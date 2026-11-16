Не выкидываю старые пластинки
Решила тут поделиться своим маленьким хобби. Появилось оно совершенно случайно. Лет 15 назад забрела в одну кафешку и увидела, что там стены грампластинками украшены. «Какая шикарная идея!» — подумала я. У меня как раз лежала на антресолях пара коробок с пластинками, которые нам от предыдущих владельцев достались. Слушать их было не на чем, а выкинуть жалко — кто-то их годами с любовью собирал. Решила тоже их на скучную стену повесить. Но был один нюанс.
Большинство пластинок выглядело не очень — трещины, сколы, здоровенные царапины, бумажные кружки грязные и ободранные. А у меня как раз пара баночек акриловых красок завалялась. Я фигурки для настольной игры расписывала. Почему бы не сделать какой-нибудь незатейливый узор, чтобы скрыть все дефекты?
Занятие оказалось увлекательным. Сидишь вечером после насыщенного трудового дня, слушаешь краем уха какой-нибудь сериал и бездумно выводишь узоры на пластинках. Отличная перезагрузка для мозгов. Правда, я использую акриловые краски для моделек, так что хобби влетает мне в копеечку. Зато пластинки потом можно спокойно от пыли влажной тряпкой протирать.
Узоры я заранее никогда не придумываю, просто расчерчиваю всю поверхность линиями, а потом уже закрашиваю разными цветами. Иногда получается хорошо, а иногда полная ерунда. Так у нас на стене появилась зеленая тетенька, от которой все с непривычки шарахаются.
В общем, мне лучше даются абстракции. Если на пластинках сколы и трещины, то сначала заклеиваю их, потом грунтую поверхность (тоже акрилом) и уже после наношу узор. Все стены я пластинками пока не завешала (муж и так ворчит, что перебор), но штук 7 распределила по дому. На самом деле мне не очень важно, чтобы они где-то висели. Просто сам процесс нравится.
Слушайте, вот бы ещё сюда поталь золотую по трещинам добавить! Поталь особенно золотая смотрится волшебно на абстракции. Ну можно не только по трещинам, но и между элементами
А у вас какое хобби, которое помогает отдохнуть от трудовых будней?
Комментарии
Очень давно видел видео, где женщина делала розы из пластинок. Размягчала в духовке, а потом формировала.
Самое шикарное применение-это резьба по пластинке. Но, понятно, это не вручную делается..
А я так зачиталась и засмотрелась на комментарии, что выскочила на станцию метро раньше, чем мне надо🤣
Красота - страшная сила