Я уже представляю себе это объявление в модном ныне стиле, с обязательным вступлением и заключением:
"Родительские собрания - неотъемлемая часть жизни родителей дошколят и школьников. Случаются они раз в полгода, раз в четверть, а порой и чаще. Одни проходят на серьёзных тонах, в других не обходится без приколов, шуток и смеха.
Наше собрание пройдёт 23 ноября в 19:00.
Да уж, на собраниях порой происходит такое, что нарочно не придумаешь. Но юмор, как и серьёзность - неотъемлемые части жизни. Приходите на собрание и убедитесь в этом сами"
16 удалых баек из жизни тех, кто когда-то делал глянец, газеты и книги
Пожалуй, в любой редакции газеты или журнала есть свои байки, которые снова и снова вспоминают за чашкой чая и пересказывают новеньким сотрудникам. А те с неподдельным интересом слушают про встречи со знаменитостями, упорных бабулек и забавные опечатки, благодаря которым рекламодатели стали известны на весь город. Ну а из бонуса вы узнаете, что произошло с автором этой статьи, которая однажды поехала брать интервью у фермера.
- Прихожу как-то за дочкой в детский садик. Воспитательница подходит и говорит: "Вы же журналист?" Я гордо киваю. "Можно вам поручить очень важное дело?" У меня в голове возникает бегущая строка: возглавить детскую редакцию, сделать стенгазету, прочитать лекции для юных корреспондентов. А мне говорят: "Нам тут объявление о родительском собрании надо в текстовом редакторе напечатать!"
Я уже представляю себе это объявление в модном ныне стиле, с обязательным вступлением и заключением:
«Я пишущий редактор местной газеты. Мы не гоняемся за жареными фактами, мы пишем о земле, на которой живем».
- Давным-давно я работал в небольшой газете, которая публиковала объявления о вакансиях. Штат небольшой, даже корректора у нас не было. Текст объявлений принимали по телефону и по факсу. Чтобы не пропустить совсем явные ошибки, проверяли тексты через встроенный редактор в текстовом документе.
И вот приходит очередной заказ: «Срочно! Требуются квалифицированные портные». Набираем, проверяем, верстаем, отдаем в печать. На следующее утро раздается звонок. Владелец швейной фирмы возмущается: «Вы видели, что опубликовали?»
Открываю газету и читаю объявление: «Срочно! Требуются квалифицированные потные». Так и вышло это объявление тиражом в 40 тысяч экземпляров. Только это не конец истории.
Через неделю позвонил все тот же мужчина. Извинился и поинтересовался, а не могли бы мы опубликовать новое, уже правильное, объявление, ведь, как оказалось, реклама в нашей газете очень хорошо работает. Ему звонили сотни людей и активно интересовались, в каких местах надо потеть, и какой уровень квалификации нужен.
- По образованию я филолог, а если считать магистратуру, то лингвист. Работала в газетах, в издательствах, в образовании. Корректором тоже работала. В общем, на грамотность не жалуюсь. Иногда в личной переписке меня люди спрашивают, не раздражают ли меня их опечатки. Нет, не раздражают. Я сама часто пишу, слегка игнорируя знаки препинания, использую неологизмы всякие и эрративы (намеренные ошибки). А сейчас я вам покажу, что меня реально выводит из себя.
- В нулевых я работала верстальщиком в крупной газете. И в типографию мы отдавали не файлы, а сразу пленки. На полосу — 4 пленки, всего 32 полосы. Принтер А3 единственный в наших краях. И вот делаем вывод пленок, а по всем идет длинная белая полоса.
Главред говорит: «Готовьте объяснительную, как так получилось». Пишем какую-то ерунду про заводской брак картриджа. Совсем не радовала перспектива получить штраф за весь тираж. Нам самим интересно, что это было. Меняем картридж — полосы нет. Опять меняем — полоса есть. Переворачиваем картридж, а там — ее величество скрепка. Примагнитилась! С тех пор у нас на столах не было ни одной скрепки.
- Я фотограф в провинциальном глянце. Работал как-то с местной певичкой. Капризная такая: свет не тот, в кадр хочу белого песика. Взяли у бухгалтерши болонку Бусю. Собачка как увидела нашу звезду — тут же шлепнулась на спину. Девица в непонятках. И тут из-за двери выглянула бухгалтерша с улыбкой: «Милочка, вы такими духами пахнете, что она вас за хозяйку приняла. „Ландыш серебристый“ покупаете?» Певичка залилась краской: «Это мамины любимые». Мы посмеялись, лед растаял, певичка оказалась милой девушкой. Я тогда сделал забавный случайный кадр, на котором наша девчуля весело общается с собачкой. Он и ушел на обложку.
- Я работала журналистом в крупной газете. Году, кажется, в 2006-м одна телеведущая выпустила какую-то книгу, и мне нужно было взять у нее интервью. Она назначила встречу в ресторане, и в оговоренное время мы с фотографом явились на место. Она забронировала столик, но сильно опаздывала.
В какой-то момент к нам подошел менеджер заведения и попросил заказать хоть что-то. В итоге нам принесли воду в красивой бутылке, на которую у меня не было денег. Фотограф тоже был на мели. Я пыталась придумать, как вежливо занять денег у нашей звезды.
Она залетела в ресторан запыхавшаяся и очень извинялась за опоздание. Фотограф отснял ее и уехал. А ведущая очень хотела меня угостить, настояла на чае и булочках. Мы поговорили про книгу, после чего дама не глядя оплатила весь счет и подвезла меня до метро.
- Устроился я в маленькое издательство работать. Должность громкая: заместитель директора. Но по сути — юрист и кадровик в одном флаконе. Но должность же! А мне тогда было лет 25, и я старался соответствовать: ходил на работу в костюме.
Как-то вызывает меня директор и говорит: «Понимаешь, у нас издательство, творческий коллектив, ты со своим костюмом сильно выбиваешься. Можешь как-то понеформальнее одеваться?» Я кивнул и на следующий день пришел, как привык ходить на волне увлечения роком: черные джинсы с парой цепочек, футболка «Арии», берцы и косуха. Посмотрела на меня директор и молвила: «Ну не настолько же».
- Работала я в журнале. Шеф долго обещал нам повысить зарплату. Решили мы его проучить и под шумок сдали номер с его фото и подписью «Мужчина, который держит слово». Утром он забегает и рявкает: «Редактора ко мне!» Я захожу, смотрю в пол, а шеф вдруг громко откашлялся и произнес: «Фото, ты, конечно, неудачное выбрала. Но подпись сильная, мама звонила, говорила, что гордится». Я выдохнула, а шеф сказал, что с этого месяца прибавит нам зарплату. И это впервые оказалось правдой.
Ой, что у нас было... Рекалмное агентство разместило баннер, фото мужчины и подпись: "Поздравляю, ты будешь папой".
Весь город ехал на работу утром и видел.
Увидела и жена этого мужика, вот только беременной она не была,
а баннер заказал любовница. Жена пришла разбираться в агентство.
Досталось менеджеру, которая приняла заказ, хотя в чем она была виновата по факту?
- Решила я поработать новостником выходного дня. Приехала на собеседование к главному редактору, не помню уже толком, что он спрашивал. Мне было очень смешно от того, как он пыжился и нагонял значимости, но я сдерживалась.
Потом было тестовое — рерайт новости, я написала, еще раз услышала, какие они тут все крутыши, и умотала домой. Мне долго не перезванивали, я уже и сама решила, что эта работа мне не нужна, да и куда мне до их высот-то. В итоге они почему-то не смогли до меня дозвониться, написали мне в соцсети и стали уговаривать выйти на работу. Не поняла, к чему был этот изначальный спектакль.
Знакомо. Пришла на испытательный срок в новостное агентство.
Неделя или 2. Не оплачивалось это. И нас там было 3 девочки. Я с большим опытом и 2 девчонки-выпускницы. Боже, они не знали, что такое лид статьи. Работали очень медленно, а надо писать новости быстро, быстрее конкурентов. Я читала новости, что они написали и рукалицо просто.
Подхожу к редактору в конце дня и говорю, мол, вы же видите мою квалификацию. Я готова работать сразу - но за зарплату. А она "У нас конкурс, так принято".
Мне такой подход не понравился, я ушла по-зумерски))
К слову, это была госконтора, так что ей, думаю, было примерно пофиг, кто работает.
В итоге я нашла удаленку и это было круто.
- Поехали мы с фотокорреспондентом готовить материал про любимую сельскую учительницу на пенсии. Ей уже лет 80 было, и она жила с дочкой, собачкой и кошечкой. Ну это нам так в редакции сказали. А когда мы приехали, выяснилось, что недавно у собачки появились щенята, а у кошечки — котята. И все это радостно пищало, ползало у нас под ногами и пыталось стянуть с фотокорра носки. На всякий случай уточню, что собачка была породы тойтерьер, поэтому котята и щенята были примерно одного размера. На просьбу собрать всю эту красоту в вольер или коробку хозяйка заулыбалась: «Ой, да они никому не мешают». В общем, около часа мы передвигались, не отрывая ног от пола. Был у нас и другой подобный случай. Но там хотя бы маленькие корги оказались и сидели они в вольере.
Я была в гостях у хозяйки с енотом. Писала статью про жизнь с еготом))
Это просто ураган. Он с мой подруги (она напросилась) снял с уха сережку как виртуозный вор карманник или Дэвид Коперфильд!) Просто за секунду забрался ей на плечи, спустился - а сережки в уже нет!
- В одном селе сделали новую площадку в детском садике. А я тогда в местной газете работала. Мы с телевизионщиками подрядились и поехали туда, чтобы нам рассказали, как круто получилось. Приезжаем — в садике тишина. Понятно, что детей нет: на дворе лето. В это время обычно все по бабушкам гостят. А сотрудники-то где? Оказалось, что заведующая забыла про журналистов и уехала в город, а все остальные просто от нас попрятались. Походили мы там, поснимали пустые комнаты и детские площадки. Потом плюнули и поехали обратно. Газета-то, естественно, выкрутилась, а телевизионщики просто так за двадцать километров туда скатались.
Было время, когда люди побаивались СМИ.
Сейчас много блогеров и отношение стало попроще)
- Моя первая работа была в газете. Мне сказали взять интервью у бизнесмена, который продавал бетономешалки. Прихожу в офис компании, говорю: «Я сейчас буду брать у вас интервью. Итак, первый вопрос. Какие бывают бетономешалки?» Мужик смотрит на меня, глазами хлопает. Потом уточнил, точно ли так все должно происходить. Я подтвердил, и он начал рассказывать мне про бетономешалки, цемент, заливку фундамента и про свою семью.
Я написал огромную статью-биографию бетономешальщика и с гордостью понес редактору. Тот смотрит и говорит: «Это должна быть заметка на 500 знаков в рекламной рубрике. Сокращай». Эх, люди так и не узнали, как Анатолий Сергеевич выучился на инженера, как второй раз женился и как бизнесом начал заниматься.
- Работаю в редакции городской газеты. Моя работа в основном состоит из общения с рекламодателями. Но очень часто к нам звонят бабушки и рассказывают про плохих соседей. А когда говоришь им: «Вы ошиблись номером, мы занимаемся другими вещами», — бабули охают и ахают и начинают жаловаться еще и на нас.
Ну а кто заставляет слушать охания? Сказать "вы ошиблись" и положить трубку, не дожидаясь ответной реакции. На что только надеются, продолжая разговор...
- Мы с девушкой занимаемся интеллектуальной работой. Она пишет статьи для журналов, а я работаю учителем математики в школе. Каждый вечер у нас есть традиция садиться на кухне с кофе и работать. Она пишет, а я проверяю тетради. Когда один из нас устает, мы меняемся местам — я работаю со статьей, а девушка проверяет тетради. Но однажды она запуталась и продолжила писать статью в тетради ученика. Больше мы не экспериментировали.
- Я раньше работала журналистом и когда-то по заданию главного редактора полгода состояла в сообществе профессиональных строителей. Шеф надеялся, что я пообщаюсь в соцсетях с профи и научусь писать на эту тему. Мне было очень интересно, но все равно ничего не понятно. А у вас какой был самый запоминающийся опыт?
Бонус: как автор этой статьи однажды репортаж из телятника делала
Было это лет десять назад. Я тогда работала корреспондентом в районной газете на Урале. Район был сельскохозяйственный, и новости выпускались соответствующие: «Наши труженики полей», «Поздравим тракториста Иванова с юбилеем» и так далее. И вот однажды подбегает ко мне главный редактор: «Собирайся, я договорилась об интервью на ферме». Сразу скажу, что на улице была зима, а я в те времена по своей сибирской привычке по холодам носила полушубки. А главред была в пуховике. Я еще думаю: «Чего она на меня так странно смотрит?»
В общем, отработали мы тогда успешно: взяли интервью у фермеров, сделали фотографии в коровниках, поумилялись крошечным телятам. Но уже на обратной дороге в машине я поняла, что мой полушубок насквозь пропитался запахами прелой соломы и прочих радостей из коровника. Проветривала я его недели две, наверное. Но выводы сделала. Именно после этого случая я и купила себе первый длинный пуховик.
Да уж, на работе порой происходит такое, что нарочно не придумаешь. Вот еще 15 коллег, чьи поступки поднимают настроение лучше, чем офисный кофе и печеньки.
Комментарии
Одна из моих любимых историй. Один раз у нас в газете вышла статья с заголовком "Здесь будет заголовок". У меня все)