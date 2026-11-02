15+ бытовых советов от людей, которые играючи справляются с повседневной рутиной

Тут соглашусь, но никак не могу уварить бульон до концентрата бульонного кубика. Приходится замораживать как есть и использовать, не разбавляя.

Мне нравится идея бульонного кубика, когда вареное мясо, зелень, зажарку, специи пробивают до состояния пюре и замораживают кубиками. Вот тогда действительно можно кинуть кубик в воду и получить готовый супчик.