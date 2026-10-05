15 историй о начальниках, которых вспоминают добрым словом спустя годы

Истории
05.10.2026
15 историй о начальниках, которых вспоминают добрым словом спустя годы

Справедливый начальник умеет и деликатно направить подчиненных в правильную сторону, и оценить чужую работу по достоинству. А некоторые руководители еще и выбирают подарки с учетом увлечений сотрудников, устраивают сюрпризы на день рождения и выручают, когда это необходимо. Героям этой подборки есть что рассказать о таком отношении к людям.

  • Был у меня очень спокойный начальник. Требовал, по сути, одного: чтобы мы нормально делали свою работу. А еще он иногда показывал нам фокусы. Причем не какие-нибудь простенькие, а такие, что мы всем коллективом потом пытались понять, как он это сделал. Ну как не любить начальника, который на работе еще и фокусы показывает?
  • Полгода тянула проект в одиночку, коллега только в чатике отмечался. На общем собрании шеф объявил, что за проект благодарит его! Я сидела красная, при всех спорить не стала, вечером написала заявление. Через час меня вызвали к директору, я уже готовилась к разговору на повышенных, а он участливо спросил, что случилось. А когда я рассказала, извинился, вошел в мое положение и выписал премию!
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  • Поехали коллективом отмечать День нефтяника на природу. Но некоторые сотрудники остались в цеху, работу-то не остановишь. Под конец стали прикидывать, кому забрать оставшуюся еду. Но начальник всех опередил — собрал весь шашлык и фрукты, загрузил в багажник и уехал. Мы переглянулись: ничего себе, все себе забрал! А в понедельник выяснилось, что он отвез угощение мужикам, которые остались работать и на праздник не попали.

«Начальство знает, как я люблю Хэллоуин. Вот какой сюрприз ждал меня на работе»

  • Мой начальник одолжил мне деньги на первый месяц аренды и залог за дом, потому что знал, что мы тогда не могли себе этого позволить — я проработал в компании всего месяц. Сказал: «Через пару месяцев, когда обустроишься, обсудим, как вернешь». Спустя полгода я сам спросил, когда и как ему отдать деньги, а он ответил: «Да ладно, считай, что это был подарок». Одна из лучших работ в моей жизни, и мы до сих пор в отличных отношениях.
  • Всегда считал своего начальника не особенно интересным. Но вчера он устроил нечто, что мы точно не забудем. С самого начала рабочего дня он вышел к нам и объявил, что у него день рождения. Поэтому мы все дружно отложили дела и отправились развлекаться. Первым пунктом программы стала тактическая игра. Мы бегали, визжали от восторга, а шеф оказался неожиданно жизнерадостным человеком. Затем мы поехали в ресторан. В какой-то момент шеф встал, поблагодарил нас за отличный день и сказал, что не сможет долго работать в компании из-за проблем со здоровьем, но это будет очень хорошее время для нас всех.
  • Работал в крупной студии постпродакшна. Наш босс отдал этому делу лет 15 и владел частью компании, но все равно пахал вместе со всеми за компьютером, оставался с нами до двух ночи и никогда не требовал того, чего не сделал бы сам. Отличный человек, я очень многому у него научился.

«Вот такой набор посуды достался мне в подарок от начальства!»

  • Я безмерно уважаю свою начальницу и работаю с ней уже шесть лет в двух разных компаниях. В новой компании, куда я пришел в 2021 году, меня начал прессовать и микроменеджить директор — ее руководитель. Тогда моя начальница сказала ему, что он больше не имеет права общаться со мной напрямую, и что если его что-то не устраивает в том, как я веду свой портфель, то это ее ответственность, а не моя, так как я действую по ее указаниям. Честно, мало какой начальник решился бы так жестко встать на сторону своего подчиненного и пойти против собственного босса. Было невероятно круто чувствовать, что она меня прикрывает и заступается.
  • Устроилась на новую работу. Начальник был довольно резкий и немногословный, но, как оказалось, очень отзывчивый. В тот период у меня накопились долги, и за просрочки по кредиту могли забрать машину. Однажды начальник застал меня в подсобке в слезах. Узнал, что случилось, и просто дал денег, чтобы закрыть кредит. Без лишних вопросов. Больше мы к этому разговору не возвращались, но я до сих пор помню, как он меня выручил.
  • Моя будущая начальница разрешила мне взять дочку на собеседование. А я потом еще и застряла у нее в офисе: уехать было не на чем, пришлось просить у нее телефон и обзванивать знакомых, чтобы кто-нибудь нас забрал. Было очень неловко. Работа мне была очень нужна, а тут я явилась с ребенком и даже добраться домой сама не могу. Но начальница спокойно ко всему отнеслась. Дала дочке ручки порисовать, предложила перекусить. Я наконец договорилась, чтобы за нами приехали, и вышла ждать на улицу. Сидела расстроенная, думала, что с работой теперь точно не получится. А она вышла следом, дала визитку со своим прямым номером и сказала, что берет меня. Тут я и разревелась, прямо при ней и дочке. До сих пор ей благодарна.

Сотрудник постоянно ел на обед хот-доги, и начальник подарил ему елочную игрушку в виде хот-дога. Вот уже 23 года, как она украшает елку

  • Лучшим моим начальником был шеф-повар, он был веселый и справедливый. Обычно на кухне все очень серьезно, и за любую ошибку можно получить нагоняй. А он понимал, что все мы люди и можем ошибаться. Если что-то не получалось, спокойно объяснял, как сделать лучше. И после этого не было ощущения, что ты во всем виноват.
  • Работаю в юридической конторе, все сотрудники у нас серьезные, взрослые люди, преданные своей работе и упорно трудящиеся каждый день. Но только не в пятницу. После пяти вечера начальник приказывает всем отойти от рабочих мест, сложить бумаги, выключить компьютеры, закрыть все и отодвинуть от себя, потому что у нас начинается «Час пиццы». Компания заказывает каждому сотруднику по пицце, мы собираемся за обеденным столом, вкусно едим и общаемся, обсуждая планы на выходные. Не передать словами, насколько это круто и мило! А я еще на собеседовании задумывался, зачем мне в анкете нужно заполнять графу «Самая любимая пицца».
  • Купила раскраску-антистресс, чтобы успокаиваться на работе. Как-то раз начальник заходит очень недовольный, ну я и рискнула — подсунула ему раскраску под видом «важного письма». Час тишины. А потом шеф вышел и как крикнет: «Миронова, тебе премию в этом месяце выпишем!»
  • Очень не люблю новую обувь. Занашиваю старую до дыр. Подхожу к парадному входу офиса, стоит генеральный директор и беззлобно намекает, что неприлично ходить в такой обуви. Я отшутился, а он через месяц мне поднял зарплату. Ненамного, как раз на новую обувь.
W_Smith / Dzen
  • Моя начальница за словом в карман никогда не лезла. Мне обычно адресовалось: «Я все понимаю, но уберите, пожалуйста, мнение с лица». Обожаю ее.
zametki__nasalfetke
  • Я устроился работу к специалисту по уходу за деревьями. Проработал всего месяц, но захотел взять почти месяц отпуска, чтобы вместе с другом прокатиться на мотоциклах по Вьетнаму. Поэтому я написал начальнику, чтобы узнать, возможно ли это вообще. Он ответил: «Звучит потрясающе, хоть меня и не пригласили». И отпустил!

Комментарии

Уведомления
Lidiya T
только что

Один мой начальник всегда 1 марта приносил огромный торт, на весь коллектив. Мы все допытывались, памятная дата? Чей-то день рождения? Нет, просто первый день весны!

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