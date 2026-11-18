10 лет совместной жизни это практически первый юбилей! Или мужу так надоела жена, что он предпочёл провести дома в одиночестве? Я думала, что он на кухне с друзьями празднует юбилей. А он буквой "зю" встречает женушку из спа. Всё равно, жене надо было настоять отметить юбилей с гостями. Всё же такой праздник раз в жизни! Если конечно, не разводиться и не жениться по-новой каждые десять лет.