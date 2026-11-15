Как выбрать спелую хурму, авокадо и еще 9 сезонных продуктов, чтобы не выбросить деньги на ветер
Для меня покупка спелых фруктов и овощей — это сущий квест. Ведь так хочется принести с рынка или из магазина действительно хорошие продукты, которыми можно сразу побаловать домашних. К сожалению, некоторые плоды только на прилавке выглядят аппетитно, а потом выясняется, что они не дозрели или, наоборот, уже начали портиться. И приходится отправлять всю эту красоту в мусорное ведро. Я решила разобраться, как же выбрать действительно качественные осенние фрукты и овощи. А в качестве бонуса расскажу о хурме, которая будет радовать годами.
Спелую хурму выдают тонкие полоски и косточки
Помню, в детстве мама всегда отправляла недозревшую хурму на пару дней в морозильник, иначе у нее был слишком вяжущий вкус. Когда плоды оттаивали, есть их можно было разве что ложкой. Хурма становилась действительно сладкой, но выглядела не слишком симпатично. Так что теперь я стараюсь купить уже спелые фрукты, которым не придется дозревать в домашних условиях.
Задача не слишком сложная — ведь хорошие плоды выдают три фактора. Сперва я смотрю на цвет. Если хурма насыщенного оранжевого оттенка, который отдает бордовыми нотками, значит, я на правильном пути.
Кроме того, кожица плода должна быть полупрозрачной с тонкими темно-коричневыми полосками, которые обвивают плод. А после одной истории, которая приключилась со мной на рынке, всегда прошу продавца по возможности разрезать плод. Вижу, что косточки внутри хорошо сформировались, — можно брать. Такая хурма точно не будет вязать.
Как-то на рынке набираю в пакет хурму, она уже «подуставшая» — плоды мягкие, янтарные, аж светятся. Вдруг сбоку к лотку подходит бабулька и командует продавцу: «Ну-ка, разрежь!» Тот послушно режет. Внутри куча косточек! Я расстроилась, а эта дама вдруг радостно заявляет, что хурма с косточками слаще и лучше обычной, и сразу берет три килограмма. Причем отправила в пакет и мягкую, и ту, что покрепче. Сказала, что первую они сразу съедят, а другая с недельку полежит и будет как надо.
Я всегда стараюсь потискать мандарины
Для меня запах мандаринов всегда ассоциировался с Новым годом. Вдохнешь аромат оранжевой кожуры — и снова переносишься в январское холодное утро, когда подарки уже разобраны, на столе стоят вчерашние угощения, а снежинки из салфеток радостно подмигивают тебе с оконных стекол.
Одна незадача: аппетитный запах и яркая кожура не всегда гарантируют сочный вкус. Купишь пару килограммов глянцевых, сияющих мандаринов, а они оказываются такими кислыми, что аж скулы сводит. Так что теперь всегда стараюсь покатать плоды в руках.
Кожура при сжатии чуть отходит от мякоти, шкурка блестящая, а сами плоды кажутся тяжелыми — можно брать. Если же мандарины кажутся слишком легкими, а под кожурой нет пустот, значит, они или слишком долго пролежали на прилавке, или просто не дозрели. И в первом, и во втором случае вкус меня точно не порадует.
На кожуре помело видны пятнышки — оставляем его на прилавке
Этот фрукт точно не назовешь дешевым, поэтому, когда оказывается, что он не дозрел или уже испортился, обидно вдвойне. Я не слишком люблю характерную горчинку, но иногда хочется порадовать себя половинкой помело, щедро намазанной медом. Чтобы купить действительно спелый плод, я обычно внимательно изучаю цвет кожуры.
Если на боках помело нет россыпи бледно-зеленых пятен, а шкурка яркая и однородного, насыщенного цвета, значит, цитрусовый, скорее всего, дозрел. А вот черные мелкие точки и мягкая кожура свидетельствуют о том, что плод, возможно, неправильно транспортировали и он уже успел испортиться.
Выбирая авокадо, смотрим на плодоножку
Конечно, можно купить и неспелый авокадо и понадеяться, что он быстро дозреет дома. Но у меня пару раз плоды и после недели лежания на столе не становились мягкими. А потом разрезаешь их — внутри коричневые волокна, да и на вкус авокадо несъедобное. Обидно! Так что теперь я в первую очередь изучаю плодоножку.
«Решил купить гигантское авокадо, у которого все оказалось гигантским»
Хвостик сухой, легко отходит от плода, а под ним мякоть зеленого цвета — значит, авокадо можно брать. Если плодоножка плохо отдирается от кожуры, а под ней авокадо желтый — плод не дозрел. Мякоть под хвостиком коричневая — уже испортился. А еще авокадо можно потрясти. Слышен глухой стук — перед вами спелый плод, и косточка в нем уже отделилась от мякоти.
А вот плоды с белыми точками на кожуре я стараюсь не брать. Обычно этот признак свидетельствует о том, что авокадо хранилось при минусовых температурах и, скорее всего, уже испортилось.
Перед тем как покупать гранат, стоит его погладить
Раньше я пыталась пожамкать гранат перед покупкой — вроде как в спелом плоде косточки должны немного хрустеть. Но толку от этого было немного: мне все равно попадались либо недозревшие ягоды, либо уже переспелые. И первый, и второй вариант не слишком радует. Так что теперь просто поглаживаю его кожуру.
Если шкурка шероховатая и кажется чуть подсохшей, плод уже поспел. Слишком гладкая и легко сковыривается ногтем — гранат сорвали слишком рано, и дома он уже не дозреет. А еще по боку плода можно постучать пальцем. Спелый экземпляр выдает гулкий, словно металлический, звук. Правда, только на стук я стараюсь не ориентироваться. Слишком часто меня этот признак подводил.
Стою над гранатами в магазине и облизываюсь — плоды яркие, бордовые, настоящая услада для глаз. Решила взять парочку на вечер. Начинаю складывать их в пакет, рядом пристраивается дама. Посмотрела на гранаты, взяла один и неожиданно прижала его к щеке. Потерла его немного и говорит: «Нет, слишком гладенькие! Точно недозревшие!» И удалилась. Ну и я потихоньку обратно гранаты выложила.
Крупные и яркие апельсины годятся только для фотосессии
Раньше я всегда охотилась за здоровенными плодами — ведь чем больше апельсин, тем он должен быть вкуснее, верно? Но на практике эти цитрусовые обычно оказывались водянистыми и практически безвкусными. Так что теперь беру апельсинки поменьше. Главное, чтобы они вкусно пахли, а кожура была не слишком блеклая.
Если апельсин почти не пахнет, плод, возможно, не дозрел, или, наоборот, успел испортиться за время транспортировки. Мягкая и чуть дряблая кожура говорит о том, что апельсин уже перезрел. А еще я стараюсь отыскать плоды с небольшими «пупочками». Обычно они всегда бывают сладкими и сочными.
Сладкий перец лучше взвесить в руке
Кажется, что такие перцы выбрать несложно. Если у плода гладкая и упругая кожица, а плодоножка зеленая и крепкая, то овощи можно брать. Но на деле слой мякоти у некоторых плодов оказывается слишком тонким, а вкус совсем не радует. Поэтому теперь я всегда держу перцы в руках перед тем, как отправить их в пакет.
Перцы слишком легкие — значит, внутри они могли уже высохнуть, и в салат их не отправишь, да и для других блюд они не подойдут. А вот тяжелые плоды можно брать. Причем, если я покупаю слишком много овощей, то часть просто запекаю.
Отправляю перцы в духовку, жду, пока кожура подрумянится, потом заливаю холодной водой. После этого снимаю с перцев шкурку, удаляю плодоножку и семена, заливаю оливковым маслом, посыпаю мелко нарезанным чесноком и специями. Пальчики оближешь!
- Многим не нравятся сладкие перцы, потому что они слегка горчат. Чтобы избавиться от этого привкуса, я просто вырезаю белые полоски на ребрах, и горечь сразу исчезает. Больше всего люблю перцы, обжаренные в сливочном масле с грибами и луком. Делаю такую заправку для мяса.
Хороший киви сразу выдает аромат
Выбрать спелые фрукты на ощупь не всегда получается. Пару раз я нашла вроде бы созревшие плоды, они чуть пружинили в руках. А дома разрезала — на вкус такая кислятина. Обидно, ведь в таком виде они уже точно не поспеют. Можно только выкинуть. Так что теперь я призываю на помощь обоняние.
Спелые киви, которые правильно транспортировали, издают слабый фруктовый аромат. Отсутствие запаха может говорить о том, что сахар внутри еще не раскрылся, а значит, плод не поспел. Гнилостный запах, увы, отличает испорченные киви. И если неспелые плоды еще могут дозреть, то переспевшие придется отправить в мусорное ведро.
Трясем грецкий орех и прислушиваемся
Иногда на прилавках продаются прошлогодние орехи, и брать такие плоды не стоит. Ядра внутри могут оказаться уже высушенными или испортившимися. Отличить старые орехи от свежих поможет скорлупа. Чем она светлее, тем лучше.
Влажная поверхность, темные пятна или затхлый запах — поводы насторожиться. Скорее всего, такие орехи слишком долго хранились или лежали в неправильном месте. Влага плохо действует на этот продукт, зато увеличивает его вес. Так что чересчур тяжелые плоды тоже брать не стоит.
А еще я всегда стараюсь потрясти орех. В свежем плоде мякоть плотно прилегает к скорлупе, и никакого стука не слышно. А вот если орех старый, съедобные семечки внутри уже высохли и весело стучат о скорлупу при каждом движении. Покупать такие плоды явно не стоит.
Видим восковой налет на тыкве, радуемся и хватаем ее
Я стараюсь не ориентироваться на цвет кожуры при выборе тыквы, ведь он в первую очередь подсказывает, какой сорт овоща лежит передо мной, а не то, спелый он или нет. А вот если бока плода украшает матовый восковой налет — экземпляр можно брать. Он означает, что тыкву сорвали относительно недавно и она будет свежей и сочной.
Еще я внимательно изучаю плодоножку овоща. Сухой и твердый хвостик говорит о том, что тыква успела дозреть на грядке, перед тем как ее отправили на прилавок. Плодоножка зеленая или вовсе отсутствует, значит, хозяин поторопился и плод, увы, не поспел. И вкус мякоти будет водянистым и невыразительным.
Когда сомнения все равно гнетут меня, слегка провожу по кожуре ногтем. На боку тыквы остаются заметные вмятины — передо мной недозревший экземпляр.
Если руккола в горшочке вымахала, нам она не нужна
Не важно, покупаете ли вы руколу в горшочке или просто в пакете, надо в первую очередь посмотреть на цвет и размер листьев. Растение вымахало в здоровенный куст, который выше 10 см, а листья кажутся жесткими — значит, ее сорвали слишком поздно и зелень будет горькой на вкус. Я стараюсь такую руколу в салаты не отправлять.
Бонус: странная хурма, которую я обнаружила у нас в супермаркете
Я, конечно, разную хурму в магазине и на рыночных прилавках видела, но тут недавно обнаружила такие мохнатые плоды в районном супермаркете. То ли это игрушка (но что с ней делать?), то ли декоративный элемент (подушки?), но в любом случае, я еще долго эту тележку глазами провожала. И думала: а может, мне тоже надо? Буду сидеть долгими вечерами на диване с книжкой в окружении гигантской хурмы!
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