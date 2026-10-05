15 историй о начальниках, которых вспоминают добрым словом спустя годы

Один мой начальник всегда 1 марта приносил огромный торт, на весь коллектив. Мы все допытывались, памятная дата? Чей-то день рождения? Нет, просто первый день весны!
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Справедливый начальник умеет и деликатно направить подчиненных в правильную сторону, и оценить чужую работу по достоинству. А некоторые руководители еще и выбирают подарки с учетом увлечений сотрудников, устраивают сюрпризы на день рождения и выручают, когда это необходимо. Героям этой подборки есть что рассказать о таком отношении к людям.
А вот и еще несколько наших статей про начальников и подчиненных:
Один мой начальник всегда 1 марта приносил огромный торт, на весь коллектив. Мы все допытывались, памятная дата? Чей-то день рождения? Нет, просто первый день весны!