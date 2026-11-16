Родители вспомнили обо мне, когда я купила себе квартиру

В итоге со временем я свела общение с семьей к минимому — все-таки было обидно, да и других неприятных ситуаций хватало.

После универа я впахивала продажником, и через семь лет у меня появилась свой угол! Пусть и студия, но своя! А еще я стала встречаться с мужчиной. Недавно выложила в соцсетях фотку с великолепным букетом роз, мол, у нас все серьезно. Мама тут же позвонила и сказала, что рада за меня, и вообще, мы одна семья, надо наладить общение.