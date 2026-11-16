16 удалых баек из жизни тех, кто когда-то делал глянец, газеты и книги

Знакомо. Пришла на испытательный срок в новостное агентство.



Неделя или 2. Не оплачивалось это. И нас там было 3 девочки. Я с большим опытом и 2 девчонки-выпускницы. Боже, они не знали, что такое лид статьи. Работали очень медленно, а надо писать новости быстро, быстрее конкурентов. Я читала новости, что они написали и рукалицо просто.



Подхожу к редактору в конце дня и говорю, мол, вы же видите мою квалификацию. Я готова работать сразу - но за зарплату. А она "У нас конкурс, так принято".

Мне такой подход не понравился, я ушла по-зумерски))

К слову, это была госконтора, так что ей, думаю, было примерно пофиг, кто работает.



В итоге я нашла удаленку и это было круто.