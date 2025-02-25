Училась в вечернем техникуме и работала, замужем и ребёнок уже был. Ездила к родителям в другой город. Педьявляла студенческий в кассу и брала льготный билет, хотя вечерникам не положено. Но там не было указано, просто сокращённо абравиатура названия. И три года я ездила по льготному билету, имелочь, а приятно.
15+ студенческих историй, которые с улыбкой можно читать и на работе, и на пенсии
Истории
31 минута назад
Студенческие годы — это время, когда жизнь была легкой и полной ярких событий. Кажется, тогда у нас было все: нескончаемая энергия, верные друзья и бесконечные возможности. Сегодня мы с теплотой вспоминаем те беззаботные дни, зная, что они остались в прошлом. Именно поэтому такие моменты становятся особенно ценными — ведь вернуть их уже невозможно.
- Один из наших профессоров имел репутацию крутого мужика. Если студенты серьезно относились к его лекциям, то он не оставлял это без внимания. И вот на парах кто-то уснул. Профессор продолжает читать лекцию, и, не замедляя речи, достает телефон и идет фотографировать спящего парня. Потом он объясняет, что сделал так на тот случай, если этот студент начнет оспаривать свою оценку. Все захихикали, а парень проснулся и глазами хлопает... В итоге этот профессор стал моим самым любимым преподавателем. © workinlikeadawg / Reddit
- Дело было в универе на первом курсе. Один преподаватель не впускал никого в аудиторию после того, как сам туда войдет. Всех опоздавших он отправлял «гулять». Еду я как-то на маршрутке в универ. Первая пара как раз его. Смотрю на часы — уже опаздываю. Вдруг замечаю, что рядом сидит тот самый препод. Я: «Здравствуйте». Он: «Здравствуйте, молодой человек. У вас есть шанс не опоздать сегодня, но учтите — бегаю я быстро». © CoreHardy / Pikabu
- Второй курс. Сидим в аудитории. Лекцию читает пожилой препод, а мы молча записываем. Проходит полчаса, и тут он резко поворачивается к нам и говорит: «А теперь абсолютно все, что записали, давайте зачеркивайте! Я вас с третьим курсом перепутал». © Perspa / Pikabu
- Принимал у нас экзамен строгий препод. Чуть что — сразу выгонял. А я приклеила шпоры под подол юбки. Сижу и заглядываю. И тут слышу: «Сытникова, на выход!» А я от волнения ляпнула: «Извините, у меня просто месячные». И тут препод вздыхает и выдает: «М-да, тогда давайте зачетку. У моей жены в такие дни раньше вообще голова не работала». Такого поворота событий я не ожидала и поспешила с зачеткой к нему, а потом уже на выход.
- Как-то в институте должна была сделать научную работу по психологии, но из-за своей расхлябанности забыла о ней. Естественно, в последний день преподу присылать было нечего, и я пошла на пары, ожидая заслуженных люлей. На вопрос преподавательницы ответила, что работа у нее на почте, а она возьми да ответь: «Да-да, я видела вашу работу, и у меня есть несколько вопросов по ней». Что не так, мы обсуждали еще минут 10. © Подслушано / VK
- Помню, когда мы жили в студенческом общежитии, то часто друг у друга что-то занимали. Денег особо не было, занимали продукты. Я один раз занял 15 замороженных пельменей у соседа. И когда купил пельмени себе, сварил, поел, то что-то не рассчитал, и осталось всего 14 штук. Я отнес соседу долг и добавил две луковицы за отсутствующий пельмень. Сосед был не против. Через пару месяцев по всей общаге меняли замороженный пельмень на две луковицы, и этот курс продолжал жить много лет. Я ввел новую конвертацию студенческих валют! © Lexbill / Pikabu
- 1998 год, студенчество. На тот момент была беременна, маленький срок. Ехала на междугороднем автобусе домой с сессии, 14 часов езды. Денег только на билет, даже воды купить не на что было. В какой-то момент дико пересохло во рту. В это время была остановка в придорожном кафе, и многие пошли обедать, в том числе моя соседка. А на ее сиденье осталась газировка. Тот вкус я помню до сих пор. Стыдоба, конечно, но остановить меня не смог бы даже торнадо. Спасибо огромное девушке! © Подслушано / Ideer
- Дело было в студенческое время, шел 2005 год. Отправился я на каникулы из города, в котором учился, домой. В поезде предстояло ехать восемь часов. Место в купе, купленное с какой-то огромной скидкой по студенческому. Из еды – печеньки и вода. Денег нет вообще, так как стипендии со скрипом хватало оплатить проезд в универ. Со мной в купе ехал мужик лет 40 и женщина около 30 лет. Когда до моей станции оставался час езды, мужик обратился ко мне в тамбуре: «Слушай, я с женщиной из нашего купе раззнакомился, будь другом, оставь наедине ненадолго». Не успел я и слово сказать, как он мне деньги сует, а там две моих стипендии. Ну а я что? Подхватил рюкзак, пожелал им хорошей дороги и пошел в вагон-ресторан. Очень меня тогда эти деньги спасли. А когда на своей станции выходил, сытый и довольный, видел их вдвоем у окна, в обнимку. © alexm626 / Pikabu
- Студенчество, несколько лет назад. Подругу в общаге переселили в новую комнату. Ну как новую? Ржавый вонючий холодильник выволакивали из комнаты втроем. Хотя девочки мы не маленькие все. Грохотал громче, чем лягушонка в коробчонке, тянули волоком до кухни, эхо на несколько этажей. Вышли на балкон, пять минут – и холодильника нет! Абсолютно бесшумно. Кто это сделал, зачем, и главное – как?! © Подслушано / Ideer
- Постоянно мучают флешбеки, вспоминаю свою подругу. Мы студенты. Она лежит на кровати в черных колготках и серой блузке, учит свою математику. Я рядом жарю картошку, пришел голодный с пары. Мимолетно гляжу на нее, красотку, и так хорошо, так тепло становится в нашей маленькой комнатушке студенческой общаги. Так хочется вернуться в это время. Где она сейчас? Наверное, стала учителем, есть любимый муж и дети. Интересно, вспоминает ли она обо мне? © Подслушано / Ideer
- Студенчество. Был день города, 100 лет. Мы всей группой на стадионе, где проходило большое театрализованное представление. После его окончания я забежала на свою съемную квартиру, быстро забрала вещи и помчалась на вокзал, чтобы уехать домой на каникулы. У меня на руках было два заранее купленных (естественно на последние деньги ) билета — мой и подруги. Простояв с полчаса на остановке — улицы были перекрыты, автобусы толком не ходили, — я поняла, что не успеваю. И, подхватив свои баулы, понеслась бегом. Минут через 15 моей рыси, уже совсем без сил, осознала, что все равно не успею. И вот я вся в слезах, совсем без сил, уже не бегу, а тащусь. И вдруг слышу рядом с собой тарахтенье мотоцикла. «Ты чего ревешь?» — спросил меня парень-мотоциклист. Я, рыдая и икая, сказала ему, что, наверное, уже опоздала на автобус домой. Он быстро подхватил мой чемодан, кивнул сзади себя, и я, недолго думая, взлетела на сиденье, и мы понеслись. Это были настоящие гонки! Не знаю, с какой скоростью мы мчались, но мы успели. Посадка уже закончилась, подружка моя одиноко торчала на площадке и, кажется, тоже ревела. На вопрос, что я ему должна, он, улыбаясь, показал на свою щеку, я его поцеловала. Вернувшись в город, я часто гуляла по этой улице в надежде его еще раз встретить, но увы. Прошло уже 30 лет, а я не могу забыть своего рыцаря на мотоцикле. © Подслушано / Ideer
- С однокурсниками всегда скидывались на дни рождения. Обычно по полтиннику. А тут отмечала местная фифа, королева группы. Стали по 150 собирать, чтобы подарок покруче ей купить, какой она заказала. А я была из бедных слоев студенчества. Естественно, послала и ничего не стала сдавать. Сначала ловила на себе презрительные взгляды одногруппников. А потом другая девчонка, из богатой семьи, тоже решила не сдавать деньги — чисто из чувства справедливости. Ну от нас и отстали. Но было забавно, конечно.
- Мое студенчество выпало на период обширной пустоты в кошельке. Тащась после очередной лекции и попутно соображая, что в кошельке немного не хватает до легальной поездки в маршрутке, я решила было топать на своих двоих до дома. Но тут, о чудо, подъехала нужная мне машина, и я зачем-то в нее забралась. Все начали передавать за проезд, а у меня-то не хватает денег. И все ждут. Машина едет, а ты сидишь, краснеешь, судорожно ищешь что-то не существующее в сумке. И какая-то женщина просто спросила, сколько мне не хватает, и отдала водителю и за меня, и за себя из своего кошелька. Наверное, «спасибо» — это мало. Потому что теперь я тоже работаю в системе «Помоги другому». © Подслушано / Ideer
- Училась в медицинском. На парах мы сидели небольшой группой, человек 13. Садились кучнее, чтобы списывать было удобнее. Казалось, что тех, кто сидит сзади, совершенно не видно. Не верила, когда преподы говорили, что видно всех. Думала, пугают. Сегодня первый раз вела пару у студентов. А реально все видно! © Подслушано / Ideer
- В 2002 году ездил в универ на электричке. Если она задерживалась, и я понимал, что опаздываю на пару, то не бежал сломя голову в метро, а спокойно шел к окошку «Администрация» на вокзале и просил справку, мол, так и так, электропоезд такой-то прибыл на вокзал с опозданием на столько-то минут, печать, подпись. С этой справкой шел к преподу или в деканат, и все вопросы сразу отпадали. © gishpanets / Pikabu
- Вечер. На следующий день должен быть зачет по матану. В 22:30 внезапно осознаю, что еще надо выучить 27 вопросов из 47. Понимаю, что это конец. Кое-как поучила и спать легла. А на следующее утро обнаружила, что все помню! Сдала идеально. Кажется, я из той самой категории студентов, которых никто не любит: «Я ничего не знаю, но сдала на 5!» Спасибо мозгу, спас меня, дружище. © Подслушано / Ideer
- Когда сдавал философию, к экзамену не был готов абсолютно. Решил, что хуже уже не будет, и начал пороть отсебятину. А препод поставил мне четверку. Чувство справедливости у меня, к сожалению, превалирует над чувством самосохранения, и я начал выяснять мотивы. Мол, за что четверка, если я порол дикую чушь? Препод ответил: «Ты высказал свои мысли, я весь курс пытался вас этому научить». Я говорю: «Хорошо, но почему тогда четыре, а не пять?» А он мне: «Так ты такую дичь нес, у меня чуть уши в трубочку не свернулись!» © ПОЗОР / VK
Хотя студенческие годы уже не вернуть, воспоминания о них всегда остаются с нами, даря теплые эмоции. Согласитесь, что после прочтения некоторых историй о студенчестве, так и тянет присесть за парту хотя бы на минутку.
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