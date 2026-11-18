Моя мама — человек упорный и сдаваться не намерена, поэтому снова купила маранту. Поставила на восточное окно. Сперва было ничего, но потом кончики цветка стали желтеть. Она убрала его с окна на полку под фитолампу. Но и там ему не понравилось — отправила растение в светлую спальню.

Мама пересадила его в рыхлую почву, опрыскивает водой и отчаянно думает, как опять не проиграть в этой битве и сохранить своенравное растение. Вот и попросила меня спросить совета в интернете.

Как быть и что делать? Посоветуйте, читатели, вся надежда на вас!