Мужик - аллергик похоже. Потому и не поехал. А насчёт того что заорал - видимо ждал, что женщина кнопку нажмёт, чтобы дверь закрылась, а она просто стояла.
18 соседей, с которыми что ни день, то новая «Санта-Барбара»
Найти жилье без соседей крайне трудно, ведь не все готовы бежать за уединением на Южный полюс или в глухомань без электричества. Но иногда люди, живущие за стенкой или через забор от вас, чудят так, что думаешь: «Сколько-сколько стоят билеты к пингвинам? Беру!»
- Одна моя соседка любила брать в долг, а возвращала деньги с трудом и не вовремя, но возвращала. Тут пришла, я ей: «Извини, у меня только 5 тысяч». Она, мол, не вопрос: я до магазина метнусь — разменяю. Дал. Час прошел — ее нет, вечер уже — нет. У бабок возле подъезда спрашиваю, не видели ли. А они мне: «Ты не в курсе? Она же квартиру продала. Ее сын к себе в город забрал. Знаешь, чего учудила? Пробежалась по дому, денег у всех назанимала. У тебя-то не просила?» © Sanviktorovi4 / Pikabu
- Соседка у меня из тех женщин, которые любят подглядывать в наш огород и потом заваливать сообщениями о том, что у нас неприлично большие сорняки вымахали или еще что-то в таком духе. Так вот, к ней на неделю приезжает сын с семьей. На днях соседка звонит и как давай орать: «Бесстыжая, что ты себе позволяешь? Почему по саду голышом ходишь? Мой внук может тебя увидеть!» А я всего-то вышла белье развешивать в спортивном костюмчике. Требовала, чтоб я больше не смела носить такую "вульгарную" одежду, а иначе напишет на меня заявление за непристойное поведение в общественном месте. Ну я ругаться не стала, а взяла и просто рассмеялась ей в ответ. Имейте в виду: чтобы увидеть меня из своего дома, ей приходится прикладывать немалые усилия из-за высокого забора. Но ее это не останавливает. © Nimue-the-Phoenix / Reddit
- Пошла гулять со своей мелкой собакой (килограмма 2 от силы). Пес воспитан, в свитерочке, на поводочке, совершенно скромный парень. Еду с 9-го этажа. На 7-м лифт останавливается, открываются двери, а там мужик, ну почти дед уже, стоит. Нас увидел — его аж перекосило. «Поезжайте одни», — говорит. А перед тем, как двери закроются, секунд 5 точно проходит. Я даже не колыхнулась: жду, когда поедем. Не знаю, что он подумал, но вдруг как заверещит: «Поезжайте, я с собакой не поеду!» Мы с песелем переглянулись, двери закрылись. Еду и ржу: «Да мы и не уговаривали...». Вот что это было? © protasova.anya6 / Pikabu
- Скандал: одни соседи натравили на других проверку, мол, те жгут что-то на своем участке. По итогу проверки выяснилось: горел мангал, жарился шашлык, мангальная зона установлена с учетом рекомендуемых отступов от дома, забора, деревьев и так далее. Оказалось, первая соседка присела на диету, и запах шашлыков вызывает у нее «моральные страдания». Ну, вторые соседи в долгу не остались и придумали гениальную ответочку: на протяжении месяца они каждый вечер жарили решеточку курятинки или пару шпажек шашлыка. © ExxA / Pikabu
- Приезжала в деревню к родне. Вечером оделась по-спортивному и погнала бегать. Выхожу из подъезда, а там стоят моя бабулька и тетка какая-то местная. Я им: «Здрасьте», — и побежала. Потом бабушка рассказывает, мол, вот ты побежала, а мне Люба-то и говорит: «А она у вас что, без трусов бегает?» Я ей говорю, что в трусах, наверное, но в стрингах, а там же нитка одна. Я на бабулю наехала. Почему она не сказала соседке: «Ты нормальная вообще такие вопросы задавать? Какое твое дело?», а начала с какой-то бабкой обсуждать мои трусы? Конечно, никто не извинился. Виновата вообще оказалась я — что невоспитанной выросла. Так что деревенские соседки — это королевы беспардонности. © Loveina / Pikabu
- Наши соседи (а вырос я в частном доме) держали кур на вольном выпасе. Периодически их приходилось гонять и с нашего двора. Разговоры с соседями особого результата не приносили. Дырку-другую в заборе небрежно прикроют, а куры через какое-то время опять к нам лезут или просто перелетают через забор. Эта ситуация раздражала ровно до того момента, пока в укромном месте я не обнаружил пяток яиц. Смекнув, яйца забрал, а то место еще и сухой травой обложил, ну для большего куриного комфорта. Неситесь, мол, на здоровье. Месяц, если не больше, мы каждый день исправно забирали оттуда яйца. Удобно: и кур больше гонять не надо, и с соседями ругаться тоже. Правда, через какое-то время у всех кур оказались обрезаны перья на крыльях, а все дырки в заборе были тщательно заделаны. Наверное, соседям показалось несправедливым, что они кормят кур, а куры кормят нас. А жаль: мне нравилась такая компенсация. © KotM / Pikabu
К нам однажды прибежали соседские кролики - сосед через 2 участка разводил кроликов-гигантов, они сделали подкоп и сбежали. Блин, такие красивые! Пожрали всю морковь эти зайки. И только человеколюбие не дало нам их прибить... А другой сосед оказался не таким добрым и потом рассказывал, что суп из кролика - во какой вкусный
- Живу в коммуналке с семьей, в которой есть маленький сын. Стала замечать, что часто у меня пропадают продукты. Шоколадки, например, печенье или чипсы. Оказалось, семилетний пацан берет мои вкусняшки, пока я на работе, ведь родители не кормят его сладким и вредным. Конфеты сами едят, а ему не дают. На днях он умудрился съесть 2 плитки моего пористого шоколада, а его родители этого даже не заметили — только потом нашли обертки под своим диваном. Я, если честно, возмущена этой наглостью и в шоке от поведения ребенка. Кто-то скажет: «Ну ребенок же! Тебе что, жалко шоколадки?» С таким успехом у меня и деньги скоро начнут пропадать... © Подслушано / VK
- Я начала работать няней и взялась посидеть с дочкой соседки несколько часиков. Она привела малышку ко мне, мы с девочкой чудно провели время, я даже дала ей поиграть на моей консоли. На следующий день соседка пришла и поведала, что ее дочь в восторге от девайса. Достала $ 20 и такая: «Давай я куплю твою консоль?» Я сказала, мол, $ 20 — это слишком мало, а она: «Ой, ну сколько там может стоить маленькая коробочка?» Я объяснила, что это не просто коробка, а сложное игровое устройство, которое стоит гораздо дороже. Соседка посмотрела на меня с таким видом... Мол, это не мои проблемы, девочка. Я выставила ее за деверь, так она еще у порога мялась. © Unknown author / Reddit
- У всех соседей на улице есть небольшие участки перед домом: кто-то цветы там выращивает, у кого-то просто трава растет. У меня возле калитки и забора росли красивые цветущие кусты, очень раскидистые. Весной привела их в порядок, подвязала веревками (купила целый моток где-то за $ 2). А утром обнаружила, что все мои веревки украли. Сложно представить, кем был этот нуждающийся. Еще была ситуация, когда у нас пытались выкопать куст роз. Мама в это время оказалась дома, вышла. Соседка лишь развела руками: «У вас такой большой куст, а мне выращивать долго... Хотела себе забрать и посадить. Нельзя, да?» © l0riann / Pikabu
Удивляют такие вот незамутненные создания. «ребенок же! Тебе что, жалко шоколадки?». Так сама и купи своему жеребенку шоколадку!
- Мы недавно переехали и у нас появилась очень любопытная соседка, которая везде сует свой нос. Однажды она заметила, как наша старшая дочь утром выходит из дома, и почему-то решила, что это моя молодая любовница (соседка дочку раньше не видела, так как та учится в другом городе). Эта добрая женщина не преминула «случайно» рассказать о том, какой я подлец, моей жене, а та сделала вид, что и поверила. И вот мы решили над соседкой прикольнуться: позвали ее в гости на ужин. Сидим за столом, супруга периодически бросает на меня испепеляющие взгляды (та еще актриса!), и тут звонок в дверь. Я знал, что это пришла дочь. Открыл, громко сказал: «Привет, дорогая!», — и проводил дочку в комнату. Соседка прошипела жене: «Это она!» Дочка повернулась ко мне и удивленно спросила: «Папа, что происходит?» И тут жена, глядя на ошеломленное лицо соседки, начала ржать. Дамочка покраснела и промямлила: «Ой, кажется, я что-то напутала... Извините!» Надеюсь, эта мелкая месть отучит ее лезть не в свои дела. © Saucy-ai-girls / Reddit
- 6 лет назад купила квартиру в новостройке и переехала. Все нравится: район, дом, инфраструктура. Но есть одно но, о котором даже рассказывать стыдно, ведь я ни разу не суеверный человек. Это соседка из квартиры напротив, молодая красивая девушка лет 30-33. Мы с ней редко пересекаемся, но если я встречаю ее, обязательно случается беда. Самое невинное: срываются 100%-ные сделки по работе, в МФЦ можно просидеть часов 6, и вопрос не решится, в аэропорт можно не ехать — рейс отменят. Как-то встретила ее — в этот день погиб дядя. Вызвали в центральный офис, я при выходе встречаю соседку — оказывается, меня увольняют. Считаю нелепым обвинять незнакомого человека, но до животного визга боюсь с ней встречаться. Даже готова продать квартиру и переехать, хотя кучу сил вложила в ремонт. © Подслушано / VK
- Есть у меня соседка, женщина в возрасте. Она из той категории людей, у которых все плохо, никто не помогает, вечно болит то одно, то другое. Хотя женщина она, по сути, не вредная. И вот предъявляет она мне как-то раз претензию, что моя собака в 12 часов ночи громко лает. Да, она лает. И то, что собака лает на ее внука, который на мотоцикле с безумным звуком ездит по деревне, соседку не волнует, так как внук ее, а собака моя. © VClear / Pikabu
Женщина,которая боится соседки, странновата. Неприятности случаются вне зависимости от наличия соседей. А если уж так часто встречи совпадают с неприятностями,то почему не воспринимать эти встречи как предупреждение?
- Ставила металлическую дверь в квартиру. 90-летняя соседка начала орать, что мы шумим, у нее от нас голова болит. Монтажники ответили, что вообще-то у нее такая же дверь. Так бабка выскочила из квартиры и закричала: «Раньше надо было ставить свои двери, когда я моложе была и голова еще не болела!» Еще одна старушка жаловалась, что днем соседям окна ставили и шумели. На вопрос: «А когда ставить, если не днем?» — получили ответ: «Рано утром, когда у меня бессонница!» © vohmelu / Pikabu
- В конце нулевых решил брат купить соседний с нами участок, который пустовал много лет. Все оформил, заказал новый забор. А на этот участок залезли наши кусты малины и ежевики, которые вдоль забора росли. И вот в какой-то момент приехали рабочие для установки столбов на одной стороне и сноса старого забора с другой стороны. Старый выковыряли и пошли перекусить в дом (жена брата там все накрыла). И наблюдают из дома прекрасную картину: все трое детей с соседского параллельного участка с кучей корзинок чешут прямиком на пустырь. Рабочие смотрят на это дело и спрашивают: «Прогнать, что ли?» Жена брата просит подождать чуток. Дети все собрали, вылезают из кустов с большой добычей — а тут страшные дядьки и жена брата. Мол, спасибо за помощь, высыпаем весь урожай вот в эти ведра и валим отсюда, пока полицию не вызвали. Дети все пересыпали да с ревом домой бросились. Приходит их мать и начинает орать, что ее деточек вкусняшек лишили, ведь не знали они, что малина не ничейная, забора ведь нет. То, что забора лишь 2 часа как нет, ее не смутило. © ChizuruAoi / Pikabu
- Я из тех мам, которые очень любят проводить время вдвоем со своим ребенком. Я не ищу компанию или собеседников в лице других мам. И до недавнего времени все было хорошо: если на детской площадке или в парке какая-то мамочка хотела общения, я вежливо прощалась и уходила с того места. Но пару недель назад у нас появились новые соседи — семья с малышом возраста нашей дочки. И та мама так мне обрадовалась, что теперь не дает прохода: постоянно пишет, звонит, приходит по 7 раз в день, зовет гулять или просто караулит, пока я выйду, и присоединяется к нашей прогулке. Мне очень жаль эту девушку. Наверное, человеку страшно и хочется общения на новом месте, но я не готова к этому. Честно. Моего ресурса не хватает, я интроверт. Пыталась объяснить все, переключить ее внимание на других соседок с детьми (многие из них очень общительные), но она будто не хочет меня слышать. Кивает и снова пишет, снова звонит. Боюсь, что скоро просто перестану выходить на улицу. © Мамдаринка / VK
- Досталась мне в наследство квартира от бабушки. Маленькая захламленная однушка в спальном районе. Денег тогда особо не было, поэтому приводили ее в порядок своими силами: брат помогал с переездом, муж сестры потолками занимался, друг мусор вывозил. Где-то через полгода я сошлась с парнем. Так ему бабка на лавке рассказала, что ко мне мужики частенько захаживают и каждый раз разные, мол, имей в виду. Долго мы с ним потом ржали. С бабкой в итоге подружились, потому что я была единственной, кто полы мыл в подъезде. Видимо, за это даже мои «похождения» мне простили. © Ольга Головченко / ADME
- У меня есть соседи-дачники из столицы. Дом построили в 3 этажа, но очень любили пользоваться чужими вещами. За пару лет достали всех, а я вообще стал врагом номер один, потому что первым перестал им что-либо давать после того, как обнаружил свой электрокультиватор брошенным на улице под дождем. Забрал свою технику и повесил на заднюю калитку амбарный замок. Они еще очень любили скинуть на меня свои проблемы. Мол, дети им мешают отдыхать, пусть у вас побудут. А у меня тогда был годовалый сын, который с их детьми (8-11 лет) никак играть не мог. Зато ребята эти приходили и с удовольствием, играя будто бы, ломали игрушки нашего малыша. Жена собрала поломанные игрушки в пакет, отнесла соседям и потребовала оплатить, так как все вещи были новые. На нее наорали, но испугались перспективы написания заявления в полицию и деньги отдали. А теперь у них все в доме разваливается. И даже мужики деревенские, которые за оплату работали у них, им отказывают. Слишком токсичные люди. © GromovV / Pikabu
- Детей люблю, но 12-летние близнецы наших соседей сверху раздражают до ужаса. Они топают, орут, швыряют на пол не иначе как гантели их качка-папаши. Многие соседи на них жаловались родителям, мол, достали: в лифте хулиганят, на лестничной клетке жгут газеты. Родителям по барабану. Недавно эти детки играли во что-то в ванной и у них сорвало кран. Взрослые были на работе. А они не нашли, где перекрыть воду, и просто свалили из дома. У нас был свежий ремонт — чеки за ламинат, мебель и натяжной потолок на руках. Но даже в суд подавать не пришлось: сосед через неделю перевел нам по чекам 2 миллиона и еще 600 тысяч накинул сверху на укладку нового ламината, доставку и выгрузку мебели, моральный ущерб. С одной стороны, новый ремонт — это жесть та еще, с другой — судя по звукам сверху, отец мальцов приструнил, и это перекрывает все наши неудобства. Теперь он занялся их воспитанием. Наконец-то. © Подслушано / VK
Воспитывать детей — дело непростое, особенно когда в него пытаются вмешаться окружающие. И даже если они хотят добра, то порой только вредят.