbill / Pikabu
- Мои родители недавно отпраздновали 36 годовщину совместной жизни. Отец, будучи студентом, приехал на практику в наш город. После недели прогулок моя маман попала к нему в гости. Пока он шуршал на кухне, она внимательно изучила его комнату и заметила дорогой дипломат. Потом уронила на пол невидимку. Нагнулась поднять, а под кроватью у него лежал целый ящик сгущенки. И все, говорит, влюбилась сразу. © trueanone / Pikabu
- В школе мы с этой девушкой почти не общались, но так сложилось, что на первом курсе жили в одной общаге. Постоянно пересекались, и мне она очень нравилась. Я даже мечтал встречаться с ней. Но подойти стеснялся, да у нее и парень тогда был. В общем, не сложилось. Прошло несколько лет, и вдруг мне в личку в соцсети прилетает сообщение от нее. Слово за слово, и я выяснил, что она сейчас одна, живет в моем городе, да и вообще у нас немало общего. Решили встретиться! © Unknown author / Reddit
«Мои студенческие годы. Факультет дизайна и архитектуры. Какое славное время было!»
- Мы с супругом вместе уже много лет. Когда были студентами, я жила в общаге, а он — с родителями. Была у нас одна вахтерша, тетя Вера. Хорошая, простая такая женщина. И вот как-то надо было мне сделать лабораторную по бухучету, а я в бухучете ничего совсем не понимала. К счастью, у моего тогда еще парня тетя работала бухгалтером, да еще и жила недалеко от него. Пошли мы к ней за помощью. Долго сидели, много думали, чего-то нарешали, но, поскольку было поздно, я осталась ночевать у него. Утром выходим на остановку, а там стоит эта самая тетя Вера. Поздоровались, и она загадочным таким взглядом на меня смотрит, улыбается. Мне б помолчать, а я ей: «Ой, мы бухучет до самой ночи делали, тут вот просто тетя живет...» Вахтерша засмеялась и говорит: «Да знаю я, какой вы там бухучет делали!» С этими словами зашла в автобус и уехала. © zhiznzhestyanka / Pikabu
- В общаге на вечеринке студентов мне приглянулся парень. Очень сильно. Стреляла глазками сквозь толпу. Он в ответ подмигивал. И тут неожиданно оказался рядом со мной и так же неожиданно сказал: «Я женат. Классная вечеринка!» Я выпала в осадок и скрылась в толпе. Спустя пару недель я узнала, что его звали Жанат. Имя такое... © BotyaB / Pikabu
«Сегодня, вынося мусор, увидел такую картину у общаги»
- Папа у меня романтик. Когда они с мамой встречались, она в общаге жила. Две девушки, что делили с ней комнату, уходили на работу раньше на пару часов. И папа об этом знал. И вот он однажды придумал гениальный план, как поразить мою маму. Накупил целую гору цветов (ради этого ему пришлось пойти работать грузчиком), утром пришел в общагу, дождался, когда мамины соседки уйдут, прокрался в комнату, обложил маму цветами и уселся рядом на табуреточке. Любовался своей ненаглядной в предвкушении того, как она проснется вся такая в цветах и придет в восторг. И вот у мамы зазвонил будильник, она открывает глаза, видит, что она обсыпана цветами, и как закричит от ужаса и неожиданности! © Unknown author / Pikabu
- В студенчестве встречалась с парнем из очень богатой семьи. Для него на выходные слетать в Европу было все равно, что за город съездить. Он был очень щедрым, дарил много подарков, прямо заваливал разными брендовыми вещами — я даже не успевала их носить. Плсле расставания я посмотрела на свой гардероб и решила продать некоторые вещи и украшения — получилось 35% от стоимости квартиры! Уже 10 лет вспоминаю его с благодарностью. © Подслушано / Ideer
- В моем вузе, чтобы провести девушку в общагу, нужно было показать ее документы на посту охраны. Работала у нас там одна молодая девушка. Вахты у охраны были по паре месяцев. И вот у меня закончились старые отношения, потом начались новые. Я уже третий раз привожу прекрасную даму к себе в общагу, она привычно дает документы на посту, а там сидит та самая девица, которой уже давненько не было. Внимательно смотрит на документы, потом — на девушку. Говорит: «В прошлый раз была другая. Хорошо, что вас так же зовут, а то имя я уже вписала по привычке». У прекрасной дамы появилось ко мне несколько вопросов... © Mit.ya / Pikabu
«Вспомнили студенческие годы. Молодежь, а вы можете организовать стол из одного сырка и трех сосисок?»
- Был у нас преподаватель по высшей математике. Я очень любила этот предмет и преподавателя заодно. Объяснял он понятно, доходчиво, интересно.
Никого не валил. Настолько отлично выглядел, что я б с ним встречалась, если бы он женат не был. Но встречался ли бы он со мной — вопрос открытый. Он ничего такого ни с кем себе не позволял. У нас с ним была чисто математическая любовь.
Как-то он в графу «предмет» в зачетке написал мою фамилию. Задумался, видать. Покраснел. На меня посмотрел. Молча закрасил той же ручкой эту строчку. Прям капитально так, чтоб не видно было, что написано. И в следующей строчке написал «высшая математика». Я в своем юношеском незрелом мозгу за это время уже успела напридумывать всякого. И тоже покраснела.
Это был последний семестр вышки, и последний экзамен у него. Нам двоим было грустно. Ну, или это я хотела думать, что двоим. © MaloyChertenok / Pikabu
- Дело было лет 40 назад. Пришла мама в общагу к своему будущему супругу. Вахтерша пытливым взглядом на нее смотрит и спрашивает, мол, куда. Мама ей, мол, туда-то и к тому-то. Вахтерша: «А зачем?» Мама не нашлась, что ответить, и глаза опустила. Вдруг вахтерша как выдаст: «Ох ты, батюшки! Покраснела как! Хорошая девочка, проходи!» © zhiznzhestyanka / Pikabu
«Решили мы как-то в общаге одной девушке подарок смастерить. Так через час очередь выстроилась»
- В первый год моей студенческой жизни дружил я с Людой. Встречались мы раз в месяц. И было у меня ощущение, что наши отношения какие-то не такие. В конце концов я у нее прямо об этом спросил. Люда призналась, что влюблена в друга своего старшего брата. Но любовь эта совершенно бесперспективная, поэтому она решила дружить со мной, надеясь, что возникнут новые чувства. Но вот что-то чувства не возникают. Я спросил, почему любовь бесперспективна. Она ответила трагическим голосом: «Он... такой старый!» На всякий случай я спросил о его возрасте. Оказалось, что парню аж 26 лет! © nal47 / Pikabu
- В 17 лет влюбилась. Ему был 21 год, мы оба были студентами (разные вузы). В 18 по глупости расписались, но не съехались. Я жила в двушке с родителями, младшей сестрой и тетей, а он жил в трешке с мамой и бабушкой. Они и гостей-то не любили, так что речи о моем переезде к ним вообще не было. Когда он начал зарабатывать, я еще училась, и на съем квартиры нам не хватало, а комнату он не хотел. Развелись мы, когда мне был 21 год, так и не пожив вместе. Самый глупый брак во Вселенной! © Подслушано / Ideer
- В студенчестве встречался с девушкой. Пришел знакомиться с ее родителями. Сидим, едим и я говорю: «Мы с Олей заявление в ЗАГС подали!» Все заулыбались. Потом я на крыльях любви помчал домой. А ночью звонит мне Оля: «Мама сказала, что если свадьба не состоится, то она мне купит сапоги. Ты ведь не купишь мне сапоги?» Я ответил: «Конечно, не куплю. Я пока студент и с деньгами у меня не очень. А что, между мной и сапогами ты выбираешь?» В ответ пошли короткие гудки. © jlian59 / Pikabu
Ставьте лайк, если тоже когда-то говорили вахтерше, что «делали бухучет до ночи», и не стесняйтесь писать свои истории — мы с удовольствием их почитаем.
А пока можете окунуться в ностальгию по тем временам с головой:
Комментарии
Уведомления
Старый в 26 день? А разве до таких лет люди доживают? Это ж не просто старость, а глубочайшая старость
-
-
Ответить
Похожее
16 собеседований, которые прошли по всем стандартам комедии
Истории
3 дня назад
16 начальников, чьи приколы сотрудники пересказывают вместо анекдотов
15 человек рассказали о подарках, которые до сих пор вызывают у них улыбку (или нервный смешок)
16 человек вспомнили случаи, когда их планы рухнули, но это привело к чему-то невероятному
Народное творчество
1 месяц назад
17 праздничных историй про подарки, которые наделали переполоха
16 честных историй от работников ЗАГСа, которые порой сами не верят в то, что происходит на регистрациях
20+ совпадений, которые дадут фору любой мыльной опере
Истории
4 дня назад
20 человек, которым досталась не фамилия, а готовый анекдот
Истории
1 неделя назад
19 женщин, которые так красиво переиграли бывших, что те до сих пор кусают локти
15 задорных историй о том, как обычный девичник перевернул все с ног на голову
Истории
3 недели назад
20 историй от женщин, которые в один прекрасный день решили, что с них хватит
Истории
3 недели назад