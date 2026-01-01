16 человек, которые из поездки притащили целый чемодан впечатлений
Истории
4 часа назад
Обычно у каждой поездки есть конкретная цель, и мало кто ожидает каких-либо сюрпризов. Но у судьбы на некоторых людей свои планы, и она подкидывает людям такие истории, которыми сложно не поделиться в сети.
- Отправили меня как-то в командировку в другой город, дали ключи от квартиры и объяснили, мол, поднимаешься на этаже налево и направо. Ну, я и пошел. Ключами открываю дверь, а там женщина (немолодая) с криком «Вы кто?» встает с дивана и идет ко мне. Получилось так, что мои ключи подошли к ее замку, а ее ключи ни капли не подходили к моему, который, как позже выяснилось, на этаж выше. © DAShakh / Pikabu
- Я была на Бали. Во время одной из прогулок словно из ниоткуда появилась обезьяна и сняла с моего лица очки. У меня плохое зрение, и без очков я вообще была бы как крот. Я попыталась подойти к обезьяне, но она оскалила на меня зубы, и я быстро отступила, испугавшись. К счастью, местный житель увидел, что произошло, и обменял у обезьяны мои очки на фрукты. © ButNowImGone / Reddit
- Мои наушники выпали из корзины для рентгена после прохождения сканера в аэропорту. Они запутались в роликах, которые перемещают корзины, и сломали ее. Персонал злится, пассажиры тоже. А я беру рюкзак в руки и улепетываю, будто я тут ни при чем вообще. © geeksquadwho / Reddit
- Январь, командировка. Заселяемся в гостиницу. Сумки, суета, 12 часов ночи, 5 человек в узком пространстве. Злые, уставшие. Хозяин приносит постельное белье, а оно сырое! На вопрос «Почему так?» выдает: «Оно не мокрое, оно просто не высохло!» © Vadyshok / Pikabu
- Парень в поезде вел пикантный разговор по телефону на моем родном языке. В какой-то момент он прям очень грязно пошутил, а я не удержался и громко рассмеялся. Парень покраснел и повесил трубку. Мораль сей истории такова: вероятность того, что кто-то знает ваш язык вдали от дома, может, и низкая, но никогда не равна нулю. © Unknown author / Reddit
- Я был в Ирландии с семьей, моя мама пошла сфотографироваться у небольшой реки и поскользнулась, упав в воду. Когда она переодевалась в машине, к нам подошел пожилой местный фермер, чтобы поговорить. Дело в том, что мой отец встретил того же самого человека, когда он был в Ирландии 4 года назад, и ситуация была точно такой же (но с его друзьями). © DrLycFerno / Reddit
- Моя семья обычно ездит в отпуск раз в год. Мы решили поехать на пляж и арендовать домик, все были в восторге и готовы к веселью. Я никогда в жизни не видел столько комаров. Их была целая туча. Мой отец впал в панику, пытаясь открыть дверь, а потом сдался и закричал, чтобы мы возвращались в машину. Он кричал, чтобы мы закрыли дверь, пока я и мои братья и сестры испуганно прятались на заднем сиденье, а машина заполнялась комарами. Мы вернулись домой, покрытые укусами, и упустили наш единственный в году шанс отдохнуть. © king_barnacle / Reddit
- Пару лет назад было: командировка, еду домой, начало ноября, плацкарт. Вечером заснула под простыней. Ночь, просыпаюсь, очень холодно, темно, одеяло где-то наверху, но лень вставать и искать. Заснула, но сон какой-то поверхностный, странный, вроде спишь, но холодно, некомфортно. Проснулась от того, что меня одеялом укрывает проводница. И как-то даже на душе тепло стало. © gopiha / Pikabu
- Мы с моей девушкой ехали в другой город и остановились на стоянке, чтобы сходить в туалет и перекусить. Я вышел из уборной, купил еды, вернулся в машину, проехал почти 10 километров и заметил, что уехал без девушки. Я подумал, что это смешно, но ей так не показалось. © Legitimate_Solid_375 / Reddit
- Ехала в поезде, в полупустом плацкартном вагоне рано утром. Напротив был парень. Видимо, пока спала, замерзла, и намотала на ноги тонкий шарфик. Проснулась от того, что мне стало очень тепло и хорошо. Оказывается, парень накинул на меня свою куртку! Говорит так заботливо: «Я вижу, ты замерзла, а мне все равно не холодно». Сидела напротив него и улыбку спрятать никак не могла. Не была бы уже замужем, за него бы пошла! Какие же прекрасные бывают мужчины. © Подслушано / Ideer
- Еду в поезде. Подглядела, как на соседней полке парень открыл селфи-фотку своей девушки в галерее и минут 5 просто на нее смотрел. Не отрываясь. Сердце радуется, когда такую любовь видишь. © yuchizh / Pikabu
- Когда отец работал дальнобойщиком, то часто ездил за границу. И вот они с другими водилами приехали в какой-то город, купили в ближайшем магазине еды разной. Поели и все норм. Вот только потом выяснилось, что там была не обычная еда, а корм для собак. В консервной банке! На самой банке фото собаки не было, а только надпись — вот и не заметили. © Maria Kolobulhina / VK
- Была в командировке. В отеле, где я жила, поселилась звезда-однодневка. Лет 10 назад спела один хит, теперь пожинает плоды. Спустилась в ресторан, подхожу к бару купить кофе, времени было в обрез. И тут спускается она. Про меня бармен забыл, даже мои вопросы игнорирует. В общем, высказала все, что думаю, и о персонале, и о «звезде», «звезда» расплакалась и убежала, бармену выговор от управляющей, мне — бесплатный ужин. Ибо нефиг, я такой же клиент, плачу те же деньги. © Подслушано / Ideer
- Сидим с дочкой в самолете, в отпуск летим. А она мне и говорит: «Мама, а помнишь, как мы бежали на самолет, когда опаздывали однажды?» Причем такое было однажды, когда я была беременна дочкой и на сроке 6,5 месяцев, опаздывали на самолет в отпуск. © Подслушано / Ideer
- Наконец-то уехала в долгожданный отпуск. Выбрала маленький курортный городок у моря, потому что хотелось тишины, тепла и спокойствия. На третий день стало немного скучно, захотелось каких-то развлечений. Подхожу к местным в кафешке, спрашиваю, мол, а какие у вас тут есть развлечения. Они посмотрели на меня странным взглядом и ответили: «Нарды, шахматы, спортивная ходьба». Видимо, нужно было другой курортный городок выбирать, ибо я совсем не знала, что в этом отдыхают только пенсионеры. Что ж, зато в нарды научилась играть. © Палата № 6 / VK
- Недавно летела в свой родной город. Полный самолет. Рядом со мной сидели две женщины. Когда нам стали раздавать наушники для просмотра фильма, рядом сидящая мадам открыла пакетик, достала наушники и оторвала от них провода. Она просто выдрала провода и засунула наушники в уши, как беруши! Так и спала она в этих недонаушниках с торчащими обрывками проводов. © Подслушано / Ideer
А дома яркими впечатлениями нас могут побаловать соседи. Вот вам подборка в доказательство.
