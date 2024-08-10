18 соседей, с которыми что ни день, то новая «Санта-Барбара»

К нам однажды прибежали соседские кролики - сосед через 2 участка разводил кроликов-гигантов, они сделали подкоп и сбежали. Блин, такие красивые! Пожрали всю морковь эти зайки. И только человеколюбие не дало нам их прибить... А другой сосед оказался не таким добрым и потом рассказывал, что суп из кролика - во какой вкусный