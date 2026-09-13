18 теплых историй про отпуск в бархатный сезон, когда нет жары, зато есть свои маленькие радости

Для одних лучший отпуск — это жара, шумный пляж и аромат шашлыка и прочих вкусностей из каждого кафе. А кто-то ждет именно бархатного сезона, когда вода еще теплая, но по вечерам на улице уже чувствуется приятная прохлада. Да-да, в конце августа и сентябре есть свои маленькие радости. Можно не спеша завтракать, кутаясь в уютный плед, а потом гулять по улицам южных городов и собирать впечатления, которые потом будут согревать всю зиму.