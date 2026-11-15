Как выбрать спелую хурму, авокадо и еще 9 сезонных продуктов, чтобы не выбросить деньги на ветер

Задача не слишком сложная — ведь хорошие плоды выдают три фактора. Сперва я смотрю на цвет. Если хурма насыщенного оранжевого оттенка, который отдает бордовыми нотками, значит, я на правильном пути.

Кроме того, кожица плода должна быть полупрозрачной с тонкими темно-коричневыми полосками, которые обвивают плод. А после одной истории, которая приключилась со мной на рынке, всегда прошу продавца по возможности разрезать плод. Вижу, что косточки внутри хорошо сформировались, — можно брать. Такая хурма точно не будет вязать.