Первый взнос же дают родители или Лешенька, допустим, продажей двушки? Вообще-то это реальный шанс восстановить справедливость. Родственники обидятся, но большая ли это цена в данном случае? Собственником по умолчанию будет однако заемщик. Так что согласиться, получить квартиру и послать родственников нафиг. По совести можно отдать им половину стоимости двушки.
Родители вспомнили обо мне, когда я купила себе квартиру
Я раньше не понимала, неужели и правда бывает, что один ребенок в семье любимый, а второй — не пришей кобыле хвост. Но вчера встретилась с подружкой, и она мне рассказала, как у нее в семье поступили с бабушкиной квартирой.
Короче, ситуация. Рассказываю с ее слов.
Когда мне исполнилось двадцать лет, после бабули осталась приличная двушка. Вместо того чтобы поделить наследство поровну, родители отдали бабушкину квартиру младшему брату Лешке. Тем более, оказалось, что у него девушка беременная.
Я тогда спорить не стала. Да и мелкая я была. Убедила себя, что родители решили правильно. Хотя мыслишка проскальзывала, что мать с отцом вообще в коммуналке жили, когда у них появилась я.
В итоге со временем я свела общение с семьей к минимому — все-таки было обидно, да и других неприятных ситуаций хватало.
После универа я впахивала продажником, и через семь лет у меня появилась свой угол! Пусть и студия, но своя! А еще я стала встречаться с мужчиной. Недавно выложила в соцсетях фотку с великолепным букетом роз, мол, у нас все серьезно. Мама тут же позвонила и сказала, что рада за меня, и вообще, мы одна семья, надо наладить общение.
Хоть у нас и напряженные отношения, все же, когда родители стали зазывать в гости на чай, я пришла. А мать сразу подсунула мне какие-то бумажки. Смотрю, сначала от радости улыбка до ушей. Потом дошло.
Бумажки эти оказались схемой трешки. Я-то по наивности подумала, что родители решили восстановить справедливость и мне на будущую свадьбу хотят сделать подарок. Ну-ну.
Мать открыла рот и понеслось: «Вот, ты живешь как сыр в масле (ага, 7 лет без нормального отпуска), жених тебе подарки делает, так помоги Лешеньке. У него семья, трое детей, надо расширяться. Надо, чтобы ты помогла — ипотеку на себя взяла, чтобы он в трешку переехал».
Вот такая вот история. Подруга напрямую не смогла отказать матери и сказала, что посоветуется с женихом. А сама бегом от родителей выскочила. Вот теперь думает, как ей быть: сказать правду, что семейка реально офигела от наглости, или соврать, что жених запретил. А может, стоит и правда помочь родному брату — все-таки, родная кровь. Что думаете?
Есть еще одна история про жилье, когда родители купили своей дочке квартиру, но родственники их за это осудили.