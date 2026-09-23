Если повезет, можно нумезматам продать купюры.
А стоимость юбилейный монет с моего детства менялась фантастически. То 10 юбилейных рублей шли по номиналу в магазине, то приедешь на монетный двор, а там монету рублей по 200-500 продают. А несколько лет назад в автобусе пыталась расплатиться ими, так не приняли
20+ историй о деревенской жизни, где каждый день пропитан запахом сена и простыми радостями
Жизнь в деревне редко бывает такой спокойной, какой кажется со стороны. Стоит заняться хозяйством, выйти во двор или заглянуть к соседям — и у дня уже появляется история, которую потом годами пересказывают родным. Герои нашей подборки отлично знают, сколько всего может произойти между огородом, сараем и соседским забором.
- Затеяли продать излишки картошки дачникам. Встала я вся такая в платье на трассе с табличкой. Вдруг останавливается крутой внедорожник, выходит дядька в костюме, а следом двое детей. Мужик смотрит на наши мешки и говорит: «Куплю все, но только если покажете, как ее копали, а то мои дети думают, что она в магазине растет!» Мы пригласили его с семейством к нам на огород, даже предложили детям самим грядку выкопать. Мальцы отнекивались, но отец настоял. В итоге мужик реально картоху купил и накинул сверху немного за «агротуризм».
- Однажды соседский парень предложил отвезти нас, троих девчонок, в соседнее село на тракторе. Мы забрались в кузов и поехали через лес, но на плохой дороге трактор съехал в канаву и накренился. Я и еще одна девочка спрыгнули и стали помогать парню его вытаскивать. А третья расплакалась и решила, что теперь мы навсегда останемся в лесу, где нас будут караулить волки и медведи. Из кузова она тоже отказывалась выходить, потому что боялась муравьев. В итоге кое-как вытащили трактор и продолжили путь. А потом этот парень женился именно на той нашей перепуганной подруге.
Хороший урожай — это когда почистил картошку и накормил всю семью
Бывает картошка крупная, а бывает такая, что одного клубня вполне хватает на внушительную сковородку. Автору попался именно такой экземпляр: самая большая картофелина потянула на 1 кг 60 г. «Это я слушаю, как она будет жариться на сковородочке», — обрадовалась девушка.
- Одна из самых плохих идей моего детства — злить гусей, которые и без того тебя не любят. Однажды за мной по огороду погнались сразу три здоровенных шипящих гусака. Я неслась от них со всех ног и в какой-то момент поняла, что надо спрятаться. И куда, как вы думаете, я залезла? Правильно, к ним в клетку. Залезла, закрылась и стала ждать. Просидела внутри довольно долго. Спасение пришло, когда мама наконец вышла проверить, чем я занимаюсь.
- Как-то раз в детстве я увидел, что бабушка отсадила петуха от всех. Спрашиваю, мол, почему. Объяснением для ребенка было: «Он кур обижает!» Однажды петуха выпустили, и он сразу помчался к ближайшей курице и запрыгнул на нее. И тут я как заору на весь двор: «Ведь сидел же за это!»
- В детстве мы четыре с половиной года жили в деревне. У нас были куры и кролики, а почти в каждом соседнем дворе держали свиней, гусей, уток, иногда коров. И несмотря на несколько лет такой жизни, я всю эту живность боялась как огня. Однажды у соседей сбежала свинья и с диким визгом ворвалась к нам во двор. Ну а я что? Я с перепугу каким-то образом взлетела на дерево. А вот слезть самостоятельно уже не смогла — меня снимала мама и еще удивлялась, как я вообще туда забралась.
Деревенский автобан выглядит примерно так
- Однажды мы всей семьей приехали к бабушке за тысячу километров отмечать мамин день рождения. Родственники собрались со всех уголков страны, и вечером мы сидели во дворе, пели песни под гитару и веселились. Дядя даже посадил маму в огородную тачку и катал ее, как в детстве. К нам присоединились соседи. И тут бабушка каждые 15 минут начала выходить во двор и ворчать, что пора прекращать. Больше всего ее возмущало, почему в восемь вечера мы вообще еще не спим.
- Приехали к свекрови в деревню копать картошку. Я стараюсь, взялась за самый тяжелый участок. Вдруг лопата обо что-то звякнула. Выгребаю землю руками — а там гнилой деревянный ящичек. Свекровь как увидела — аж ведро уронила. Открываем, а там лежит старинный чугунный утюг и пачка старых купюр! И тут свекор как заорет: «Ха! Так вот она, заначка моего отца на мотоцикл! Почти 50 лет лежала, тебя, невестка, ждала!»
Если повезет, можно нумезматам продать купюры.
- Когда я переехал в поселок, один сосед сразу сказал, что я могу брать у него инструмент и технику, пока не обзаведусь своими. Другой увидел высокую траву возле моего дома и просто скосил ее вместе со своей. А баба Нина предложила брать у нее картошку и другие овощи, пока мой огород не разрастется. Потом разрешила забирать еще и закатки, потому что делает их по привычке и сама не знает, когда все съест. Так я постепенно обживался на новом месте. А спустя некоторое время уже сам скосил траву возле соседского дома.
Хороший в этом году урожай яблок. Все соседи завидуют
Мужчина вечером пошел закрывать курятник и сначала не понял, куда делась большая часть птиц. Внутри остались молодняк у кормушки и несколько кур на насестах, а остальные словно испарились. Разгадка нашлась во дворе. Хозяин поднял голову и увидел, что куры устроились на старой «антоновке» в два яруса, а еще несколько расселись на заборе. «Кто на развилке повыше, кто на первой ветке пониже, крылья подобрали, головы под крыло — устроились всерьез, надолго», — уточнил он. Судя по всему, на эту ночь яблоня показалась курам куда привлекательнее насестов.
- Я живу в сельской местности и каждый день проезжаю на велосипеде мимо большого коровьего пастбища. Однажды пять коров заметили меня и всей компанией стали следить, как я приближаюсь. Игнорировать их мне почему-то показалось ужасно невежливым. И знаете, что я сделала? Я улыбнулась и вежливо кивнула им, как сделала бы при встрече с человеком. На этом все могло закончиться. Но с тех пор у меня появилась привычка: проезжая мимо коров, я всегда здороваюсь с ними таким способом.
- В детстве я часто гостил у бабушки с дедушкой и однажды совершенно случайно запер деда в бане и... ушел с бабушкой в соседнюю деревню. Выбраться дед, конечно же, мог, но пришлось бы портить дверь, чего он ну никак не хотел. Поэтому несколько часов просто ждал нашего возвращения. Когда мы пришли и выпустили его, я приготовился к серьезному разговору. Но дед даже ругать меня не стал — только очень укоризненно посмотрел. Я сразу понял: окажись там бабушка, одним взглядом дело точно не закончилось бы.
- В нашей семье бабушка была убеждена, что земля не должна простаивать. Поэтому картошки каждый год сажали столько, что съедали мы лишь небольшую часть урожая. Остальное лежало до весны, а потом часть испорченных клубней приходилось выбрасывать. Однажды я осторожно предложил просто посадить меньше. По бабушкиной реакции понял, что предложил не экономическую оптимизацию, а нечто близкое к святотатству. Больше вопрос «зачем столько?» я старался не задавать. Земля, как выяснилось, действительно не должна простаивать независимо от наших аппетитов.
Трудно представить, в кого бы эволюционировал огурец, если бы его не сорвали
Иногда урожай выглядит так, будто природа решила немного поэкспериментировать. Именно такой огурец вырос у бабушки автора снимка. Она сама попросила его сфотографировать и показать людям: «Очень горда таким вот огурцом, на Змея Горыныча похож».
- Мне было лет пять, и жила я тогда в селе. Однажды пошла посмотреть животных и возле свинарника решила залезть на дверцу, чтобы получше разглядеть хрюшек. Потом захотелось погладить одну из них. Руки у меня были короткие, я потянулась и свалилась прямо на свинью. Я закричала, а свинья забилась в угол и визжала вместе со мной. Выбраться обратно у меня не получалось. Так и орали вдвоем. На шум прибежала бабушка: она решила, что кто-то пытается свинью увести.
- В деревне у нас была коза по кличке Колбаса. Дед сначала ее терпеть не мог и постоянно обещал пустить на колбасу — так кличка и появилась. Потом Колбаса научилась открывать щеколду и однажды добралась до любимых всеми желтых помидоров. После этого дед усовершенствовал запор, зато коза нашла другую цель и обжевала сушившуюся скатерть. Бабушка схватила испорченную скатерть и погналась за Колбасой по двору, а та ловко уворачивалась. Самое интересное, что дед к тому времени уже называл козу «академиком». И, кажется, втайне страшно ею гордился.
Козы очень вредные и хитрые. У двоюродной сестры была коза, которая не любила доиться. Не давала молока или давала очень мало. Сестре посоветовали давать коже больше жидкости. А коза переворачивала миску с жидкой едой и ела только гущу.
- Как-то я ехала в гости к бабушке с дедушкой и возле дома увидела дедушку. Бабушка еще не вышла, зато на скамейке уже сидели соседки. Я остановилась напротив подъезда, открыла окно машины и решила подшутить над 74-летним дедом. Говорю: «Эй, красавчик, давай познакомимся?» Дедушка совершенно не растерялся и ответил мне взаимностью. Так мы торжественно «познакомились». А уже на следующий день соседские бабушки рассказывали моей бабушке, что какая-то молодуха деда кадрила.
В деревне стараются не отставать от городских технологий по-своему
- В детстве я часто катался с дедом на грузовике по поселку. Когда коровы возвращались с пастбища, они ходили по дороге как хотели, а какая-нибудь буренка запросто могла встать посередине и задумчиво смотреть вдаль. Дед в таких случаях останавливался и терпеливо ждал. Однажды я спросил, почему он просто не посигналит. Дед объяснил, что тогда корова из вредности может простоять еще дольше. Поэтому мы молча сидели в кабине. И ждали, пока препятствие само решит освободить дорогу.
- Моему дедушке 84 года, и он живет в деревне. У него есть сосед, которому далеко за 90, но голова у него остается удивительно ясной. Дед однажды спросил, в чем его секрет. Сосед ответил, что всю жизнь надевает носки, тапки и обувь только начиная с левой ноги. По его словам, главное — постоянно помнить об этом и тем самым «включать мозги». Я решила попробовать его способ. И обнаружила, что постоянно забываю, с какой именно ноги нужно начинать.
- Говорят, примерно к 40–45 годам мужчин настигает кризис среднего возраста. Кто-то в такой момент покупает спортивную машину или мотоцикл. У нас семейный совет пошел другим путем, потому что жена была резко против подобных вариантов. В результате новой игрушкой для меня стал трактор. Зачем конкретно он нам понадобился, мы в тот момент еще толком не понимали. Но решили, что в деревне трактор в любом случае пригодится.
У каждого, кто хоть раз проводил время в деревне, наверняка найдется история, которую невозможно забыть. Если ваша копилка таких воспоминаний еще не переполнена, почитайте другие истории о деревенской жизни. А продолжить можно рассказами о соседях по даче, без которых многие загородные приключения просто не состоялись бы.
Комментарии
А вообще в названии подборки отсылка к известной присказке: Хорошо в краю родном - пахнет сеном и г...м!))))