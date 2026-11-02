Что цвет волос в кого-то из родни - это совсем не удивляет. Вот неуёмное любопытство и личные вопросы посторонним людям - это удивляет куда больше.
16 историй из коммунальных квартир, где чайник на общей кухне никогда не остывает
Жить в коммунальной квартире — это значит иметь одну ванную на пять семей и общаться с многочисленными соседями. За скрипучими дверьми каждой комнаты и в длинных коридорах коммуналок кипит особенная жизнь, полная тайн и искренней человеческой заботы.
- Мои соседи по коммуналке — молодая пара с малышом. Только малыш этот на отца не похож от слова совсем, рыжий прерыжий! Один раз я не выдержала и за чаем на кухне спросила шепотом соседку: «А как так вышло?» И тут в дверь заходит сосед, ее муж, а с ним его мама — ужасно рыжая натуральная. Вопрос отпал.
- Живем в коммуналке. Муж зачастил к соседке Наташке. Когда он возвращается, на его рубашке виднеются следы пудры и чувствуется запах духов. А сам он раскрасневшийся и бодрый. Думаю, хватит с меня. Подкрадываюсь, резко открываю дверь, а там мой Миша сосредоточенно в начищенных до блеска туфлях кружится с Наташей по комнате под старую пластинку. Раз-два-три, раз-два-три. Наташа, бывшая учительница бальных танцев, месяц тайком учила его вальсу, к годовщине. Ведь на нашей свадьбе он простоял весь танец столбом и оттоптал мне все ноги. А на годовщине вёл меня так, что гости расступились и захлопали. Я снова влюбилась.
Хорошая звукоизоляция в коммуналке, если она услышала музыку только ворвавшись в комнату, а до этого ни разу не слышала...
В этой коммунальной квартире жил Сергей Довлатов. Многие вещи остались еще со времен самого писателя. Сейчас в некоторых комнатах до сих пор живут люди
- Жила до 38 лет в коммуналке. Поначалу было 7 семей. Потом люди убывали, так как подходила очередь на получение квартиры. А когда мы переехали, то после нас осталось две семьи. В квартире было дружно, чисто. Детям не нужно было ходить в детский сад, чья-то мама всегда была дома. Вспоминаю с теплотой! Все семейные проблемы обсуждались на кухне. Всегда знали кто, куда пошел. Развлекались вместе, потом помогали друг другу на работу устроиться. Коммунальная квартира воспитывает в человеке толерантность. Дом 1836 года постройки. И сейчас он стоит на своем месте.
" Воспитывает толерантность "... 🤦🤦🤦
Да, уж, после коммуналки ни казарма, ни тюряга не страшны
- Жила с родителями на берегу Волги в коммуналке. Сосед часто приносил огромных осетров, бросал их в ванной комнате, затем разделывал и распродавал. А из голов, хвостов и плавников его жена варила вкуснющую уху. Половник всегда стоял в кастрюле, кто сколько хотел, тот столько и наливал себе, до тех пор, пока она не заканчивалась.
- У меня подруга в коммуналке живет с ребенком, но скоро съедет. Мне было очень интересно побывать в такой квартире. Там даже старая печь сохранилась, что редкость. Комнаты, кстати, у всех современные с ремонтом, а вот все, что вне комнат, хранит историю. Я словно в фильме побывала. И парадная красивая, и окна! Подруга даже говорила, что в их дом экскурсии водят.
Жильцы комунальной квартиры за чаепитием и чтением газеты вслух
- Делали ремонт в старенькой коммуналке. Дому было лет 150, а может, и все 200. Начали сдирать старую штукатурку, решили обдолбить стены до несущих. Приступили к работе, а там слои обоев и газет, самый нижние — середины XIX века. Ту мы и «застряли»: сели читать. Было очень интересно.
- В нашей коммуналке, как в большинстве, есть длинный коридор. Вдоль него располагаются комнаты. Двери хлипкие, поэтому шумоизоляция так себе. И я поймал себя на привычке прислушиваться к шагам. Удивительно, но как по-разному все ходят! Бабушка Нина шаркает своими тапочками, ее муж тоже шаркает, но прибавляется еще звук стука палки. Сосед Алексей часто просыпает работу, и по утрам я слышу его «пробежку». Еще одна соседка цокает своими каблуками. Грузный дядя Витя идет на кухню не торопясь, меряя шагами коридор. И вот только соседского кота Бориса не слышно.
- В детстве я жила в коммуналке. У нас была прекрасная соседка. Как только в общей кухне тетя Оля начинала резать овощи для борща, я пододвигала стул, забиралась на него и начинала кушать сырые овощи. Она меня называла ласково «мой Кролик». Это было в 50-х годах прошлого века. С тех пор прошло много лет, но я до сих пор с теплом вспоминаю тетю Олю и ее заботу!
Вид из окна в одной из питерских коммуналок
- Я живу в коммунальной 14-комнатной квартире. Два блока, между блоками кухня. В каждом блоке: душ, туалет и умывальник. Поменяли всю сантехнику, сделали ремонт. Каждый день все тщательно моется. Я думаю, не в каждой квартире такая чистота! Однажды был смешной случай: гость пошел мыть руки и, смотрю, тапочки стоят, а его нет. Потом приходит, а я спрашиваю: ты тапочки-то почему не надел, а он выдает: «Да здесь такая чистота, что они и не нужны!» Сейчас в одной из квартир ремонт, сходила в гости, порадовалась за соседей. У нас перед квартирой целый зимний сад, люди приходят в гости и обалдевают, а вокруг дома цветники, все их фотографируют!
- Как-то мой муж и соседка Леночка закрылись в нашей ванной в коммуналке. Час сидят, второй. Плещется вода, раздаются ойканья. Соседки уже переглядываются, а я ничего не понимаю. Смотрю, а дверь-то не заперта! Заглядываю, а там мой муж с радостной Леночкой, мокрые до нитки, сидят на кафельном полу. Между ними, завернутый в моё махровое полотенце с ромашками, дрожит белый щенок. Нашли его утром у мусорных баков и решили отмыть, пока я не видела. Боялись, что не разрешу оставить. Конечно, разрешила. Теперь у нас общий коммунальный пес Пломбир, и выгуливают его все по графику.
Я своего спаниеля после охоты купаю час и это вместе с очисткой от колючек. Что 2 часа с щенком делать?
- Я родилась и провела детство в коммуналке в самом центре Москвы. Именно оттуда у меня одни из самых теплых воспоминаний о дружбе, общении и ощущении дома. Кто-то на кухне готовит, другие там же рассуждают о вечном. В коридоре соседи куда-то спешат, в соседних комнатах домашние питомцы.
Сегодня в эту коммуналку на питерской Дворцовой набережной водят экскурсии
- В наследство мне досталась комната в коммуналке. Мы как раз затеяли с мужем ремонт в ванной, подумали — месяц поживем в этой комнате, чтобы не снимать и на аренду не тратиться. Затащили чемоданы, тут же раздается стук в дверь. Открываю, а на пороге дедуля в очках, весь такой божий одуванчик, протягивает шахматы. Мол, играть умеете? Мы тут по вечерам рубимся. Я умилилась.
- Мне повезло с соседями по коммуналке. Снимаю одну комнату в трешке 3,5 года и до сих пор все нормально, все уживаются между собой. В первой комнате — я (домосед-тихоня), во второй — соседка с мужем (мирная пара работяг), в третьей — старик (хипстер-инженер-механик, который частенько что-то чинит). С уборкой я вместе с соседкой справляюсь, так как общая жилая площадь небольшая, в ванной везде плитка и ее просто можно мыть мощной струей душа. Короче, хорошее местечко попалось, если сравнивать мой прошлый опыт съема.
- Мы тоже жили в коммуналке. С соседями нам повезло: раз в год красили стены и два раза в год белили потолок, пол тоже обновляли по мере изношенности. Уборка общей площади проходила сама собой, то есть у кого было время, тот подметал, мыл полы, протирал стены, мыл окна. Сантехнику обычно обрабатывал тот, кто последним уходил спать. Ванную комнату каждый мыл сам для себя. Вещи сушились на длинных веревках в несколько рядов в коридоре, а если нужно было быстро высушить, то была веревка на кухне. А летом сушили на улице. Часто готовили вместе, угощали друг друга блинами, пирогами, ели на кухне по очереди каждый за своим столом. Жили мы так с 1988 года по 2004. Сейчас квартиру расселили, в ней находятся офисы, а с соседями я всегда рада увидеться и поговорить.
Комната в одной из коммуналок в самом центре Санкт-Петербурга
- Полжизни жили на Петроградке в коммуналке. Коридоры большие и длинные, на велосипеде по квартире каталась! Кухня огромная, обедали мы там же. В кухне стояла большая печь, а в некоторых комнатах камины. Когда отключали отопление и свет, то мы топили камины. Мама уходила на работу, а с нами, маленькими, сидели бабушки-соседки. Мы в них души не чаяли! Одна из тех бабушек оставила нам комнату, и у нас их стало стало две. Одна родительская, а другая — детская. Квартира была чистая и просторная. Мы все друг другу помогали. Не только соседи по квартире, но и по парадной, и по двору! Дружили квартирами, помогали ремонт друг другу делать, детские площадки сами ремонтировали и песок сами в песочницы завозили. Прекрасное было время! Сейчас, скорей всего, уже не так. Ведь время и люди изменились.
- Мы очень хорошо жили в коммуналке на Петроградке. Квартира у нас была вполне себе приличная, соседи хорошие. Была одна зима, когда все время выключался свет на два-три часа. И мы все дружно начинали выползать на кухню гонять чаи. Я брала гитару, все пели, хохотали.
За общими графиками уборки и тонкими стенами в коммуналке скрывается свой уютный мир. Здесь всегда найдется тот, с кем можно попить чаю, или тот, кто присмотрит за ребенком. Поэтому, когда из таких квартир переезжают, то нередко скучают по ним всю жизнь.
Комментарии
"Поэтому, когда из таких квартир переезжают, то нередко скучают по ним всю жизнь." Но точно не хотят вернуться в коммунальное прошлое.
Кстати, фото коммунальных кухонь и санузлов выложите, тогда и мир коммуналок не покажется вам столь уютным.
P.S. я на очередном ветке смены квартиры. Одна на Петроградке очень понравилась: вид из окна, старинный дом, камин, высоченные потолки. Но когда я подумала о том, что проводка, водопровод, канализация недалеко ушли от возраста дома, и это вот всё придется менять, как-то резко перехотелось покупать квартиру.
Последнее время так активно и с восторгом пишут про коммуналки, будто вот-вот опять начнут уплотнять.
Придет тов.Швондер и... "пропал Калабуховский дом!" (с)