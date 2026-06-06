14 теплых историй о том, как люди встретили свою любовь там, где совсем не ждали

Мой дед, когда ему было двадцать лет, поехал со своим отцом в соседнюю деревню покупать корову. Сделка состоялась, остались ночевать у продавца, чтобы с утра пешком идти с буреной восвояси. Вечером старшие остались дома, а молодежь пошла на вечерку. Приезжему парню понравилась местная девушка. и уже через неделю они с отцом снова приехали в это село. Свататься. Еще через пару недель сыграли свадьбу. Я спрашивала у бабушки, неужели любовь с первого взгляда случилась? Она рассказала: «У Ивана мать скончалась, и ему поскорей жениться надо было, чтобы хозяйку в дом привести, и у младших братьев мачеха не появилась. А у меня как раз мачеха была, да такая вредная, что за кого угодно готова была выйти, лишь бы от нее подальше. А уже потом Иван мне шибко люб стал, и жилось нам хорошо». Такая вот история любви почти столетней давности, герои которой виделись до свадьбы только два раза.