Не выкидываю старые пластинки

Решила тут поделиться своим маленьким хобби. Появилось оно совершенно случайно. Лет 15 назад забрела в одну кафешку и увидела, что там стены грампластинками украшены. «Какая шикарная идея!» — подумала я. У меня как раз лежала на антресолях пара коробок с пластинками, которые нам от предыдущих владельцев достались. Слушать их было не на чем, а выкинуть жалко — кто-то их годами с любовью собирал. Решила тоже их на скучную стену повесить. Но был один нюанс.