15+ студенческих историй, которые с улыбкой можно читать и на работе, и на пенсии

Студенческие годы — это время, когда жизнь была легкой и полной ярких событий. Кажется, тогда у нас было все: нескончаемая энергия, верные друзья и бесконечные возможности. Сегодня мы с теплотой вспоминаем те беззаботные дни, зная, что они остались в прошлом. Именно поэтому такие моменты становятся особенно ценными — ведь вернуть их уже невозможно.