17 человек, которые так эффектно отбрили хамов, что те до сих пор молчат в тряпочку
Каждому человеку порой приходится давать отпор людям, которые, кажется, иногда напрочь забывают, как следует вести себя в приличном обществе. И ответы этим персонажам бывают такие яркие, что нашим героям сложно было удержаться и не выложить их в сеть.
- Я сидела в автобусе с вывихнутой лодыжкой, стоять было больно. Рядом со мной встала женщина средних лет со своей подругой. Я читала книгу и вдруг услышала, как женщина громко сказала своей подруге: «Видишь, какие невежливые молодые люди в наши дни? Эта девушка даже не встала, чтобы уступить место пожилой женщине!» Я с недоверием подняла глаза и увидела, что она смотрит на меня с самодовольным выражением лица. Все остальные тоже смотрели на нас. Я закрыла книгу, спокойно посмотрела на нее и сказала: «Правда? Вот вам бесплатный урок невежливости: я и не подозревала, что выгляжу невежливой по отношению к вам, но вы явно хотели быть невежливой по отношению ко мне. Подумайте об этом». Затем я спокойно посмотрела на нее, пока ее лицо не покраснело и она не перешла в другую часть автобуса. © moonlightsidhe / Reddit
- Ехали с мужем на машине, паркуюсь, дорогу перекрывает Lexus. Я показываю, мол, первая подъехала. Выходит мужик и, видя меня, начинает грубить. Выходит мой муж, и хам теряет дар речи. Все потому, что он оказался подчиненным мужа, который давно к нему подлизывался, чтобы получить повышение. Муж еще сомневался, стоит ли, но вот и решение пришло само собой. © Подслушано / Ideer
- Кто-то мне: «Я спешу / Это займет очень много времени / Я припарковался в два ряда / и т. д.». На все подобное я отвечаю: «Ваша неспособность планировать не является для меня чрезвычайной ситуацией!» © dmt1724 / Reddit
- Однажды я сидел в самолете за двумя бизнесменами, которые очень бурно обсуждали что-то. Один из них постоянно перебивал другого. И в один момент второй сказал: «Что ты сказал? Я тебя не слышал, потому что сам говорил». © blacklab / Reddit
- В ресторане две женщины явно смеялись надо мной, пока я проходила мимо них. Я остановилась, повернулась к ним и громко сказала мужу: «Эти дамы смеются надо мной». Их лица побледнели, и они просто сидели там в ступоре, пока на них все смотрели. Забавно, что если противостоять хулигану, он редко знает, что с этим делать. © SkiPhD / Reddit
- Полгода назад переехали. Один из новых соседей — хамоватый мужик. В любой спорной ситуации начинает изображать крутого, громко ругаться и пугать связями. Причем делает это крайне неубедительно. Познакомились с ним в два часа ночи. Я пришла попросить сделать музыку потише. Он опять начал заливать про связи, и я представила, как они прям среди ночи всей толпой подрываются на борьбу со мной (маленькая тетенька в пижаме и розовых тапках). А воображение у меня богатое. Захихикала вслух прямо ему в лицо. После этого он как-то присмирел. Другим хамит, а со мной даже здороваться начал. То ли решил, что я сумасшедшая, то ли что у меня связи круче. © Подслушано / Ideer
- У меня был клиент, который разозлился, потому что мы не принимали подарочную карту другой компании. Он сказал: «Вы хотите сказать, что я не умею читать?» Я ответил: «Нет, я о том, что этот магазин был продан, и мы больше не принимаем эти карты, к тому же период их действия закончился два года назад». Он молча стоял и смотрел на карту, а его жена сказала: «Похоже, ты все-таки не умеешь читать». © DrTardis89 / Reddit
- После очень тяжелого разрыва с девушкой она мне говорит:
— Ты никогда не найдешь другую, похожую на меня.
А я ей отвечаю:
— В этом и суть. © Hotpotabo / Reddit
- Стою я в очереди, подходит наглый тип и говорит: «Эй, ты можешь быстрее? Мне тут очень важно». Я ему отвечаю: «Конечно, сейчас сделаю так, чтобы очередь исчезла. Только подождите минуту — мне нужно придумать, как это сделать». Он немного растерялся, отошел в сторону. А я улыбнулся и подумал: наглость — это когда даже не пытаешься скрыть, что ты просто не умеешь вести себя по-человечески. © Deznt / Pikabu
- Автобус, духота. Рядом женщина лет 60, на сиденье беременная на последних месяцах. Тут бабка такая уступи, мол, место пожилому человеку. Девушка в отказ. Бабка: «Раньше в поле рожали!» Я решаю сделать ход конем и как выдам ей: «Ну раз ты в поле рожала, значит, и в автобусе без проблем постоишь! Отстань от человека!» Бабка в крик. Подключился стоящий рядом мужик: «Выгоню, если не умолкните». Замолчала. © Дарья Melcoria / Dzen
- Начальник попросил меня поработать сверхурочно, чтобы девушка его друга ушла с работы пораньше. Я отказался. Он мне сразу говорит: «Мы с тобой очень разные люди». Сказал это достаточно громко, чтобы услышали все на работе. Ну я ему и выдаю: «Это самое приятное, что обо мне когда-либо говорили. Можете записать это в мое личное дело?» © HopCrazedPollux / Reddit
- Стою около магазина, укладываю покупки в машинку. Мимо летит — и прям по луже! Мне 66, и я успел спрятаться. Ладно. Сажусь в машину — поехал. Метров через двести — стоит! И женщина из левой задней двери выбирается, а рядом — лужа. Честно-честно, ну никак не объедешь... Так-то я человек не злопамятный, но вот так сложилось. © MightyGriha / Pikabu
- У подружки свой магазин духов. Пару месяцев назад ей попалась клиентка, которая решила, что она самая умная. Подделала скриншот оплаты и скинула, якобы оплатила заказ. Подруга не первый раз сталкивалась с такими кадрами, поэтому решила проучить. Взяла и отправила ей открытку: «Какая оплата, такой и товар, солнечного дня вам». Клиентка получила «заказ», но почему-то ничего не написала и заблокировала подружку везде. © Палата № 6 / VK
- Живем в частном секторе. Недавно муж, закрывая ворота, видит картину: соседская собачка делает свои дела прямо перед воротами, а соседка рядом стоит, ждет. Он возмущен, конечно, говорит: «Вы за собакой своей уберите». Она в ответ: «Тут много собак, и все они в туалет ходят», и поворачивается к своему дому, показывая, что ее это не касается. Недолго думая, муж сделал снежок вокруг сего действа и пуляет им в дверь их гаража! У соседки глаза на лоб полезли! Справедливость восстановлена. © Палата № 6 / VK
- Недавно ехал с инструктором по вождению и остановился перед трамвайными рельсами. Трамвай проехал и надо бы начать движение, но отсутствие опыта и, как следствие, нерешительность, дали о себе знать. Так же как и водитель сзади своим звуковым сигналом. В общем на протяжении всей улицы по настоянию инструктора мы ехали со скоростью 20 км/ч. © casrep3 / Pikabu
- Заказала лестницу. Пришел мужчина, все посчитал, назвал определенную сумму. Договорились. Сказал, что два, максимум три дня — и все будет готово. Отдала большую часть суммы, а в итоге получила три недели отговорок, ожиданий и кучу нервов. Лестницу все-таки сделал, но запросил на 2 тыс. дороже изначальной стоимости. Окей, в отместку разменяла оставшуюся сумму монетами! Когда я вынесла блюдо с этой мелочью, то увидела его шокированный взгляд. Этот момент стоил моих нервов. © Палата № 6 / VK
- Вызвали в школу, сын надерзил учительнице. Все было так: ему очень не нравится его класс, и он попросил классную руководительницу перевести его в другой. На что учительница съязвила: «В какой класс?! Пресмыкающихся?!» — и засмеялась. Мой сын в долгу не остался и парировал: «Татьяна Михайловна, эта шутка такая же древняя, как вы!» Потом развернулся и спокойно пошел домой. © Палата № 6 / VK
