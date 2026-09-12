20+ простых историй из электричек, пропитанных ароматом липового чая и горячих пирожков

Был период, когда ездила на работу на электричке несколько лет практически с одним и тем же контингентом. Мои фавориты: 1. рафинированный молодой человек, который вязал шарфики и шапочки ярких цветов. 2. Девушка, которая за время поездки накладывала полный макияж (с тоннерами и румянами), причесывалась и затем торжественно надевала гору украшений. Я все ждала, что она заявится в пижаме и начнет передеваться ))