Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели 20+ героев мультиков в реальной жизни, и результат — просто огонь

5 часов назад

Попробуем представить, что было бы, если бы наши любимые герои сошли с экрана: пиксели обрели плоть, а сказочные звери — человеческие черты. Искусственный интеллект — наш портал в эту странную и удивительную реальность. Он приоткрывает дверь в мир, где нарисованное вдруг становится осязаемым.

Винни-Пух и Пятачок, «Винни-Пух»

Кролик, «Винни-Пух»

Сова, «Винни-Пух»

Ослик Иа, «Винни-Пух»

Багира, «Маугли»

Царевна-Лебедь, «Сказка о царе Салтане»

Конь Юлий, цикл «Три богатыря»

Аленушка, Настасья и Любава, цикл «Три богатыря»

Шамаханская Царица, цикл «Три богатыря»

Ваня и Ульянка, «Волшебное кольцо»

Ежик и Медвежонок, «Ежик в тумане»

Настенька и Принц, «Аленький цветочек»

Кот, «Голубой щенок»

Госпожа Белладонна, «Приключения поросенка Фунтика»

Кот Леопольд, «Приключения кота Леопольда»

Мама, «Осторожно, обезьянки!»

Почтальон Печкин, «Трое из Простоквашино»

Принцесса Грета, «Карлик Нос»

Миледи, «Пес в сапогах»

Роза Барбоскина, «Барбоскины»

