Только не показывайте это ИИ, который иллюстрации для adme рисует!
20+ простых историй из электричек, пропитанных ароматом липового чая и горячих пирожков
Монотонный стук колес, мелькающие за окном станции и горячий чай в термосе — электрички хранят в себе много теплых и ироничных моментов. Одни вспоминают, как встретили свою любовь, другие — как стали свидетелями курьезных ситуаций и добрых поступков. И ведь не зря говорят, что в обычных электричках можно встретить колоритных попутчиков и светлые поводы для радости.
- Просчиталась я с погодой на улице — оделась вроде тепло, но не надела шарфик, а на улице такой ветер сильный. Села в электричку, раздумывая о том, как я буду по делам бегать. Села я рядом с бабулечкой, которая что-то там себе вязала. Всю дорогу она на меня поглядывала, но потом не выдержала и начала говорить мне, что вот, вышла на улицу, шарфик не надела. Потом вздохнула, покопалась в пакетике и достала вязаный шарф. Говорит:
— Я его дочке связала, но тебе нужнее. На, надень. И не смей отказываться.
Я взяла, поблагодарила. У меня в кармане 500 рублей было, протягиваю ей — не берет ни в какую. Так до моей остановки и спорили, но я в итоге забросила ей деньги в сумку и убежала. Она же деньги тратила, время, просто взять шарф мне совесть не позволила. А этот шарф теперь мой любимый — красивый и теплый, а еще очень душевный.
Мужчина решил сфоткать панораму того, как прибывает поезд. Ожидал чего угодно, но только не этого. И как теперь ехать, если поезд прибывает в параллельной временной линии?
- Еду в электричке. Напротив села мама с дочкой лет 3-4. Ребенку скучно: она поиграла игрушечкой, потом достала книжку. Но ехать было долго, и тут мама говорит:
— Давай в слова играть. На какой букве мы остановились?
Ребенок отвечает, что на Д.
— Хорошо, назови мне 5 слов на букву Д.
Девочка перечисляет дерево, дом, дыня, дети, дельфин.
— Так, теперь давай на Ж.
Девочка думает и отвечает:
— Жук.
Мама подсказывает:
— ЖО...
И ребенок моментально отвечает:
— Желудь!
Угадайте, товарищи, какое слово подумала я, взрослая тетя...
- Рассказал недавно коллега. Едет он в электричке, а рядом девушка сидит, кроссворд разгадывает. И никак не может угадать, что это за средство управления ступой Бабы-яги из шести букв. Ну, мой друг и подсказал, что это помело. Девушка несколько удивилась и спросила, откуда ему это известно. Пришлось другу совершенно честно признаться, что он учится в МАИ на факультете систем управления летательных аппаратов.
Так и вижу в институтской аудитории на доске чертёж ступы бабы Яги в разрезе, а рядом метла.
Королева электрички собственной персоной
Был период, когда ездила на работу на электричке несколько лет практически с одним и тем же контингентом. Мои фавориты: 1. рафинированный молодой человек, который вязал шарфики и шапочки ярких цветов. 2. Девушка, которая за время поездки накладывала полный макияж (с тоннерами и румянами), причесывалась и затем торжественно надевала гору украшений. Я все ждала, что она заявится в пижаме и начнет передеваться ))
- Начало нулевых. Я юн и местами красив. После корпоратива поехал домой, в Ленобласть, на последней электричке. Проспал, разумеется. Вышел: лес, в лесу кто-то воет. Обычное такси на платформе среди леса не торопилось появляться. Ну и потопал я в обратную сторону от электрички. Где-то через километр увидел привокзальный магазинчик в каком-то поселке. Захожу и спрашиваю у продавщицы, далеко ли до города, в котором я имею счастье проживать. Не ответила на мой вопрос эта святая женщина, но молвила: «Садись-ка ты, добрый молодец, вот на этот стул и спи часов 6 — на утренней электричке быстрее доберешься». Только я сомкнул очи свои ясные, как слышу что-то затопало, заухало и говорит таким неприятным громким голосом: «Теть Мань, а кто это у тебя тут?» — и весело и логично заканчивает мысль: «Давай мы ему устроим теплый прием!» И тут слышу: «Не трожь! Это сын мой». Спасибо, Тетя Маня! Столько лет прошло, а я тебя все еще помню.
"Местами красив" - очень интригующая, фраза, так и хочется уточнить, какими именно местами 😁
- От пункта А до пункта Б — полтора часа электричкой. Сидящая напротив меня девица лет 25 за эти полтора часа 7 раз позвонила Валерику.
— Валерик, встретишь меня? Почему не получится? Всех встречают, а я одна под дождем!
— Валерик, вечером приготовлю, что захочешь. Что ты хочешь, чтоб я приготовила? Куриные котлетки хочешь? Почему не хочешь куриные котлетки?
Что отвечал Валерик, было не разобрать, но, судя по монотонному бубнежу в телефоне, держал себя в руках. И после шестого звонка я поняла — он святой. Ибо, чтобы терпеть все это, нужно быть воплощением гуманизма и всепрощения. Перед самым пунктом Б барышня позвонила в седьмой раз.
— Валерик, подумал про котлетки? Нет? Тебе все равно, что готовить? Котлетки не надо? А что ты на меня таким голосом орешь?!
Ну, слава богу, нормальный оказался.
Автору удалось сделать вот такое фото. Как же здорово, когда получается поймать настоящее настроение момента
- Стоя на перроне, увидела пустой вагон в прибывающей электричке. Ломанулась в него. Передо мной два мужика развернулись:
— Это холодный вагон!
Я, счастливая, сажусь в почти пустой вагон. Приходит мужчина и предупреждает, что этот вагон не отапливается по техническим причинам. Перейдите в другой. Мы сидим, человека три на вагон, как приклеенные. Потом несколько раз повторяют по радио, очень медленно и членораздельно. Но мы, интроверты, с красными носами, сидим. На остановках бодро вваливаются люди, но быстро понимают, что тут холодно. Все уходят в другой вагон. Мы, три интроверта, сидим с красными от холода носами. А все почему? Потому что мы, интроверты, с красными носами, очень тепло одеты. В шапки, длинные пуховики и сапоги. Мы интроверты, а не дураки.
Я бы тоже лучше сидела в пустом и холодном, чем стояла в полном и душном.
- По утрам я ездил на электричке в институт из родительского дома. Конечно, собралась небольшая компания постоянных. С нами ездила какая-то девочка. Вот в одну из поездок, сонно глядя в окошко, она выдала:
— Это очень плохое место.
— Какое место?
— Вот эта деревня.
— Почему?
— Я давно наблюдаю за этой деревней. Мы каждое утро тут проезжаем на электричке. Тут всегда стоит очень много машин на переезде. И просто люди пешком стоят, ждут.
— И?
— Что и? Переезд всегда закрыт! Они ждут, наверное, по полдня, а может, и больше.
— А... Не может быть.
— Да, может. Я смотрела не только по утрам, когда на учебу еду, но и вечером, и вообще всегда.
Не знаю, где она сейчас и как связаться, но если ты читаешь это, то знай: я вчера проезжал этот переезд на поезде. Так вот, прошло 15 лет, и ничего не изменилось — переезд все еще закрыт!
Неужели она это на полном серьёзе? Надеюсь всё-таки, что просто прикалывается. Знаю людей, у которых хватает выдержки не засмеяться, когда с серьёзным видом говорят какую-нибудь чушь. Да в моей семье все такие. И друзья.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит
- На днях ехала на электричке. Мне в попутчики достался мегалюбезный парень. Длинные волосы, черная футболка. Всю дорогу читал книгу. Зашел он со словами: «Не будете ли вы так добры пропустить меня?» И весь наш путь он обращался ко мне, начиная с фраз: «Будьте любезны!», «Будьте добры!» По окончании моей поездки мне хотелось в ответ быть максимально вежливой и учтивой. Я подошла к нему и сказала: «До свидания! Счастливого вам пути и всего хорошего!» Просто выжала из себя максимум вежливости, который накопила за 30 лет. Он ответил мне: «Спасибо! И вам тоже счастливого пути!» Мы замолчали, обменялись улыбками, и я двинулась в сторону выхода. И уже через секунду услышала в спину: «И хорошего вам дня!» Ах, ты зараза! Это че еще за козыри у тебя в рукаве! Я обернулась, улыбнулась и пошла назад к нему, чтобы сказать: «И вам тоже!»
- Вышел я однажды в мороз из электрички, сошел с платформы, а навстречу мне бежит женщина, спешит в ожидающий состав. И спрашивает меня: «Куда электричка?». Я пытаюсь ответить: «Невдубстрой», но губы не слушаются, и выговорить толком не получается. Мычу что-то малопонятное. Она махнула рукой и побежала дальше. Меня это зацепило. Поэтому следующие несколько дней я тренировался четко произносить «Невдубстрой» и достиг совершенства в этом. А через пару недель получил шанс на реабилитацию. Мизансцена та же: я, электричка, спрашивающая женщина. Я ответил очень четко: «Невдубстрой!» Женщина вскочила в вагон, двери закрылись. Я сошел с платформы и тут меня осенило: «Какой Невдубстрой, это Будогощь!»
Автор спокойно ехал в электричке. На переднем сидении кто-то храпел. А потом вот это чудо выглянуло
- Прибыли на станцию, на которой платформа находится в кривой. Помощник пошел к середине состава, сделал отмашку, я закрыл двери. Не успел он зайти в кабину, как из подземного перехода выбегает запыхавшаяся девушка. Когда остановка в кривой, и такие опоздавшие бегут, мы не открываем автоматические двери, а пропускаем через свой служебный тамбур. Я девушке и говорю:
— Вы на нашу электричку опоздали?
— Да!
— Заходите через эту дверь.
Девушка секунды две таращится на дверь в служебный тамбур, заговорщицки улыбается и произносит:
— Знаете ли, я не из этих.
Подаю сигнал и отправляюсь.
- В электричке было многолюдно. Каждый как мог боролся с вынужденным бездельем в дороге. Кто-то залипал в телефон, кто-то слушал музыку. К моему сыну (22 года) подсел какой-то мужик и попросил знаками достать наушники и спросил:
— Какую музыку слушаешь?
— Это не музыка.
— А что? — удивился мужик, явно не ожидавший такого ответа.
— Это аудиокнига.
Мужик «завис» на несколько секунд: сломанные стереотипы не дали возможность произнести заготовленную речь. Он собрался и, озираясь кругом, словно ища поддержку у народных масс, выдал:
— Совсем обленилась молодежь! Книги уже не читают, а слушают!
С этим не поспоришь, так оно и есть. Не читают, но не только молодежь
Вот такую прелесть пользователь увидел на вокзале
- Ехал на электричке в Москву. Недалеко сидел мужик с большой дорожной сумкой. Внезапно взгляды людей и мужика падают на его сумку, которая начинает выдавать истеричные звуки и шорох. Мужик открывает сумку и кричит:
— Барсик! Чего ты здесь забыл!?
Начал ругаться и кому-то названивать. Ну а некоторое время спустя пробормотал:
—Ладно, Барсик... Хоть Саратов увидишь.
- Мне 23 года. У меня есть отчим, которого я очень люблю и ценю. Когда мне было 4, мама решила познакомить меня с ним, организовав совместную поездку на дачу. В электричке я около получаса молча пялилась в окно, ни разу не отведя взгляда. Потом в моей светлой головушке что-то щелкнуло, я резко соскочила с места, втиснулась между мамой и отчимом, и нахмурившись, исподлобья басом выдала:
— Моя мама!
Отчим признался, что с тех пор относился ко мне с опаской. А вроде суровый и серьезный дядька.
Мужчина очень любит фотографировать. Ему захотелось поделиться вот этой фотографией. Пятница, вечер, станция «Химки»
- Учусь в Москве, а живу за городом, приходится ездить каждый день, помимо метро, еще и на электричке. Вчера захожу в вагон, все как обычно, мест нет свободных. Тут мне так аккуратно по плечу кто-то похлопал. Оборачиваюсь, а там мужчина в возрасте говорит мне:
— Девушка, давайте я вам место уступлю свое, а вы за это мои стихи прочтете?
Сажусь, он мне вручает увесистую стопку бумаг формата А4 и добавляет:
— А какие вам понравятся — я отдам.
Улыбнулся и тихонько встал рядом. Я пока читала, краем глаза видела, как волнуется, и знаете, что я вам скажу: стихи у него были потрясающие. Про любовь, про его детство, про родителей. Читаешь — и будто чувствуешь все, что сам автор чувствовал, когда писал. Такое редко сейчас встречается. Я так зачиталась, что чуть было свою остановку не пропустила, и уходить жалко было. Себе несколько забрала, теперь беречь буду.
Думаю он все-таки назвал свое имя, Надо было записать как зовут, раз и стихи понравились и забрали часть листков со стихами
- Ехала на электричке. На очередной станции была длительная остановка, сидим, ждем отправки. Раздается голос машиниста:
— Витя, рычаг поверни!
Погас свет в вагоне.
— Да не этот рычаг, слева посмотри!
Закрылись — открылись двери.
— Витя, глаза разуй! Слева серый рычаг!
Какое-то шипение.
— Витя, блин, ничего не трогай!
Смеялся весь вагон.
Автор несколько минут не мог понять что же это такое
- Ехала с дачи, упахалась там с картошкой и заготовками. А в вагоне душно, я и задремала. Вот станция, сквозь сон чувствую, как сосед встает и тянет к себе мою тяжелую сумку с банками! Я подскочила и как закричу: «А ну отдай!» А парень смотрит ошарашенно и молчит. И тут я окончательно проснулась и вижу, что моя сумка с огурцами спокойно стоит у меня в ногах. А в руках у меня — рюкзак парня, который он пытался надеть. Хорошо, что он торопился на выход — схватил рюкзак и выскочил из дверей быстрее звука.
- Регулярно езжу на электричке в пригород Петербурга. Дорога занимает час, а лучшего занятия, чем сон, я не придумала. Вчера вечером ехала и поездка выдалась, мягко скажем, томной — миллиард людей, мужчина, пару раз прокатившийся по моей ноге своей телегой, короче, малина. Еду злая как собака в этом балагане и жду конечную станцию как манну небесную. Тут слышу над головой: «Сегодня не спите, да?» Поднимаю глаза, а там контролер. Оказалось, что он меня уже запомнил, как вечно спящую пассажирку. И смешно, и даже как-то трогательно! Так едешь себе, спишь, а тебя уже в лицо знают.
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