Хорошая подруга. Здорово придумала. Но лично я, укусила бы её за то,что не предупредила заранее. Не люблю неожиданных сюрпризов.
18 фото и историй о годовщинах, когда глаза сияют и улыбка не сходит с лица
Годовщина — это праздник чувств и приятных эмоций. Кто-то отмечает первый поцелуй или готовит большой сюрприз на 40 лет совместной жизни. Но порой это может оказаться знаменательной датой не только для влюбленных пар. Случайная встреча или какое-то забавное событие могут стать новым поводом, который захочется вспоминать с близкими друзьями или даже соседями по этажу.
- Мы с подругой дружим почти с детства. Даже в одну школу ходили и универ — прям не разлей вода. Мы привыкли отмечать годовщину нашей дружбы, и каждый раз одна из нас придумывает свой интерактив по этому случаю — будь то спонтанная поездка куда-то или поход в караоке на всю ночь. В этом году подруга написала, что будет занята, поэтому не получится увидеться. Я не расстроилась и решила побыть дома. Тут утром звонок в дверь, я открываю, а там моя Инка в мантии и очках взмахивает волшебной палочкой и говорит: «Скорее, магл, скоро отправляется поезд до Хогвартса!» Оказывается, она решила провести годовщину в стиле Гарри Поттера. Мне подруга тоже заготовила мантию, и мы весь день провели в кафешке в стиле этого фильма: фоткались в шляпах, проходили квиз, веселились и почувствовали себя настоящими волшебниками. Обожаю свою подругу!
- С мужем 10 лет вместе. Хотела отметить праздник с размахом, а муж отказался, мол, зачем деньги тратить. Ну и я решила пойти развеяться с подругами. Весь день провели в спа. Возвращаюсь домой ночью. Вижу — свет на кухне. Захожу и еле сдерживаюсь, чтобы не засмеяться — там муж, искривившись буквой «зю», пытается выложить из подарков форму сердечка. Среди подарков букет, суши, коробка какая-то. Открываю ее, а внутри новый планшет, который я давно хотела для рисования. Сидели с мужем всю ночь: ели суши, рисовали всякие каракули на новом планшете и вспоминали, что все-таки любим быть вместе. Про деньги больше никто не заикался.
10 лет совместной жизни это практически первый юбилей! Или мужу так надоела жена, что он предпочёл провести дома в одиночестве? Я думала, что он на кухне с друзьями празднует юбилей. А он буквой "зю" встречает женушку из спа. Всё равно, жене надо было настоять отметить юбилей с гостями. Всё же такой праздник раз в жизни! Если конечно, не разводиться и не жениться по-новой каждые десять лет.
- Несколько лет назад мы с моим парнем целый год жили в разных странах, так как он уехал учиться за границу. Как я скучала — не передать словами! И вот на майские праздники я уезжаю в другой город к своей семье, так как поехать к нему возможности не было. Мы были все время на связи, а тут он позвонил и сказал, что у него разряжается телефон и до вечера выйти на связь не получится. Я ложусь спать. В шесть утра звонок на мобильный: «Открой дверь». Я в шоке, думаю, перепутал чего. Тут звонит домофон. Я открываю, и через несколько минут на пороге он — с букетом. Кстати, этот день был годовщиной наших отношений! Родители в шоке выскочили из спальни, увидели его с букетом и как-то даже и не удивились (они уже были знакомы). Чтобы приехать ко мне, он меньше чем за сутки проехал на междугороднем автобусе, поезде, двух самолетах и такси! Сейчас мы женаты, но, если наступают трудные времена, я всегда вспоминаю тот день — один из самых счастливых моментов моей жизни!
На каждую годовщину свадьбы ставим с мужем точечку. В этом году руки дошли с небольшой задержкой
Хорошо, что просто точки, а не имена друг друга. Точки в случае чего можно рисунком перекрыть
- Мы с сестрой довольно редко видимся. Но недавно нас объединил один грустный повод, и теперь мы его отмечаем как «шаурмичную годовщину». Дело в том, что сестренку бросил парень, с которым та долго встречалась. Она сильно переживала, пожаловаться было некому и решила написать мне — впервые за долгое время! Мне ее стало очень жалко, и я предложила встретиться в парке недалеко от дома, где как раз был ларек с шаурмой. Помню, как мы ели шаурму на лавочке, вспоминали детство, бывших парней и все обиды. И с тех пор мы вновь сблизились, стали чаще общаться и собираемся каждый год на той же лавочке, наминаем шаурму и изливаем душу друг дружке!
- У нас с мужем недавно была годовщина — 15 лет вместе. Наша четырехлетняя дочь знала об этом, поэтому подготовила нам очень неожиданный и приятный сюрприз: сама сделала открытку, где очень мило нарисовала нас с мужем и большое сердечко. Правда, мы были в образе собак... И надпись от дочери тоже порадовала: «Поздравляю, мои любимые собаки!» Мы с любимым очень сильно поржали! Дочь просто у нас собак обожает, вот и нас в таких образах нарисовала, потому что любит!
Как четырехлетка, однако, со знаками препинания нас, пишущих сюда как попало, "умыла" своей запятой перед обращением "мои любимые...". Знать то, учителем русского языка будет!
У нас с мужем годовщина со дня знакомства. Отмечаем ее бургерами! Уже 13-й бургер вместе! Этот сделали дома в духовке в слоеном тесте
- На годовщину забронировал ресторан. Жена после работы присела на кровать и уснула. Накрыл ее, отменил столик, заказал ужин домой. Проснулась и сразу: «Мы опоздали?» «Нас уже ждут на кухне». Она все-таки надела платье. Сели ужинать при свечах. Под столом нащупал ногой ее пушистый тапок.
- Как-то с соседями по этажу случайно застряли в лифте. Долго ждали, пока нас вызволят. За это время успели познакомиться, больше узнать друг о друге, обменяться телефонами. С тех пор у нас традиция — отмечать годовщину нашего знакомства. Собираемся у кого-то из соседей в квартире, каждый готовит что-то свое или заказываем доставку. Недавно один из соседей впервые испек мясной пирог с грибами — очень вкусный получился. Мы потом что-то обсуждаем или смотрим киношку. А под конец делаем селфи в том самом лифте, который нас всех объединил.
- В детстве ходила в художку. Потом забросила, но во взрослом возрасте вернулась к рисованию. Начала совершенствовать навыки, регулярно хожу на мастер-классы. Придумала родителям подарок на годовщину свадьбы: закупилась красками, нашла большой холст и нарисовала их портрет. Сил и времени ушло немало, но они в восторге — мама даже расплакалась. Сказала, что подарок, сделанный своими руками, самый ценный. Портрет вышел нереально красивым! Теперь радует им глаз в спальне.
У нас первая годовщина! Год назад я взяла эту булочку себе
- Сын уже взрослый, 27 лет. Женат. Я всегда в сына вкладывала максимум усилий, хотела, чтобы у него было все, чего не было у меня в детстве, но при этом еще и хотела вырастить его вежливым, чутким, ответственным. Короче говоря, идеальным джентльменом. Когда у него появилась девушка, она стала мне как дочь. Собственно, жили себе и не тосковали. Однако вот на годовщину нашей с мужем помолвки дети подарили нам билеты в Париж! Это была моя мечта, еще когда я была подростком. Сын о ней отлично знал. А муж даже поначалу не поверил, но сын сказал, что за то, что у него было все, о чем он мечтал в детстве, он готов воплощать мечты своих родителей.
Муж на годовщину подарил мне приставку
Это хорошо или плохо? Когда выкладывается своеобразный подарок, просто как факт, без эмоций, не знаешь, что и думать
- Нас в семье четверо. Все уже взрослые и разбросаны по разным городам и странам. А мама осталась жить в доме, где мы все выросли. В этом году была годовщина со дня свадьбы родителей, но, к сожалению, отца давно нет с нами. Мы знали, насколько этот день важен для мамы: она любит, когда мы собираемся за большим столом и устраиваем шумные посиделки. Поэтому решили сделать ей сюрприз. Чтобы все получилось эффектнее, пришлось пойти на хитрость — каждый из нас четверых сообщил, что якобы по своей причине не может приехать. Она огорчилась, ведь так хотела нас всех увидеть. Но эти эмоции того стоили. Когда в день свадьбы родителей мы постучали в дверь и мама нас увидела, это было невероятно. Она плакала и сказала, что даже не рассчитывала на такое счастье. Более того, мы подготовили ей много подарков: отреставрировали их свадебный сервиз и смонтировали фильм об их браке. Она была в восторге.
Возможно, мама заплакала, потому что рассчитывала отдохнуть, но поняла, что все же придется кормить всю эту ораву.
Крайне раздражают такие "эффектные". Сюрприз, построенный на том, что человеку изначально занижают планку ожиданий ниже плинтуса. Если ваш сюрприз ничего не стоит без этого, нафиг он вообще тогда нужен. И вы нафиг такие нужны.
Недавно 14-ю годовщину отметили, трое детей. Жизнь удалась
- Решил устроить маленький квест для жены на годовщину свадьбы. Сперва подарил ей «киндер-сюрприз». Жена сразу открывает его и обнаруживает записку с текстом: «Как ты уже догадалась — для тебя начался маленький квест. Следующую подсказку тебе даст великий итальянский скульптор эпохи Возрождения». Жена поняла, что это связано с черепашками-ниндзя, и помчалась к нашей черепашке Дане. У него была спрятана новая загадка. Та вела к коллекции пластиковых капсул от «киндеров», которую собирает жена. Следующие подсказки вели к ниточке за шкафом и сумочкам, в одной из которых была новая записка о том, что подарок у супруги за спиной. Пока моя благоверная бегала по квартире, я повесил на стену нашу большую свадебную фотографию в рамке, о которой жена давно мечтала. Вскоре по следующей записке она вытянула двухметровый шарф из кармана моего пальто. А главный секрет ждал на обороте той самой свадебной фотографии. Там я распечатал стих, в котором первые буквы строк по вертикали складывались в фразу «Я люблю тебя», а последние — в «Анастасия Моя!» Вот такой вот небольшой квест для любимой! Все приходило в голову прямо на ходу и довольно-таки легко воплощалось.
А у моих свекров годовщина свадьбы 46 лет
Ох, и вымоталась бабуська за эти 46 лет, судя по выражению на лице
- У моих дедули с бабулей есть неизменные традиции на годовщину свадьбы. Достают из серванта сервиз, который им подарили на торжество 50 лет назад. Накрывают стол скатертью со свадьбы и зажигают свою «вечную» свечу — тоже подарок от родственников на роспись. Устраивают праздничный обед, а потом идут по традиции в городской парк. Гуляют и обязательно садятся поболтать на лавочку, где познакомились в молодости. Смотрю на них и понимаю настоящее значение слова «романтика»!
Ура! Тот Самый Сервиз хоть раз в год, все-таки используется 😂
Отмечать годовщину можно как угодно. Главное — не подарок, а внимание любимого человека, который окружает своей заботой и дарит незабываемые эмоции каждый день.
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