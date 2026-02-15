17 мультяшных героев, чье человеческое воплощение получилось неожиданно харизматичным
4 минуты назад
Искусственный интеллект умеет многое. И мы решили вернуться в прошлое, к любимым героям детства, и представить их в человеческом облике. Посмотрите на наши варианты из этой статьи — нам кажется, что у нас получилось очеловечить их так, чтобы сохранить сходство.
Лев Бонифаций, «Каникулы Бонифация»
Котенок и щенок, «Котенок по имени Гав»
Водяной, «Летучий корабль»
Попугай Кеша, «Возвращение блудного попугая»
Ежик, «Ежик в тумане»
Мамонтенок, «Мама для мамонтенка»
Дюдюка Барбидокская, «Подарок для слона»
Львенок и черепаха, «Как львенок и черепаха пели песню»
Заяц, «Мешок яблок»
Шер-Хан и Табаки, «Маугли»
Да вы что! Какой-то интеллигент получился из Табаки 🤣🤣🤣 Сюда бы подошел больше типаж Баширова
-
-
Ответить
Пес, Петух и Кот, «Бременские музыканты»
Винни-Пух, «Винни-Пух»
Так прототипом этого Винни-Пуха и был Леонов. Художник не мог понять как рисовать медвежонка и только когда увидел Леонова, его движения, получился такой славный Винни.
-
-
Ответить
Гасконец и Болонка, «Пес в сапогах»
Большой Ух, «Большой Ух»
Шарик, «Трое из Простоквашино»
Мартышка, «38 попугаев»
Крокодил Гена и Чебурашка, «Чебурашка»
Фото на превью Каникулы Бонифация / Союзмультфильм, AI-generated image, Ежик в тумане / Союзмультфильм, AI-generated image
