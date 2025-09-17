Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели 20+ героев мультиков в реальной жизни, и результат — просто огонь

Попробуем представить, что было бы, если бы наши любимые герои сошли с экрана: пиксели обрели плоть, а сказочные звери — человеческие черты. Искусственный интеллект — наш портал в эту странную и удивительную реальность. Он приоткрывает дверь в мир, где нарисованное вдруг становится осязаемым.