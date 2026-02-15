17 мультяшных героев, чье человеческое воплощение получилось неожиданно харизматичным

Искусственный интеллект умеет многое. И мы решили вернуться в прошлое, к любимым героям детства, и представить их в человеческом облике. Посмотрите на наши варианты из этой статьи — нам кажется, что у нас получилось очеловечить их так, чтобы сохранить сходство.

Лев Бонифаций, «Каникулы Бонифация»

Котенок и щенок, «Котенок по имени Гав»

Водяной, «Летучий корабль»

Попугай Кеша, «Возвращение блудного попугая»

Ежик, «Ежик в тумане»

Мамонтенок, «Мама для мамонтенка»

Дюдюка Барбидокская, «Подарок для слона»

Львенок и черепаха, «Как львенок и черепаха пели песню»

Заяц, «Мешок яблок»

Шер-Хан и Табаки, «Маугли»

Cat Fan
22 часа назад

Да вы что! Какой-то интеллигент получился из Табаки 🤣🤣🤣 Сюда бы подошел больше типаж Баширова

Пес, Петух и Кот, «Бременские музыканты»

Винни-Пух, «Винни-Пух»

Людмила Киш
21 час назад

Так прототипом этого Винни-Пуха и был Леонов. Художник не мог понять как рисовать медвежонка и только когда увидел Леонова, его движения, получился такой славный Винни.

Гасконец и Болонка, «Пес в сапогах»

Большой Ух, «Большой Ух»

Шарик, «Трое из Простоквашино»

Мартышка, «38 попугаев»

Крокодил Гена и Чебурашка, «Чебурашка»

