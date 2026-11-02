16 историй из коммунальных квартир, где чайник на общей кухне никогда не остывает

"Поэтому, когда из таких квартир переезжают, то нередко скучают по ним всю жизнь." Но точно не хотят вернуться в коммунальное прошлое.

Кстати, фото коммунальных кухонь и санузлов выложите, тогда и мир коммуналок не покажется вам столь уютным.

P.S. я на очередном ветке смены квартиры. Одна на Петроградке очень понравилась: вид из окна, старинный дом, камин, высоченные потолки. Но когда я подумала о том, что проводка, водопровод, канализация недалеко ушли от возраста дома, и это вот всё придется менять, как-то резко перехотелось покупать квартиру.