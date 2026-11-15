14 историй о первой машине, которая стала чуть ли не членом семьи

«Стерлись зубья бендекса»

Где-то тут уже рассказывала, ну и ладно.

У институтского товарища была машина, что-то в ней поломалось, он несколько месяцев мыкался по сервисам пока не поставили диагноз: гавкнулась ось сегмента дроссельной заслонки. После этого товарищ с пару недель таскался по автомагазинам, авторынкам и авторазвалам в поисках детальки, понятно, что разговоров было только о ней - я и запомнила этот забавный набор слов.

Прошло 15 лет, у меня своя машина - и вдруг она начинает сходить с ума. Я в один сервис, в другой, в третий - везде пожимают плечами. Знакомые отослали в гаражный сервис, но механик там просто золотой. И вот механик там потыкал, тут подëргал, говорит: блин, ну я уже не знаю, что тут лечить! И я такая, со злости: ну я тоже фиг его знает, ну проверь ещё ось сегмента дроссельной заслонки! Механик замер, задумчиво почесал затылок, потом такой: "Гениально!!!", полез куда-то под капот, достал малюсенькую шелупоньку, показывает её мне, чуть не светится от счастья, говорит: точно, это она износилась, а как ты догадалась?