У мамы приживается все, кроме одного капризного растения. Подскажите, как с ним подружиться
Моя мама обожает комнатные растения и не может пройти мимо ни одного цветочного или бабушки, предлагающей отростки у ближайшего магазина. Обычно растения у нее «цветут и пахнут», окруженные заботой и вниманием. Но есть один капризный товарищ, который ну никак не хочет приручаться и жить в мамином доме — маранта.
Три раза мама пробовала завести дома это растение и каждый раз терпела фиаско. Когда цветок пропал впервые, мама расстроилась, вздохнула и со временем купила новый — он был большой и раскидистый, казалось, просто пышет здоровьем. Но и он вскоре приказал долго жить.
Мама обрезала то, что от него осталось, и поставила горшок на утепленный балкон, всю зиму поливала, и весной он дал ростки. Заботливая хозяйка едва не хлопала в ладоши, поставила капризника на подоконник с восточной стороны, заботливо брызгала и поливала, а в мае пересадила в маленький горшок — в итоге цветок пожелтел и зачах. Кажется, просчиталась, но где?
Моя мама — человек упорный и сдаваться не намерена, поэтому снова купила маранту. Поставила на восточное окно. Сперва было ничего, но потом кончики цветка стали желтеть. Она убрала его с окна на полку под фитолампу. Но и там ему не понравилось — отправила растение в светлую спальню.
Мама пересадила его в рыхлую почву, опрыскивает водой и отчаянно думает, как опять не проиграть в этой битве и сохранить своенравное растение. Вот и попросила меня спросить совета в интернете.
Как быть и что делать? Посоветуйте, читатели, вся надежда на вас!