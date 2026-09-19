19 историй о туристах и местных, которые дарят друг другу маленькие радости и байки на все времена

Долгожданный отпуск — это не только ласковое море, тёплый пляж и увлекательные экскурсии. Зачастую во время отдыха нам удаётся познакомиться и с особенностями местной культуры, а заодно блеснуть своими знаниями иностранных языков. И иногда эти моменты запоминаются даже ярче, чем известные достопримечательности. Зато из отпуска удается привести не только сувениры, но и ироничные истории.

Стою в магазине в Сербии. Подходит девушка, спрашивает у продавца на английском: «А у вас утка есть?» Тот её не понимает. Пробует на другом языке — тоже безуспешно. Девушка уже не знает, что делать, и вопросительно говорит: «Кря-кря?» Продавец изумлённо начал от неё отмахиваться: дескать, не продаём мы такое! А всё потому, что в сербском языке утка квакает, а лягушка как раз крякает. И продавец думал, что барышня от него лягушек требует. lari4kina_babich

В Японии отмечают День котов, и автор решил отправиться в кошачий район, чтобы погладить и подкормить бездомных котиков. Но таковых там не оказалось. Зато нашлись вполне ухоженные мейн-куны, которые передвигались на коляске

Я знаю по-турецки всего несколько слов, которые нужны туристу на шопинге. Но из-за частого повторения «Мерхаба», «тешеккюр эдерим» в каждой сувенирной лавке у моей мамы создалось впечатление, что я вполне бегло изъясняюсь на турецком. И в то, что я некоторых фраз не понимаю, мама не верила. Лежим мы как-то на пляже, проходит мимо турок с множеством бус в лотке. Наклоняется к отдыхающим и спрашивает: «Хычешнарки наныгы?» Я отказалась. И мама спрашивает: «Что он сказал?» Отвечаю: «Он предлагает ножные браслеты, я отказалась, а что? Тебе надо?» Мама обиделась: дескать, ведь я отлично на турецком разговариваю, зачем лукавлю. Пришлось пояснить: «Так он же просто спросил: „Хочешь шнурок на ногу?“» © Alina.Rada / Pikabu

Родители мужа собрались на отдых в Китай. Решила порадовать свекровь и купила ей в поездку роскошную шляпку. Возвращаются они через пару недель, а свекровь со мной сквозь зубы разговаривает. Что не так? А потом выяснилось, что из-за моей шляпки ей местные жители вслед показывали и головами удивленно качали. Все потому, что головной убор был зелёного цвета, а в Китае это означает, что один из супругов ходит налево. Но я же не знала! После этой истории всегда изучаю, что цвета означают в той или иной стране. ADME

В Китае на улице вполне можно встретить утку в носках. Действительно, не ходить же пернатой босиком по улицам. Ещё лапки замёрзнут

Я в нежном возрасте 18 лет путешествовал по Италии. Как-то добрый местный житель поделился со мной водой. Поблагодарил его на английском и заодно спросил, как будет «спасибо» по-итальянски. Но мужчина, видимо, разобрал только первую часть, поэтому просто ответил мне: «Prego!» («пожалуйста»). Ну я и решил, что prego — это «спасибо». Всё оставшееся время радостно верещал: «Prego!», когда хотел поблагодарить людей. Правда, о своей фантастической ошибке узнал только годы спустя. © van_isle_dude / Reddit

Мы приехали в Барселону на экскурсию по городу. Утро, часов 10. Гид распускает группу до 15 часов, типа: гуляйте, наслаждайтесь. Двумя семейными парами побрели по улочкам, паркам и к часу дня решили перекусить. Сунулись в один бар — там только тапас и сыровяленые нарезки, в сиесту не готовят, в другом то же самое. Свернули с туристических улиц в обычный район и набрели на китайский ресторанчик. А там про сиесту и слыхом не слыхивали. Плотно перекусили и дальше двинули. © Dip76 / Pikabu

Хорошо, что в Японии в некоторых магазинах дают подробное описание блюд на витрине. Сразу понимаешь, чего ожидать

«Выглядят как пирожки»

Знакомый рассказал, как приехал в Америку и пошёл в магазин купить курицу. Уровень английского у него был не очень. Выбрал он, значит, курицу, подошёл к продавцу и хотел сказать: «Заверните мне её с собой». Но не знал, как это будет по-английски, и выдал: «Я и этот цыплёнок уходим вместе!» Продавец сначала завис, потом расплылся в улыбке и сказал: «Конечно! Приятного вам путешествия!» aibolat_abitbekov

Попали под проливной дождь в Венеции, вымокли до нитки, да ещё и замёрзли. Набрели на какой-то магазинчик и решили там переждать, чтобы хоть чуть обсохнуть. Персонал неплохо говорил по-английски, но когда мы попросили горячий шоколад или шоколадное латте, что-то пошло не так. В результате нам выдали что-то похожее на шоколадную тянучку. Очень вкусно и сытно, но пить это было совершенно невозможно. © techtornado / Reddit

Отдыхали во Вьетнаме и пошли отмечать день рождения нашего друга в один ресторанчик. Мы там частенько сидели. В заведении нам очень понравился салат из манго и креветок, в нём было много лука, а к нему подавалась вкусная заправка. Мы, съев салат, обычно выливали эту заправку в рис, так как он был довольно суховат. И вот салат из общего блюда съеден, подходит хозяйка, чтобы убрать тарелку. Пытается при этом остатки заправки вылить мне в горячее. Я показываю, что не надо. Тогда она поворачивается к моей соседке и выливает содержимое ей в тарелку. Было очень мило и смешно. © Grymsaga / Pikabu

Ну как можно не купить у такого гонконгского продавца специи? Сразу видно, что товар проверенный

В Токио решили перекусить в небольшой уличной кафешке. Сели за столик, и выяснилось, что там никто из персонала по-английски не разговаривал. Ну а мы — полный ноль в японском. Прислали к нам милую девушку из Индии, которая в заведении мыла посуду. Спросили у барышни, какое у неё здесь самое любимое блюдо, она что-то выдала по-японски. Ничего не понятно, но решили взять. Проходит буквально 5 минут, и из кафе выпрыгивают два счастливых официанта и, громко распевая: «Картошка фри и кетчуп!», несут это блюдо нам. Сказать, что мы удивились, — ничего не сказать. Думаем: может, чем-то обидели персонал? Картошку фри мы точно не заказывали. Через какое-то время к нам подходит девушка, у которой мы делали заказ. Уточнили у неё, зачем же нам картошку подали. А она радостно говорит: «Так это же и есть моё любимое блюдо!» © Minute-Actuator-9638 / Reddit

Мы пользовались в Турции переводчиком на телефоне. Нужна была, кажется, линейка, не могли найти её в супермаркете, подошли к консультантам. Показываем на экране перевод на турецкий, работник не понимает, зовёт коллегу. Вдвоём смотрят в недоумении, пытаются произнести. Наконец, мы нашли в интернете фотку линейки, показываем им. Они в ответ: «Ах, это?!» — и говорят, как по-турецки правильно называется линейка. Это было совершенно не то, что нам переводчик выдал. © Lyaptiptopbi / Pikabu

Катался по Шри-Ланке на тук-туке и остановился возле каких-то руин. Прогулялся вокруг, спокойно топаю к моторикше и вдруг вижу компанию обезьянок, которые пьют воду из бутылки и поглощают чью-то еду. Посмеялся, но беднягу, у которого они всё это стащили, стало жалко. Прошёл ещё пару шагов, смотрю, а на тук-туке мой открытый рюкзак стоит! Оказывается, они мою еду трескали! Слава богу, смог снять на видео не только трапезничающих обезьян, но и свою реакцию. © mcwobby / Reddit

Похоже, что китайские котики очень любят шоппинг. Или они просто не готовы отпускать своих двуногих в магазин без присмотра

Каждый год в октябре мы с друзьями ездим в Шарм-эль-Шейх на дайвинг. Просто и незатейливо. В этом году оказалось, что неподалёку от нашего отеля открылся Музей древнего Египта. Решили туда заглянуть. Огромный комплекс, всё очень красиво и монументально: залы с каменными барельефами и витринами. На втором этаже обнаружились две старинные лодки из папируса — не в витрине. Мы их рассматривали, и тут мой друг Руслан неожиданно наклоняется к лодке и заявляет, что она пахнет старыми книгами. Естественно, я тоже решил понюхать. Действительно, пахло старыми книгами. Мы стояли и обнюхивали лодку, погружаясь в атмосферу древнего Египта. За этим занятием нас и застал удивлённый охранник музея. © Miamoto1710 / Pikabu

Когда я была в отпуске в Турции, то решила попробовать настоящую турецкую шаурму. Нашла симпатичное заведение, заказала её, продавец предложил мне добавить немного фирменного острого соуса. Я согласилась, не зная, что острый соус в Турции означает «очень острый соус». Когда я попробовала его, меня аж в жар бросило. А продавец посмотрел на меня и сказал: «Ты знаешь, это было только начало. Я могу сделать его ещё острее, если ты хочешь!» © Не все поймут / VK

В Египте не стоит отлучаться надолго от лежака. Иначе его могут занять местные жители

Были с моей девушкой в Америке, в каньоне Подкова. На соседнем от нас камне парень фоткал свою девушку, они общались на отличном английском. Я в метрах десяти от них фоткал свою. Моя девушка вскользь говорит: «Такие классные лосины у неё, интересно, где же она их купила?» Как только фотосессии закончились и мы начали расходиться в разные стороны, та девочка обратилась к нам: «Я купила их в Pink». Мы не очень расслышали и от неожиданности не поняли, на каком языке она говорит. Смущённо отвечаем: «Sorry?» А она кричит: «Лосины. Я купила их в Pink!» С улыбкой поблагодарили её, надеясь, что тот вопрос она сочла за комплимент. © doroshko / YouTube

Отдыхали во Франции и сняли там домик в Бургундии на неделю. Я единственный немного говорил по-французски. Хозяин показал мне дом, потом повёл в сарай, где хранились дрова для камина. Решил блеснуть французским и спросить, не тут ли раньше жили лошади. Вот только слово произнёс неправильно, и в результате вышло: «Тут вы держали волосы?» Хозяин сначала здорово удивился, но потом понял, и мы посмеялись. А в конце отдыха хотел сказать хозяину, что мух было многовато, но выдал: «У нас были проблемы с носовыми платками». © starter_fail / Reddit

Я как-то обедал в модном ресторане в Киото, и перед основным блюдом официантка принесла мне небольшую миску супа. Выпил его. А через минуту она возвращается с блюдом темпуры и изумлённо смотрит на меня. Оказывается, это был не суп, а специальный соус для темпуры. Девушка не растерялась и спросила: «Надеюсь, вам понравилось?» © Parrotshake / Reddit

У этого греческого котика очень выразительный взгляд. Возможно, у фотографа в руках рыба, а он ею не делится

Моя репетитор по японскому языку несколько раз в год ездила в Японию. Привозила нам оттуда всякие вещички и потрясающие рассказы. Была у неё такая история. Как-то шла она по улице в Токио, а перед ней шагали юноша и девушка. Барышня явно была обижена на своего парня и в полный голос припоминала ему все промахи. В какой-то момент парень попытался успокоить свою возлюбленную и сказал: «Давай не так громко, а то сзади девушка идёт, неудобно как-то!» После чего эта барышня остановилась, повернулась к моему репетитору и спросила на английском: «Вы нас понимаете?» На что та ей на чистом японском ответила: «Нет, конечно. Совсем не понимаю. Можете продолжать!» Самое смешное, что после этого девушка отвернулась, пожала плечами, сказала парню: «Вот видишь, ничего не понимает», — и продолжила дальше пилить бедолагу. © morekosmosa / YouTube

Я с кавалером отдыхала в Испании. Он в Барселоне на стойке информации для туристов решил узнать, как добраться до Ибицы. И очень уверенно, не раздумывая, без «здравствуйте» или «до свидания», заявил девушке-консультанту на английском: «Отправляйтесь на Ибицу!» moments_in_uk