При забеге на подъеме я не то что разговаривать не смогу, я дышу с трудом... (((
18 теплых историй о дружбе в зрелом возрасте, которая оказалась слаще августовского арбуза
Реальная дружба может родиться где угодно: в купе под стук колес, в домовом чате или прямо во время спортивного забега. Искренняя привязанность возникает буквально из ничего, но при этом освещает жизнь людей теплом, радостью и наполняет светлыми моментами, смехом и душевной поддержкой. Обрести своего человека можно в любом возрасте — хоть в 25, хоть в 60 лет. Ведь даже короткий совместный отпуск или болтовня за чашкой чая способны принести в дом уют, наполняя каждый день морем маленьких радостей, о которых раньше можно было только мечтать.
- Живу в новостройке с маленькими квартирами-студиями и тонкими стенами — такие у нас в Новосибирске называют человейниками. И где-то два месяца назад стал по ночам слышать, как кто-то за стенкой смотрит мой любимый сериал «Как я встретил вашу маму». За неделю я напридумывал себе, что его смотрит милая девушка с очаровательной улыбкой. Долго решался, но в итоге купил торт и постучал в соседскую дверь, надеясь на незабываемую историю любви. Дверь открыл двухметровый спортивный парень. Он посмеялся над моим рассказом о воображаемой милой девушке, но мы подружились. И где-то через месяц он познакомил меня со своей сестрой. И сестра оказалась точно такой же, как девушка в моих фантазиях! И ей тоже нравится мой любимый сериал. Теперь у меня есть лучший друг и любимая девушка, и я очень этому рад.
- В караоке мужчина с чувством, но мимо нот исполнял «Черного кота». Он так старался, что я из жалости вышла к нему на подтанцовку. Спели, разошлись. Вдруг гляжу: от их стола ко мне несется женщина — ну, думаю, все, приревновала. И тут она бросилась меня обнимать, говорит: «Ты крутая!» Вот так мы и подружились.
«Три года спустя я наконец-то встретился с классными друзьями, с которыми познакомился онлайн в игре. Это были одни из лучших выходных в моей жизни!»
- Я участвовала в забеге на курорте «Роза Хутор» в Сочи. В моменте на подъеме, где было тяжело, разговорилась с двумя девушками. С одной из них мы прошли дистанцию до конца, обменялись контактами. Потом вместе пробежали 10 км в Сочи и поехали бегать в Дагестан. До сих пор дружим, расписываем беговые планы на год и даже дальше. Эта дружба стала самым удивительным подарком для меня в прошлом году!
- Зимой с парнем договорились пойти на каток. Прождала я его у входа час — трубку не брал. Расстроилась, но, думаю, ладно, покатаюсь одна. Еду я себе и врезаюсь в девушку. Слово за слово, разговорились, подружились. Выяснилось, что она тоже с парнем договорилась, а тот не пришел. Показывает фото, а там мой молодой человек! Выяснилось, что ни в какие командировки он не летал, а ездил в соседний район к ней. Она обо мне тоже ничего не знала. Парень стал бывшим, а с девушкой мы уже два года дружим.
- Мне 64 года, моему другу Сереге 57 лет. Познакомились мы четыре года назад на рыбалке возле моего любимого озера Тихое, когда я не смог пройти мимо хмурого мужика со спиннингом. С тех пор мы дружим. Правда, он живет в Москве, а я в Светлогорске. Но он приезжает к нам на озеро каждое лето, и мы проводим это время, как два пацана: безалаберно и счастливо. Жены нас дома и не видят. Ворчат, но понимают, как нам эти дни дороги, и терпят. Вот, например, вчера мы на рыбалке были, ничего не поймали и решили устроить пикник. А какой Серега шашлык готовит офигенный! Лучше, чем я. Так, что мужики, можно найти друга в любом возрасте. Главное понять, что это твой человек.
- Познакомилась со своей подругой в 43, когда участвовала в фотопроекте, где она была визажистом. Ее чемоданчик стоял открытым на земле, и я предупредила, что на него могут наступить. Она сама и споткнулась — так и запомнила меня, а потом написала в соцсетях. Оказалось, живем в одном городе. И понеслось: открыли арт-студию, дружим семьями, как только есть возможность — встречаемся. Все у нас общее, как будто с детства дружим.
- В роддоме подружились с соседкой по палате — обе в один день родили дочек. Через несколько месяцев пригласила ее с семьей на дачу на день рождения моего мужа. Оказалось, что ее муж родился в тот же день и даже год, что и мой супруг! Праздновали вместе. Во время поедания шашлыка выяснилось, что скоро у нас с ней день рождения — в один день! Дружим много лет, все дни рождения отмечаем вместе.
- Только переехала, сделала ремонт. Сижу дома, и вдруг с потолка в прихожей закапало. Я к соседке, она дверь открыла, а там просто потоп! Бросилась ей помогать, перекрыли воду. Поворачиваюсь к стене и замираю: там в рамочке снимок, а на нем маленький заполярный городок моего детства. Я прямо с тряпкой в руках замерла:
— Это же Талнах, улица Рудная!
Соседка, отжимая халат, удивленно на меня посмотрела:
— Да ладно?! Ты тоже оттуда?
Оказалось, Света росла буквально на соседней со мной улице! Она хоть и старше меня на 8 лет, но воспоминания у нас совпали до мельчайших деталей: та самая заснеженная школа, северное сияние над тундрой и уютный магазин на углу. За вытиранием луж и горячим чаем выяснилось, что у нас обеих одинаковая любовь к Северу, даче и вышивке. Так и подружились. Землячка в соседках — это большая удача.
«В прошлом месяце мне анонимно прислали комбинезончик с просьбой надеть его на день рождения. С ума сойти, мои друзья потрясающие!»
- Сейчас мне 50+, а свою лучшую подругу я нашла 15 лет назад. Познакомились мы в поезде — ехали в одном купе. Разговорились, и оказалось, что живем в одном доме, в соседних подъездах, до этого ни разу не встречались. Дружим 15 лет, и это самая настоящая дружба — когда и в трудную минуту, и в счастливые моменты человек всегда рядом. И словом и делом. В любое время суток. И когда понимаешь настроение и не докучаешь. И никто не обижается, если забыли поздравить с днюхой (посмеялись, посетовали на память). Когда у друга проблемы с деньгами и ты, покупая себе продукты, покупаешь ей. Потом ситуация поменяется, и уже она принесет тебе и борщ, и котлеты. Это когда возвращаешься из отпуска, а в холодильнике полный обед и еще вкусняшка, испеченная твоей подругой. И когда ты даешь в долг приличную сумму денег, то точно знаешь, что долг тебе вернут. Люблю эту семью и очень ею дорожу. Никогда не верила, что можно в таком зрелом возрасте найти настоящих друзей, но жизнь умеет удивлять.
- Я 3 года работала в фирме и вечно терпела «бзики» начальника. Жаловалась мужу, друзьям, разговаривала с ним тактично, но все без толку. И однажды он выбесил меня настолько, что я в открытую заявила: «Да шли бы вы лесом, достали нереально!» Я была готова собирать вещи, но спустя неделю бойкота решила подойти и поговорить. Сказала: «Я, конечно, извиняюсь за несдержанность, но сил больше нет моих!» И — только представьте! Мало того, что он меня простил и пожал руку, так мы еще и подружились. Уже два года дружим семьями!
«Подарил бабушке забавные солнцезащитные очки, а потом все ее подруги купили себе такие же. Теперь они выглядят так, будто вот-вот выпустят крутой альбом»
- Встречалась с парнем, в какой-то момент мы решили познакомить наших родителей. И они так друг другу понравились, что стали дружить! Прикол в том, что они очень похожи: отцы работали инженерами в сфере телекоммуникаций, а мамы были экономистами. Учились в разных городах, но так совпало. Плюс мамы обожали домашние растения и часами могли говорить о них, а папы были фанаты рыбалки. Они стали встречаться без нас. Мы были рады, что наши будущие родственники подружились, потому что намерения были серьезные — мы хотели пожениться. Но не срослось, расстались. А родители продолжили дружить! Еще пытались нас как-то помирить, но потом смирились, что не выйдет. Сейчас я замужем, бывший парень — тоже, у нас свои семьи и у каждого по ребенку. А родители по-прежнему лучшие друзья. Недавно вот вернулись откуда-то с Алтая. Папы там ловили какую-то особую рыбу, а мамы насушили гербарии. Забавно это все.
- Переехала я в новую квартиру, дом — старая панелька в центре города, где живут, в основном, пенсионеры. А тут лето, день города, собрались с ребятами, потусили на площади, посмотрели фейерверк и айда ко мне домой дальше тусить. Вываливаемся из лифта, а на ступеньках мужичок сидит, лет 40 (а мне 25 где-то). Впервые его вижу, спрашиваю, мол, ты кто такой будешь? А он говорит, что зовут Серегой, живет в соседней квартире, ключ от дома потерял, а жена на даче, утром приедет. Поверила на слово, позвала в гости, ведь негоже соседа одного в беде оставлять. Отлично все вместе потусили, а утром Серега втихую ушел, пока все спали. Когда мы утром открыли дверь, то увидели от него приятный презент с запиской «хорошей соседке».
В следующий раз мы с Серегой пересеклись где то через месяц, он познакомил меня с его одним соседом, Саней, который живет подо мной. С тех пор и завязалась наша дружба. Иногда сплю, 7 утра, дверь хлопает, думаю: «О, Серега на работу пошел». Саня иногда приходит шашлыком угостить, но обязательно напомнит, что тарелку надо вернуть, а то жена будет ругаться. Так вот и встречаемся иногда.
«Мы познакомились на работе недавно и уже стали лучшими подругами. И даже 18 лет разницы для нас не помеха. Мы вместе делаем маникюр, болтаем и отдыхаем»
- Ровно год назад я искала медь, а нашла золото. Позвав незнакомую девчонку из соцсетей погулять, я и представить не могла, что найду настоящую подругу, с которой мы будем рассекать по району, ездить загород, ходить в кино и театр, бесконечно смеяться и которая поддержит меня, когда со мной случится большое горе, хотя отвернутся даже многие близкие. За этот год накопится столько потрясающих моментов и воспоминаний! И если что, нам не 15, а около 40.
- Перевезла маму из села к себе. Ей тут одиноко, так она еще и в чате с соседкой разругалась из-за рецепта кабачкового варенья! Распереживалась, я ее весь вечер успокаивала. На следующий день я прибежала домой с работы и обалдела: маманя моя сидит на кухне с той самой соседкой, уплетают варенье из пиалки и смеются! Оказывается, когда я ушла на работу, мама решила сварить все-таки кабачковое варенье, как она любит — с лимоном. Сварила и пошла в гости к той соседке, с которой в чате собачилась. Угостила ее, с чувством собственного превосходства вернулась домой. А через несколько часов та соседка пришла к маме со своим вареньем — из кабачка и апельсинов. И вот они сидят, чаевничают, компоты обсуждают. Так и подружились. Теперь они чуть ли не каждый день ходят друг к другу в гости, обмениваются закрутками и гуляют в парке. Мама расцвела на глазах, а я поняла: иногда даже глупая ссора в чате может подарить человеку самого близкого друга!
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