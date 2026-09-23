20+ историй о деревенской жизни, где каждый день пропитан запахом сена и простыми радостями

Мужчина вечером пошел закрывать курятник и сначала не понял, куда делась большая часть птиц. Внутри остались молодняк у кормушки и несколько кур на насестах, а остальные словно испарились. Разгадка нашлась во дворе. Хозяин поднял голову и увидел, что куры устроились на старой «антоновке» в два яруса, а еще несколько расселись на заборе. «Кто на развилке повыше, кто на первой ветке пониже, крылья подобрали, головы под крыло — устроились всерьез, надолго», — уточнил он. Судя по всему, на эту ночь яблоня показалась курам куда привлекательнее насестов.