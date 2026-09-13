18 теплых историй про отпуск в бархатный сезон, когда нет жары, зато есть свои маленькие радости
Для одних лучший отпуск — это жара, шумный пляж и аромат шашлыка и прочих вкусностей из каждого кафе. А кто-то ждет именно бархатного сезона, когда вода еще теплая, но по вечерам на улице уже чувствуется приятная прохлада. Да-да, в конце августа и сентябре есть свои маленькие радости. Можно не спеша завтракать, кутаясь в уютный плед, а потом гулять по улицам южных городов и собирать впечатления, которые потом будут согревать всю зиму.
- Поехала я осенью одна в Турцию. Завтракаю в отеле и замечаю, как на меня смотрит импозантный мужчина лет 40. И вдруг он молча подходит, кладет на мою тарелку пирожное и исчезает. На второй день — то же самое. На третий не выдерживаю, ловлю его за рукав, а он хохочет: «Ну что, Иванова, узнала наконец-то?» Я аж подпрыгнула. По голосу его узнала — это же Игорь Симаков из 11 Б, который мне постоянно булочки из буфета таскал. Мы после школы с ним не виделись. А тут на курорте столкнулись. Он-то меня сразу узнал и надеялся, что я из-за пироженок его тоже вспомню.
На этом фото прекрасно все: набережная в бархатный сезон, море, небо и котик
- Провели отпуск с семьей на море. Нашли подходящий вариант жилья. Долго торговались с владельцем, в итоге пришли к соглашению. Во время отдыха не позволяли себе лишних трат. Хозяева считали меня бережливым, даже подшучивали. Не буду спорить, так и есть. Отдохнули хорошо, собрались и отправились домой. И буквально через пару недель после отпуска мне предложили командировку в те же места для осмотра объекта. Решил остановиться в том же месте. В сентябре там всегда есть свободные номера. Представьте себе, я появляюсь у них на пороге, владелец встречает меня с открытым ртом. А я ему говорю: «Артур, мы, видимо, забыли помидоры на кухне».
- Отдыхали с супругой в Адлере в бархатный сезон, сняли номер в неплохой гостинице и заплатили вперед на все 10 дней. Так получилось, надо было уезжать на день раньше. Подходим к администратору, та просит написать заявление о возврате денег на имя директора. Пишем, оставляем реквизиты и идем напоследок поваляться на пляже. Только дошли до моря — звонок из гостиницы. Просят вернуться. Ладно, повернули обратно. Нас ведут к их бухгалтеру. Далее был такой диалог:
— Тут у вас в заявлении одна фамилия, а на карточке — другая.
— Не может быть, карточка моя, я на себя писал, покажите.
— У вас заявление от Иванова И.И. Вот видите, тут написано Иванова, а на карточке — Иванов.
Пришлось объяснять бухгалтеру, что такое родительный падеж.
«Бархатный сезон на Черном море в разгаре. Ловите эпичные фото»
- Выбралась я на бархатный сезон в Египет. Сплю в номере и вдруг часа в два подпрыгиваю от какого-то скрежета. Мне спросонья показалось, что кто-то пилит стену. Я звоню на ресепшен: «У меня в номере посторонние!» Тут же прибежал охранник, осмотрел номер, заглянул за шкаф и как начал хохотать: там на полу был оставленный горничными робот-пылесос. Ночью он включился и попытался выбраться из угла, но не смог и постоянно цеплялся боками за стены. А я была сонная, не сообразила сразу.
- Я побывала в Абхазии на «Рейхенбахском водопаде» из старого «Шерлока Холмса». В действительности этот поток называется Гегским водопадом. В сентябре перелет был недорогой. Меня ждал гостевой дом с тропическим садом в километре от моря, рядом были кафешки по типу чайханы с открытым очагом и упитанными кошками.
Еще все, кто отправляется на экскурсию на озеро Рица, проезжают по Юпшарскому каньону. Это место, где снимали сцену из «12 стульев» с Андреем Мироновым — тот момент, когда Остап Бендер кричит: «Отдай колбасу!» А еще туристов возят в пещеру, где снимали сцену из «Приключений Тома Сойера». Когда смотришь фильм, кажется, что Том и Бекки долго блуждают в пещере. На самом деле они топтались в одном «зале», который ближе всего к выходу.
- Наконец-то дождалась отпуска! Сижу себе в купальнике под пальмой и листаю ленту соцсетей. Смотрю, одна знакомая выложила фото своего нового маникюра в осенней тематике. А я сижу и никак не могу сообразить, причем здесь кленовые листья? Совсем забыла, что дома уже далеко не лето.
- Пару дней назад один пользователь написал пост, в котором сказал: «Зачем вам этот юг? Приезжайте к нам на Белое море, выходные вроде будут теплыми». Легковерный я тут же взял билеты на самолет — сначала из Красноярска до Петербурга, затем до Архангельска. Потом автобус до Северодвинска, потом автобус до Ягры — и вот я на берегу Двинской губы.
И что? Да, денек солнечный. И пляж большой. Но вода-то холодная! Тем не менее, ни о чем не жалею. Все-таки, море увидел!
- Когда-то давно мне вручили бесплатную путевку в санаторий города Туапсе. В августе, в бархатный сезон, бесплатную... Отдохнул, кстати, неплохо. Однажды соседи по корпусу уговорили меня сходить с ними в другой дом отдыха. Я там разговорился с местными сотрудницами. Разговоры типичные — откуда, из каких краев. Ну я и начал: «Из Забайкалья я. Не слышали?» И тут понеслось!
— Вот так прямо в тайге город?!
— Почти. От Читы и до самого Северного Ледовитого океана — одна тайга.
— А у вас там правда медведи по улицам ходят?
— Не всегда. Зимой они в тепле сидеть любят. Бывало, идешь домой вечером с работы, заходишь в подъезд, а там косолапый стоит и у батареи лапы греет.
Что я там еще наплел, уже не помню. Но точно знаю, что сочинял много.
ага, давным давно я в Сочи всем рассказывал шо в школу в Якуцке на оленях ездил, медведи в городе редкость, они в деревнях
- Был в Дубае в сентябре. Помню, как шел до пляжа и обратно периодически забегая в помещения с кондиционером. Например, в магазины. Очень нелегко гулять, особенно днем, а это вроде 30-35 градусов было. Мы с приятелем такие: «Сейчас духота, лучше мы вечером прогуляемся. Нормально будет». Выходим вечером, а там ничего не изменилось.
Сентябрь в Турции. Вид на бухту Олюдениз с Ликийской тропы. Вот бы там прогуляться!
- Поехала я в сентябре в отпуск на море. Красота, бархатный сезон... Встретила там очень красивого и доброго, просто самого лучшего на свете парня. Мы полюбили друг друга, весной сыграли свадьбу. Переехала к нему. И вот так пляжный роман соединил нас на долгие 35 лет совместной жизни.
- Раньше я всегда ходила в отпуск летом. Пока один коллега не сказал: «А зачем? Цены — космос, люди потные, жара невыносимая. Я езжу только осенью». И вот я уже лет 7 хожу в отпуск исключительно осенью. Это лучший сезон для отдыха! Цены адекватные, туристов почти нет и осенняя красота — это счастье для глаз и души. В этом году я буду отдыхать в октябре. А вы?
Начало осени на Балтике. Пустой пляж и шум прибоя. У всех уже 3 сентября, а у отдыхающих — 34 августа.
- В августе на дверях мадридских кафе часто появляется бумажка «cerrado por vacaciones». Это в переводе означает «закрыто на отпуск». И каждый раз туристы возмущаются: «Как они могут закрыться в самый сезон?» Очень просто, хозяин тоже хочет в отпуск и иногда даже больше, чем заработать на вашем завтраке.
- Уже несколько лет подряд я езжу осенью в Таиланд. Всегда отлично провожу время. Главное — выбрать подходящий пляж. Я приезжаю на Райлай. После того, как в шесть вечера оттуда уплывут последние лодки с туристами, практически весь полуостров будет в вашем распоряжении. Там можно спокойно отдыхать вплоть возвращения лодок на следующее утро. Это будет около 9 утра.
Туристы говорят, что осенью в турецком Сиде очень комфортно — море теплое, солнце ласковое
«Возила внука. Вечером пару раз накрапывал дождик и с моря дул ветерок. Мы надели рубашки с длинным рукавом, но можно было и в футболках ходить», — рассказывает путешественница.
- Осенью мы с женой ездили в Мейблторп посмотреть на детенышей тюленей в Донна-Нук. В основном, почти каждый день я просыпался рано, ехал смотреть на тюленей, возвращался, плотно завтракал, высыпался, а потом вечером снова ехал смотреть на тюленей. Так продолжалось целую неделю, и это было замечательно!
- — О, ты едешь в Бразилию? Куда? В Амазонию?
— Нет, в Ленсойс-Мараньенсис.
— А это вообще где? Никогда не слышал об этом месте.
Так отреагировали все мои друзья, когда я сказал им, что уезжаю в Бразилию. На этот раз я решил исследовать местный парк песчаных дюн. Это пустыня, но с января по май здесь выпадает 1200 мм осадков. Это приводит к образованию многочисленных пресноводных лагун в песчаных дюнах. Точное их количество неизвестно. По оценкам, их около 25 000. Вода не испаряется благодаря слою камней под водой, а сами лагуны соединены между собой и связаны с реками. «Lencois» в переводе с португальского означает «простыни». И правда, с высоты птичьего полета лагуны выглядят как смятые простыни.
Добраться сюда непросто. Ближайший город, Сан-Луис, находится в 3,5 часах полета от Рио-де-Жанейро. Я ездил в конце августа и немного опоздал, потому что лагуны уже пересыхали под тропическим солнцем. В сентябре они, скорее всего, совсем исчезнут до следующего сезона дождей.
- Сегодня я устроила себе пляжный день. Первую половину дня провела у моря. Бархатный сезон — он такой: солнце уже не жарит, а гладит. Воздух к полудню прогрелся до +32, вода +24. Туристов еще много, но это не та суетливая летняя толпа. Все какие-то расслабленные, улыбающиеся. Будто город выдохнул после горячего июля и августа. Море спокойное, почти без волн. Я сидела на гальке, слушала, как шуршит прибой, перекатывая мелкие камни, и думала: вот оно, то самое «здесь и сейчас». Многие приезжают именно в сентябре, чтобы совместить теплое море с более размеренным ритмом жизни. Я все чаще ловлю себя на мысли, что именно такие утренние часы у моря — и есть мой главный отдых.
- В сентябре мы съездили на Мадагаскар. Как же круто было исследовать остров и фотографировать невероятные пейзажи и животных по пути! Еще мы купили немного варенья из баобаба — хотели привезти его домой и попробовать, но, к сожалению, банки не выдержали путешествия в самолете. Зато я ел плоды баобаба, и мне очень понравилось — на вкус они напоминают щербет.
- Сентябрь, утро. Лежу на своем любимом пляже в Янтарном. Уже искупался, позавтракал и улегся на надувной матрас, чтобы послушать аудиокнигу. Тихо шумит море, солнышко греет, вода в море еще вполне купательная, книга хорошая. На пляже никого, на озере пара лебедей тренируется перед перелетом, взлетая, садясь и пролетая почти над моей головой. Кажется, что лучше и быть не может. И тут передо мной на фоне ослепительно синего неба начинает планировать белоснежная лебединая пушинка. Я аж завопил от восторга.
В бархатный сезон у этого мастера много работы. Вот телефон, который упал в воду, когда его владелец фотографировал рыб с катера
Телефон был в воде около 10 минут. Потом его все-таки удалось найти. Отработав пару часов, трубка отключилась насовсем, утащив за собой все фотографии из отпуска. Поэтому владельцу телефона было так важно починить его. Сразу скажем, что все завершилось благополучно.
Бонус: «бархатный сезон» в Антарктиде
«Вот и все. Антарктическое лето закончилось. Точнее, завершился полярный день», — улыбаются полярники.
19 жизненных историй из аэропортов, пропитанных звуком катящихся чемоданов и предвкушением отдыха.