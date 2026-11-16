Не выкидываю старые пластинки

Интересное
16.11.2026
Не выкидываю старые пластинки

Решила тут поделиться своим маленьким хобби. Появилось оно совершенно случайно. Лет 15 назад забрела в одну кафешку и увидела, что там стены грампластинками украшены. «Какая шикарная идея!» — подумала я. У меня как раз лежала на антресолях пара коробок с пластинками, которые нам от предыдущих владельцев достались. Слушать их было не на чем, а выкинуть жалко — кто-то их годами с любовью собирал. Решила тоже их на скучную стену повесить. Но был один нюанс.

Большинство пластинок выглядело не очень — трещины, сколы, здоровенные царапины, бумажные кружки грязные и ободранные. А у меня как раз пара баночек акриловых красок завалялась. Я фигурки для настольной игры расписывала. Почему бы не сделать какой-нибудь незатейливый узор, чтобы скрыть все дефекты?

Занятие оказалось увлекательным. Сидишь вечером после насыщенного трудового дня, слушаешь краем уха какой-нибудь сериал и бездумно выводишь узоры на пластинках. Отличная перезагрузка для мозгов. Правда, я использую акриловые краски для моделек, так что хобби влетает мне в копеечку. Зато пластинки потом можно спокойно от пыли влажной тряпкой протирать.

Узоры я заранее никогда не придумываю, просто расчерчиваю всю поверхность линиями, а потом уже закрашиваю разными цветами. Иногда получается хорошо, а иногда полная ерунда. Так у нас на стене появилась зеленая тетенька, от которой все с непривычки шарахаются.

Арти
только что

А вот эта зелёная девушка с чем то голубым под носом че т не очень 🤭😁

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В общем, мне лучше даются абстракции. Если на пластинках сколы и трещины, то сначала заклеиваю их, потом грунтую поверхность (тоже акрилом) и уже после наношу узор. Все стены я пластинками пока не завешала (муж и так ворчит, что перебор), но штук 7 распределила по дому. На самом деле мне не очень важно, чтобы они где-то висели. Просто сам процесс нравится.

Арти
только что

Слушайте, вот бы ещё сюда поталь золотую по трещинам добавить! Поталь особенно золотая смотрится волшебно на абстракции. Ну можно не только по трещинам, но и между элементами

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Арти
только что

Весёлая пластиночка. Напоминает новогоднюю суматоху клоунов. 😁👍

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А у вас какое хобби, которое помогает отдохнуть от трудовых будней?

Комментарии

Уведомления
Евгений Молотов
только что

Очень давно видел видео, где женщина делала розы из пластинок. Размягчала в духовке, а потом формировала.

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Rose1
только что

А я так зачиталась и засмотрелась на комментарии, что выскочила на станцию метро раньше, чем мне надо🤣
Красота - страшная сила

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