и все витамины в воду лучше уходят, и вкус овощей в воду, гениально!
15+ бытовых советов от людей, которые играючи справляются с повседневной рутиной
Каждый из нас знает, что быт — дело непростое, и поэтому ищем способы облегчить себе ежедневную рутину. Мы собрали советы из сети и от авторов нашей редакции, которые помогут проще справляться с повседневными заботами. А в бонусе расскажу, как муж неожиданно научил меня правильно стирать постельное белье.
- Когда стираю пуховик либо какую-то объемную куртку, после отжима достаю ее, заворачиваю в одно или два (зависит от размера пуховика) махровых банных полотенца и запускаю еще один максимальный отжим. Полотенце забирает в себя очень много лишней воды, куртка сохнет намного быстрее.
Морковку и картошку для салатов сразу режу на кубики нужного размера и потом варю: уходят считанные минуты, да и нарезать сырые овощи гораздо проще вареных.
- Многочисленные переезды научили меня одной простой хитрости — вместо коробок складывать вещи в вакуумные пакеты. Так вы сэкономите место при переезде, а посуда останется в целости и сохранности.
Вакуумирование вещей уменьшает объем, но не уменьшает вес. Так что тут надо осторожнее. Как и с коробками для книг - необходимо выбирать самый маленький размер, иначе не поднимешь.
- Правильные бульонные кубики: наварили бульона пожирнее, с солью и зеленью, разлили в лоточки для льда, потом пересыпали в контейнер. Получается концентрат, который берется из расчета 1 кубик — 1 порция.
Тут соглашусь, но никак не могу уварить бульон до концентрата бульонного кубика. Приходится замораживать как есть и использовать, не разбавляя.
Мне нравится идея бульонного кубика, когда вареное мясо, зелень, зажарку, специи пробивают до состояния пюре и замораживают кубиками. Вот тогда действительно можно кинуть кубик в воду и получить готовый супчик.
- Убирать вещи на место сразу после того, как попользовался. Уже месяц живу в идеальном порядке
Если надеваете белую вещь, белье должно быть цвета вашей кожи, тогда оно не будет просвечивать.
А помните моду : под светлую прозрачную блузку надеть непременно чёрный бюстик. Во балбесы были 😁😁😁
- Когда пеку блины, беру две сковороды. Но на вторую не наливаю тесто, а скидываю блин с первой сковороды и допекаю вторую сторону. Реально быстро получается.
- Вместо обычного жидкого мыла я использую мыло-пенку — надо ее совсем немного, поэтому полулитровой упаковки мне хватает минимум на полгода.
Экономить на жидком мыле, 5 литров которого стоят 500 рублей и хватает на полгода-год? Не, ну раз уж экономить на мыле, то только хозяйственное, только хардкор!.
- Купила насадок-тряпок на швабру столько, сколько бы раз, условно, ходила полоскать одну тряпку. Кинула все тряпки в ведро с водой, достаю по одной, мою полы и бросаю в отдельное ведро, беру следующую. Итог: мою полы быстро и всегда чистой водой, потому что там не полощутся насадки. Не тратишь время и силы на полоскание и отжимание руками. Потом все тряпки стираю в машинке.
- Чтобы тесто хорошо поднималось, поставьте его в духовку и включите лампочку подсветки — тепла от нее хватит, чтобы заставить дрожжи работать.
Сомнительно. Температура расстойки теста коло 30 градусов. Там лампа должна быть ватт на 150-200. Но в духовках они ватт на 30 используются. А сейчас могут быть и светодиодные, и люминесцентные - от них тепла практически нет.
Если фарш замораживать такими пластами, то размораживаться он будет быстрее и равномернее, да и отломить ровно столько, сколько нужно для приготовления, гораздо проще. (совет от меня: я всегда кладу в один пакет ровно 300 г фарша).
- Перед тем как положить мешок в мусорное ведро, положите на дно несколько бумажных салфеток — они впитают возможный конденсат и емкость останется чистой и сухой.
- Когда готовите пюре, слейте всю воду, затем разомните картофель, и только потом добавляйте молоко и масло — так ваша «толченка» получится идеально гладкой и без комочков.
- Этому научил меня папа, вычитал в каком-то старом журнале: чтобы ножи не тупились и служили долго, мойте их только прохладной водой и храните в чехлах.
А я вот такую хитрость придумала.
- Когда натираете лук или чеснок на самой мелкой терке, наденьте на нее пакет — так кусочки овощей не застрянут между отверстиями, а вся натертая масса останется на целлофане.
Не годится. Микрочастицы пластика будут попадать в еду. Кстати, читал в какой то статье. Есть версии, что Микрочастицы пластика способствуют тромбообразованию в сосудах.
- Чтобы начистить до блеска смесители, возьмите пергаментную бумагу для выпечки, сомните, и потрите ею.
Она ж царапины оставляет. Думаю, что или бумажное полотенце или мягкая тряпка более уместны.
- Чтобы свежие огурцы не портились и долго оставались хрустящими, нужно в пакет с ними положить обычную чайную нержавеющую ложку. А сам пакет не закрывать наглухо, а оставить отверстие. Тогда огурцы очень долго лежат и ничего им не делается!
С чего бы? Какие процессы запускает чайная ложка, которые замедляют распад органики? Недоумеваю.
- Чтобы винтик в дужке очков самопроизвольно не выкручивался, затяните его покрепче, а потом капните немного прозрачного лака для ногтей.
Использую для этого суперклей: сначала капля суперклея, затем закрутить винтик и вуаля - намертво.
Бонус: хитрость от мужа
- Решили устроить большую генеральную стирку. Захожу в ванную, а муж перед загрузкой вещей в машинку сосредоточенно натягивает на пододеяльник мою резинку для волос. Я в недоумении: «Ты зачем тут ерундой страдаешь?» А он с умным видом отвечает, что так ни одна наволочка и простыня не залезут внутрь во время отжима, если завязать резинкой дырку в пододеяльнике! Раньше мы после каждой стирки вытаскивали из машинки один гигантский тяжелый ком, где все белье было забито в недра пододеяльника и не прополаскивалось. Теперь резинка решает проблему на ура — вещи простирываются идеально и достаются по отдельности.
Интересно, если пододеяльник не с дыркой ромбом, а с широким отверстием в нижней части - это сработает?
А здесь вы найдете 5 правил по уходу за волосами, которые помогают итальянкам сохранять волосы свежими даже под шапкой.
Комментарии
Обожаю подобные статьи! Раньше в журналах их читала,вместо анекдотов, теперь в АДМЕ. Особенно штопор в кочерыжке повеселил.