14 историй о первой машине, которая стала чуть ли не членом семьи
Конечно, в первую очередь машина — это просто средство передвижения. Но многие из нас знают по себе: мы относимся к своей машине так трепетно — ухаживаем, чистим, покупаем разные «примочки», регулярно возим в мастерскую, — будто она живая. Автомобилисты даже дают своим машинам имена. Мою, кстати, зовут Птичка. Возможно, именно из-за всего вышеперечисленного машина и становится для нас буквально членом семьи. Особенно первая. Ведь с ней связано так много теплых моментов. А в качестве бонуса к статье я тоже решила поделиться смешной историей о первой машине моей мамы.
- Как же круто, когда мечты сбываются... Всю свою жизнь я прожила за городом, и всю свою жизнь я тратила на дорогу в город около 2 часов туда и столько же обратно. Хотела купить машину, чтобы тратить на дорогу не больше получаса. И вот, буквально вчера, я ее приобрела! Пусть машинка не очень дорогая, но главное, что моя!
- Лет десять назад прикупила моя сестра свою первую машину — «тертую» восьмерку. В один не самый прекрасный день звонит мне, говорит: «Не заводится, помоги!» Снял стартер и вижу, что на шестерне привода срезало зубцы. Сестрица ходит рядом и спрашивает, что с ее драгоценной машиной. Отвечаю: «Стерлись зубья бендекса». Ну она давай с важным видом ходить и повторять: «Стерлись зубья бендекса», «Зубья бендекса стерлись». Пыталась запомнить, так как в автомобилях не разбирается вообще. Лет через семь зимой выходим с сестрой из дома и видим, что в машине соседей ковыряется приглашенный специалист, а соседи, понурив головы, наблюдают за его телодвижениями. Сестра спрашивает у них, в чем дело, и на ответ «не заводится» громко заявляет: «Стерлись зубья бендекса». В этот момент из-под капота вылезает перепачканный специалист со стартером в руках и смотрит то на сестру, то на сработанные зубья бендекса. Немая сцена. Сестрица гордо удаляется, и только тогда специалист почти испуганно спрашивает у соседей: «А это кто такая?»
«Стерлись зубья бендекса»
Где-то тут уже рассказывала, ну и ладно.
У институтского товарища была машина, что-то в ней поломалось, он несколько месяцев мыкался по сервисам пока не поставили диагноз: гавкнулась ось сегмента дроссельной заслонки. После этого товарищ с пару недель таскался по автомагазинам, авторынкам и авторазвалам в поисках детальки, понятно, что разговоров было только о ней - я и запомнила этот забавный набор слов.
Прошло 15 лет, у меня своя машина - и вдруг она начинает сходить с ума. Я в один сервис, в другой, в третий - везде пожимают плечами. Знакомые отослали в гаражный сервис, но механик там просто золотой. И вот механик там потыкал, тут подëргал, говорит: блин, ну я уже не знаю, что тут лечить! И я такая, со злости: ну я тоже фиг его знает, ну проверь ещё ось сегмента дроссельной заслонки! Механик замер, задумчиво почесал затылок, потом такой: "Гениально!!!", полез куда-то под капот, достал малюсенькую шелупоньку, показывает её мне, чуть не светится от счастья, говорит: точно, это она износилась, а как ты догадалась?
Мужчина рассказывает, что дочка так любила ездить на их первой «семерочке», что просто отказывалась садиться в другие машины
- Моя первая машина — девятка. Несколько машин сменил уже, а ее так и не продал. Сейчас она на пенсии в деревне. Хочу когда-нибудь детям подарить, но, видимо, уже как раритет.
Моей Киа рио 2011 г в уже скоро 16 лет. А пробег 80 тысяч. За руль садилась только я. Я ее тоже никогда не продам, хотя этим летом купила нового китайца).
Она ни разу не ломалась за эти годы
- В начале 2000-х я немного скопил денег и купил свою первую машину. ВАЗ-21093, цвет баклажан, естественно, б/у. Первую пару месяцев, когда парковался во дворе, я чуть ли не ночами сидел возле окна и смотрел, как там моя машиночка...
В дальнейшем было уже много машин, и не на один порядок дороже, но так переживал только за свою девятку.
Потому что ты помнишь, как заработал каждую копеечку, на которую купил свою первую машину. А в дальнейшем машины уже не за всю цену покупал, где-то доплачивал, что-то в кредит, рассрочку...
- В универе у меня был один хороший друг, который как-то рассказал, что его батя пообещал купить ему машину, как только он найдет хорошую женщину и женится на ней. Тут же созрел гениальный план: мы начали подготавливать его батю к тому, что вот появилась я, вполне хорошая женщина, и что все идет к тому, что мы вот-вот поженимся. Познакомились с родителями, стали иногда захаживать в гости, поначалу играли во вполне правдоподобных влюбленных, а через полгода взяли и расписались, причем по любви. Батя свое слово сдержал и купил нам девятку, на которой мы с мужем сейчас гоняем по очереди. Оно того определенно стоило.
План-то и вправду гениальным был. Парень молодец.
PS. У многих женщин потребность помогать и опекать прямо в прошивке. Надо правильно смотреть.
PPS. Если б не вписалась в эту "аферу", значит, не подходящая
Автор говорит, что, конечно, в качестве первой машины мечтал о чем-то люксовом, но по бюджету подошла 10-летняя дизельная тойота. За 3 года она ни разу не подвела, на ней он и возил материалы для ремонта, и путешествовал
У нас с мужем была такая тринашка! Божечки, сколько дорог, сколько отпусков и путешествий она с нами была🥰
- В 25 купила машину в кредит. На работе сразу начался хор из «зачем тебе это нужно», «ходила бы пешком, здоровье полезнее». Сначала пыталась объяснять, что мне реально нужна машина: работа далеко, автобусы ходят ужасно. Потом надоело, начала просто улыбаться и говорить: «Зато я еду на своей машине, с музыкой и обогревом, а не в битком набитом автобусе». Я так радуюсь жизни сейчас!
Ну для поездок одной на работу и правда не особо надо.
А я купила ездить на дачу впятером!
- Недавно мы с мужем купили авто, а через пару дней — стиральную машину. Так вот, решила я поехать в другой город к подруге. Проехала километров 100, остановили сотрудники ДПС. Попросили пройти на пост для проверки документов. Стою, жду, вся такая разодетая фифа. Подходит моя очередь, просят документы на авто. Я с деловым видом даю пакет с документами, а там документы от стиралки. Представьте себе лица сотрудников ДПС (человек 7 там их было). Хохотали просто все! А мне пришлось вызывать такси и ехать за настоящими документами!
Девушка радуется, что купила свою первую машину. Она назвала ее Нова!
Таких баек много ходит.
Про Жигули, которую за границей назвали Лада.
(Жигули напоминает Жиголо)
Про Renault Capture, которую в России назвали Renault Kapture.
(Capture по-русски можно прочесть как Сартир)
И еще, кажется, про Мицубиси что-то такое было, но я не помню.
- Дело было в 1988-м: мне только-только исполнилось 16, и я как раз получил права. Мне отдали машину деда. Коричневая. Скучная. Прожорливая. Огромная, как яхта. С радиусом разворота, как у грузового судна. Но она была потрясающей!
Для меня она означала свободу. Неважно, как она выглядела или звучала. Главное — я мог в пятницу вечером после футбольного матча поехать с друзьями за пиццей, и это было все, что имело значение. Я поменял старое AM-радио на магнитолу с FM, кассетником и цифровой настройкой. Поставил пару колонок на заднюю полку. Держал машину в идеальной чистоте и с огромным удовольствием возил на ней девушек на школьные балы, чтобы произвести впечатление. На ней же перевез все свои вещи в колледж. Я обожал эту машину, потому что на ней мог делать все, что только хотел. В конце концов права получил мой брат, и машина перешла к нему — теперь уже как его школьный автомобиль.
- По-настоящему я был счастлив, когда купил первую машину. Помню, папа перегнал ее в гараж, а я вооружился полиролью, тряпочками и драил свою настоящую и полностью мою машину. Да, я знал, что отношения с девушкой у меня сложные и работа тогда была не очень. Но в тот момент я мыл свою машину цвета зрелой вишни.
Молодой человек рассказывает, что однажды задумался о покупке собственной машины и подобрал для себя Toyota Levin. На ней много экспериментировал по тюнингу подвески. Говорит, что это интересно, как конструктор
- На 2 курсе родители купили мне старенькую машину, чтобы я не мерзла на остановках зимой. И вот однажды, пока я ждала подружку подвезти, мажористый одногруппник при всех сказал: «Нашла, чем гордиться. Корыто!» Я проглотила. А тем же вечером встретила его на улице. Смотрю, а он стоит с папой на парковке, и тот его ругает, мол, вот не дам тебе больше машину, ты диски поцарапал. Подумала: ну и хорошо, что у меня простенькая, зато родители не ругают и я учусь.
Бонус: смешная история о том, как моя мама впервые в автосервис приехала
Историю покупки своей первой и единственной машины я рассказывала здесь. А сегодня хочу поделиться другим моментом. Первой в семье машину у нас завела мама. Причем учиться в автошколе она пошла в 40 лет, предварительно вызубрив весь учебник ПДД.
Так вот, ее машина — миниатюрная матизка серебристого цвета. Хорошенькая и очень подходила моей маме. А я в тот момент уже училась в другом городе. Приезжаю, значит, на выходные посмотреть на мою смелую мамочку за рулем, а машина на пути с автовокзала как-то странно шуметь начала. Ну, мы, недолго думая, меняем маршрут до ближайшего сервиса. Загоняем машину к механику, тот выслушивает нас и говорит, чтоб мы открыли капот.
Напомню, мама тогда за рулем была от силы неделю, опыта никакого. И вот она кружит вокруг своей матизки и приговаривает: «Так, капот, капот, капот — это не багажник». Мужики в автосервисе просто покатились со смеху. Ну и мы с мамой следом.
Ни одного снимка маминого автомобиля я так и не нашла, поэтому прикладываю вам фото моей первой поездки за рулем (снимал муж).
Я ездила на семёрке сына. С удовольствием. Рыбалка. Грибы. Кусты и лужи всё ей было нипочём. А потом он купил другую машину и как-то волновался, что я за рулём. Я и не стала гонять.
Комментарии
Обожаю машину и сам процесс вождения) папа водить учил лет с 12, права с 18 есть, за последние лет 10 я не садилась за руль самое долгое непрерывно - на неделю буквально, дважды после операций (нельзя было напрягаться) и когда уезжала на отдых. Встать в 5 утра и повезти подругу в соседний город (500 км) на операцию, весь день там ездить по незнакомому городу потом и гулять до глубокой ночи? С удовольствием))) Ребенок привык к езде на машине с первых дней жизни, любит куда-то ездить, утром регулярно у него ко мне вопрос: «Мама, а куда мы сегодня поедем?»😆😆
Возила мужа на работу на его авто, потом ехала по своим делам, а вечером забирала его с работы. В один день муж со смехом рассказал, что поле удачного завершения проекта начальник поднял ему зарплату со словами "купи наконец жене машину". Посмеялись вместе. Наказ босса муж выполнил.
Я так тоже возила мужа и ещё троих его работников за город, они там что-то строили, а вечером забирала. Но никто мне другую машину не купил, потому что эта машина "девятка" и так была моя, муж подарил, чтобы я наконец получила права.))